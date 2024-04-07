  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
Люцерн
0:0
Перерыв
Лозанна
0'
29' Желтая карточка
Leny Meyer
45' Желтая карточка
Белоко Стефан

Ход матча

29'
Leny Meyer
 
45'
Белоко Стефан
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Лозанна
3.70
3.95
3.65
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
1
Pascal
Loretz
4
Luca
Jaquez
3
Лёфгрен
Йеспер
5
Симани
Денис
20
Дорн
Пиус
33
Leny
Meyer
18
Белоко
Стефан
6
Яшари
Ардон
7
Майер
Макс
27
Lars
Villiger
17
Клиджэ
Тибо
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
6
Дюссенн
Ноэ
37
Нанизаямо
Микаэль
20
Каблан
Крис
80
Саншеш
Алвин
10
Кустодио
Оливье
24
Бернед
Антуан
29
Ррудхани
Донат
96
Лабо
Бригтон
19
Илие
Рареш
Люцерн
3-4-1-2
Лозанна
4-3-3

История личных встреч

Люцерн
Лозанна

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.2%
52.9%
5.9%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.2%
17.6%
15 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

32 матча

43.8%
18.8%
37.4%
14 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

21.9%
43.8%
34.3%
7 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

46.9%
21.9%
31.2%
15 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

С
2:1
С
3:1
С
3:0
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
2:2
ТМК
0:5
С
0:1
С
2:1
С
3:1
С
2:3
С
0:3
С
4:4
С
2:3
С
1:3
С
3:4
С
1:0
КШ
2:0
С
0:1
С
2:0
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
3:2
С
0:0
С
2:0
С
0:1

Голы

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.59
1.13

Среднее время на гол

56
79

Всего голов

23
25

Голов в среднем за матч

1.53
1.47

Среднее время на гол

58
61

Всего голов

50
42

Голов в среднем за матч

1.56
1.31

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

57
68

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 6 0.19
Яшари Ардон 5 0.16
Майер Макс 5 (3) 0.16
Дорн Пиус 4 0.13
Шадер Софьян 4 0.13
Клиджэ Тибо 3 0.1
Teddy Okou 2 0.06
Грбич Адриан 2 (1) 0.06
Severin Ottiger 2 0.06
Кадак Якуб 2 (1) 0.06
Симани Денис 1 0.03
Абубакар-Анкра Асума 1 0.03
Фрыдек Мартин 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Ульрих Дарио 0 0
Спадануда Кевин 0 0
Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 10 (6) 0.32
Дюссенн Ноэ 5 (1) 0.16
Лабо Бригтон 4 0.13
Саншеш Алвин 4 0.13
Ррудхани Донат 4 (1) 0.13
Илие Рареш 3 0.1
Калу Самуэль 3 0.1
Бальде Алиу 2 0.06
Бернед Антуан 1 0.03
Пафунди Симоне 1 0.03
Дабанлы Беркай 1 0.03
Каблан Крис 1 0.03
Dominik Schwizer 1 0.03
Койл Трей 1 0.03
Кустодио Оливье 0 0
Поати Морган 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Кукурузович Степан 0 0
Роше Джейми 0 0
Диабате Фуссейни 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 7 2
Фрыдек Мартин 7 0
Severin Ottiger 4 1
Симани Денис 5 0
Кадак Якуб 5 0
Luca Jaquez 5 0
Дорн Пиус 4 0
Яшари Ардон 4 0
Майер Макс 3 0
Хаас Николас 3 0
Ульрих Дарио 3 0
Бека Исмаил 3 0
Клиджэ Тибо 3 0
Грбич Адриан 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Leny Meyer 2 0
Lars Villiger 2 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
Pascal Loretz 1 0
Mauricio Willimann 1 0
Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 10 0
Каблан Крис 5 1
Сене Кали 5 1
Кустодио Оливье 6 0
Raoul Giger 6 0
Роше Джейми 4 0
Anel Husic 4 0
Салай Габор 4 0
Лабо Бригтон 3 0
Саншеш Алвин 3 0
Илие Рареш 3 0
Дабанлы Беркай 2 0
Калу Самуэль 2 0
Бернед Антуан 2 0
Бальде Алиу 2 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Диабате Фуссейни 1 0
Поати Морган 1 0
Летица Карло 1 0
Сузуки Тоити 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Пафунди Симоне 1 0

Результаты матчей

Люцерн
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Лозанна
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

4
15
Люцерн
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Лозанна
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

22
9

Упущенные победы

8
21
Люцерн
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
30% (9)
27% (8)
Лозанна
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
43% (13)
40% (12)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (3)
40% (12)
50% (15)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

29
11

Упущенные победы

12
36

Голы по времени матча

Забито

21
20
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
3
14%
3
15%
1-15
5
24%
3
15%
16-30
1
5%
6
30%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
5
24%
6
30%
76-90

Пропущено

17
26
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
4
24%
1
4%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
4
15%
31-45
1
6%
8
31%
46-60
4
24%
6
23%
61-75
5
29%
29%
7
27%
76-90

Забито

16
24
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
0
0%
1
4%
1-15
3
19%
5
21%
16-30
3
19%
4
17%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
7
29%
29%
61-75
4
25%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

25
18
6 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
12%
6
33%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
2
8%
3
17%
31-45
4
16%
2
11%
46-60
10
40%
1
6%
61-75
5
20%
5
28%
76-90

Забито

37
44
15 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 15
5 Не забивали 5
3
8%
4
9%
1-15
8
22%
8
18%
16-30
4
11%
10
23%
31-45
5
14%
2
5%
46-60
8
22%
7
16%
61-75
9
24%
13
30%
30%
76-90

Пропущено

42
44
13 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 25
7
17%
7
16%
1-15
2
5%
1
2%
16-30
4
10%
7
16%
31-45
5
12%
10
23%
46-60
14
33%
7
16%
61-75
10
24%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Люцерн - Ивердон 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 2:1 Люцерн - Серветт 2:2
Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Люцерн - Лугано 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Люцерн - Цюрих 0:1 Винтертур - Люцерн 2:1 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Люцерн - Базель 0:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Лугано - Люцерн 1:0 Люцерн - Винтертур 3:1
Лозанна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Серветт - Лозанна 3:1
Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Лозанна - Ивердон 3:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Лозанна 2:2 Люцерн - Лозанна 2:1 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1 Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0

Результаты матчей

Люцерн
Лозанна

Точный счет

0:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
5 раз 33%
3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:1
5 раз 33%
2:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
11 раз 73%
0
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%

Точный счет

2:1
7 раз 23%
0:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 50%
2
7 раз 23%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
1
13 раз 43%
2
7 раз 23%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Лозанна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
8
7
1.5
7
8
2
13
2.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
13
2
2
13
1.5
5
10
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
25
5
10
20
1.5
12
18
3
27
2.5
5
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 30 17 7 6 59 - 27 58
2.
Серветт
 31 15 9 7 51 - 36 54
3.
Лугано
 31 16 5 10 58 - 44 53
4.
Цюрих
 31 12 12 7 44 - 33 48
5.
Винтертур
 31 12 10 9 53 - 54 46
6.
Санкт-Галлен
 30 12 7 11 45 - 41 43
7.
Люцерн
 0:0 31 12 7 12 38 - 41 43
8.
Лозанна
 0:0 31 9 10 12 42 - 46 37
9.
Базель
 31 10 6 15 38 - 49 36
10.
Ивердон
 30 9 7 14 36 - 57 34
11.
Грасcхоппер
 30 8 6 16 33 - 40 30
12.
Стад Лозанна-Уши
 31 5 8 18 33 - 62 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 15 12 2 1 40 - 9 38
2.
Санкт-Галлен
 15 10 2 3 31 - 19 32
3.
Серветт
 16 9 4 3 31 - 18 31
4.
Винтертур
 16 9 4 3 27 - 22 31
5.
Люцерн
 0:0 16 9 3 4 22 - 16 30
6.
Ивердон
 15 8 4 3 25 - 23 28
7.
Цюрих
 15 7 7 1 22 - 13 28
8.
Лугано
 15 8 3 4 25 - 17 27
9.
Лозанна
 0:0 15 6 5 4 24 - 18 23
10.
Грасcхоппер
 15 6 3 6 23 - 17 21
11.
Базель
 15 5 4 6 19 - 19 19
12.
Стад Лозанна-Уши
 16 2 6 8 16 - 34 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 16 8 2 6 33 - 27 26
2.
Серветт
 15 6 5 4 20 - 18 23
3.
Янг Бойз
 15 5 5 5 19 - 18 20
4.
Цюрих
 16 5 5 6 22 - 20 20
5.
Базель
 16 5 2 9 19 - 30 17
6.
Винтертур
 15 3 6 6 26 - 32 15
7.
Лозанна
 0:0 16 3 5 8 18 - 28 14
8.
Люцерн
 0:0 15 3 4 8 16 - 25 13
9.
Стад Лозанна-Уши
 15 3 2 10 17 - 28 11
10.
Санкт-Галлен
 15 2 5 8 14 - 22 11
11.
Грасcхоппер
 15 2 3 10 10 - 23 9
12.
Ивердон
 15 1 3 11 11 - 34 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 12 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 11 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лозанна Сене Кали 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Белоко Стефан получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Leny Meyer получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Лозанна
3.70
3.95
3.65
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Люцерн 0:0 Лозанна онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Люцерн
Лозанна
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный