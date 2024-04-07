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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 2. Стадион: .
Хальмстад
1:0
Конец матча
Гётеборг
0'
1:0
2' Гол
Баффо Джозеф
22' Желтая карточка
Офосу-Айе Фил
1:0
40' Не забитый пенальти
Муколли Арбнор
55' Желтая карточка
Муколли Арбнор
80' Желтая карточка
Баффо Джозеф
90' Желтая карточка
Albin Ahlstrand
90'+6

Ход матча

2'
Баффо Джозеф
(Ногейра Винисиус)
1:0
22'
Офосу-Айе Фил
 
40'
1:0
Муколли Арбнор
55'
 
Муколли Арбнор
58'
 
Ольссон Себастьян
Норлин Густаф
61'
William Granath
Снаер Ингассон Бирнир
 
61'
Albin Ahlstrand
Алланссон Йоэль
 
67'
 
Саломонссон Эмиль
Трондсен Андерс
67'
 
Йоханссон Маттиас
Paulos Abraham
75'
 
Lion Beqiri
Петтерссон Оскар
75'
 
Карлен Адам
Свенссон Густаф
75'
Alex Hall
Viktor Granath
 
80'
Баффо Джозеф
 
87'
Gabriel Wallentin
Naeem Mohammed
 
90'
Albin Ahlstrand
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 8
  • 0 Офсайды 2
  • 25 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 24 Владение мячом, % 76
1
Роннинг
Тим
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
27
Ногейра
Винисиус
6
Алланссон
Йоэль
8
Сведберг
Джонатан
24
Аль-Аммари
Амир
7
Снаер
Ингассон
Бирнир
9
Viktor
Granath
18
Naeem
Mohammed
25
Бишесари
Элис
29
Thomas
Santos
13
Свенссон
Густаф
15
Хауснер
Себастиан
6
Трондсен
Андерс
30
Malick
Junior
Yalcouye
8
Пюндт
Андреас
11
Paulos
Abraham
7
Петтерссон
Оскар
19
Муколли
Арбнор
14
Норлин
Густаф
Хальмстад
4-4-2
Гётеборг
4-3-3

История личных встреч

Хальмстад
Гётеборг

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

14.3%
100%
1 победа 7 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

24 матча

8.3%
45.8%
45.9%
2 победы 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

4.2%
50%
45.8%
1 победа 12 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
0:1
А
0:0
А
0:0
ТМК
1:1
А
2:0
А
1:1
ТМК
1:1
А
1:2
А
1:1
К
3:0
А
1:1
А
1:2
А
5:1
А
2:2
А
0:1
А
1:0
А
3:1
А
1:2
А
1:0
А
3:0
А
2:2
А
0:0
А
3:0
А
1:1

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.8
0.64

Среднее время на гол

112
140

Всего голов

26
11

Голов в среднем за матч

1.86
1.1

Среднее время на гол

48
81

Всего голов

34
20

Голов в среднем за матч

1.42
0.83

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

63
108

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баффо Джозеф 1 0.5
Ногейра Винисиус 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paulos Abraham 1 0.5
Malick Junior Yalcouye 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 2 0
Офосу-Айе Фил 1 0
Снаер Ингассон Бирнир 1 0
Аль-Аммари Амир 1 0
Naeem Mohammed 1 0
Albin Ahlstrand 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Колбейнн 1 1
Муколли Арбнор 2 0
Свенссон Густаф 1 0

Результаты матчей

Хальмстад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гётеборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Хальмстад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гётеборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

0
0
Хальмстад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гётеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сириус - Хальмстад 3:0 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хальмстад - Мальмё 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1
Вернаму - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Сённерйюск - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Раннерс 0:1 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Хаммарбю - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Кальмар 3:0 АИК - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Юргорден - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Хеккен - Хальмстад 3:2 Хальмстад - Сириус 2:1
Гётеборг
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Гётеборг - Юргорден 1:4 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эстер 2:1
Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юнайтед ИК - Гётеборг 3:4 Брондбю - Гётеборг 1:3 Мафра - Гётеборг 7:1 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Венсюссель - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Фредрикстад 3:4 Варберг БоИС - Гётеборг 1:2 Гётеборг - АИК 1:1 Гётеборг - Эльфсборг 1:2 Вернаму - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Сириус 0:1 Хаммарбю - Гётеборг 1:1 Мьельбю - Гётеборг 0:1

Результаты матчей

Хальмстад
Гётеборг

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Хальмстад
Гётеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Мьельбю
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Броммапойкарна
 2 1 1 0 6 - 2 4
4.
АИК
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Сириус
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Юргорден
 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Хаммарбю
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Хальмстад
 2 1 0 1 1 - 3 3
9.
Эльфсборг
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Вернаму
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Вестерос
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Хеккен
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
15.
Гётеборг
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
ИФК Норрчепинг
 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сириус
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Мьельбю
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Хаммарбю
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Хальмстад
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
АИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Вестерос
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Эльфсборг
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Броммапойкарна
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Кальмар
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вернаму
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хеккен
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Гётеборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Броммапойкарна
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Мальмё
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Юргорден
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Вернаму
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Эльфсборг
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
АИК
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
ГАИС
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хеккен
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сириус
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гётеборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Вестерос
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Хаммарбю
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Хальмстад
 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 3 (2)
Броммапойкарна Фрицсон Людвиг 2
АИК Модесто Руй 2
Мальмё Нанаси Себастьян 1 (2)
Хаммарбю Бесара Нахир 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 1
Хальмстад Баффо Джозеф 2
Броммапойкарна Тимосси-Андерссон Алекс 2
Гётеборг Муколли Арбнор 2
ИФК Норрчепинг Kevin Jansson 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Муколли Арбнор пробил пенальти, но не смог забить!
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