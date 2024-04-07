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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Сент-Луис Сити
0:0
Первый тайм: 20'
Даллас
0'
12' Желтая карточка
Фрейзер Лиам
15' Желтая карточка
Паркер Тим

Ход матча

12'
 
Фрейзер Лиам
15'
Паркер Тим
 
Лучшие коэффициенты
Сент-Луис Сити
Ничья
Даллас
1.81
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3.75
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Все Коэффициенты
1
Бюрки
Роман
14
Тотлэнд
Томас
15
Яро
Джошуа
26
Паркер
Тим
13
Марканич
Энтони
8
Дуркин
Кристофер
7
Острак
Томаш
21
Альм
Расмус
25
Джексон
Азиэл
19
Вассилев
Индиана
9
Клаусс
Жоао
30
Пас
Мартен
25
Ибеага
Себастьен
3
Гонсалес
Омар
29
Джункуа
Сэм
7
Арриола
Пол
6
Дельгадо
Патриксон
18
Фрейзер
Лиам
11
Сили
Данте
8
Льетгет
Себастьян
9
Муса
Петар
31
Анса
Юджин
Сент-Луис Сити
4-2-3-1
Даллас
3-4-3

История личных встреч

Сент-Луис Сити
Даллас

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
2:1
М
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
180

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адениран Сэмюэл 2 0.29
Помпеу Селио 2 0.29
Вассилев Индиана 1 0.14
Лёвен Эдуард 1 (1) 0.14
Нильссон Йоаким 1 0.14
Яро Джошуа 1 0.14
Острак Томаш 1 0.14
Клаусс Жоао 1 (1) 0.14
Тотлэнд Томас 0 0
Марканич Энтони 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анса Юджин 1 0.17
Муса Петар 1 0.17
Феррейра Хесус 1 0.17
Ильяраменди Асьер 1 0.17
Льетгет Себастьян 1 0.17
Сили Данте 1 0.17
Джункуа Сэм 0 0
Камунго Бернард 0 0

Карточки

Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паркер Тим 3 0
Тотлэнд Томас 3 0
Нильссон Йоаким 2 0
Дуркин Кристофер 2 0
Марканич Энтони 2 0
Помпеу Селио 2 0
Альм Расмус 1 0
Блом Нджабуло 1 0
Острак Томаш 1 0
Вассилев Индиана 1 0
Адениран Сэмюэл 1 0
Джексон Азиэл 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрейзер Лиам 2 0
Льетгет Себастьян 1 0
Арриола Пол 1 0
Пас Мартен 1 0
Сили Данте 1 0
Берджесс Нкоси 1 0

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Даллас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Сент-Луис Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Даллас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

4
2
Сент-Луис Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Даллас
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
22%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Пропущено

12
10
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
17%
1
10%
1-15
1
8%
4
40%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
2
17%
3
30%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Луис Сити
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Остин - Сент-Луис Сити 2:2
Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сент-Луис Сити - Луисвилл Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 1:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Сент-Луис Сити - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:1 Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:0
Даллас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Остин - Даллас 2:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Даллас - ФК Монреаль 1:2
Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Даллас - Одд 4:1 Даллас - Мальмё 1:4 Ольборг - Даллас 1:3 Оденсе - Даллас 0:0 Даллас - Интер Майами 1:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Филадельфия Юнион - Даллас 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
Даллас

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
2:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:1
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Сент-Луис Сити
Даллас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
4
1
5
2.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 2:0 Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
3.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 7 11
5.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
6.
Лос-Анджелес
 2:1 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
8.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
9.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 7 1 5 1 11 - 11 8
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 6 2 1 3 11 - 11 7
11.
Остин
 0:0 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12.
Даллас
 0:0 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 7 1 1 5 7 - 13 4
14.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:1 Заявка 7 3 4 0 7 - 4 13
2.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
4.
Интер Майами
 1:1 Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
5.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 6 2 4 0 10 - 6 10
6.
Торонто
 0:2 Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
7.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
8.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 6 3 0 3 9 - 5 9
9.
Шарлотт
 0:1 Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
10.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
11.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 7 1 5 1 7 - 11 8
12.
ФК Монреаль
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
14.
Орландо Сити
 Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 2:1 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Ванкувер Уайткэпс
 2:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
3.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
6.
Остин
 0:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
7.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
10.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
12.
Даллас
 0:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
Интер Майами
 1:1 Заявка 5 2 2 1 11 - 5 8
4.
Шарлотт
 0:1 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 5 1 4 0 6 - 5 7
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
7.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Торонто
 0:2 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
11.
Цинциннати
 1:1 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
12.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
13.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
ФК Монреаль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
2.
Ванкувер Уайткэпс
 2:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
4.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
6.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
7.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 3 0 2 1 6 - 8 2
10.
Остин
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Даллас
 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
14.
Лос-Анджелес
 2:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
ФК Монреаль
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
3.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
5.
Интер Майами
 1:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Торонто
 0:2 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
7.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 4 0 4 0 4 - 4 4
8.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
9.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
10.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
11.
Шарлотт
 0:1 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
12.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
14.
Орландо Сити
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
15.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 6
Интер Майами Суарес Луис 5 (3)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 5 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 5 (1)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 4
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 4
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1 2
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    Паркер Тим получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Фрейзер Лиам получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сент-Луис Сити
Ничья
Даллас
1.81
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3.75
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5.00
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