  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Асколи
0:0
Конец матча
Венеция
0'
60' Желтая карточка
Идзес Джей
86' Желтая карточка
Эллертссон Микаэль-Эгиль
90' Желтая карточка
Ди Таккио Франческо
90' Красная карточка
Беллучи Джузеппе
90' Желтая карточка
Кваранта Данило
90'+10
32
Васкес
Дэвис
3
Мантовани
Валерио
55
Беллучи
Джузеппе
14
Кваранта
Данило
23
Фальцерано
Марчелло
73
Патрицио
Масини
18
Ди
Таккио
Франческо
8
Джоване
Самуэль
7
Зедадка
Карим
29
Дурис
Давид
99
Родригес
Пабло
1
Йоронен
Йессе
30
Свобода
Михаэль
4
Идзес
Джей
33
Сверко
Марин
27
Кандела
Антонио
6
Бузио
Джанлука
8
Тессманн
Таннер
38
Андерсен
Магнус
II
7
Дзампано
Франческо
9
Гюткьяр
Кристиан
99
Оливьери
Марко
Асколи
3-5-2
Венеция
3-5-2

История личных встреч

Асколи
Венеция

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

СB
3:1
СB
0:1
СB
0:2
К
2:3
СB
1:1
СB
2:1
СB
2:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:0
СB
1:0
СB
3:3

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.2
1.14

Среднее время на гол

75
78

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.57
1.2

Среднее время на гол

57
75

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.42
1.17

Тотал матчей

2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

63
77

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Педру 11 (4) 0.34
Родригес Пабло 3 0.09
Калигара Фабрицио 3 (2) 0.09
Боттегин Эрик 2 0.06
Беллучи Джузеппе 2 0.06
Несторовски Илья 2 0.06
Дурис Давид 2 0.06
Патрицио Масини 2 0.06
Фальцерано Марчелло 1 0.03
Манцари Джакомо 1 0.03
Мантовани Валерио 1 0.03
Кваранта Данило 1 0.03
Ди Таккио Франческо 0 0
Фаласко Никола 0 0
Вальцания Лука 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Селия Раффаэле 0 0
Миланезе Томмазо 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 19 (4) 0.59
Гюткьяр Кристиан 10 (1) 0.31
Бузио Джанлука 6 0.19
Пьерини Николас 5 0.16
Тессманн Таннер 4 0.13
Альтаре Джорджо 4 0.13
Йонсен Деннис 3 0.09
Эллертссон Микаэль-Эгиль 2 0.06
Бьярксон Бьярки Стейнн 2 0.06
Дзампано Франческо 1 0.03
Оливьери Марко 1 0.03
Дембеле Али 1 0.03
Кандела Антонио 0 0
Свобода Михаэль 0 0
Андерсен Магнус II 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 11 2
Ди Таккио Франческо 10 0
Фаласко Никола 6 1
Джоване Самуэль 7 0
Кваранта Данило 5 1
Фальцерано Марчелло 5 0
Калигара Фабрицио 5 0
Патрицио Масини 5 0
Вивиано Эмильяно 1 2
Боттегин Эрик 4 0
Родригес Пабло 4 0
Несторовски Илья 4 0
Вальцания Лука 2 1
Стренг Джеремайя 3 0
Мендеш Педру 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Манцари Джакомо 2 0
Simon D'Uffizi 2 0
Бюхель Марсель 0 1
Форте Франческо 0 1
Вяйсянен Саули 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Зедадка Карим 1 0
Васкес Дэвис 1 0
Миланезе Томмазо 1 0
Erdis Kraja 1 0
Kevin Haveri 1 0
Байейе Брайан 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альтаре Джорджо 7 0
Тессманн Таннер 7 0
Дзампано Франческо 5 1
Сверко Марин 6 0
Йонсен Деннис 4 0
Кандела Антонио 4 0
Бузио Джанлука 3 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 3 0
Оливьери Марко 1 1
Лелла Нунцио 2 0
Дембеле Али 2 0
Бьярксон Бьярки Стейнн 0 1
Яяло Мато 1 0
Гюткьяр Кристиан 1 0
Черышев Денис 1 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Йоронен Йессе 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Пьерини Николас 1 0
Идзес Джей 1 0
Бертинато Бруно 1 0

Результаты матчей

Асколи
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Венеция
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
13% (2)
63% (10)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

6
6
Асколи
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Венеция
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

10
30
Асколи
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
42% (13)
16% (5)
Венеция
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
16% (5)
52% (16)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
19% (6)
45% (14)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

19
11

Упущенные победы

16
36

Голы по времени матча

Забито

16
23
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 5
22 Не забивали 20
2
13%
1
4%
1-15
2
13%
5
22%
16-30
5
31%
2
9%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
4
25%
12
52%
76-90

Пропущено

15
15
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
4
27%
1
7%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
3
20%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
20%
4
27%
76-90

Забито

17
36
10 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 11
19 Не забивали 15
3
18%
4
11%
1-15
3
18%
6
17%
16-30
4
24%
8
22%
31-45
3
18%
8
22%
46-60
1
6%
5
14%
61-75
3
18%
5
14%
76-90

Пропущено

23
22
7 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
2
9%
3
14%
1-15
4
17%
2
9%
16-30
1
4%
4
18%
31-45
6
26%
3
14%
46-60
2
9%
6
27%
61-75
8
35%
4
18%
76-90

Забито

33
59
19 В 1-м тайме 26
14 Во 2-м тайме 33
13 Забивали первыми 16
10 Не забивали 4
5
15%
5
8%
1-15
5
15%
11
19%
16-30
9
27%
10
17%
31-45
4
12%
9
15%
46-60
3
9%
7
12%
61-75
7
21%
17
29%
76-90

Пропущено

38
37
16 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 21
6
16%
4
11%
1-15
6
16%
5
14%
16-30
4
11%
6
16%
31-45
9
24%
7
19%
46-60
2
5%
7
19%
61-75
11
29%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Специя - Асколи 2:1 Асколи - Лекко 4:1 Сампдория - Асколи 2:1 Асколи - Реджана 0:0
Асколи - Брешия 1:1 ФералпиСало - Асколи 0:1 Асколи - Кремонезе 0:0 Катанзаро - Асколи 3:2 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Комо - Асколи 0:2 Асколи - Бари 2:2 Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0
Венеция
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Венеция - Реджана 2:3 Палермо - Венеция 0:3 Венеция - Бари 3:1 Комо - Венеция 2:1
Венеция - Читтаделла 2:0 Пиза - Венеция 1:2 Венеция - Модена 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Тернана 1:0 Козенца - Венеция 4:2 Венеция - Сампдория 5:3 Байер Л - Венеция 4:1 ФералпиСало - Венеция 2:2 Венеция - Лекко 2:2 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1 Бари - Венеция 0:3 Венеция - Копер 4:0

Результаты матчей

Асколи
Венеция

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:3
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 45%
0
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
2
11 раз 35%
3
8 раз 26%
1
7 раз 23%
0
4 раза 13%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Асколи
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
4
11
1.5
12
4
2
13
2.5
5
11
1
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
4
4
12
1.5
8
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
27
4
8
23
1.5
20
11
2
29
2.5
9
22
1
30
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 32 19 9 4 57 - 32 66
2.
Комо
 32 18 7 7 47 - 34 61
3.
Кремонезе
 32 17 8 7 42 - 26 59
4.
Венеция
 32 17 7 8 58 - 38 58
5.
Катанзаро
 32 15 7 10 50 - 41 52
6.
Палермо
 32 14 8 10 57 - 47 50
7.
Сампдория
 32 13 7 12 47 - 47 46
8.
Брешия
 32 11 12 9 38 - 33 45
9.
Читтаделла
 32 11 9 12 37 - 40 42
10.
Пиза
 32 10 10 12 41 - 44 40
11.
Реджана
 32 8 16 8 34 - 37 40
12.
Зюйдтироль
 32 10 9 13 39 - 41 39
13.
Модена
 32 8 15 9 36 - 41 39
14.
Козенца
 32 8 11 13 34 - 37 35
15.
Бари
 32 7 14 11 31 - 40 35
16.
Специя
 32 7 14 11 31 - 44 35
17.
Тернана
 32 8 9 15 36 - 44 33
18.
Асколи
 32 7 11 14 33 - 38 32
19.
ФералпиСало
 32 8 7 17 37 - 51 31
20.
Лекко
 32 5 8 19 30 - 60 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 16 10 4 2 27 - 16 34
2.
Венеция
 16 10 3 3 35 - 23 33
3.
Парма
 16 9 6 1 27 - 16 33
4.
Катанзаро
 16 8 3 5 30 - 23 27
5.
Палермо
 16 8 2 6 30 - 23 26
6.
Кремонезе
 16 7 5 4 20 - 12 26
7.
Читтаделла
 16 7 3 6 23 - 20 24
8.
Брешия
 16 6 6 4 20 - 16 24
9.
Зюйдтироль
 16 6 4 6 19 - 17 22
10.
Бари
 16 5 7 4 17 - 17 22
11.
Сампдория
 16 6 3 7 23 - 23 21
12.
Пиза
 16 5 6 5 23 - 22 21
13.
Модена
 16 5 5 6 17 - 18 20
14.
Асколи
 16 4 7 5 17 - 14 19
15.
Специя
 16 4 7 5 15 - 16 19
16.
Тернана
 17 4 7 6 15 - 15 19
17.
Козенца
 16 4 5 7 22 - 21 17
18.
Реджана
 16 2 10 4 14 - 19 16
19.
ФералпиСало
 16 3 4 9 21 - 26 13
20.
Лекко
 15 3 2 10 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 16 10 3 3 30 - 16 33
2.
Кремонезе
 16 10 3 3 22 - 14 33
3.
Комо
 16 8 3 5 20 - 18 27
4.
Венеция
 16 7 4 5 23 - 15 25
5.
Катанзаро
 16 7 4 5 20 - 18 25
6.
Сампдория
 16 7 4 5 24 - 24 25
7.
Палермо
 16 6 6 4 27 - 24 24
8.
Реджана
 16 6 6 4 20 - 18 24
9.
Брешия
 16 5 6 5 18 - 17 21
10.
Пиза
 16 5 4 7 18 - 22 19
11.
Модена
 16 3 10 3 19 - 23 19
12.
ФералпиСало
 16 5 3 8 16 - 25 18
13.
Козенца
 16 4 6 6 12 - 16 18
14.
Читтаделла
 16 4 6 6 14 - 20 18
15.
Зюйдтироль
 16 4 5 7 20 - 24 17
16.
Специя
 16 3 7 6 16 - 28 16
17.
Тернана
 15 4 2 9 21 - 29 14
18.
Асколи
 16 3 4 9 16 - 24 13
19.
Бари
 16 2 7 7 14 - 23 13
20.
Лекко
 17 2 6 9 15 - 32 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (3)
Палермо Брунори Маттео 15 (5)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 15
Читтаделла Бранка Симоне 1 14
Козенца Вентури Майкл 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Пиза Марин Мариус 1 12
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Асколи 0:0 Венеция онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный