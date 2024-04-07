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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нэшвилл
1:2
Конец матча
Филадельфия Юнион
0'
1:0
42' Гол
Сарридж Сэм
1:1
62' Гол
Карранса Хулиан
84' Желтая карточка
Годой Анибал
1:2
90' Гол
Газдаг Даниэль
90'+7
30
Паникко
Эллиот
22
Бауэр
Джош
3
МакНотон
Лукас
2
Ловитц
Дэниел
19
Мьюл
Алекс
16
Йервуд
Дрю
20
Годой
Анибал
27
Анунга
Брайан
14
Шаффельбург
Джейкоб
10
Мухтар
Хани
9
Сарридж
Сэм
1
Семмле
Оливер
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
17
Лоу
Дэмион
26
Харриэль
Натан
8
Мартинес
Хосе
Андрес
10
Газдаг
Даниэль
16
МакГлинн
Джек
27
Вагнер
Кай
33
Салливан
Куинн
9
Карранса
Хулиан
Нэшвилл
3-5-2
Филадельфия Юнион
3-5-2

История личных встреч

Нэшвилл
Филадельфия Юнион

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

История матчей

М
0:0
М
0:2
ТМК
2:0
М
1:1
М
1:1
М
1:0
М
1:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
0.75

Среднее время на гол

135
120

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

0.86
0.57

Тотал матчей

0.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3

Среднее время на гол

105
157

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарридж Сэм 2 0.29
Банбери Тил 2 (2) 0.29
Годой Анибал 1 0.14
Мухтар Хани 1 0.14
Мьюл Алекс 1 0.14
Йервуд Дрю 1 0.14
Шаффельбург Джейкоб 0 0
Мур Шак 0 0
Вашингтон Тейлор 0 0
Гейнс Маккинзи 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карранса Хулиан 4 0.67
Газдаг Даниэль 4 (1) 0.67
Уре Микаэль 2 0.33
Салливан Куинн 1 0.17
Бедойя Алехандро 1 0.17
Вагнер Кай 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Рафанелло Жереми 0 0
МакГлинн Джек 0 0
Харриэль Натан 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годой Анибал 2 0
Йервуд Дрю 2 0
Махер Джек 2 0
Уиллис Джо 0 1
Мухтар Хани 1 0
Мур Шак 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Дэвис Шон II 1 0
Бауэр Джош 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 3 0
Лоу Дэмион 2 0
Эллиотт Джек 2 0
Салливан Куинн 2 0
Бедойя Алехандро 1 0
Газдаг Даниэль 1 0
Уре Микаэль 1 0
Карранса Хулиан 1 0
Харриэль Натан 1 0
Семмле Оливер 1 0

Результаты матчей

Нэшвилл
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Филадельфия Юнион
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
3
Нэшвилл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Филадельфия Юнион
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
4
Нэшвилл
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Филадельфия Юнион
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
5
71%
0
0%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
5
56%
0
0%
31-45
3
33%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
11%
4
33%
76-90

Пропущено

12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1
Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - ФК Мока 4:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Мока - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Мемфис 1:1 Нэшвилл - Бирмингем 3:2 Торонто - Нэшвилл 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Сент-Луис Сити - Нэшвилл 2:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 0:0
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Пачука - Филадельфия Юнион 6:0
Филадельфия Юнион - Пачука 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Саприсса 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Саприсса - Филадельфия Юнион 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Фламенго 0:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 0:0 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2

Результаты матчей

Нэшвилл
Филадельфия Юнион

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Нэшвилл
Филадельфия Юнион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
5
1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
8.
Остин
 Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 2 3 2 10 - 12 9
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 1 5 1 11 - 11 8
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 6 2 1 3 11 - 11 7
12.
Сиэтл Саундерс
 3:0 Заявка 6 1 2 3 7 - 7 5
13.
Даллас
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 1 0 6 10 - 17 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 7 4 2 1 11 - 7 14
2.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 3 3 0 12 - 7 12
3.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
4.
Цинциннати
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
5.
Интер Майами
 Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 10 - 5 10
7.
Торонто
 Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 7 2 4 1 10 - 9 10
9.
Шарлотт
 Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
10.
Чикаго Файр
 Заявка 7 2 2 3 11 - 14 8
11.
ФК Монреаль
 0:3 Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
12.
Нэшвилл
 Заявка 7 1 4 2 8 - 13 7
13.
Орландо Сити
 Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
14.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Остин
 Заявка 5 2 2 1 11 - 10 8
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Сиэтл Саундерс
 3:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
12.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Даллас
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
Интер Майами
 Заявка 5 2 2 1 12 - 6 8
4.
Шарлотт
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
6.
Чикаго Файр
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Торонто
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Нэшвилл
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
10.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Цинциннати
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
12.
Филадельфия Юнион
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
ФК Монреаль
 0:3 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
4.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 3 0 2 1 6 - 8 2
10.
Остин
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Даллас
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Сиэтл Саундерс
 3:0 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
13.
Лос-Анджелес
 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 0 0 4 6 - 10 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Филадельфия Юнион
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 2 2 1 5 - 6 8
3.
Цинциннати
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
ФК Монреаль
 0:3 Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
5.
Интер Майами
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Торонто
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 4 0 4 0 5 - 5 4
8.
Коламбус Крю
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
9.
Чикаго Файр
 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
10.
Нэшвилл
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Шарлотт
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
15.
Орландо Сити
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 6 (1)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 6
Интер Майами Суарес Луис 5 (3)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 5 (2)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 4
Сент-Луис Сити Тотлэнд Томас 4
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 4
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 4
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Шаффельбург Джейкоб сделал результативную передачу.
  • 42'
    Г О О О О Л - Сарридж Сэм бьет в цель!
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