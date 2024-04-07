Тур: 31. Стадион: Свисспорарена.
0'
29' Желтая карточкаLeny Meyer
45' Желтая карточкаБелоко Стефан
51' Желтая карточкаСимани Денис
64' Желтая карточкаСаншеш Алвин
86' Желтая карточкаИлие Рареш
90' Желтая карточкаКаблан Крис
90' Желтая карточкаДиабате Фуссейни
90' Желтая карточкаХаас Николас
90'+6
Ход матча
29'
45'
51'
64'
71'
86'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 9
-
7 Удары в створ 3
-
9 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
375 Количество передач 261
-
58 Владение мячом, % 42
20
Дорн
Пиус
33
Leny
Meyer
17
Клиджэ
Тибо
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
20
Каблан
Крис
80
Саншеш
Алвин
96
Лабо
Бригтон
19
Илие
Рареш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дорн ПиусЗащитник
-
33 Leny MeyerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
22 Ульрих ДариоЗащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Нападающий
-
-
11 Teddy Okou
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
96 Лабо БригтонНападающий
-
19 Илие РарешНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Лусиф ХайтемЗащитник
-
18 Поати МорганЗащитник
- Полузащитник
-
22 Калу СамуэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
История личных встреч
Люцерн
Лозанна
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.2%
52.9%
5.9%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.2%
17.6%
15 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
32 матча
43.8%
18.8%
37.4%
14 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
21.9%
43.8%
34.3%
7 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
46.9%
21.9%
31.2%
15 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.59
1.13
Среднее время на гол
56
79
Всего голов
23
25
Голов в среднем за матч
1.53
1.47
Среднее время на гол
58
61
Всего голов
50
42
Голов в среднем за матч
1.56
1.31
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
57
68
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lars Villiger
|6
|0.19
|Яшари Ардон
|5
|0.16
|Майер Макс
|5 (3)
|0.16
|Дорн Пиус
|4
|0.13
|Шадер Софьян
|4
|0.13
|Клиджэ Тибо
|3
|0.1
|Teddy Okou
|2
|0.06
|Грбич Адриан
|2 (1)
|0.06
|Severin Ottiger
|2
|0.06
|Кадак Якуб
|2 (1)
|0.06
|Симани Денис
|1
|0.03
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.03
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Адеми Кемаль
|0
|0
|Ульрих Дарио
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|10 (6)
|0.32
|Дюссенн Ноэ
|5 (1)
|0.16
|Лабо Бригтон
|4
|0.13
|Саншеш Алвин
|4
|0.13
|Ррудхани Донат
|4 (1)
|0.13
|Илие Рареш
|3
|0.1
|Калу Самуэль
|3
|0.1
|Бальде Алиу
|2
|0.06
|Бернед Антуан
|1
|0.03
|Пафунди Симоне
|1
|0.03
|Дабанлы Беркай
|1
|0.03
|Каблан Крис
|1
|0.03
|Dominik Schwizer
|1
|0.03
|Койл Трей
|1
|0.03
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Поати Морган
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Кукурузович Степан
|0
|0
|Роше Джейми
|0
|0
|Диабате Фуссейни
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|7
|2
|Фрыдек Мартин
|7
|0
|Симани Денис
|6
|0
|Severin Ottiger
|4
|1
|Кадак Якуб
|5
|0
|Luca Jaquez
|5
|0
|Хаас Николас
|4
|0
|Дорн Пиус
|4
|0
|Яшари Ардон
|4
|0
|Майер Макс
|3
|0
|Ульрих Дарио
|3
|0
|Бека Исмаил
|3
|0
|Клиджэ Тибо
|3
|0
|Грбич Адриан
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Leny Meyer
|2
|0
|Lars Villiger
|2
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0
|Pascal Loretz
|1
|0
|Mauricio Willimann
|1
|0
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|10
|0
|Каблан Крис
|6
|1
|Сене Кали
|5
|1
|Кустодио Оливье
|6
|0
|Raoul Giger
|6
|0
|Роше Джейми
|4
|0
|Anel Husic
|4
|0
|Саншеш Алвин
|4
|0
|Илие Рареш
|4
|0
|Салай Габор
|4
|0
|Лабо Бригтон
|3
|0
|Дабанлы Беркай
|2
|0
|Диабате Фуссейни
|2
|0
|Калу Самуэль
|2
|0
|Бернед Антуан
|2
|0
|Бальде Алиу
|2
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Сузуки Тоити
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Пафунди Симоне
|1
|0
Результаты матчей
Люцерн
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Лозанна
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
4
15
Люцерн
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Лозанна
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (7)
56% (9)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
22
9
Упущенные победы
8
21
Люцерн
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
32% (10)
26% (8)
Лозанна
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
42% (13)
42% (13)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (3)
42% (13)
48% (15)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
29
11
Упущенные победы
12
36
Голы по времени матча
Забито
21
20
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
3
14%
3
15%
1-15
5
24%
3
15%
16-30
1
5%
6
30%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
5
24%
6
30%
76-90
Пропущено
17
26
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
4
24%
1
4%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
4
15%
31-45
1
6%
8
31%
46-60
4
24%
6
23%
61-75
5
29%
29%
7
27%
76-90
Забито
16
24
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
0
0%
1
4%
1-15
3
19%
5
21%
16-30
3
19%
4
17%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
7
29%
29%
61-75
4
25%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
25
18
6 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
12%
6
33%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
2
8%
3
17%
31-45
4
16%
2
11%
46-60
10
40%
1
6%
61-75
5
20%
5
28%
76-90
Забито
37
44
15 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 15
6 Не забивали 6
3
8%
4
9%
1-15
8
22%
8
18%
16-30
4
11%
10
23%
31-45
5
14%
2
5%
46-60
8
22%
7
16%
61-75
9
24%
13
30%
30%
76-90
Пропущено
42
44
13 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 25
7
17%
7
16%
1-15
2
5%
1
2%
16-30
4
10%
7
16%
31-45
5
12%
10
23%
46-60
14
33%
7
16%
61-75
10
24%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Люцерн - Ивердон 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 2:1 Люцерн - Серветт 2:2
Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Люцерн - Лугано 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Люцерн - Цюрих 0:1 Винтертур - Люцерн 2:1 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Люцерн - Базель 0:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Лугано - Люцерн 1:0 Люцерн - Винтертур 3:1
Лозанна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Серветт - Лозанна 3:1
Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Лозанна - Ивердон 3:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Лозанна 2:2 Люцерн - Лозанна 2:1 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1 Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0
Результаты матчей
Люцерн
Лозанна
Точный счет
2:1
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
1
5 раз 33%
3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
Точный счет
2:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:1
5 раз 31%
2:2
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 73%
0
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
Точный счет
2:1
7 раз 23%
0:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 48%
2
7 раз 23%
0
6 раз 19%
3
3 раза 10%
1
13 раз 42%
2
7 раз 23%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%
Тоталы голов в матче
Люцерн
Лозанна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
123
88
78
214
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
133
213
511
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
256
Больше Меньше
256
1021
1219
328
526
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|31
|17
|7
|7
|59 - 28
|58
|2.
|31
|15
|9
|7
|51 - 36
|54
|3.
|31
|16
|5
|10
|58 - 44
|53
|4.
|31
|12
|12
|7
|44 - 33
|48
|5.
|1:0
|31
|13
|7
|11
|46 - 41
|46
|6.
|31
|12
|10
|9
|53 - 54
|46
|7.
|31
|12
|7
|12
|38 - 41
|43
|8.
|1:0
|31
|10
|7
|14
|37 - 57
|37
|9.
|31
|9
|10
|12
|42 - 46
|37
|10.
|31
|10
|6
|15
|38 - 49
|36
|11.
|0:1
|31
|8
|6
|17
|33 - 41
|30
|12.
|31
|5
|8
|18
|33 - 62
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|12
|2
|1
|40 - 9
|38
|2.
|1:0
|16
|11
|2
|3
|32 - 19
|35
|3.
|16
|9
|4
|3
|31 - 18
|31
|4.
|16
|9
|4
|3
|27 - 22
|31
|5.
|1:0
|16
|9
|4
|3
|26 - 23
|31
|6.
|16
|9
|3
|4
|22 - 16
|30
|7.
|15
|7
|7
|1
|22 - 13
|28
|8.
|15
|8
|3
|4
|25 - 17
|27
|9.
|15
|6
|5
|4
|24 - 18
|23
|10.
|0:1
|15
|6
|3
|6
|23 - 17
|21
|11.
|15
|5
|4
|6
|19 - 19
|19
|12.
|16
|2
|6
|8
|16 - 34
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|2
|6
|33 - 27
|26
|2.
|15
|6
|5
|4
|20 - 18
|23
|3.
|16
|5
|5
|6
|22 - 20
|20
|4.
|0:1
|16
|5
|5
|6
|19 - 19
|20
|5.
|16
|5
|2
|9
|19 - 30
|17
|6.
|15
|3
|6
|6
|26 - 32
|15
|7.
|16
|3
|5
|8
|18 - 28
|14
|8.
|15
|3
|4
|8
|16 - 25
|13
|9.
|15
|3
|2
|10
|17 - 28
|11
|10.
|1:0
|15
|2
|5
|8
|14 - 22
|11
|11.
|0:1
|16
|2
|3
|11
|10 - 24
|9
|12.
|1:0
|15
|1
|3
|11
|11 - 34
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|12 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|11 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|10
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9