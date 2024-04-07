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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Инглэнд Революшн
1:0
Второй тайм: 59'
Шарлотт
0'
45' Желтая карточка
Хиль Карлес
1:0
45' Гол
Хиль Карлес
47' Желтая карточка
Полстер Мэтт

Ход матча

44'
Ромни Дейв
Менса Джонатан
 
45'
Хиль Карлес
 
45'
Хиль Карлес
1:0
47'
Полстер Мэтт
 
Лучшие коэффициенты
Нью-Инглэнд Революшн
Ничья
Шарлотт
2.50
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4.50
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3.15
Все Коэффициенты
1
Равас
Генрих
12
Лима
Ник
6
Менса
Джонатан
4
Кесслер
Генри
24
Джонс
Дехуан
14
Харкс
Иэн
8
Полстер
Мэтт
21
Хиль
Начо
10
Хиль
Карлес
5
Чанкалай
Томас
9
Вриони
Джакомо
1
Кахлина
Кристиян
24
Линдси
Джейлин
29
Маланда
Адилсон
34
Приветт
Эндрю
21
Уронен
Йере
8
Вествуд
Эшли
28
Диани
Джибриль
10
Деягере
Брехт
18
Варгас
Кервин
Кальдерон
33
Агьеманг
Патрик
11
Абада
Лиэль
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1
Шарлотт
4-3-3

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Шарлотт

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

М
2:1
М
0:1
М
2:1
М
3:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хиль Карлес 3 0.5
Хиль Начо 1 0.17
Вриони Джакомо 1 0.17
Полстер Мэтт 0 0
Байрактаревич Есмир 0 0
Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деягере Брехт 1 0.14
Тавареш Юри 1 0.14
Диани Джибриль 1 (1) 0.14
Агьеманг Патрик 1 0.14
Вествуд Эшли 1 0.14
Маланда Адилсон 1 0.14
Педро Жоао 0 0
Уронен Йере 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вриони Джакомо 2 1
Хиль Карлес 3 0
Харкс Иэн 3 0
Полстер Мэтт 2 0
Хиль Начо 1 0
Чанкалай Томас 1 0
Джонс Дехуан 1 0
Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 3 0
Варгас Кервин Кальдерон 3 0
Тавареш Юри 3 0
Деягере Брехт 2 0
Агьеманг Патрик 1 0
Арфилд Скотт 1 0
Петкович Никола 1 0
Кахлина Кристиян 1 0
Бёрн Натан 1 0
Педро Жоао 1 0
Уронен Йере 1 0
Урсо Жуниор 1 0
Приветт Эндрю 1 0

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Шарлотт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Нью-Инглэнд Революшн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Шарлотт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
4
Нью-Инглэнд Революшн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Шарлотт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

11
5
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
60%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Клуб Америка 0:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Алахуэленсе - Нью-Инглэнд Революшн 1:1
Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Алахуэленсе 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Индепендьенте Ла-Чоррера 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Индепендьенте Ла-Чоррера - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:2
Шарлотт
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Шарлотт - Цинциннати 1:1 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0
Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Спортинг Канзас-Сити - Шарлотт 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 5:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Шарлотт 2:2 Чикаго Файр - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Торонто 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Цинциннати - Шарлотт 3:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Шарлотт 1:1

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
Шарлотт

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Нью-Инглэнд Революшн
Шарлотт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 2:0 Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
3.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 7 11
5.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 10 11
6.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
7.
Лос-Анджелес
 2:1 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
9.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 7 1 5 1 11 - 11 8
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 6 2 1 3 11 - 11 7
11.
Остин
 0:0 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12.
Даллас
 0:0 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 7 1 1 5 7 - 13 4
14.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:1 Заявка 7 3 4 0 7 - 4 13
2.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
4.
Интер Майами
 0:1 Заявка 8 3 2 3 14 - 11 11
5.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 6 2 4 0 10 - 6 10
6.
Торонто
 0:2 Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
7.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
8.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 6 3 0 3 9 - 5 9
9.
Шарлотт
 0:1 Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
10.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
11.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 7 1 5 1 7 - 11 8
12.
ФК Монреаль
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
14.
Орландо Сити
 Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 2:1 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Ванкувер Уайткэпс
 2:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
3.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
6.
Остин
 0:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
7.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Даллас
 0:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
Шарлотт
 0:1 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Интер Майами
 0:1 Заявка 5 2 1 2 10 - 5 7
5.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 5 1 4 0 6 - 5 7
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
7.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Торонто
 0:2 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
11.
Цинциннати
 1:1 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
12.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
13.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
ФК Монреаль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
2.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
3.
Ванкувер Уайткэпс
 2:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
7.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 3 0 2 1 6 - 8 2
10.
Остин
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Даллас
 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
14.
Лос-Анджелес
 2:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
ФК Монреаль
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
3.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
5.
Интер Майами
 0:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Торонто
 0:2 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
7.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 4 0 4 0 4 - 4 4
8.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
9.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
10.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
11.
Шарлотт
 0:1 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
12.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
14.
Орландо Сити
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
15.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 6
Интер Майами Суарес Луис 5 (3)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 5 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 5 (1)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 4
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 4
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1 2
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 47'
    Полстер Мэтт получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Г О О О О Л - Хиль Карлес бьет в цель!
  • 47'
    Хиль Карлес получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    Менса Джонатан уходит с поля. Ромни Дейв выходит вместо него
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нью-Инглэнд Революшн
Ничья
Шарлотт
2.50
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4.50
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3.15
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