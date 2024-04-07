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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Чикаго Файр
1:0
Второй тайм: 49'
Хьюстон Динамо
0'
1:0
10' Пенальти
Шакири Джердан
44' Желтая карточка
Святченко Эрик

Ход матча

10'
Шакири Джердан
1:0
44'
 
Святченко Эрик
Лучшие коэффициенты
Чикаго Файр
Ничья
Хьюстон Динамо
3.30
4.60
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9.50
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Все Коэффициенты
34
Брэди
Крис
2
Суке
Арно
14
Сальквист
Тобиас
5
Кцихос
Рафаэль
27
Аригони
Аллан
21
Герберс
Фабиан
23
Акоста
Келлин
7
Хайле-Селассие
Марен
10
Шакири
Джердан
8
Мюллер
Крис
9
Кейперс
Уго
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
28
Святченко
Эрик
4
Бартлоу
Итан
2
Эскобар
Франко
20
Карраскилья
Адальберто
6
Артур
Хосе
21
Грегуш
Ян
27
Ковальчик
Себастьян
8
Басси
Амине
18
Алию
Ибрахим
Чикаго Файр
4-2-3-1
Хьюстон Динамо
4-3-3

История личных встреч

Чикаго Файр
Хьюстон Динамо

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

24 матча

25%
25%
50%
6 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

33.3%
25%
41.7%
8 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
4 победы 12 ничьих 8 побед

История матчей

ОК
1:4
М
2:0
М
4:0
М
0:1
М
2:3
М
3:0
М
1:0
М
1:1
М
2:1
М
2:0
М
1:1
М
1:1
М
2:1
М
1:2
М
3:1
М
0:0
М
1:1
М
1:1
М
4:3
М
2:0
М
3:2
М
0:1
М
2:1
М
1:2

Голы

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.46
1

Среднее время на гол

61
90

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.91
1.23

Среднее время на гол

47
73

Всего голов

40
27

Голов в среднем за матч

1.67
1.13

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

54
80

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герберс Фабиан 2 0.29
Гутьеррес Брайан 2 (1) 0.29
Кейперс Уго 2 0.29
Шакири Джердан 2 (2) 0.29
Хайле-Селассие Марен 1 0.14
Акоста Келлин 1 0.14
Кцихос Рафаэль 0 0
Теран Карлос 0 0
Брэди Крис 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алию Ибрахим 2 0.33
Феррейра Карлос III 1 0.17
Смит Брэд 1 0.17
Эскобар Франко 1 0.17
Сегал Габриэль 1 0.17
Карраскилья Адальберто 0 0
Артур Хосе 0 0

Карточки

Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герберс Фабиан 3 0
Барлоу Том 2 0
Аригони Аллан 2 0
Пинеда Маурисио 2 0
Гутьеррес Брайан 2 0
Теран Карлос 0 1
Акоста Келлин 1 0
Сальквист Тобиас 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Брэди Крис 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эскобар Франко 2 0
Дорси Гриффин 2 0
Святченко Эрик 1 0
Кларк Стив 1 0
Карраскилья Адальберто 1 0
Феррейра Карлос III 1 0
Артур Хосе 1 0
Ковальчик Себастьян 1 0
Алию Ибрахим 1 0

Результаты матчей

Чикаго Файр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хьюстон Динамо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
0
Чикаго Файр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Хьюстон Динамо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
4
Чикаго Файр
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Хьюстон Динамо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
100%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
4
44%
3
50%
76-90

Пропущено

13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
15%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
1
25%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
4
31%
1
25%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1
Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1 Остин - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:2 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1
Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2

Результаты матчей

Чикаго Файр
Хьюстон Динамо

Точный счет

1:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Чикаго Файр
Хьюстон Динамо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
1
4
1
5
2.5
1
5
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
2.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
4.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
5.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
6.
Лос-Анджелес
 2:1 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 2 3 2 10 - 12 9
9.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 7 1 5 1 11 - 11 8
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 6 2 1 3 11 - 11 7
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 7 2 0 5 8 - 13 6
12.
Остин
 0:1 Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
13.
Даллас
 0:0 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
14.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 7 4 2 1 11 - 7 14
2.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
3.
Цинциннати
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
4.
Интер Майами
 Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 10 - 5 10
6.
Торонто
 Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 7 2 4 1 10 - 9 10
8.
Нэшвилл
 1:0 Заявка 7 2 4 1 8 - 11 10
9.
Филадельфия Юнион
 0:1 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
10.
Шарлотт
 Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
11.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
12.
ФК Монреаль
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
Орландо Сити
 Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
14.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 2:1 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
3.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
4.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
6.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
7.
Остин
 0:1 Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
9.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
12.
Даллас
 0:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
Нэшвилл
 1:0 Заявка 5 2 3 0 7 - 5 9
4.
Интер Майами
 Заявка 5 2 2 1 12 - 6 8
5.
Шарлотт
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
7.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Торонто
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
10.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Цинциннати
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
12.
Филадельфия Юнион
 0:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
ФК Монреаль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
2.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
7.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
10.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 3 0 2 1 6 - 8 2
11.
Остин
 0:1 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Даллас
 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
14.
Лос-Анджелес
 2:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 2 2 1 5 - 6 8
2.
Цинциннати
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
ФК Монреаль
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
4.
Филадельфия Юнион
 0:1 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
5.
Интер Майами
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Торонто
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 4 0 4 0 5 - 5 4
8.
Коламбус Крю
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
9.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
10.
Нэшвилл
 1:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Шарлотт
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
15.
Орландо Сити
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 6 (1)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 6
Интер Майами Суарес Луис 5 (3)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 5 (2)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 4
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 4
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 4
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Святченко Эрик получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Г О О О О Л - Шакири Джердан из команды Чикаго Файр забивает с точки!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится ничьей.
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Чикаго Файр
Ничья
Хьюстон Динамо
3.30
4.60
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9.50
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