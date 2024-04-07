Тур: 1. Стадион: Ситипарк.
0:0
Первый тайм: 20'
Ход матча
12'
15'
15
Яро
Джошуа
26
Паркер
Тим
21
Альм
Расмус
30
Пас
Мартен
29
Джункуа
Сэм
18
Фрейзер
Лиам
11
Сили
Данте
31
Анса
Юджин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Яро ДжошуаЗащитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Альм РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Уоттс АкилЗащитник
-
22 Хайберт КайлЗащитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
-
12 Помпеу СелиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карнелл Брэдли
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Фрейзер ЛиамПолузащитник
-
11 Сили ДантеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Анса ЮджинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
-
12 Сент КарлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Сали ЭнесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эстевес Нико
История личных встреч
Сент-Луис Сити
Даллас
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
180
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адениран Сэмюэл
|2
|0.29
|Помпеу Селио
|2
|0.29
|Вассилев Индиана
|1
|0.14
|Лёвен Эдуард
|1 (1)
|0.14
|Нильссон Йоаким
|1
|0.14
|Яро Джошуа
|1
|0.14
|Острак Томаш
|1
|0.14
|Клаусс Жоао
|1 (1)
|0.14
|Тотлэнд Томас
|0
|0
|Марканич Энтони
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Анса Юджин
|1
|0.17
|Муса Петар
|1
|0.17
|Феррейра Хесус
|1
|0.17
|Ильяраменди Асьер
|1
|0.17
|Льетгет Себастьян
|1
|0.17
|Сили Данте
|1
|0.17
|Джункуа Сэм
|0
|0
|Камунго Бернард
|0
|0
Карточки
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паркер Тим
|3
|0
|Тотлэнд Томас
|3
|0
|Нильссон Йоаким
|2
|0
|Дуркин Кристофер
|2
|0
|Марканич Энтони
|2
|0
|Помпеу Селио
|2
|0
|Альм Расмус
|1
|0
|Блом Нджабуло
|1
|0
|Острак Томаш
|1
|0
|Вассилев Индиана
|1
|0
|Адениран Сэмюэл
|1
|0
|Джексон Азиэл
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрейзер Лиам
|2
|0
|Льетгет Себастьян
|1
|0
|Арриола Пол
|1
|0
|Пас Мартен
|1
|0
|Сили Данте
|1
|0
|Берджесс Нкоси
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Даллас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Сент-Луис Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Даллас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
4
2
Сент-Луис Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Даллас
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
7
4
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
22%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Пропущено
12
10
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
17%
1
10%
1-15
1
8%
4
40%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
2
17%
3
30%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Остин - Сент-Луис Сити 2:2
Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сент-Луис Сити - Луисвилл Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 1:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Сент-Луис Сити - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:1 Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:0
Даллас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Остин - Даллас 2:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Даллас - ФК Монреаль 1:2
Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Даллас - Одд 4:1 Даллас - Мальмё 1:4 Ольборг - Даллас 1:3 Оденсе - Даллас 0:0 Даллас - Интер Майами 1:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Филадельфия Юнион - Даллас 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
Даллас
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
2:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:1
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Сент-Луис Сити
Даллас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
14
15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|2.
|1:2 Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|3.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|4.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|5.
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|6.
|2:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|8.
|1:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|9.
|0:0 Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 11
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 11
|7
|11.
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|12.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|13.
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 13
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|7
|3
|4
|0
|7 - 4
|13
|2.
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|3.
|1:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|4.
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|5.
|0:0 Заявка
|6
|2
|4
|0
|10 - 6
|10
|6.
|0:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|7.
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|8.
|0:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 5
|9
|9.
|0:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|10.
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|11.
|0:0 Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 11
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|1:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|15.
|1:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|2:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|3.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|6.
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|7.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|1:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|10.
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|0:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|1:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 5
|8
|4.
|0:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|0:0 Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|6.
|1:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|7.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|0:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|11.
|1:1 Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|13.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|14.
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|2.
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|6.
|1:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|7.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|9.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|10.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|13.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|14.
|2:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|3.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|4.
|1:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|5.
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|6.
|0:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|7.
|0:0 Заявка
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|8.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|9.
|1:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|10.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|11.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|12.
|1:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|13.
|1:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|15.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|6
|Интер Майами
|Суарес Луис
|5 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|5 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|5 (1)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|5 (1)
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|4
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|4
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1 2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2