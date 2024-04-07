Тур: 2. Стадион: Эледа.
0'
18' Желтая карточкаЙонсен Лассер Берг
1:0
34' ГолТелин Исаак
43' Желтая карточкаКуртулус Эдвин
2:0
48' ГолТелин Исаак
65' Желтая карточкаJusef Erabi
90'+8
Ход матча
34'
1:0
43'
48'
2:0
65'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 3
-
7 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
27
Далин
Юхан
20
Ботхейм
Эрик
13
Фенгер
Мадс
20
Бесара
Нахир
19
Deniz
Gul
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Болин УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Deniz GulНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Странд СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
История личных встреч
Мальмё
Хаммарбю
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
24 матча
58.3%
16.7%
25%
14 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
19
Голов в среднем за матч
2.77
1.73
Среднее время на гол
32
52
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.55
1.31
Среднее время на гол
58
68
Всего голов
53
36
Голов в среднем за матч
2.21
1.5
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
40
60
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|3
|1.5
|Нанаси Себастьян
|1
|0.5
|Рикс Сёрен
|1
|0.5
|Веккья Стефано
|1
|0.5
|Ботхейм Эрик
|1
|0.5
|Али Таха Абди
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|1
|0.5
|Jusef Erabi
|1
|0.5
|Deniz Gul
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0
|Йонсен Лассер Берг
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртулус Эдвин
|1
|0
|Jusef Erabi
|1
|0
|Hampus Skoglund
|1
|0
Результаты матчей
Мальмё
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хаммарбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Мальмё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хаммарбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
2
Мальмё
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хаммарбю
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
14%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Хальмстад - Мальмё 0:4 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Мальмё - Варберг БоИС 1:1
ИФК Лулео - Мальмё 0:8 Мальмё - Фалькенберг 0:2 Мальмё - Эстер 2:0 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Даллас - Мальмё 1:4 Мальмё - Спарта Прага 1:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Мальмё - Эльфсборг 1:0 Хеккен - Мальмё 4:2 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Мальмё - Варберг БоИС 5:0 Кальмар - Мальмё 1:0 Мальмё - Броммапойкарна 2:1 Дегерфорс - Мальмё 1:2 Хаммарбю - Мальмё 1:3 Мальмё - Гётеборг 2:2
Хаммарбю
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Хаммарбю - Кальмар 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0
Хаммарбю - Иль Саннвикен 1:0 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Хаммарбю - ХИК 1:2 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2 Хаммарбю - Диошдьёр 0:0 Хаммарбю - Хальмстад 2:2 Вернаму - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Сириус 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Сириус 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Хаммарбю - Гётеборг 1:1
Результаты матчей
Мальмё
Хаммарбю
Точный счет
2:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:5
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:5
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Мальмё
Хаммарбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|3 (2)
|Броммапойкарна
|Фрицсон Людвиг
|2
|АИК
|Модесто Руй
|2
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|1 (2)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|1 (1)
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 1
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|2
|Броммапойкарна
|Тимосси-Андерссон Алекс
|2
|Гётеборг
|Муколли Арбнор
|2
|ИФК Норрчепинг
|Kevin Jansson
|2