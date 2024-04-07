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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 2. Стадион: .
Хальмстад
1:0
Второй тайм: 60'
Гётеборг
0'
1:0
2' Гол
Баффо Джозеф
22' Желтая карточка
Офосу-Айе Фил
1:0
40' Не забитый пенальти
Муколли Арбнор
55' Желтая карточка
Муколли Арбнор

Ход матча

2'
Баффо Джозеф
(Ногейра Винисиус)
1:0
22'
Офосу-Айе Фил
 
40'
1:0
Муколли Арбнор
55'
 
Муколли Арбнор

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 22 Владение мячом, % 78
Лучшие коэффициенты
Хальмстад
Ничья
Гётеборг
3.20
3.50
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7.40
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Все Коэффициенты
1
Роннинг
Тим
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
27
Ногейра
Винисиус
6
Алланссон
Йоэль
8
Сведберг
Джонатан
24
Аль-Аммари
Амир
7
Снаер
Ингассон
Бирнир
9
Viktor
Granath
18
Naeem
Mohammed
25
Бишесари
Элис
29
Thomas
Santos
13
Свенссон
Густаф
15
Хауснер
Себастиан
6
Трондсен
Андерс
30
Malick
Junior
Yalcouye
8
Пюндт
Андреас
11
Paulos
Abraham
7
Петтерссон
Оскар
19
Муколли
Арбнор
14
Норлин
Густаф
Хальмстад
4-4-2
Гётеборг
4-3-3

История личных встреч

Хальмстад
Гётеборг

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

14.3%
100%
1 победа 7 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

24 матча

8.3%
45.8%
45.9%
2 победы 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

4.2%
50%
45.8%
1 победа 12 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
0:1
А
0:0
А
0:0
ТМК
1:1
А
2:0
А
1:1
ТМК
1:1
А
1:2
А
1:1
К
3:0
А
1:1
А
1:2
А
5:1
А
2:2
А
0:1
А
1:0
А
3:1
А
1:2
А
1:0
А
3:0
А
2:2
А
0:0
А
3:0
А
1:1

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.8
0.64

Среднее время на гол

112
140

Всего голов

26
11

Голов в среднем за матч

1.86
1.1

Среднее время на гол

48
81

Всего голов

34
20

Голов в среднем за матч

1.42
0.83

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

63
108

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баффо Джозеф 1 0.5
Ногейра Винисиус 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paulos Abraham 1 0.5
Malick Junior Yalcouye 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 1 0
Офосу-Айе Фил 1 0
Снаер Ингассон Бирнир 1 0
Аль-Аммари Амир 1 0
Naeem Mohammed 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Колбейнн 1 1
Свенссон Густаф 1 0
Муколли Арбнор 1 0

Результаты матчей

Хальмстад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гётеборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

0
0
Хальмстад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гётеборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сириус - Хальмстад 3:0 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хальмстад - Мальмё 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1
Вернаму - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Сённерйюск - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Раннерс 0:1 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Хаммарбю - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Кальмар 3:0 АИК - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Юргорден - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Хеккен - Хальмстад 3:2 Хальмстад - Сириус 2:1
Гётеборг
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Гётеборг - Юргорден 1:4 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эстер 2:1
Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юнайтед ИК - Гётеборг 3:4 Брондбю - Гётеборг 1:3 Мафра - Гётеборг 7:1 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Венсюссель - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Фредрикстад 3:4 Варберг БоИС - Гётеборг 1:2 Гётеборг - АИК 1:1 Гётеборг - Эльфсборг 1:2 Вернаму - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Сириус 0:1 Хаммарбю - Гётеборг 1:1 Мьельбю - Гётеборг 0:1

Результаты матчей

Хальмстад
Гётеборг

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Хальмстад
Гётеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2:0 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Мьельбю
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Броммапойкарна
 2 1 1 0 6 - 2 4
4.
АИК
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Сириус
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Юргорден
 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Хаммарбю
 0:2 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Хальмстад
 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
9.
Вернаму
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Эльфсборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Вестерос
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Хеккен
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
15.
Гётеборг
 0:1 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
ИФК Норрчепинг
 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сириус
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Мьельбю
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Хаммарбю
 0:2 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Мальмё
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Хальмстад
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
АИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Эльфсборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Броммапойкарна
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Кальмар
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вестерос
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вернаму
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хеккен
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Гётеборг
 0:1 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Броммапойкарна
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Мальмё
 2:0 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Юргорден
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Вернаму
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
АИК
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
ГАИС
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Хеккен
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сириус
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гётеборг
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Вестерос
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Хаммарбю
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Хальмстад
 1:0 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 2 (2)
Броммапойкарна Фрицсон Людвиг 2
АИК Модесто Руй 2
Мальмё Нанаси Себастьян 1 (2)
Хаммарбю Бесара Нахир 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 1
Броммапойкарна Тимосси-Андерссон Алекс 2
ИФК Норрчепинг Kevin Jansson 2
Хеккен Ховланд Эвен 1
Сириус Перссон Хоаким 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Муколли Арбнор получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хальмстад
Ничья
Гётеборг
3.20
3.50
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7.40
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Где смотреть матч Хальмстад 1:0 Гётеборг онлайн

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