  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Сиэтл Саундерс
3:0
Второй тайм: 59'
ФК Монреаль
0'
1:0
20' Гол
Руидиас Рауль
26' Желтая карточка
Уотерман Джоэл
2:0
27' Пенальти
Руидиас Рауль
42' Желтая карточка
Салиба Натан
45' Желтая карточка
Раген Джексон
3:0
48' Гол
Моррис Джордан
53' Вторая желтая карточка
Салиба Натан

Ход матча

11'
Бейкер Коди
Толо Нуху
 
20'
Руидиас Рауль
(Раген Джексон)
1:0
26'
 
Уотерман Джоэл
27'
Руидиас Рауль
2:0
42'
 
Салиба Натан
45'
Раген Джексон
 
48'
Моррис Джордан
3:0
53'
 
Салиба Натан
Лучшие коэффициенты
Сиэтл Саундерс
Ничья
ФК Монреаль
3.85
Реклама, betboom.ru
5.91
5.70
Все Коэффициенты
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Раген
Джексон
5
Толо
Нуху
18
Варгас
Обед
8
Атенсио
Джошуа
7
Ролдан
Кристиан
11
Руснак
Альберт
13
Моррис
Джордан
9
Руидиас
Рауль
40
Сируа
Жонатан
24
Кэмпбелл
Джордж
16
Уотерман
Джоэл
3
Хоакин
Соса
22
Тейшейра
Руан
11
Ласситер
Ариэль
6
Пьетт
Самюэль
29
Шуэньер
Матьё
19
Салиба
Натан
9
Коккаро
Матиас
17
Мартинес
Хосеф
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
ФК Монреаль
3-4-1-2

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
ФК Монреаль

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
250%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

10 матчей

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

История матчей

М
1:2
М
2:1
М
0:1
М
2:2
М
1:0
М
1:0
М
0:2
М
0:1
М
1:4
USL
1:2

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.67
1.25

Среднее время на гол

135
72

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

1.25
1.67

Среднее время на гол

72
54

Всего голов

9
15

Голов в среднем за матч

0.9
1.5

Тотал матчей

2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

100
60

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руидиас Рауль 4 (3) 0.67
Мусовски Дэниел 1 0.17
Де Ла Вега Педро 1 (1) 0.17
Раген Джексон 0 0
Бейкер Коди 0 0
ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коккаро Матиас 3 (2) 0.5
Мартинес Хосеф 1 0.17
Фернандо Алварез 1 0.17
Янков Доминик 1 0.17
Сунуси Ибрахим 1 0.17
Вильсен Жюль-Антони 1 0.17
Тейшейра Руан 0 0
Ласситер Ариэль 0 0
Шуэньер Матьё 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толо Нуху 3 0
Атенсио Джошуа 1 1
Раген Джексон 2 0
Руидиас Рауль 1 0
Моррис Джордан 1 0
Ролдан Кристиан 1 0
Арреага Хавьер 1 0
Рольдан Александер 1 0
Лейва Дэнни 1 0
Тевес Дилан 1 0
ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардс Рахим 1 1
Шуэньер Матьё 2 0
Уотерман Джоэл 2 0
Мартинес Хосеф 1 0
Ласситер Ариэль 1 0
Коккаро Матиас 1 0
Янков Доминик 1 0
Кэмпбелл Джордж 1 0
Салиба Натан 1 0
Вильсен Жюль-Антони 1 0

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ФК Монреаль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
3
Сиэтл Саундерс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
ФК Монреаль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
0
Сиэтл Саундерс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
ФК Монреаль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
100%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
100%
5
63%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
25%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
50%
2
25%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
5
63%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0
Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Сакраменто Репаблик 0:1 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 ТСК - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2
ФК Монреаль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Даллас - ФК Монреаль 1:2
Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Тампа Бэй 1:4 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланта Ютд - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
ФК Монреаль

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Сиэтл Саундерс
ФК Монреаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
2
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
3
2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
8.
Остин
 Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 2 3 2 10 - 12 9
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 1 5 1 11 - 11 8
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 6 2 1 3 11 - 11 7
12.
Сиэтл Саундерс
 3:0 Заявка 6 1 2 3 7 - 7 5
13.
Даллас
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 1 0 6 10 - 17 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 7 4 2 1 11 - 7 14
2.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 3 3 0 12 - 7 12
3.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
4.
Цинциннати
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
5.
Интер Майами
 Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 10 - 5 10
7.
Торонто
 Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 7 2 4 1 10 - 9 10
9.
Шарлотт
 Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
10.
Чикаго Файр
 Заявка 7 2 2 3 11 - 14 8
11.
ФК Монреаль
 0:3 Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
12.
Нэшвилл
 Заявка 7 1 4 2 8 - 13 7
13.
Орландо Сити
 Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
14.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Остин
 Заявка 5 2 2 1 11 - 10 8
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Сиэтл Саундерс
 3:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
12.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Даллас
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
Интер Майами
 Заявка 5 2 2 1 12 - 6 8
4.
Шарлотт
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
6.
Чикаго Файр
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Торонто
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Нэшвилл
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
10.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Цинциннати
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
12.
Филадельфия Юнион
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
ФК Монреаль
 0:3 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
4.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 3 0 2 1 6 - 8 2
10.
Остин
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Даллас
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Сиэтл Саундерс
 3:0 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
13.
Лос-Анджелес
 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 0 0 4 6 - 10 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Филадельфия Юнион
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 2 2 1 5 - 6 8
3.
Цинциннати
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
ФК Монреаль
 0:3 Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
5.
Интер Майами
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Торонто
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 4 0 4 0 5 - 5 4
8.
Коламбус Крю
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
9.
Чикаго Файр
 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
10.
Нэшвилл
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Шарлотт
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
15.
Орландо Сити
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 6 (1)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 6
Интер Майами Суарес Луис 5 (3)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 5 (2)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 4
Сент-Луис Сити Тотлэнд Томас 4
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 4
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 4
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 53'
    Салиба Натан получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 48'
    Г О О О О Л - Моррис Джордан бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Сиэтл Саундерс
Ничья
ФК Монреаль
3.85
Реклама, betboom.ru
5.91
5.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сиэтл Саундерс 3:0 ФК Монреаль онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Сиэтл Саундерс
ФК Монреаль
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный