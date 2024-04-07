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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 2.
Сковде АИК
0:0
Второй тайм: 90+'
Ландскруна
0'
45' Желтая карточка
Gustaf Bruzelius
47' Желтая карточка
Frederik Ihler
74' Желтая карточка
Эдвардссон Давид

Ход матча

45'
 
Gustaf Bruzelius
47'
 
Frederik Ihler
57'
 
Samuel Burakovsky
Frederik Ihler
67'
Mikael Moerk
Emil Skillermo
 
67'
Mamadou Diagne
Hugo Engstroem
 
67'
 
Карлссон Виктор
Vincent Sundberg
74'
 
Эдвардссон Давид
78'
Сёрман Самуэль
Elias Lindell
 
79'
 
Линдман Эмиль
Max Nilsson
79'
Filip Drinic
Fritiof Hellichius
 
88'
Моро Мамудо
Абрахам Саргон
 
Лучшие коэффициенты
Сковде АИК
Ничья
Ландскруна
8.24
3.65
Реклама, pari.ru
4.70
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Все Коэффициенты
30
Зендехас
Адриан
22
Elias
Lindell
3
Filip
Schyberg
18
Edvin
Tellgren
21
Marcus
Mikhail
7
Emil
Skillermo
6
Абрахам
Эльмар
24
Fritiof
Hellichius
13
Hugo
Engstroem
10
Абрахам
Саргон
9
Stefan
Alexander
Ljubicic
1
Каддура
Амр
23
Max
Nilsson
4
Gustaf
Bruzelius
6
Philip
Andersson
I
2
Rassa
Rahmani
10
Эгнелль
Адам
14
Эдвардссон
Давид
8
Дзабич
Робин
19
Vincent
Sundberg
9
Frederik
Ihler
47
Kofi
Fosuhene
Asare
Сковде АИК
4-4-2
Ландскруна
4-3-3

История личных встреч

Сковде АИК
Ландскруна

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
4:2
С
2:0
С
0:1
С
2:0
Э(
3:2
Э(
2:3
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
2:0

Голы

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2
0.6

Среднее время на гол

45
150

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Среднее время на гол

64
75

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.7
0.9

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

52
100

Бомбардиры внутри турнира

Сковде АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mikael Moerk 1 0.5
Emil Skillermo 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kofi Fosuhene Asare 3 1.5
Frederik Ihler 1 0.5
Дзабич Робин 0 0
Vincent Sundberg 0 0

Карточки

Сковде АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абрахам Эльмар 1 0
Hugo Engstroem 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардссон Давид 1 0
Frederik Ihler 1 0
Карлссон Виктор 1 0
Gustaf Bruzelius 1 0
Max Nilsson 1 0

Результаты матчей

Сковде АИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ландскруна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Сковде АИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ландскруна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сковде АИК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эребру - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Карлштад - Сковде АИК 4:0
Сковде АИК - Юнайтед ИК 1:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Троллхаттен 0:1 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Фалькенберг 3:0 Фалькенберг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Утсиктенс 2:0 Йёнчёпинг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Гефле 3:1 Браге - Сковде АИК 3:2 Сковде АИК - Ландскруна 4:2 Сковде АИК - Эстерсунд 5:1 Эребру - Сковде АИК 5:3
Ландскруна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ландскруна - Сандвикен 4:0 Ландскруна - Эскилсминне 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Лундс ФФ 3:0
Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хеккен 3:2 Ландскруна - Ангелхолм 2:1 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сённерйюск 2:7 Ландскруна - Мьельбю 0:3 Ландскруна - Эргрюте 1:2 Эребру - Ландскруна 4:0 Гефле - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Сундсвалль 2:2 Сковде АИК - Ландскруна 4:2 Ландскруна - Эстер 2:2

Результаты матчей

Сковде АИК
Ландскруна

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сковде АИК
Ландскруна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
2.
Дегерфорс
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Утсиктенс
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Сковде АИК
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Эстер
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Оддевольд
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Браге
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Хельсинборг
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Эстерсунд
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Сундсвалль
 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Сандвикен
 2 1 0 1 2 - 5 3
12.
Гефле
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Эргрюте
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Треллеборг
 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Варберг БоИС
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Эребру
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 0:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Дегерфорс
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Сандвикен
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Эстерсунд
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Браге
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Эстер
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Сковде АИК
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Утсиктенс
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Хельсинборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Оддевольд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эребру
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Варберг БоИС
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Треллеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Гефле
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Эргрюте
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Оддевольд
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Эстер
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Сковде АИК
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Утсиктенс
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Гефле
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Дегерфорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ландскруна
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Эргрюте
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Браге
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эребру
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Варберг БоИС
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Треллеборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Эстерсунд
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Сундсвалль
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Сандвикен
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3
Эстер Алиев Алибек 2
Гефле Эдквист Адриан 2
Дегерфорс Абдулла Пашанг 2
Сандвикен Calvin Kabuye 2
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Маккью Эрик 1 1
Дегерфорс Моро Насиру 2
Варберг БоИС Aulon Bitiqi 2
Сундсвалль Kojo Peprah Oppeng 1
Эстерсунд Magnus Powell 1
Весь список
  • 67'
    Emil Skillermo уходит с поля. Mikael Moerk выходит вместо него
  • 57'
    Frederik Ihler уходит с поля. Сэмюэль Бураковски выходит вместо него
  • 47'
    Frederik Ihler получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Gustaf Bruzelius получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится ничьей.
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Сковде АИК
Ничья
Ландскруна
8.24
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