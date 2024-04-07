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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 2. Стадион: .
Мальмё
2:0
Конец матча
Хаммарбю
0'
18' Желтая карточка
Йонсен Лассер Берг
1:0
34' Гол
Телин Исаак
43' Желтая карточка
Куртулус Эдвин
2:0
48' Гол
Телин Исаак
65' Желтая карточка
Jusef Erabi
90'+8
27
Далин
Юхан
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
18
Янссон
Понтус
19
Корнелиус
Дерек
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
22
Али
Таха
Абди
8
Пенья
Серхио
23
Йонсен
Лассер
Берг
11
Нанаси
Себастьян
9
Телин
Исаак
20
Ботхейм
Эрик
1
Довин
Оливер
4
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
26
Винтер
Фредерик
30
Пинас
Шакилль
11
Йоханссон
Оскар
8
Хаммар
Фредрик
20
Бесара
Нахир
2
Hampus
Skoglund
9
Jusef
Erabi
19
Deniz
Gul
Мальмё
4-4-2
Хаммарбю
4-3-3

История личных встреч

Мальмё
Хаммарбю

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

24 матча

58.3%
16.7%
25%
14 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

А
1:3
А
4:2
А
0:0
А
0:0
А
2:1
А
3:2
А
2:2
А
3:0
А
2:0
А
4:1
А
2:1
А
3:2
А
4:0
А
1:1
А
3:0
А
2:3
А
0:1
А
3:1
КШ
3:2
А
3:1
А
1:0
А
3:6
А
2:4
ШК
2:3

Голы

Всего голов

36
19

Голов в среднем за матч

2.77
1.73

Среднее время на гол

32
52

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.55
1.31

Среднее время на гол

58
68

Всего голов

53
36

Голов в среднем за матч

2.21
1.5

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

40
60

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 3 1.5
Нанаси Себастьян 1 0.5
Рикс Сёрен 1 0.5
Веккья Стефано 1 0.5
Ботхейм Эрик 1 0.5
Али Таха Абди 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 1 0.5
Jusef Erabi 1 0.5
Deniz Gul 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0
Йонсен Лассер Берг 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртулус Эдвин 1 0
Jusef Erabi 1 0
Hampus Skoglund 1 0

Результаты матчей

Мальмё
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хаммарбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Мальмё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хаммарбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
2
Мальмё
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хаммарбю
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
14%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Хальмстад - Мальмё 0:4 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Мальмё - Варберг БоИС 1:1
ИФК Лулео - Мальмё 0:8 Мальмё - Фалькенберг 0:2 Мальмё - Эстер 2:0 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Даллас - Мальмё 1:4 Мальмё - Спарта Прага 1:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Мальмё - Эльфсборг 1:0 Хеккен - Мальмё 4:2 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Мальмё - Варберг БоИС 5:0 Кальмар - Мальмё 1:0 Мальмё - Броммапойкарна 2:1 Дегерфорс - Мальмё 1:2 Хаммарбю - Мальмё 1:3 Мальмё - Гётеборг 2:2
Хаммарбю
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Хаммарбю - Кальмар 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0
Хаммарбю - Иль Саннвикен 1:0 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Хаммарбю - ХИК 1:2 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2 Хаммарбю - Диошдьёр 0:0 Хаммарбю - Хальмстад 2:2 Вернаму - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Сириус 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Сириус 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Хаммарбю - Гётеборг 1:1

Результаты матчей

Мальмё
Хаммарбю

Точный счет

2:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:5
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:5
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Мальмё
Хаммарбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5
1
1
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Мьельбю
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Броммапойкарна
 2 1 1 0 6 - 2 4
4.
АИК
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Сириус
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Юргорден
 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Хаммарбю
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Хальмстад
 2 1 0 1 1 - 3 3
9.
Эльфсборг
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Вернаму
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Вестерос
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Хеккен
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
15.
Гётеборг
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
ИФК Норрчепинг
 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сириус
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Мьельбю
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Хаммарбю
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Хальмстад
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
АИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Вестерос
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Эльфсборг
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Броммапойкарна
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Кальмар
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вернаму
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хеккен
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Гётеборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Броммапойкарна
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Мальмё
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Юргорден
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Вернаму
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Эльфсборг
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
АИК
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
ГАИС
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хеккен
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сириус
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гётеборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Вестерос
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Хаммарбю
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Хальмстад
 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 3 (2)
Броммапойкарна Фрицсон Людвиг 2
АИК Модесто Руй 2
Мальмё Нанаси Себастьян 1 (2)
Хаммарбю Бесара Нахир 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 1
Хальмстад Баффо Джозеф 2
Броммапойкарна Тимосси-Андерссон Алекс 2
Гётеборг Муколли Арбнор 2
ИФК Норрчепинг Kevin Jansson 2
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