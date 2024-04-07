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  4. Элитсериен 2024
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Лиен Мариус
ФК Кристиансунн
1:0
Первый тайм: 45+'
КФУМ Осло
0'
45' Желтая карточка
Akinsola Akinyemi
1:0
45' Пенальти
Сивертсен Оскар

Ход матча

45'
 
Akinsola Akinyemi
45'
Сивертсен Оскар
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
ФК Кристиансунн
Ничья
КФУМ Осло
2.25
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3.60
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3.50
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Все Коэффициенты
1
Лэнсинг
Майкл
22
Haakon
Sjaatil
4
Marius
Olsen
26
Виллиамсен
Макс
15
Mikkel
Rakneberg
8
Ruben
Kristensen
Alte
18
Ярл
Себастиан
23
Брусет
Хейне
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
9
Hilmir
Mikaelsson
37
Сивертсен
Оскар
1
Emil
Oedegaard
5
Akinsola
Akinyemi
4
Momodou
Lion
Njie
15
Mathias
Toennessen
14
Haakon
Hoseth
42
David
Hickson
8
Simen
Hestnes
7
Robin
Rasch
6
Remi
Svindland
22
Носа
Даль
Петтер
28
Mame
Mor
Ndiaye
ФК Кристиансунн
4-3-3
КФУМ Осло
3-4-2-1

История личных встреч

ФК Кристиансунн
КФУМ Осло

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
0:2
ПД
2:0
К
3:1
ПД
3:2
ПД
0:0
2ЙД
0:1
2ЙД
3:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1.33

Среднее время на гол

72
67

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.57
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
105

Бомбардиры внутри турнира

ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брусет Хейне 1 0.5
Ульвестад Дан Петер 1 0.5
Ruben Kristensen Alte 1 0.5
Сивертсен Оскар 0 0
Mikkel Rakneberg 0 0
КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Носа Даль Петтер 1 0.5

Карточки

ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Папе Хабиб 1 0
Hilmir Mikaelsson 1 0
КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Momodou Lion Njie 1 0

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
КФУМ Осло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
ФК Кристиансунн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
КФУМ Осло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Кристиансунн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2
Люн - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 ФК Кристиансунн - Ранхейм 2:1 Левангер - ФК Кристиансунн 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 3:1 Волеренга - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Волеренга 0:2 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 2:4 ФК Кристиансунн - Брюне 1:1 Скейд - ФК Кристиансунн 0:5 ФК Кристиансунн - Рёуфосс 1:2 Ранхейм - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Осане 4:1 Хёдд - ФК Кристиансунн 0:1
КФУМ Осло
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 КФУМ Осло - Люн 2:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1
Одд - КФУМ Осло 0:3 Викинг - КФУМ Осло 1:2 Ольборг - КФУМ Осло 3:1 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0 ИК Старт - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Скейд 1:0 Согндаль - КФУМ Осло 0:3 КФУМ Осло - Рёуфосс 0:0 КФУМ Осло - Брюне 1:0 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Мьёндален 1:0 Санднес - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Дьерв 6:2 Конгсвингер - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хёдд 0:1 Ранхейм - КФУМ Осло 4:2

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
КФУМ Осло

Точный счет

2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ФК Кристиансунн
КФУМ Осло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
ФК Кристиансунн
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Мольде
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Русенборг
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Бранн
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Хёугесунн
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Викинг
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
КФУМ Осло
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Хам-Кам
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Одд
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Лиллестрём
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Фредрикстад
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Тромсё
 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Стрёмсгодсет
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Русенборг
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Викинг
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
КФУМ Осло
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
ФК Кристиансунн
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Стрёмсгодсет
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Саннефьёрд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сарпсборг-08
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хам-Кам
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хёугесунн
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бранн
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лиллестрём
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Одд
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Фредрикстад
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Тромсё
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Хёугесунн
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
ФК Кристиансунн
 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Хам-Кам
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
КФУМ Осло
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Тромсё
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фредрикстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лиллестрём
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Одд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Русенборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Стрёмсгодсет
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тромсё Нордас Лассе 2
Бранн Солтведт Йоахим 2
ФК Кристиансунн Брусет Хейне 1 (1)
Лиллестрём Ольсен Томас 1
Мольде Эйкрем Магнус 1
Весь список

Топ нарушителей
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Одд Рууд Эспен 1
Фредрикстад Mikkjal Thomassen 1
Русенборг Хенриксен Маркус 1
Сарпсборг-08 Мартинссон-Нгуали Серж 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    'Г О О О О О Л - Сивертсен Оскар из команды ФК Кристиансунн забивает с пенальти! Он пробил правой. Emil Oedegaard был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • 45'
    Akinsola Akinyemi тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • 1'
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ФК Кристиансунн
Ничья
КФУМ Осло
2.25
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