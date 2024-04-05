Тур: 32. Стадион: Айброкс.
-
Главный тренер: Клеман Филипп
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Рейнджерс
Селтик
25 матчей
88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52%
44%
4%
13 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
72%
44%
18 побед 11 ничьих 0 побед
37 матчей
16.2%
83.8%
0 побед 6 ничьих 31 победа
Первый тайм
40.5%
59.5%
0 побед 15 ничьих 23 победы
Второй тайм
27%
73%
0 побед 10 ничьих 23 победы
62 матча
35.5%
14.5%
50%
22 победы 9 ничьих 31 победа
Первый тайм
21%
41.9%
37.1%
13 побед 26 ничьих 23 победы
Второй тайм
29%
33.9%
37.1%
18 побед 21 ничья 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
41
30
Голов в среднем за матч
1.32
0.97
Среднее время на гол
68
93
Всего голов
58
37
Голов в среднем за матч
1.87
1.19
Среднее время на гол
48
75
Всего голов
99
67
Голов в среднем за матч
1.6
1.08
Тотал матчей
2.5
59
Больше 95%
Меньше 5%
3
45
Больше 73%
Меньше 27%
17
32
Больше 52%
Меньше 48%
30
16
Больше 26%
Меньше 74%
46
10
Больше 16%
Меньше 84%
52
4
Больше 6%
Меньше 94%
58
Среднее время на гол
56
83
Бомбардиры внутри турнира
Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тавернье Джеймс
|15 (10)
|0.5
|Дессерс Сириль
|13
|0.43
|Сима Абдалла
|10
|0.33
|Кантуэлл Тодд
|5
|0.17
|Матондо Рабби
|4
|0.13
|Перейра Данило II
|4
|0.13
|Ламмерс Сэм
|2
|0.07
|Силва Фабио
|2
|0.07
|Дауэлл Киран
|2
|0.07
|Диоманде Мохаммед
|2
|0.07
|Лоуренс Том
|1
|0.03
|МакКосленд Росс
|1
|0.03
|Сауттар Джон
|1
|0.03
|Раскин Николас
|1
|0.03
|Йылмаз Рыдван
|1
|0.03
|Кортес Оскар
|1
|0.03
|Джек Райан
|1
|0.03
|Руф Кемар
|1
|0.03
|Ландстрем Джон
|0
|0
|Баришич Борна
|0
|0
|Голдсон Коннор
|0
|0
|Стерлинг Дюжон
|0
|0
|Сифуэнтес Хосе
|0
|0
Селтик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|О'Райли Мэттью
|12
|0.39
|Фурухаси Кёго
|10
|0.32
|Тернбулл Дэвид
|7 (3)
|0.23
|Пальма Луис
|6 (2)
|0.19
|Айда Адам
|5 (2)
|0.16
|О Хен-Гю
|5
|0.16
|Маэда Дайдзэн
|4
|0.13
|Тэйлор Грэг
|3
|0.1
|Бернарду Паулу
|3
|0.1
|Форрест Джеймс
|3
|0.1
|Макгрегор Каллум
|2
|0.06
|Хатате Рео
|2 (1)
|0.06
|Кюн Николас
|2
|0.06
|Джонстон Майкл
|2
|0.06
|Чжун Ян Хён
|1
|0.03
|Скэйлз Лиам
|1
|0.03
|Джонстон Алистер
|1
|0.03
|Картер-Викерс Кэмерон
|1
|0.03
|Ивата Томоки
|1
|0.03
|Абада Лиэль
|1
|0.03
|Келли Дэниэл
|1
|0.03
|Ралстон Энтони
|0
|0
|Хольм Один Тьяго
|0
|0
Карточки
Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голдсон Коннор
|7
|0
|Кантуэлл Тодд
|5
|0
|Стерлинг Дюжон
|3
|1
|Ландстрем Джон
|3
|0
|Баришич Борна
|3
|0
|Балогун Леон
|1
|1
|Райт Скотт
|1
|1
|Тавернье Джеймс
|2
|0
|Сауттар Джон
|2
|0
|Раскин Николас
|2
|0
|Сифуэнтес Хосе
|0
|1
|Лоуренс Том
|1
|0
|Дэвис Бен II
|1
|0
|Ламмерс Сэм
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Матондо Рабби
|1
|0
|Йылмаз Рыдван
|1
|0
|Диоманде Мохаммед
|1
|0
|Zak Lovelace
|1
|0
|Bailey Rice
|1
|0
Селтик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скэйлз Лиам
|5
|0
|Тэйлор Грэг
|4
|0
|Макгрегор Каллум
|4
|0
|Джонстон Алистер
|4
|0
|Чжун Ян Хён
|1
|1
|Маэда Дайдзэн
|2
|0
|Тернбулл Дэвид
|2
|0
|Фурухаси Кёго
|2
|0
|О'Райли Мэттью
|2
|0
|Пальма Луис
|2
|0
|Бернарду Паулу
|2
|0
|Навроцкий Майк
|2
|0
|Харт Джо
|0
|1
|Ивата Томоки
|1
|0
|Келли Дэниэл
|1
|0
|Айда Адам
|1
|0
|Филлипс Натаниэль
|1
|0
|Уэлш Стивен
|1
|0
|О Хен-Гю
|1
|0
|Бернабей Александро
|1
|0
Результаты матчей
Рейнджерс
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
69% (11)
6% (1)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Селтик
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
2
3
Рейнджерс
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
21% (3)
7% (1)
71% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Селтик
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
10
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
27
39
Рейнджерс
51.7%
48.3%
15 побед 14 поражений
Первый тайм
47% (14)
7% (2)
47% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Селтик
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
35% (11)
26% (8)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
11
5
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
29
42
Голы по времени матча
Забито
39
35
21 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 10
15 Не забивали 17
4
10%
6
17%
1-15
6
15%
2
6%
16-30
11
28%
3
9%
31-45
3
8%
5
14%
46-60
6
15%
4
11%
61-75
9
23%
15
43%
76-90
Пропущено
12
11
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
4
33%
3
27%
31-45
1
8%
4
36%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
1
8%
2
18%
76-90
Забито
28
39
13 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 12
17 Не забивали 18
3
11%
4
10%
1-15
7
25%
9
23%
16-30
3
11%
7
18%
31-45
3
11%
7
18%
46-60
4
14%
5
13%
61-75
8
29%
7
18%
76-90
Пропущено
5
12
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 10
2
40%
2
17%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
0
0%
6
50%
76-90
Забито
67
74
34 В 1-м тайме 31
33 Во 2-м тайме 43
21 Забивали первыми 22
2 Не забивали 4
7
10%
10
14%
1-15
13
19%
11
15%
16-30
14
21%
10
14%
31-45
6
9%
12
16%
46-60
10
15%
9
12%
61-75
17
25%
22
30%
30%
76-90
Пропущено
17
23
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 20
5
29%
29%
2
9%
1-15
2
12%
2
9%
16-30
4
24%
3
13%
31-45
2
12%
5
22%
46-60
3
18%
3
13%
61-75
1
6%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
Рейнджерс
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Рейнджерс - Хиберниан 3:1 Рейнджерс - Бенфика 0:1 Хиберниан - Рейнджерс 0:2 Бенфика - Рейнджерс 2:2
Рейнджерс - Мотеруэлл 1:2 Килмарнок - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Хартс 5:0 Сент-Джонстон - Рейнджерс 0:3 Рейнджерс - Росс Каунти 3:1 Рейнджерс - Эйр Юнайтед 2:0 Рейнджерс - Унион Эспаньола 5:3 Рейнджерс - Абердин 2:1 Рейнджерс - Ливингстон 3:0 Сент-Миррен - Рейнджерс 0:1 Хиберниан - Рейнджерс 0:3 Дамбартон - Рейнджерс 1:4 Рейнджерс - Копенгаген 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Рейнджерс - Килмарнок 3:1 Селтик - Рейнджерс 2:1
Селтик
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Ливингстон - Селтик 0:3 Селтик - Сент-Джонстон 3:1 Селтик - Ливингстон 4:2 Хартс - Селтик 2:0
Селтик - Данди 7:1 Мотеруэлл - Селтик 1:3 Селтик - Килмарнок 1:1 Сент-Миррен - Селтик 0:2 Хиберниан - Селтик 1:2 Абердин - Селтик 1:1 Селтик - Росс Каунти 1:0 Селтик - Баки Тисл 5:0 Сент-Миррен - Селтик 0:3 Селтик - Рейнджерс 2:1 Данди - Селтик 0:3 Селтик - Ливингстон 2:0 Селтик - Хартс 0:2 Селтик - Фейеноорд 2:1 Килмарнок - Селтик 2:1 Селтик - Хиберниан 4:1
Результаты матчей
Рейнджерс
Селтик
Точный счет
3:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
0:2
4 раза 29%
0:3
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:3
5 раз 31%
1:3
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
3
8 раз 50%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:2
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:3
5 раз 16%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
6:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 30%
3
8 раз 27%
1
7 раз 23%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
3
11 раз 35%
1
6 раз 19%
2
5 раз 16%
0
4 раза 13%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Рейнджерс
Селтик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
132
124
105
88
78
313
411
115
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
142
95
115
410
97
113
115
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
282
Больше Меньше
274
219
2110
1218
1615
426
526
228
229
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|23
|5
|3
|74 - 23
|74
|2.
|Заявка
|30
|24
|1
|5
|67 - 17
|73
|3.
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|40 - 31
|56
|4.
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|40 - 34
|45
|5.
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|37 - 38
|43
|6.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|42 - 51
|39
|7.
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|42 - 48
|38
|8.
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|35 - 49
|33
|9.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|42 - 48
|33
|10.
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|22 - 43
|28
|11.
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|29 - 53
|27
|12.
|Заявка
|31
|3
|8
|20
|20 - 55
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|0
|3
|39 - 12
|39
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|39 - 12
|36
|3.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|27 - 16
|31
|4.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|22 - 14
|29
|5.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 14
|27
|6.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 19
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 20
|22
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 18
|19
|9.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 22
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|15 - 22
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 27
|17
|12.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 23
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|35 - 11
|38
|2.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 5
|34
|3.
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|18 - 17
|27
|4.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 32
|17
|5.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|16 - 21
|16
|6.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|21 - 28
|16
|7.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 24
|16
|8.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 27
|15
|9.
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|13 - 18
|14
|10.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|7 - 21
|10
|11.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|14 - 35
|8
|12.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|11 - 32
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Хартс
|Шенклэнд Лоуренс
|20 (2)
|Рейнджерс
|Тавернье Джеймс
|15 (8)
|Абердин
|Миовски Боян
|14 (2)
|Рейнджерс
|Дессерс Сириль
|13 (2)
|Селтик
|О'Райли Мэттью
|12 (11)
|Ливингстон
|Девлин Майкл
|10
|Сент-Джонстон
|Филлипс Дэниел
|10
|Сент-Миррен
|Баккус Кенау
|9
|Килмарнок
|David Watson
|9
|Данди
|Luke McCowan
|1 7
Прогнозы на матч Рейнджерс - Селтик
Исход игры
Рейнджерс
47.9% (23)
Ничья
27.1% (13)
Селтик
25% (12)
Тотал 2.5
Больше
65.22% (30)
Меньше
34.78% (16)
Обе команды забьют
Да
84.78% (39)
Нет
15.22% (7)
Популярный счёт
2:1 Рейнджерс
31.3% (15)
1:1 Ничья
18.8% (9)
1:2 Селтик
18.8% (9)
1:0 Рейнджерс
10.4% (5)
2:2 Ничья
8.3% (4)
0:1 Селтик
4.2% (2)
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