Тур: 31. Стадион: Свисспорарена.
Ход матча
29'
45'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
20
Дорн
Пиус
33
Leny
Meyer
17
Клиджэ
Тибо
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
20
Каблан
Крис
80
Саншеш
Алвин
96
Лабо
Бригтон
19
Илие
Рареш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дорн ПиусЗащитник
-
33 Leny MeyerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
22 Ульрих ДариоЗащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Нападающий
-
-
11 Teddy Okou
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
96 Лабо БригтонНападающий
-
19 Илие РарешНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Лусиф ХайтемЗащитник
-
18 Поати МорганЗащитник
- Полузащитник
-
22 Калу СамуэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
История личных встреч
Люцерн
Лозанна
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.2%
52.9%
5.9%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.2%
17.6%
15 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
32 матча
43.8%
18.8%
37.4%
14 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
21.9%
43.8%
34.3%
7 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
46.9%
21.9%
31.2%
15 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.59
1.13
Среднее время на гол
56
79
Всего голов
23
25
Голов в среднем за матч
1.53
1.47
Среднее время на гол
58
61
Всего голов
50
42
Голов в среднем за матч
1.56
1.31
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
57
68
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lars Villiger
|6
|0.19
|Яшари Ардон
|5
|0.16
|Майер Макс
|5 (3)
|0.16
|Дорн Пиус
|4
|0.13
|Шадер Софьян
|4
|0.13
|Клиджэ Тибо
|3
|0.1
|Teddy Okou
|2
|0.06
|Грбич Адриан
|2 (1)
|0.06
|Severin Ottiger
|2
|0.06
|Кадак Якуб
|2 (1)
|0.06
|Симани Денис
|1
|0.03
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.03
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Адеми Кемаль
|0
|0
|Ульрих Дарио
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|10 (6)
|0.32
|Дюссенн Ноэ
|5 (1)
|0.16
|Лабо Бригтон
|4
|0.13
|Саншеш Алвин
|4
|0.13
|Ррудхани Донат
|4 (1)
|0.13
|Илие Рареш
|3
|0.1
|Калу Самуэль
|3
|0.1
|Бальде Алиу
|2
|0.06
|Бернед Антуан
|1
|0.03
|Пафунди Симоне
|1
|0.03
|Дабанлы Беркай
|1
|0.03
|Каблан Крис
|1
|0.03
|Dominik Schwizer
|1
|0.03
|Койл Трей
|1
|0.03
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Поати Морган
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Кукурузович Степан
|0
|0
|Роше Джейми
|0
|0
|Диабате Фуссейни
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|7
|2
|Фрыдек Мартин
|7
|0
|Severin Ottiger
|4
|1
|Симани Денис
|5
|0
|Кадак Якуб
|5
|0
|Luca Jaquez
|5
|0
|Дорн Пиус
|4
|0
|Яшари Ардон
|4
|0
|Майер Макс
|3
|0
|Хаас Николас
|3
|0
|Ульрих Дарио
|3
|0
|Бека Исмаил
|3
|0
|Клиджэ Тибо
|3
|0
|Грбич Адриан
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Leny Meyer
|2
|0
|Lars Villiger
|2
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0
|Pascal Loretz
|1
|0
|Mauricio Willimann
|1
|0
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|10
|0
|Каблан Крис
|5
|1
|Сене Кали
|5
|1
|Кустодио Оливье
|6
|0
|Raoul Giger
|6
|0
|Роше Джейми
|4
|0
|Anel Husic
|4
|0
|Салай Габор
|4
|0
|Лабо Бригтон
|3
|0
|Саншеш Алвин
|3
|0
|Илие Рареш
|3
|0
|Дабанлы Беркай
|2
|0
|Калу Самуэль
|2
|0
|Бернед Антуан
|2
|0
|Бальде Алиу
|2
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
|Диабате Фуссейни
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Сузуки Тоити
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Пафунди Симоне
|1
|0
Результаты матчей
Люцерн
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Лозанна
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
4
15
Люцерн
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Лозанна
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
22
9
Упущенные победы
8
21
Люцерн
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
30% (9)
27% (8)
Лозанна
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
43% (13)
40% (12)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (3)
40% (12)
50% (15)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
29
11
Упущенные победы
12
36
Голы по времени матча
Забито
21
20
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
3
14%
3
15%
1-15
5
24%
3
15%
16-30
1
5%
6
30%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
5
24%
6
30%
76-90
Пропущено
17
26
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
4
24%
1
4%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
4
15%
31-45
1
6%
8
31%
46-60
4
24%
6
23%
61-75
5
29%
29%
7
27%
76-90
Забито
16
24
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
0
0%
1
4%
1-15
3
19%
5
21%
16-30
3
19%
4
17%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
7
29%
29%
61-75
4
25%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
25
18
6 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
12%
6
33%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
2
8%
3
17%
31-45
4
16%
2
11%
46-60
10
40%
1
6%
61-75
5
20%
5
28%
76-90
Забито
37
44
15 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 15
5 Не забивали 5
3
8%
4
9%
1-15
8
22%
8
18%
16-30
4
11%
10
23%
31-45
5
14%
2
5%
46-60
8
22%
7
16%
61-75
9
24%
13
30%
30%
76-90
Пропущено
42
44
13 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 25
7
17%
7
16%
1-15
2
5%
1
2%
16-30
4
10%
7
16%
31-45
5
12%
10
23%
46-60
14
33%
7
16%
61-75
10
24%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Люцерн - Ивердон 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 2:1 Люцерн - Серветт 2:2
Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Люцерн - Лугано 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Люцерн - Цюрих 0:1 Винтертур - Люцерн 2:1 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Люцерн - Базель 0:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Лугано - Люцерн 1:0 Люцерн - Винтертур 3:1
Лозанна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Серветт - Лозанна 3:1
Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Лозанна - Ивердон 3:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Лозанна 2:2 Люцерн - Лозанна 2:1 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1 Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0
Результаты матчей
Люцерн
Лозанна
Точный счет
0:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
5 раз 33%
3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
Точный счет
2:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:1
5 раз 33%
2:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
11 раз 73%
0
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
Точный счет
2:1
7 раз 23%
0:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 50%
2
7 раз 23%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
1
13 раз 43%
2
7 раз 23%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
Тоталы голов в матче
Люцерн
Лозанна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
123
87
78
213
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
132
213
510
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
255
1020
1218
327
525
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|17
|7
|6
|59 - 27
|58
|2.
|31
|15
|9
|7
|51 - 36
|54
|3.
|31
|16
|5
|10
|58 - 44
|53
|4.
|31
|12
|12
|7
|44 - 33
|48
|5.
|31
|12
|10
|9
|53 - 54
|46
|6.
|30
|12
|7
|11
|45 - 41
|43
|7.
|0:0
|31
|12
|7
|12
|38 - 41
|43
|8.
|0:0
|31
|9
|10
|12
|42 - 46
|37
|9.
|31
|10
|6
|15
|38 - 49
|36
|10.
|30
|9
|7
|14
|36 - 57
|34
|11.
|30
|8
|6
|16
|33 - 40
|30
|12.
|31
|5
|8
|18
|33 - 62
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|2
|1
|40 - 9
|38
|2.
|15
|10
|2
|3
|31 - 19
|32
|3.
|16
|9
|4
|3
|31 - 18
|31
|4.
|16
|9
|4
|3
|27 - 22
|31
|5.
|0:0
|16
|9
|3
|4
|22 - 16
|30
|6.
|15
|8
|4
|3
|25 - 23
|28
|7.
|15
|7
|7
|1
|22 - 13
|28
|8.
|15
|8
|3
|4
|25 - 17
|27
|9.
|0:0
|15
|6
|5
|4
|24 - 18
|23
|10.
|15
|6
|3
|6
|23 - 17
|21
|11.
|15
|5
|4
|6
|19 - 19
|19
|12.
|16
|2
|6
|8
|16 - 34
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|2
|6
|33 - 27
|26
|2.
|15
|6
|5
|4
|20 - 18
|23
|3.
|15
|5
|5
|5
|19 - 18
|20
|4.
|16
|5
|5
|6
|22 - 20
|20
|5.
|16
|5
|2
|9
|19 - 30
|17
|6.
|15
|3
|6
|6
|26 - 32
|15
|7.
|0:0
|16
|3
|5
|8
|18 - 28
|14
|8.
|0:0
|15
|3
|4
|8
|16 - 25
|13
|9.
|15
|3
|2
|10
|17 - 28
|11
|10.
|15
|2
|5
|8
|14 - 22
|11
|11.
|15
|2
|3
|10
|10 - 23
|9
|12.
|15
|1
|3
|11
|11 - 34
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|12 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|11 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|10
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9