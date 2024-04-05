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  3. Шотландия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Рейнджерс
 
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Селтик
Прогнозы 48
Рейнджерс 47.9% (23)
X 27.1% (13)
Селтик 25% (12)
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Рейнджерс
Ничья
Селтик
2.29
3.61
3.60
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Рейнджерс
Селтик

История личных встреч

Рейнджерс
Селтик

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52%
44%
4%
13 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

72%
44%
18 побед 11 ничьих 0 побед

37 матчей

16.2%
83.8%
0 побед 6 ничьих 31 победа

Первый тайм

40.5%
59.5%
0 побед 15 ничьих 23 победы

Второй тайм

27%
73%
0 побед 10 ничьих 23 победы

62 матча

35.5%
14.5%
50%
22 победы 9 ничьих 31 победа

Первый тайм

21%
41.9%
37.1%
13 побед 26 ничьих 23 победы

Второй тайм

29%
33.9%
37.1%
18 побед 21 ничья 23 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
К
0:1
ПЛ
3:2
КЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
К
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
КЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
К
4:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:5
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
КЛ
0:1
ПЛ
5:1
К
2:2
КЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
КЛ
1:2
К
1:0
ПЛ
3:0
К
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
КЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:4
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

41
30

Голов в среднем за матч

1.32
0.97

Среднее время на гол

68
93

Всего голов

58
37

Голов в среднем за матч

1.87
1.19

Среднее время на гол

48
75

Всего голов

99
67

Голов в среднем за матч

1.6
1.08

Тотал матчей

2.5
59
Больше 95%
Меньше 5%
3
45
Больше 73%
Меньше 27%
17
32
Больше 52%
Меньше 48%
30
16
Больше 26%
Меньше 74%
46
10
Больше 16%
Меньше 84%
52
4
Больше 6%
Меньше 94%
58

Среднее время на гол

56
83

Бомбардиры внутри турнира

Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тавернье Джеймс 15 (10) 0.5
Дессерс Сириль 13 0.43
Сима Абдалла 10 0.33
Кантуэлл Тодд 5 0.17
Матондо Рабби 4 0.13
Перейра Данило II 4 0.13
Ламмерс Сэм 2 0.07
Силва Фабио 2 0.07
Дауэлл Киран 2 0.07
Диоманде Мохаммед 2 0.07
Лоуренс Том 1 0.03
МакКосленд Росс 1 0.03
Сауттар Джон 1 0.03
Раскин Николас 1 0.03
Йылмаз Рыдван 1 0.03
Кортес Оскар 1 0.03
Джек Райан 1 0.03
Руф Кемар 1 0.03
Ландстрем Джон 0 0
Баришич Борна 0 0
Голдсон Коннор 0 0
Стерлинг Дюжон 0 0
Сифуэнтес Хосе 0 0
Селтик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
О'Райли Мэттью 12 0.39
Фурухаси Кёго 10 0.32
Тернбулл Дэвид 7 (3) 0.23
Пальма Луис 6 (2) 0.19
Айда Адам 5 (2) 0.16
О Хен-Гю 5 0.16
Маэда Дайдзэн 4 0.13
Тэйлор Грэг 3 0.1
Бернарду Паулу 3 0.1
Форрест Джеймс 3 0.1
Макгрегор Каллум 2 0.06
Хатате Рео 2 (1) 0.06
Кюн Николас 2 0.06
Джонстон Майкл 2 0.06
Чжун Ян Хён 1 0.03
Скэйлз Лиам 1 0.03
Джонстон Алистер 1 0.03
Картер-Викерс Кэмерон 1 0.03
Ивата Томоки 1 0.03
Абада Лиэль 1 0.03
Келли Дэниэл 1 0.03
Ралстон Энтони 0 0
Хольм Один Тьяго 0 0

Карточки

Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голдсон Коннор 7 0
Кантуэлл Тодд 5 0
Стерлинг Дюжон 3 1
Ландстрем Джон 3 0
Баришич Борна 3 0
Балогун Леон 1 1
Райт Скотт 1 1
Тавернье Джеймс 2 0
Сауттар Джон 2 0
Раскин Николас 2 0
Сифуэнтес Хосе 0 1
Лоуренс Том 1 0
Дэвис Бен II 1 0
Ламмерс Сэм 1 0
Клемент Филипп 1 0
Матондо Рабби 1 0
Йылмаз Рыдван 1 0
Диоманде Мохаммед 1 0
Zak Lovelace 1 0
Bailey Rice 1 0
Селтик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скэйлз Лиам 5 0
Тэйлор Грэг 4 0
Макгрегор Каллум 4 0
Джонстон Алистер 4 0
Чжун Ян Хён 1 1
Маэда Дайдзэн 2 0
Тернбулл Дэвид 2 0
Фурухаси Кёго 2 0
О'Райли Мэттью 2 0
Пальма Луис 2 0
Бернарду Паулу 2 0
Навроцкий Майк 2 0
Харт Джо 0 1
Ивата Томоки 1 0
Келли Дэниэл 1 0
Айда Адам 1 0
Филлипс Натаниэль 1 0
Уэлш Стивен 1 0
О Хен-Гю 1 0
Бернабей Александро 1 0

Результаты матчей

Рейнджерс
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
69% (11)
6% (1)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Селтик
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

2
3
Рейнджерс
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
21% (3)
7% (1)
71% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Селтик
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

10
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

27
39
Рейнджерс
51.7%
48.3%
15 побед 14 поражений
Первый тайм
47% (14)
7% (2)
47% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Селтик
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
35% (11)
26% (8)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

11
5

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

29
42

Голы по времени матча

Забито

39
35
21 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 10
15 Не забивали 17
4
10%
6
17%
1-15
6
15%
2
6%
16-30
11
28%
3
9%
31-45
3
8%
5
14%
46-60
6
15%
4
11%
61-75
9
23%
15
43%
76-90

Пропущено

12
11
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
4
33%
3
27%
31-45
1
8%
4
36%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
1
8%
2
18%
76-90

Забито

28
39
13 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 12
17 Не забивали 18
3
11%
4
10%
1-15
7
25%
9
23%
16-30
3
11%
7
18%
31-45
3
11%
7
18%
46-60
4
14%
5
13%
61-75
8
29%
7
18%
76-90

Пропущено

5
12
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 10
2
40%
2
17%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
0
0%
6
50%
76-90

Забито

67
74
34 В 1-м тайме 31
33 Во 2-м тайме 43
21 Забивали первыми 22
2 Не забивали 4
7
10%
10
14%
1-15
13
19%
11
15%
16-30
14
21%
10
14%
31-45
6
9%
12
16%
46-60
10
15%
9
12%
61-75
17
25%
22
30%
30%
76-90

Пропущено

17
23
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 20
5
29%
29%
2
9%
1-15
2
12%
2
9%
16-30
4
24%
3
13%
31-45
2
12%
5
22%
46-60
3
18%
3
13%
61-75
1
6%
8
35%
76-90

Результаты последних матчей

Рейнджерс
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Рейнджерс - Хиберниан 3:1 Рейнджерс - Бенфика 0:1 Хиберниан - Рейнджерс 0:2 Бенфика - Рейнджерс 2:2
Рейнджерс - Мотеруэлл 1:2 Килмарнок - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Хартс 5:0 Сент-Джонстон - Рейнджерс 0:3 Рейнджерс - Росс Каунти 3:1 Рейнджерс - Эйр Юнайтед 2:0 Рейнджерс - Унион Эспаньола 5:3 Рейнджерс - Абердин 2:1 Рейнджерс - Ливингстон 3:0 Сент-Миррен - Рейнджерс 0:1 Хиберниан - Рейнджерс 0:3 Дамбартон - Рейнджерс 1:4 Рейнджерс - Копенгаген 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Рейнджерс - Килмарнок 3:1 Селтик - Рейнджерс 2:1
Селтик
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Ливингстон - Селтик 0:3 Селтик - Сент-Джонстон 3:1 Селтик - Ливингстон 4:2 Хартс - Селтик 2:0
Селтик - Данди 7:1 Мотеруэлл - Селтик 1:3 Селтик - Килмарнок 1:1 Сент-Миррен - Селтик 0:2 Хиберниан - Селтик 1:2 Абердин - Селтик 1:1 Селтик - Росс Каунти 1:0 Селтик - Баки Тисл 5:0 Сент-Миррен - Селтик 0:3 Селтик - Рейнджерс 2:1 Данди - Селтик 0:3 Селтик - Ливингстон 2:0 Селтик - Хартс 0:2 Селтик - Фейеноорд 2:1 Килмарнок - Селтик 2:1 Селтик - Хиберниан 4:1

Результаты матчей

Рейнджерс
Селтик

Точный счет

3:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

0:2
4 раза 29%
0:3
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:3
5 раз 31%
1:3
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
3
8 раз 50%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:2
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:3
5 раз 16%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
6:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 30%
3
8 раз 27%
1
7 раз 23%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
3
11 раз 35%
1
6 раз 19%
2
5 раз 16%
0
4 раза 13%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Рейнджерс
Селтик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
13
2
12
4
1.5
10
5
8
8
2.5
7
8
3
13
3.5
4
11
1
15
4.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
14
2
9
5
1.5
11
5
4
10
2.5
9
7
1
13
3.5
1
15
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
2
0.5
Больше Меньше
27
4
21
9
1.5
21
10
12
18
2.5
16
15
4
26
3.5
5
26
2
28
4.5
2
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Селтик
 Заявка 31 23 5 3 74 - 23 74
2.
Рейнджерс
 Заявка 30 24 1 5 67 - 17 73
3.
Хартс
 Заявка 31 17 5 9 40 - 31 56
4.
Килмарнок
 Заявка 31 11 12 8 40 - 34 45
5.
Сент-Миррен
 Заявка 31 12 7 12 37 - 38 43
6.
Данди
 Заявка 30 10 9 11 42 - 51 39
7.
Хиберниан
 Заявка 31 9 11 11 42 - 48 38
8.
Абердин
 Заявка 31 8 9 14 35 - 49 33
9.
Мотеруэлл
 Заявка 31 7 12 12 42 - 48 33
10.
Сент-Джонстон
 Заявка 31 6 10 15 22 - 43 28
11.
Росс Каунти
 Заявка 31 6 9 16 29 - 53 27
12.
Ливингстон
 Заявка 31 3 8 20 20 - 55 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рейнджерс
 Заявка 16 13 0 3 39 - 12 39
2.
Селтик
 Заявка 15 11 3 1 39 - 12 36
3.
Килмарнок
 Заявка 16 9 4 3 27 - 16 31
4.
Хартс
 Заявка 16 8 5 3 22 - 14 29
5.
Сент-Миррен
 Заявка 15 8 3 4 20 - 14 27
6.
Данди
 Заявка 14 6 4 4 19 - 19 22
7.
Хиберниан
 Заявка 16 6 4 6 21 - 20 22
8.
Росс Каунти
 Заявка 15 5 4 6 15 - 18 19
9.
Абердин
 Заявка 15 4 6 5 19 - 22 18
10.
Сент-Джонстон
 Заявка 16 4 6 6 15 - 22 18
11.
Мотеруэлл
 Заявка 16 4 5 7 26 - 27 17
12.
Ливингстон
 Заявка 15 2 5 8 9 - 23 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Селтик
 Заявка 16 12 2 2 35 - 11 38
2.
Рейнджерс
 Заявка 14 11 1 2 28 - 5 34
3.
Хартс
 Заявка 15 9 0 6 18 - 17 27
4.
Данди
 Заявка 16 4 5 7 23 - 32 17
5.
Мотеруэлл
 Заявка 15 3 7 5 16 - 21 16
6.
Хиберниан
 Заявка 15 3 7 5 21 - 28 16
7.
Сент-Миррен
 Заявка 16 4 4 8 17 - 24 16
8.
Абердин
 Заявка 16 4 3 9 16 - 27 15
9.
Килмарнок
 Заявка 15 2 8 5 13 - 18 14
10.
Сент-Джонстон
 Заявка 15 2 4 9 7 - 21 10
11.
Росс Каунти
 Заявка 16 1 5 10 14 - 35 8
12.
Ливингстон
 Заявка 16 1 3 12 11 - 32 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Хартс Шенклэнд Лоуренс 20 (2)
Рейнджерс Тавернье Джеймс 15 (8)
Абердин Миовски Боян 14 (2)
Рейнджерс Дессерс Сириль 13 (2)
Селтик О'Райли Мэттью 12 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Ливингстон Девлин Майкл 10
Сент-Джонстон Филлипс Дэниел 10
Сент-Миррен Баккус Кенау 9
Килмарнок David Watson 9
Данди Luke McCowan 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рейнджерс - Селтик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 апреля 2024, осталось 2 дня 4 часа 4 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 31.3% пользователей.
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    • Прогнозы 48
    Рейнджерс 47.9% (23)
    X 27.1% (13)
    Селтик 25% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рейнджерс
    Ничья
    Селтик
    2.29
    3.61
    3.60
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    Прогнозы на матч Рейнджерс - Селтик

    Исход игры
    Рейнджерс
    47.9% (23)
    Ничья
    27.1% (13)
    Селтик
    25% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.22% (30)
    Меньше
    34.78% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    84.78% (39)
    Нет
    15.22% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Рейнджерс
    31.3% (15)
    1:1 Ничья
    18.8% (9)
    1:2 Селтик
    18.8% (9)
    1:0 Рейнджерс
    10.4% (5)
    2:2 Ничья
    8.3% (4)
    0:1 Селтик
    4.2% (2)
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