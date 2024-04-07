Тур: 1. Стадион: Геодис Парк.
1:2
Конец матча
0'
1:0
42' ГолСарридж Сэм
1:1
62' ГолКарранса Хулиан
84' Желтая карточкаГодой Анибал
1:2
90' ГолГаздаг Даниэль
90'+7
Ход матча
42'
62'
72'
84'
90'
1:2
22
Бауэр
Джош
19
Мьюл
Алекс
16
Йервуд
Дрю
20
Годой
Анибал
10
Мухтар
Хани
17
Лоу
Дэмион
27
Вагнер
Кай
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Бауэр ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мухтар ХаниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Банбери ТилНападающий
-
Главный тренер: Смит Гэри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Вагнер КайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
76 Рик ЭндрюВратарь
- Защитник
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Полузащитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Донован КрисНападающий
-
28 Барибо ТайНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кёртин Джим
История личных встреч
Нэшвилл
Филадельфия Юнион
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
0.75
Среднее время на гол
135
120
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
0.86
0.57
Тотал матчей
0.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
Среднее время на гол
105
157
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарридж Сэм
|2
|0.29
|Банбери Тил
|2 (2)
|0.29
|Годой Анибал
|1
|0.14
|Мухтар Хани
|1
|0.14
|Мьюл Алекс
|1
|0.14
|Йервуд Дрю
|1
|0.14
|Шаффельбург Джейкоб
|0
|0
|Мур Шак
|0
|0
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
|Гейнс Маккинзи
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карранса Хулиан
|4
|0.67
|Газдаг Даниэль
|4 (1)
|0.67
|Уре Микаэль
|2
|0.33
|Салливан Куинн
|1
|0.17
|Бедойя Алехандро
|1
|0.17
|Вагнер Кай
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Рафанелло Жереми
|0
|0
|МакГлинн Джек
|0
|0
|Харриэль Натан
|0
|0
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годой Анибал
|2
|0
|Йервуд Дрю
|2
|0
|Махер Джек
|2
|0
|Уиллис Джо
|0
|1
|Мухтар Хани
|1
|0
|Мур Шак
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Дэвис Шон II
|1
|0
|Бауэр Джош
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе Андрес
|3
|0
|Лоу Дэмион
|2
|0
|Эллиотт Джек
|2
|0
|Салливан Куинн
|2
|0
|Бедойя Алехандро
|1
|0
|Газдаг Даниэль
|1
|0
|Уре Микаэль
|1
|0
|Карранса Хулиан
|1
|0
|Харриэль Натан
|1
|0
|Семмле Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Нэшвилл
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Филадельфия Юнион
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
5
3
Нэшвилл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Филадельфия Юнион
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
4
Нэшвилл
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Филадельфия Юнион
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
7
7
Голы по времени матча
Забито
7
8
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
5
71%
0
0%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
1
20%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Забито
9
12
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
5
56%
0
0%
31-45
3
33%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
11%
4
33%
76-90
Пропущено
12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1
Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - ФК Мока 4:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Мока - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Мемфис 1:1 Нэшвилл - Бирмингем 3:2 Торонто - Нэшвилл 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Сент-Луис Сити - Нэшвилл 2:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 0:0
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Пачука - Филадельфия Юнион 6:0
Филадельфия Юнион - Пачука 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Саприсса 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Саприсса - Филадельфия Юнион 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Фламенго 0:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 0:0 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2
Результаты матчей
Нэшвилл
Филадельфия Юнион
Точный счет
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Нэшвилл
Филадельфия Юнион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
51
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 12
|9
|10.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 11
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 11
|7
|12.
|3:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 7
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|14.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|10 - 17
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 7
|12
|3.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 9
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|11.
|0:3 Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 13
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|3:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 6
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|12.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|0:3 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|6.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|9.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|3:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|13.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|14.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|6 - 10
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|2.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|0:3 Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|6.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|7.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|8.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|9.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|12.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|6 (1)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|6
|Интер Майами
|Суарес Луис
|5 (3)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|5 (2)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|5 (1)
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|4
|Сент-Луис Сити
|Тотлэнд Томас
|4
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|4
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|4
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2