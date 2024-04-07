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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Чикаго Файр
2:1
Конец матча
Хьюстон Динамо
0'
1:0
10' Пенальти
Шакири Джердан
44' Желтая карточка
Святченко Эрик
1:1
65' Гол
Алию Ибрахим
68' Желтая карточка
Кцихос Рафаэль
2:1
78' Гол
Гутьеррес Брайан
90'+7
34
Брэди
Крис
2
Суке
Арно
14
Сальквист
Тобиас
5
Кцихос
Рафаэль
27
Аригони
Аллан
21
Герберс
Фабиан
23
Акоста
Келлин
7
Хайле-Селассие
Марен
10
Шакири
Джердан
8
Мюллер
Крис
9
Кейперс
Уго
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
28
Святченко
Эрик
4
Бартлоу
Итан
2
Эскобар
Франко
20
Карраскилья
Адальберто
6
Артур
Хосе
21
Грегуш
Ян
27
Ковальчик
Себастьян
8
Басси
Амине
18
Алию
Ибрахим
Чикаго Файр
4-2-3-1
Хьюстон Динамо
4-3-3

История личных встреч

Чикаго Файр
Хьюстон Динамо

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

24 матча

25%
25%
50%
6 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

33.3%
25%
41.7%
8 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
4 победы 12 ничьих 8 побед

История матчей

ОК
1:4
М
2:0
М
4:0
М
0:1
М
2:3
М
3:0
М
1:0
М
1:1
М
2:1
М
2:0
М
1:1
М
1:1
М
2:1
М
1:2
М
3:1
М
0:0
М
1:1
М
1:1
М
4:3
М
2:0
М
3:2
М
0:1
М
2:1
М
1:2

Голы

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.46
1

Среднее время на гол

61
90

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.91
1.23

Среднее время на гол

47
73

Всего голов

40
27

Голов в среднем за матч

1.67
1.13

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

54
80

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гутьеррес Брайан 3 (1) 0.43
Герберс Фабиан 2 0.29
Шакири Джердан 2 (2) 0.29
Кейперс Уго 2 0.29
Хайле-Селассие Марен 1 0.14
Акоста Келлин 1 0.14
Кцихос Рафаэль 0 0
Теран Карлос 0 0
Брэди Крис 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алию Ибрахим 3 0.5
Феррейра Карлос III 1 0.17
Смит Брэд 1 0.17
Эскобар Франко 1 0.17
Сегал Габриэль 1 0.17
Карраскилья Адальберто 0 0
Артур Хосе 0 0
Басси Амине 0 0

Карточки

Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герберс Фабиан 3 0
Барлоу Том 2 0
Аригони Аллан 2 0
Пинеда Маурисио 2 0
Гутьеррес Брайан 2 0
Теран Карлос 0 1
Кцихос Рафаэль 1 0
Акоста Келлин 1 0
Сальквист Тобиас 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Брэди Крис 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эскобар Франко 2 0
Дорси Гриффин 2 0
Святченко Эрик 1 0
Кларк Стив 1 0
Карраскилья Адальберто 1 0
Феррейра Карлос III 1 0
Артур Хосе 1 0
Ковальчик Себастьян 1 0
Алию Ибрахим 1 0

Результаты матчей

Чикаго Файр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хьюстон Динамо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
1
Чикаго Файр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Хьюстон Динамо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
4
Чикаго Файр
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Хьюстон Динамо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
4
57%
1
50%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
5
45%
3
43%
76-90

Пропущено

14
6
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
14%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
5
36%
1
17%
61-75
3
21%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1
Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1 Остин - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:2 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1
Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2

Результаты матчей

Чикаго Файр
Хьюстон Динамо

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Чикаго Файр
Хьюстон Динамо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
1
5
1
6
2.5
1
6
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
8.
Остин
 Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 2 3 2 10 - 12 9
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 1 5 1 11 - 11 8
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 6 2 1 3 11 - 11 7
12.
Сиэтл Саундерс
 3:0 Заявка 6 1 2 3 7 - 7 5
13.
Даллас
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 1 0 6 10 - 17 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 7 4 2 1 11 - 7 14
2.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 3 3 0 12 - 7 12
3.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
4.
Цинциннати
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
5.
Интер Майами
 Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 10 - 5 10
7.
Торонто
 Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 7 2 4 1 10 - 9 10
9.
Шарлотт
 Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
10.
Чикаго Файр
 Заявка 7 2 2 3 11 - 14 8
11.
ФК Монреаль
 0:3 Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
12.
Нэшвилл
 Заявка 7 1 4 2 8 - 13 7
13.
Орландо Сити
 Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
14.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Остин
 Заявка 5 2 2 1 11 - 10 8
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Сиэтл Саундерс
 3:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
12.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Даллас
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
Интер Майами
 Заявка 5 2 2 1 12 - 6 8
4.
Шарлотт
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
6.
Чикаго Файр
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Торонто
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Нэшвилл
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
10.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Цинциннати
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
12.
Филадельфия Юнион
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
ФК Монреаль
 0:3 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
4.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 3 0 2 1 6 - 8 2
10.
Остин
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Даллас
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Сиэтл Саундерс
 3:0 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
13.
Лос-Анджелес
 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 0 0 4 6 - 10 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Филадельфия Юнион
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 2 2 1 5 - 6 8
3.
Цинциннати
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
ФК Монреаль
 0:3 Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
5.
Интер Майами
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Торонто
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 4 0 4 0 5 - 5 4
8.
Коламбус Крю
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
9.
Чикаго Файр
 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
10.
Нэшвилл
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Шарлотт
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
15.
Орландо Сити
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 6 (1)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 6
Интер Майами Суарес Луис 5 (3)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 5 (2)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 4
Сент-Луис Сити Тотлэнд Томас 4
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 4
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 4
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Святченко Эрик получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Г О О О О Л - Шакири Джердан из команды Чикаго Файр забивает с точки!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Чикаго Файр 2:1 Хьюстон Динамо онлайн

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