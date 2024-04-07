Тур: 1. Стадион: Lumen Field.
3:0
Второй тайм: 59'
0'
1:0
20' ГолРуидиас Рауль
26' Желтая карточкаУотерман Джоэл
2:0
27' ПенальтиРуидиас Рауль
42' Желтая карточкаСалиба Натан
45' Желтая карточкаРаген Джексон
3:0
48' ГолМоррис Джордан
53' Вторая желтая карточкаСалиба Натан
Ход матча
11'
20'
1:0
26'
27'
2:0
42'
45'
48'
3:0
53'
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
18
Варгас
Обед
19
Салиба
Натан
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Варгас ОбедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Томас ЭндрюВратарь
-
33 Бейкер КодиЗащитник
- Защитник
-
15 Белл ДжонЗащитник
-
99 Тевес ДиланПолузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
-
14 Ротрок ПолНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Салиба НатанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
-
18 Зухир РидаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Тойе МейсонНападающий
-
Главный тренер: Лоран Куртуа
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
ФК Монреаль
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
250%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
10 матчей
20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.67
1.25
Среднее время на гол
135
72
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
1.25
1.67
Среднее время на гол
72
54
Всего голов
9
15
Голов в среднем за матч
0.9
1.5
Тотал матчей
2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
100
60
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руидиас Рауль
|4 (3)
|0.67
|Мусовски Дэниел
|1
|0.17
|Де Ла Вега Педро
|1 (1)
|0.17
|Раген Джексон
|0
|0
|Бейкер Коди
|0
|0
ФК Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коккаро Матиас
|3 (2)
|0.5
|Мартинес Хосеф
|1
|0.17
|Фернандо Алварез
|1
|0.17
|Янков Доминик
|1
|0.17
|Сунуси Ибрахим
|1
|0.17
|Вильсен Жюль-Антони
|1
|0.17
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Ласситер Ариэль
|0
|0
|Шуэньер Матьё
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толо Нуху
|3
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|1
|Раген Джексон
|2
|0
|Руидиас Рауль
|1
|0
|Моррис Джордан
|1
|0
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Арреага Хавьер
|1
|0
|Рольдан Александер
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
|Тевес Дилан
|1
|0
ФК Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардс Рахим
|1
|1
|Шуэньер Матьё
|2
|0
|Уотерман Джоэл
|2
|0
|Мартинес Хосеф
|1
|0
|Ласситер Ариэль
|1
|0
|Коккаро Матиас
|1
|0
|Янков Доминик
|1
|0
|Кэмпбелл Джордж
|1
|0
|Салиба Натан
|1
|0
|Вильсен Жюль-Антони
|1
|0
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ФК Монреаль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
3
Сиэтл Саундерс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
ФК Монреаль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
0
Сиэтл Саундерс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
ФК Монреаль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
100%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
100%
5
63%
76-90
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
25%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
50%
2
25%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
5
63%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0
Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Сакраменто Репаблик 0:1 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 ТСК - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2
ФК Монреаль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Даллас - ФК Монреаль 1:2
Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Тампа Бэй 1:4 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланта Ютд - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
ФК Монреаль
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Сиэтл Саундерс
ФК Монреаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
32
12
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
32
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 12
|9
|10.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 11
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 11
|7
|12.
|3:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 7
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|14.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|10 - 17
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 7
|12
|3.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 9
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|11.
|0:3 Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 13
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|3:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 6
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|12.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|0:3 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|6.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|9.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|3:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|13.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|14.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|6 - 10
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|2.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|0:3 Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|6.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|7.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|8.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|9.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|12.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|6 (1)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|6
|Интер Майами
|Суарес Луис
|5 (3)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|5 (2)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|5 (1)
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|4
|Сент-Луис Сити
|Тотлэнд Томас
|4
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|4
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|4
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2