Тур: 1. Стадион: Солджер Филд.
1:0
Второй тайм: 49'
Ход матча
10'
1:0
44'
34
Брэди
Крис
12
Кларк
Стив
21
Грегуш
Ян
18
Алию
Ибрахим
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
-
24 Дин ДжонатанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Барлоу ТомНападающий
-
Главный тренер: Клопас Фрэнк
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Грегуш ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Алию ИбрахимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Шмитт ТейтЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Силла УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Олсен Бен
История личных встреч
Чикаго Файр
Хьюстон Динамо
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
24 матча
25%
25%
50%
6 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
33.3%
25%
41.7%
8 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
4 победы 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.46
1
Среднее время на гол
61
90
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.91
1.23
Среднее время на гол
47
73
Всего голов
40
27
Голов в среднем за матч
1.67
1.13
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
54
80
Бомбардиры внутри турнира
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герберс Фабиан
|2
|0.29
|Гутьеррес Брайан
|2 (1)
|0.29
|Кейперс Уго
|2
|0.29
|Шакири Джердан
|2 (2)
|0.29
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.14
|Акоста Келлин
|1
|0.14
|Кцихос Рафаэль
|0
|0
|Теран Карлос
|0
|0
|Брэди Крис
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алию Ибрахим
|2
|0.33
|Феррейра Карлос III
|1
|0.17
|Смит Брэд
|1
|0.17
|Эскобар Франко
|1
|0.17
|Сегал Габриэль
|1
|0.17
|Карраскилья Адальберто
|0
|0
|Артур Хосе
|0
|0
Карточки
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герберс Фабиан
|3
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Аригони Аллан
|2
|0
|Пинеда Маурисио
|2
|0
|Гутьеррес Брайан
|2
|0
|Теран Карлос
|0
|1
|Акоста Келлин
|1
|0
|Сальквист Тобиас
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Брэди Крис
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эскобар Франко
|2
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Святченко Эрик
|1
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Карраскилья Адальберто
|1
|0
|Феррейра Карлос III
|1
|0
|Артур Хосе
|1
|0
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
|Алию Ибрахим
|1
|0
Результаты матчей
Чикаго Файр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хьюстон Динамо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
0
Чикаго Файр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Хьюстон Динамо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
3
4
Чикаго Файр
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Хьюстон Динамо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
100%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
4
44%
3
50%
76-90
Пропущено
13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
15%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
1
25%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
4
31%
1
25%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1
Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1 Остин - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:2 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1
Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2
Результаты матчей
Чикаго Файр
Хьюстон Динамо
Точный счет
1:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Чикаго Файр
Хьюстон Динамо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
13
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
14
15
15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|2.
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|3.
|1:2 Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|4.
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|5.
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|6.
|2:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 12
|9
|9.
|0:0 Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 11
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 11
|7
|11.
|1:0 Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|12.
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|13.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|3.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 9
|10
|8.
|1:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 11
|10
|9.
|0:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|11.
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|3.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|6.
|1:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|9.
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|1:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 6
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|7.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|12.
|0:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|2.
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|7.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|9.
|1:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|10.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|11.
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|14.
|2:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|4.
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|6.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|7.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|8.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|9.
|1:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|10.
|1:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|12.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|6 (1)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|6
|Интер Майами
|Суарес Луис
|5 (3)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|5 (2)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|5 (1)
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|4
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|4
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|4
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1 2