  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
Люцерн
0:0
Конец матча
Лозанна
0'
29' Желтая карточка
Leny Meyer
45' Желтая карточка
Белоко Стефан
51' Желтая карточка
Симани Денис
64' Желтая карточка
Саншеш Алвин
86' Желтая карточка
Илие Рареш
90' Желтая карточка
Каблан Крис
90' Желтая карточка
Диабате Фуссейни
90' Желтая карточка
Хаас Николас
90'+6

Ход матча

29'
Leny Meyer
 
45'
Белоко Стефан
 
51'
Симани Денис
 
59'
Грбич Адриан
Lars Villiger
 
59'
Teddy Okou
Клиджэ Тибо
 
60'
 
Сене Кали
Лабо Бригтон
64'
 
Саншеш Алвин
71'
Ульрих Дарио
Luca Jaquez
 
71'
Кадак Якуб
Майер Макс
 
74'
 
Пафунди Симоне
Ррудхани Донат
74'
 
Диабате Фуссейни
Бернед Антуан
83'
Хаас Николас
Белоко Стефан
 
86'
 
Илие Рареш
89'
 
Калу Самуэль
Илие Рареш
90'
 
Каблан Крис
90'
 
Диабате Фуссейни
90'
Хаас Николас
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 9
  • 7 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 375 Количество передач 261
  • 58 Владение мячом, % 42
1
Pascal
Loretz
4
Luca
Jaquez
3
Лёфгрен
Йеспер
5
Симани
Денис
20
Дорн
Пиус
33
Leny
Meyer
18
Белоко
Стефан
6
Яшари
Ардон
7
Майер
Макс
27
Lars
Villiger
17
Клиджэ
Тибо
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
6
Дюссенн
Ноэ
37
Нанизаямо
Микаэль
20
Каблан
Крис
80
Саншеш
Алвин
10
Кустодио
Оливье
24
Бернед
Антуан
29
Ррудхани
Донат
96
Лабо
Бригтон
19
Илие
Рареш
Люцерн
3-4-1-2
Лозанна
4-3-3

История личных встреч

Люцерн
Лозанна

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.2%
52.9%
5.9%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.2%
17.6%
15 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

32 матча

43.8%
18.8%
37.4%
14 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

21.9%
43.8%
34.3%
7 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

46.9%
21.9%
31.2%
15 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

С
2:1
С
3:1
С
3:0
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
2:2
ТМК
0:5
С
0:1
С
2:1
С
3:1
С
2:3
С
0:3
С
4:4
С
2:3
С
1:3
С
3:4
С
1:0
КШ
2:0
С
0:1
С
2:0
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
3:2
С
0:0
С
2:0
С
0:1

Голы

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.59
1.13

Среднее время на гол

56
79

Всего голов

23
25

Голов в среднем за матч

1.53
1.47

Среднее время на гол

58
61

Всего голов

50
42

Голов в среднем за матч

1.56
1.31

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

57
68

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 6 0.19
Яшари Ардон 5 0.16
Майер Макс 5 (3) 0.16
Дорн Пиус 4 0.13
Шадер Софьян 4 0.13
Клиджэ Тибо 3 0.1
Teddy Okou 2 0.06
Грбич Адриан 2 (1) 0.06
Severin Ottiger 2 0.06
Кадак Якуб 2 (1) 0.06
Симани Денис 1 0.03
Абубакар-Анкра Асума 1 0.03
Фрыдек Мартин 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Ульрих Дарио 0 0
Спадануда Кевин 0 0
Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 10 (6) 0.32
Дюссенн Ноэ 5 (1) 0.16
Лабо Бригтон 4 0.13
Саншеш Алвин 4 0.13
Ррудхани Донат 4 (1) 0.13
Илие Рареш 3 0.1
Калу Самуэль 3 0.1
Бальде Алиу 2 0.06
Бернед Антуан 1 0.03
Пафунди Симоне 1 0.03
Дабанлы Беркай 1 0.03
Каблан Крис 1 0.03
Dominik Schwizer 1 0.03
Койл Трей 1 0.03
Кустодио Оливье 0 0
Поати Морган 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Кукурузович Степан 0 0
Роше Джейми 0 0
Диабате Фуссейни 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 7 2
Фрыдек Мартин 7 0
Симани Денис 6 0
Severin Ottiger 4 1
Кадак Якуб 5 0
Luca Jaquez 5 0
Хаас Николас 4 0
Дорн Пиус 4 0
Яшари Ардон 4 0
Майер Макс 3 0
Ульрих Дарио 3 0
Бека Исмаил 3 0
Клиджэ Тибо 3 0
Грбич Адриан 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Leny Meyer 2 0
Lars Villiger 2 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
Pascal Loretz 1 0
Mauricio Willimann 1 0
Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 10 0
Каблан Крис 6 1
Сене Кали 5 1
Кустодио Оливье 6 0
Raoul Giger 6 0
Роше Джейми 4 0
Anel Husic 4 0
Саншеш Алвин 4 0
Илие Рареш 4 0
Салай Габор 4 0
Лабо Бригтон 3 0
Дабанлы Беркай 2 0
Диабате Фуссейни 2 0
Калу Самуэль 2 0
Бернед Антуан 2 0
Бальде Алиу 2 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Поати Морган 1 0
Летица Карло 1 0
Сузуки Тоити 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Пафунди Симоне 1 0

Результаты матчей

Люцерн
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Лозанна
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

4
15
Люцерн
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Лозанна
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (7)
56% (9)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

22
9

Упущенные победы

8
21
Люцерн
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
32% (10)
26% (8)
Лозанна
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
42% (13)
42% (13)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (3)
42% (13)
48% (15)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

29
11

Упущенные победы

12
36

Голы по времени матча

Забито

21
20
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
3
14%
3
15%
1-15
5
24%
3
15%
16-30
1
5%
6
30%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
5
24%
6
30%
76-90

Пропущено

17
26
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
4
24%
1
4%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
4
15%
31-45
1
6%
8
31%
46-60
4
24%
6
23%
61-75
5
29%
29%
7
27%
76-90

Забито

16
24
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
0
0%
1
4%
1-15
3
19%
5
21%
16-30
3
19%
4
17%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
7
29%
29%
61-75
4
25%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

25
18
6 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
12%
6
33%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
2
8%
3
17%
31-45
4
16%
2
11%
46-60
10
40%
1
6%
61-75
5
20%
5
28%
76-90

Забито

37
44
15 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 15
6 Не забивали 6
3
8%
4
9%
1-15
8
22%
8
18%
16-30
4
11%
10
23%
31-45
5
14%
2
5%
46-60
8
22%
7
16%
61-75
9
24%
13
30%
30%
76-90

Пропущено

42
44
13 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 25
7
17%
7
16%
1-15
2
5%
1
2%
16-30
4
10%
7
16%
31-45
5
12%
10
23%
46-60
14
33%
7
16%
61-75
10
24%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Люцерн - Ивердон 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 2:1 Люцерн - Серветт 2:2
Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Люцерн - Лугано 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Люцерн - Цюрих 0:1 Винтертур - Люцерн 2:1 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Люцерн - Базель 0:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Лугано - Люцерн 1:0 Люцерн - Винтертур 3:1
Лозанна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Серветт - Лозанна 3:1
Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Лозанна - Ивердон 3:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Лозанна 2:2 Люцерн - Лозанна 2:1 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1 Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0

Результаты матчей

Люцерн
Лозанна

Точный счет

2:1
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
1
5 раз 33%
3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:1
5 раз 31%
2:2
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 73%
0
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%

Точный счет

2:1
7 раз 23%
0:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 48%
2
7 раз 23%
0
6 раз 19%
3
3 раза 10%
1
13 раз 42%
2
7 раз 23%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Лозанна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
3
8
8
1.5
7
8
2
14
2.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
13
3
2
13
1.5
5
11
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
6
0.5
Больше Меньше
25
6
10
21
1.5
12
19
3
28
2.5
5
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0:1 31 17 7 7 59 - 28 58
2.
Серветт
 31 15 9 7 51 - 36 54
3.
Лугано
 31 16 5 10 58 - 44 53
4.
Цюрих
 31 12 12 7 44 - 33 48
5.
Санкт-Галлен
 1:0 31 13 7 11 46 - 41 46
6.
Винтертур
 31 12 10 9 53 - 54 46
7.
Люцерн
 31 12 7 12 38 - 41 43
8.
Ивердон
 1:0 31 10 7 14 37 - 57 37
9.
Лозанна
 31 9 10 12 42 - 46 37
10.
Базель
 31 10 6 15 38 - 49 36
11.
Грасcхоппер
 0:1 31 8 6 17 33 - 41 30
12.
Стад Лозанна-Уши
 31 5 8 18 33 - 62 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0:1 15 12 2 1 40 - 9 38
2.
Санкт-Галлен
 1:0 16 11 2 3 32 - 19 35
3.
Серветт
 16 9 4 3 31 - 18 31
4.
Винтертур
 16 9 4 3 27 - 22 31
5.
Ивердон
 1:0 16 9 4 3 26 - 23 31
6.
Люцерн
 16 9 3 4 22 - 16 30
7.
Цюрих
 15 7 7 1 22 - 13 28
8.
Лугано
 15 8 3 4 25 - 17 27
9.
Лозанна
 15 6 5 4 24 - 18 23
10.
Грасcхоппер
 0:1 15 6 3 6 23 - 17 21
11.
Базель
 15 5 4 6 19 - 19 19
12.
Стад Лозанна-Уши
 16 2 6 8 16 - 34 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 16 8 2 6 33 - 27 26
2.
Серветт
 15 6 5 4 20 - 18 23
3.
Цюрих
 16 5 5 6 22 - 20 20
4.
Янг Бойз
 0:1 16 5 5 6 19 - 19 20
5.
Базель
 16 5 2 9 19 - 30 17
6.
Винтертур
 15 3 6 6 26 - 32 15
7.
Лозанна
 16 3 5 8 18 - 28 14
8.
Люцерн
 15 3 4 8 16 - 25 13
9.
Стад Лозанна-Уши
 15 3 2 10 17 - 28 11
10.
Санкт-Галлен
 1:0 15 2 5 8 14 - 22 11
11.
Грасcхоппер
 0:1 16 2 3 11 10 - 24 9
12.
Ивердон
 1:0 15 1 3 11 11 - 34 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 12 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 11 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лозанна Сене Кали 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 51'
      Симани Денис получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Белоко Стефан получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Leny Meyer получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Люцерн 0:0 Лозанна онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный