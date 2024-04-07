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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 3549 Главный судья: Лиен Мариус
ФК Кристиансунн
1:1
Конец матча
КФУМ Осло
0'
45' Желтая карточка
Akinsola Akinyemi
1:0
45' Пенальти
Сивертсен Оскар
1:1
45' Гол
Haakon Hoseth
47' Желтая карточка
Ярл Себастиан
55' Желтая карточка
Mathias Toennessen
78' Желтая карточка
Носа Даль Петтер
90'+6

Ход матча

45'
 
Akinsola Akinyemi
45'
Сивертсен Оскар
1:0
45'
1:1
Haakon Hoseth
47'
Ярл Себастиан
 
55'
 
Mathias Toennessen
56'
 
Амин Нури
David Hickson
61'
Гейе Папе Хабиб
Hilmir Mikaelsson
 
70'
 
Sverre Hakami Sandal
Remi Svindland
70'
 
Johannes Hummelvoll-Nunez
Mame Mor Ndiaye
74'
Ньенету Франклин
Ruben Kristensen Alte
 
74'
Исаксен Йеспер
Брусет Хейне
 
78'
 
Носа Даль Петтер
86'
 
Нджиэ Мусса
Носа Даль Петтер
89'
Haakon Haugen
Сивертсен Оскар
 
89'
Wilfred George Igor
Haakon Sjaatil
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 467 Количество передач 459
  • 51 Владение мячом, % 49
1
Лэнсинг
Майкл
22
Haakon
Sjaatil
4
Marius
Olsen
26
Виллиамсен
Макс
15
Mikkel
Rakneberg
8
Ruben
Kristensen
Alte
18
Ярл
Себастиан
23
Брусет
Хейне
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
9
Hilmir
Mikaelsson
37
Сивертсен
Оскар
1
Emil
Oedegaard
5
Akinsola
Akinyemi
4
Momodou
Lion
Njie
15
Mathias
Toennessen
14
Haakon
Hoseth
42
David
Hickson
8
Simen
Hestnes
7
Robin
Rasch
6
Remi
Svindland
22
Носа
Даль
Петтер
28
Mame
Mor
Ndiaye
ФК Кристиансунн
4-3-3
КФУМ Осло
3-4-2-1

История личных встреч

ФК Кристиансунн
КФУМ Осло

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
0:2
ПД
2:0
К
3:1
ПД
3:2
ПД
0:0
2ЙД
0:1
2ЙД
3:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1.33

Среднее время на гол

72
67

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.57
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
105

Бомбардиры внутри турнира

ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брусет Хейне 1 0.5
Сивертсен Оскар 1 (1) 0.5
Ульвестад Дан Петер 1 0.5
Ruben Kristensen Alte 1 0.5
Mikkel Rakneberg 0 0
КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Haakon Hoseth 1 0.5
Носа Даль Петтер 1 0.5

Карточки

ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Папе Хабиб 1 0
Ярл Себастиан 1 0
Hilmir Mikaelsson 1 0
КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Akinsola Akinyemi 1 0
Носа Даль Петтер 1 0
Momodou Lion Njie 1 0
Mathias Toennessen 1 0

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
КФУМ Осло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
ФК Кристиансунн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
КФУМ Осло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
ФК Кристиансунн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
КФУМ Осло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Кристиансунн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2
Люн - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 ФК Кристиансунн - Ранхейм 2:1 Левангер - ФК Кристиансунн 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 3:1 Волеренга - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Волеренга 0:2 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 2:4 ФК Кристиансунн - Брюне 1:1 Скейд - ФК Кристиансунн 0:5 ФК Кристиансунн - Рёуфосс 1:2 Ранхейм - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Осане 4:1 Хёдд - ФК Кристиансунн 0:1
КФУМ Осло
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 КФУМ Осло - Люн 2:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1
Одд - КФУМ Осло 0:3 Викинг - КФУМ Осло 1:2 Ольборг - КФУМ Осло 3:1 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0 ИК Старт - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Скейд 1:0 Согндаль - КФУМ Осло 0:3 КФУМ Осло - Рёуфосс 0:0 КФУМ Осло - Брюне 1:0 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Мьёндален 1:0 Санднес - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Дьерв 6:2 Конгсвингер - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хёдд 0:1 Ранхейм - КФУМ Осло 4:2

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
КФУМ Осло

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

ФК Кристиансунн
КФУМ Осло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
ФК Кристиансунн
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Мольде
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Русенборг
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Бранн
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Хёугесунн
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Викинг
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
КФУМ Осло
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Хам-Кам
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Одд
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Лиллестрём
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Фредрикстад
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Тромсё
 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Стрёмсгодсет
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Русенборг
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Викинг
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
ФК Кристиансунн
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Стрёмсгодсет
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Саннефьёрд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сарпсборг-08
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хам-Кам
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хёугесунн
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бранн
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лиллестрём
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Одд
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Фредрикстад
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Тромсё
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Хёугесунн
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
ФК Кристиансунн
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Хам-Кам
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Тромсё
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фредрикстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лиллестрём
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Одд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Русенборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Стрёмсгодсет
 1 0 0 1 0 - 4 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тромсё Нордас Лассе 2
Бранн Солтведт Йоахим 2
ФК Кристиансунн Брусет Хейне 1 (1)
ФК Кристиансунн Сивертсен Оскар 1 (1)
Лиллестрём Ольсен Томас 1
Весь список

Топ нарушителей
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Одд Рууд Эспен 1
Фредрикстад Mikkjal Thomassen 1
Русенборг Хенриксен Маркус 1
Сарпсборг-08 Мартинссон-Нгуали Серж 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 48'
      Г О О О О Л - Haakon Hoseth правой ногой классно пробил с лета.
    • 46'
      'Г О О О О О Л - Сивертсен Оскар из команды ФК Кристиансунн забивает с пенальти! Он пробил правой. Emil Oedegaard был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 45'
      Akinsola Akinyemi тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 1'
      Судья начинает матч
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