  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 2.
Утсиктенс
0:0
Конец матча
Гефле
0'
12' Желтая карточка
Kevin Persson
17' Желтая карточка
Constantino Capotondi
19' Желтая карточка
Мохидин Аллан
47' Желтая карточка
Фальцетас Александр
64' Желтая карточка
Якуб Антонио
90'+6
30
Хадая
Элиас
3
Брандт
Йеспер
33
Sebastian
Lagerlund
21
Родеблад
Лове
Кевин
4
Мохидин
Аллан
11
Бук
Робин
15
Suleman
Zurmati
10
Albin
Skoglund
13
Моенза
Малкольм
9
Лима
Лукас
20
Трпчевски
Филип
1
Йонссон
Оскар
16
Kevin
Persson
29
Ройсхенберг
Мартин
3
Адольфссон
Йеспер
7
Эдквист
Адриан
18
Constantino
Capotondi
6
Лагерфельдт
Лукас
44
Iu
Ranera
24
Рафаэль
Йорк
10
Якуб
Антонио
11
Энглунд
Лео
Утсиктенс
3-5-2
Гефле
3-5-2

История личных встреч

Утсиктенс
Гефле

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

С
0:0
С
1:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трпчевски Филип 1 0.5
Бук Робин 1 (1) 0.5
Мохидин Аллан 0 0
Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдквист Адриан 2 1
Якуб Антонио 0 0

Карточки

Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фальцетас Александр 1 0
Мохидин Аллан 1 0
Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ройсхенберг Мартин 1 0
Kevin Persson 1 0
Constantino Capotondi 1 0
Лагерфельдт Лукас 1 0
Якуб Антонио 1 0

Результаты матчей

Утсиктенс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гефле
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0
Утсиктенс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Гефле
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Браге 1:3
ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Броммапойкарна 0:7 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Сковде АИК - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстер 2:1 Эргрюте - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 1:1 Эребру - Утсиктенс 5:1 Утсиктенс - Треллеборг 2:3 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0
Гефле
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Гефле - Хельсинборг 2:3 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 Эстерсунд - Гефле 1:0 Гефле - Сириус (до 21 года) 4:5
Гефле - Васалунд 3:0 Гефле - Эребру 1:2 АИК - Гефле 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Браге - Гефле 3:0 Гефле - Треллеборг 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Ландскруна 3:3 Хельсинборг - Гефле 0:0 Сковде АИК - Гефле 3:1 Гефле - Эргрюте 0:1 Сундсвалль - Гефле 2:2 Гефле - ГАИС 0:6 Эстерсунд - Гефле 2:2 Гефле - Йёнчёпинг 1:0

Результаты матчей

Утсиктенс
Гефле

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Утсиктенс
Гефле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
2.
Дегерфорс
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Утсиктенс
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Сковде АИК
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Эстер
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Оддевольд
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Браге
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Хельсинборг
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Эстерсунд
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Сундсвалль
 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Сандвикен
 2 1 0 1 2 - 5 3
12.
Гефле
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Эргрюте
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Треллеборг
 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Варберг БоИС
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Эребру
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 0:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Дегерфорс
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Сандвикен
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Эстерсунд
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Браге
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Эстер
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Сковде АИК
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Утсиктенс
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Хельсинборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Оддевольд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эребру
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Варберг БоИС
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Треллеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Гефле
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Эргрюте
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Оддевольд
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Эстер
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Сковде АИК
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Утсиктенс
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Гефле
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Дегерфорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ландскруна
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Эргрюте
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Браге
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эребру
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Варберг БоИС
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Треллеборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Эстерсунд
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Сундсвалль
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Сандвикен
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3
Эстер Алиев Алибек 2
Гефле Эдквист Адриан 2
Дегерфорс Абдулла Пашанг 2
Сандвикен Calvin Kabuye 2
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Маккью Эрик 1 1
Дегерфорс Моро Насиру 2
Варберг БоИС Aulon Bitiqi 2
Сундсвалль Kojo Peprah Oppeng 1
Эстерсунд Magnus Powell 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 19'
    Мохидин Аллан получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Constantino Capotondi получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 12'
      Кевин Перссон получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Утсиктенс 0:0 Гефле онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный