Тур: 1. Стадион: Q2 Stadium.
4:3
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаБисон Таннер
0:1
20' ГолМарье Поль
29' Желтая карточкаГаллахер Джон
34' Желтая карточкаАкапо Карлос
40' Желтая карточкаМарье Поль
40' Желтая карточкаОбриан Хадер
0:2
58' ГолЭбобисс Жереми
1:2
62' ПенальтиДриусси Себастьян
2:2
63' ГолОбриан Хадер
3:2
67' ГолГильерме дос Сантос
3:3
74' ГолПеллегрино Амаль
88' Желтая карточкаСтувер Брэд
4:3
90' ГолДриусси Себастьян
90'+13
Ход матча
11'
20'
0:1
29'
34'
40'
40'
58'
0:2
62'
63'
2:2
67'
74'
88'
90'
33
Вольфф
Оуэн
11
Обриан
Хадер
14
Рубио
Диего
29
Акапо
Карлос
15
Бисон
Таннер
26
Тоньяо
30
Цакирис
Нико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Обриан ХадерПолузащитник
-
14 Рубио ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вольф Джош
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Акапо КарлосЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
-
26 ТоньяоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Цакирис НикоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
64 Леро БоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Боуда УссениНападающий
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
История личных встреч
Остин
Сан-Хосе Эрткуэйкс
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
2.33
2.25
Среднее время на гол
38
40
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
2.14
1.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
42
52
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|2 (1)
|0.29
|Касканте Хулио
|2
|0.29
|Рубио Диего
|2
|0.29
|Гильерме дос Сантос
|2
|0.29
|Галлахер Джон
|1
|0.14
|Хеджес Мэтт
|1
|0.14
|Обриан Хадер
|1
|0.14
|Ринг Александр
|0
|0
|Хименес Эктор
|0
|0
|Зардес Гьяси
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Вольфф Оуэн
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбобисс Жереми
|2
|0.29
|Коста Витор
|2
|0.29
|Эспиноса Кристиан
|1
|0.14
|Вилсон Бруно
|1
|0.14
|Джадд Престон
|1
|0.14
|Пеллегрино Амаль
|1
|0.14
|Марье Поль
|1
|0.14
|Киканович Бенджамин
|1
|0.14
|Скахен Джек
|0
|0
|Цакирис Нико
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касканте Хулио
|3
|0
|Рубио Диего
|2
|0
|Валенсия Йохан
|2
|0
|Вольфф Оуэн
|2
|0
|Ринг Александр
|1
|0
|Гильерме дос Сантос
|1
|0
|Стувер Брэд
|1
|0
|Обриан Хадер
|1
|0
|Колманич Жан
|1
|0
|Галлахер Джон
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джадд Престон
|2
|1
|Акапо Карлос
|3
|0
|Юилл Джексон
|1
|1
|Груэсо Карлос
|2
|0
|Марье Поль
|2
|0
|Моралес Альфредо
|1
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Эспиноса Кристиан
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Тоньяо
|1
|0
|Коста Витор
|1
|0
|Скахен Джек
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
|Боуда Уссени
|1
|0
Результаты матчей
Остин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
6
Остин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
0
3
Остин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
11
6
1 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
1
9%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
36%
1
17%
46-60
4
36%
1
17%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
10
10
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
3
30%
61-75
2
20%
4
40%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
11
10
1 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
9%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
4
36%
1
10%
46-60
4
36%
2
20%
61-75
2
18%
1
10%
76-90
Пропущено
12
17
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
4
24%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
3
25%
5
29%
29%
61-75
2
17%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Остин - Даллас 2:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Остин - Сент-Луис Сити 2:2
Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Остин - Чикаго Файр 0:1 Остин - Луисвилл Сити 2:2 Остин - Цинциннати 2:1 Остин - Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Лос-Анджелес 2:4 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3
Результаты матчей
Остин
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Точный счет
2:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
3 раза 75%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Остин
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
12
14
12
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
43
25
16
25
16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 12
|9
|10.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 11
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 11
|7
|12.
|3:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 7
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|14.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|10 - 17
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 7
|12
|3.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 9
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|11.
|0:3 Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 13
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|3:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 6
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|12.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|0:3 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|6.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|9.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|3:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|13.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|14.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|6 - 10
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|2.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|0:3 Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|6.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|7.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|8.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|9.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|12.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|6 (1)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|6
|Интер Майами
|Суарес Луис
|5 (3)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|5 (2)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|5 (1)
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|4
|Сент-Луис Сити
|Тотлэнд Томас
|4
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|4
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|4
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2