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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Сиэтл Саундерс
5:0
Конец матча
ФК Монреаль
0'
1:0
20' Гол
Руидиас Рауль
26' Желтая карточка
Уотерман Джоэл
2:0
27' Пенальти
Руидиас Рауль
42' Желтая карточка
Салиба Натан
45' Желтая карточка
Раген Джексон
3:0
48' Гол
Моррис Джордан
53' Вторая желтая карточка
Салиба Натан
4:0
82' Гол
Рольдан Александер
90' Желтая карточка
Кэмпбелл Джордж
5:0
90' Гол
Тевес Дилан
90'+8
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Раген
Джексон
5
Толо
Нуху
18
Варгас
Обед
8
Атенсио
Джошуа
7
Ролдан
Кристиан
11
Руснак
Альберт
13
Моррис
Джордан
9
Руидиас
Рауль
40
Сируа
Жонатан
24
Кэмпбелл
Джордж
16
Уотерман
Джоэл
3
Хоакин
Соса
22
Тейшейра
Руан
11
Ласситер
Ариэль
6
Пьетт
Самюэль
29
Шуэньер
Матьё
19
Салиба
Натан
9
Коккаро
Матиас
17
Мартинес
Хосеф
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
ФК Монреаль
3-4-1-2

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
ФК Монреаль

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
250%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

10 матчей

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

История матчей

М
1:2
М
2:1
М
0:1
М
2:2
М
1:0
М
1:0
М
0:2
М
0:1
М
1:4
USL
1:2

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.67
1.25

Среднее время на гол

135
72

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

1.25
1.67

Среднее время на гол

72
54

Всего голов

9
15

Голов в среднем за матч

0.9
1.5

Тотал матчей

2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

100
60

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руидиас Рауль 4 (3) 0.67
Мусовски Дэниел 1 0.17
Моррис Джордан 1 0.17
Рольдан Александер 1 0.17
Тевес Дилан 1 0.17
Де Ла Вега Педро 1 (1) 0.17
Руснак Альберт 0 0
Ролдан Кристиан 0 0
Раген Джексон 0 0
Бейкер Коди 0 0
ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коккаро Матиас 3 (2) 0.5
Мартинес Хосеф 1 0.17
Фернандо Алварез 1 0.17
Янков Доминик 1 0.17
Сунуси Ибрахим 1 0.17
Вильсен Жюль-Антони 1 0.17
Тейшейра Руан 0 0
Ласситер Ариэль 0 0
Шуэньер Матьё 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толо Нуху 3 0
Атенсио Джошуа 1 1
Раген Джексон 2 0
Руидиас Рауль 1 0
Моррис Джордан 1 0
Ролдан Кристиан 1 0
Арреага Хавьер 1 0
Рольдан Александер 1 0
Лейва Дэнни 1 0
Тевес Дилан 1 0
ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардс Рахим 1 1
Салиба Натан 1 1
Шуэньер Матьё 2 0
Кэмпбелл Джордж 2 0
Уотерман Джоэл 2 0
Мартинес Хосеф 1 0
Ласситер Ариэль 1 0
Коккаро Матиас 1 0
Янков Доминик 1 0
Вильсен Жюль-Антони 1 0

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ФК Монреаль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
3
Сиэтл Саундерс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
ФК Монреаль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
0
Сиэтл Саундерс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
ФК Монреаль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
17%
3
38%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Пропущено

1
13
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
100%
7
54%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
11%
3
38%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Пропущено

7
13
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
43%
2
15%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
7
54%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0
Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Сакраменто Репаблик 0:1 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 ТСК - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2
ФК Монреаль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Даллас - ФК Монреаль 1:2
Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Тампа Бэй 1:4 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланта Ютд - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
ФК Монреаль

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Сиэтл Саундерс
ФК Монреаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1
2
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
2
4
1
5
3.5
1
5
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
8.
Остин
 Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 2 3 2 10 - 12 9
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 1 5 1 11 - 11 8
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 6 2 1 3 11 - 11 7
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 2 3 9 - 7 5
13.
Даллас
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 1 0 6 10 - 17 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 7 4 2 1 11 - 7 14
2.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 3 3 0 12 - 7 12
3.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
4.
Цинциннати
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
5.
Интер Майами
 Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 10 - 5 10
7.
Торонто
 Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 7 2 4 1 10 - 9 10
9.
Шарлотт
 Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
10.
Чикаго Файр
 Заявка 7 2 2 3 11 - 14 8
11.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
12.
Нэшвилл
 Заявка 7 1 4 2 8 - 13 7
13.
Орландо Сити
 Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
14.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Остин
 Заявка 5 2 2 1 11 - 10 8
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 3 1 2 0 6 - 1 5
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
12.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Даллас
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
Интер Майами
 Заявка 5 2 2 1 12 - 6 8
4.
Шарлотт
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
6.
Чикаго Файр
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Торонто
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Нэшвилл
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
10.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Цинциннати
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
12.
Филадельфия Юнион
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
ФК Монреаль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
4.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 3 0 2 1 6 - 8 2
10.
Остин
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Даллас
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
13.
Лос-Анджелес
 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 0 0 4 6 - 10 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Филадельфия Юнион
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 2 2 1 5 - 6 8
3.
Цинциннати
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
5.
Интер Майами
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Торонто
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 4 0 4 0 5 - 5 4
8.
Коламбус Крю
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
9.
Чикаго Файр
 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
10.
Нэшвилл
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Шарлотт
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
15.
Орландо Сити
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 6 (1)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 6
Интер Майами Суарес Луис 5 (3)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 5 (2)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 4
Сент-Луис Сити Тотлэнд Томас 4
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 4
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 4
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      Салиба Натан получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 48'
      Ролдан Кристиан сделал результативную передачу.
    • 48'
      Г О О О О Л - Моррис Джордан бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Раген Джексон получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Салиба Натан получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Г О О О О Л - Руидиас Рауль из команды Сиэтл Саундерс забивает с точки!
    • 26'
      Джоэль Уотерман получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Раген Джексон сделал результативную передачу.
    Где смотреть матч Сиэтл Саундерс 5:0 ФК Монреаль онлайн

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