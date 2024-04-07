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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Остин
4:3
Конец матча
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
11' Желтая карточка
Бисон Таннер
0:1
20' Гол
Марье Поль
29' Желтая карточка
Галлахер Джон
34' Желтая карточка
Акапо Карлос
40' Желтая карточка
Марье Поль
40' Желтая карточка
Обриан Хадер
0:2
58' Гол
Эбобисс Жереми
1:2
62' Пенальти
Дриусси Себастьян
2:2
63' Гол
Обриан Хадер
3:2
67' Гол
Гильерме дос Сантос
3:3
74' Гол
Пеллегрино Амаль
88' Желтая карточка
Стувер Брэд
4:3
90' Гол
Дриусси Себастьян
90'+13
1
Стувер
Брэд
17
Галлахер
Джон
18
Касканте
Хулио
4
Хайнс-Айк
Брендан
16
Хименес
Эктор
8
Ринг
Александр
6
Даниэль
Перейра
33
Вольфф
Оуэн
10
Дриусси
Себастьян
11
Обриан
Хадер
14
Рубио
Диего
25
Ярброуг
Вильям
29
Акапо
Карлос
15
Бисон
Таннер
26
Тоньяо
3
Марье
Поль
6
Моралес
Альфредо
7
Груэсо
Карлос
30
Цакирис
Нико
10
Эспиноса
Кристиан
11
Эбобисс
Жереми
28
Киканович
Бенджамин
Остин
4-2-3-1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-3-3

История личных встреч

Остин
Сан-Хосе Эрткуэйкс

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

М
1:1
М
2:2
М
3:3
М
2:2
М
4:0
М
3:4
М
0:0

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

2.33
2.25

Среднее время на гол

38
40

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

2.14
1.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

42
52

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 2 (1) 0.29
Касканте Хулио 2 0.29
Рубио Диего 2 0.29
Гильерме дос Сантос 2 0.29
Галлахер Джон 1 0.14
Хеджес Мэтт 1 0.14
Обриан Хадер 1 0.14
Ринг Александр 0 0
Хименес Эктор 0 0
Зардес Гьяси 0 0
Колманич Жан 0 0
Вольфф Оуэн 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбобисс Жереми 2 0.29
Коста Витор 2 0.29
Эспиноса Кристиан 1 0.14
Вилсон Бруно 1 0.14
Джадд Престон 1 0.14
Пеллегрино Амаль 1 0.14
Марье Поль 1 0.14
Киканович Бенджамин 1 0.14
Скахен Джек 0 0
Цакирис Нико 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касканте Хулио 3 0
Рубио Диего 2 0
Валенсия Йохан 2 0
Вольфф Оуэн 2 0
Ринг Александр 1 0
Гильерме дос Сантос 1 0
Стувер Брэд 1 0
Обриан Хадер 1 0
Колманич Жан 1 0
Галлахер Джон 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джадд Престон 2 1
Акапо Карлос 3 0
Юилл Джексон 1 1
Груэсо Карлос 2 0
Марье Поль 2 0
Моралес Альфредо 1 0
Томпсон Томми 1 0
Эспиноса Кристиан 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Тоньяо 1 0
Коста Витор 1 0
Скахен Джек 1 0
Бисон Таннер 1 0
Боуда Уссени 1 0

Результаты матчей

Остин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
6
Остин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

0
3
Остин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

11
6
1 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
1
9%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
36%
1
17%
46-60
4
36%
1
17%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

10
10
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
3
30%
61-75
2
20%
4
40%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

11
10
1 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
9%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
4
36%
1
10%
46-60
4
36%
2
20%
61-75
2
18%
1
10%
76-90

Пропущено

12
17
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
4
24%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
3
25%
5
29%
29%
61-75
2
17%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Остин - Даллас 2:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Остин - Сент-Луис Сити 2:2
Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Остин - Чикаго Файр 0:1 Остин - Луисвилл Сити 2:2 Остин - Цинциннати 2:1 Остин - Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Лос-Анджелес 2:4 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3

Результаты матчей

Остин
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Точный счет

2:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
3 раза 75%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Остин
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
4
2.5
1
2
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
2
5
1
6
2.5
2
5
1
6
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
8.
Остин
 Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 2 3 2 10 - 12 9
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 1 5 1 11 - 11 8
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 6 2 1 3 11 - 11 7
12.
Сиэтл Саундерс
 3:0 Заявка 6 1 2 3 7 - 7 5
13.
Даллас
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 1 0 6 10 - 17 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 7 4 2 1 11 - 7 14
2.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 3 3 0 12 - 7 12
3.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
4.
Цинциннати
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
5.
Интер Майами
 Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 10 - 5 10
7.
Торонто
 Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 7 2 4 1 10 - 9 10
9.
Шарлотт
 Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
10.
Чикаго Файр
 Заявка 7 2 2 3 11 - 14 8
11.
ФК Монреаль
 0:3 Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
12.
Нэшвилл
 Заявка 7 1 4 2 8 - 13 7
13.
Орландо Сити
 Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
14.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Остин
 Заявка 5 2 2 1 11 - 10 8
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Сиэтл Саундерс
 3:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
12.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Даллас
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
Интер Майами
 Заявка 5 2 2 1 12 - 6 8
4.
Шарлотт
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
6.
Чикаго Файр
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Торонто
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Нэшвилл
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
10.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Цинциннати
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
12.
Филадельфия Юнион
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
ФК Монреаль
 0:3 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
4.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 3 0 2 1 6 - 8 2
10.
Остин
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Даллас
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Сиэтл Саундерс
 3:0 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
13.
Лос-Анджелес
 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 0 0 4 6 - 10 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Филадельфия Юнион
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 2 2 1 5 - 6 8
3.
Цинциннати
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
ФК Монреаль
 0:3 Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
5.
Интер Майами
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Торонто
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 4 0 4 0 5 - 5 4
8.
Коламбус Крю
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
9.
Чикаго Файр
 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
10.
Нэшвилл
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Шарлотт
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
15.
Орландо Сити
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 6 (1)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 6
Интер Майами Суарес Луис 5 (3)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 5 (2)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 4
Сент-Луис Сити Тотлэнд Томас 4
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 4
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 4
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Обриан Хадер получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Марье Поль получил желтую карточку от судьи
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