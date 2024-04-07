Тур: 32. Стадион: Чино э Лилло Дель Дука.
0'
60' Желтая карточкаИдзес Джей
86' Желтая карточкаЭллертссон Микаэль-Эгиль
90' Желтая карточкаДи Таккио Франческо
90' Красная карточкаБеллучи Джузеппе
90' Желтая карточкаКваранта Данило
90'+10
Ход матча
60'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 7
-
2 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
32
Васкес
Дэвис
29
Дурис
Давид
- Основной состав
-
32 Васкес ДэвисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Тавчар АляжЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Каррера Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
-
24 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Яяло МатоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Асколи
Венеция
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.2
1.14
Среднее время на гол
75
78
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.57
1.2
Среднее время на гол
57
75
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.42
1.17
Тотал матчей
2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
63
77
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|11 (4)
|0.34
|Родригес Пабло
|3
|0.09
|Калигара Фабрицио
|3 (2)
|0.09
|Боттегин Эрик
|2
|0.06
|Беллучи Джузеппе
|2
|0.06
|Несторовски Илья
|2
|0.06
|Дурис Давид
|2
|0.06
|Патрицио Масини
|2
|0.06
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.03
|Манцари Джакомо
|1
|0.03
|Мантовани Валерио
|1
|0.03
|Кваранта Данило
|1
|0.03
|Ди Таккио Франческо
|0
|0
|Фаласко Никола
|0
|0
|Вальцания Лука
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Селия Раффаэле
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|19 (4)
|0.59
|Гюткьяр Кристиан
|10 (1)
|0.31
|Бузио Джанлука
|6
|0.19
|Пьерини Николас
|5
|0.16
|Тессманн Таннер
|4
|0.13
|Альтаре Джорджо
|4
|0.13
|Йонсен Деннис
|3
|0.09
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0.06
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|2
|0.06
|Дзампано Франческо
|1
|0.03
|Оливьери Марко
|1
|0.03
|Дембеле Али
|1
|0.03
|Кандела Антонио
|0
|0
|Свобода Михаэль
|0
|0
|Андерсен Магнус II
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|11
|2
|Ди Таккио Франческо
|10
|0
|Фаласко Никола
|6
|1
|Джоване Самуэль
|7
|0
|Кваранта Данило
|5
|1
|Фальцерано Марчелло
|5
|0
|Калигара Фабрицио
|5
|0
|Патрицио Масини
|5
|0
|Вивиано Эмильяно
|1
|2
|Боттегин Эрик
|4
|0
|Родригес Пабло
|4
|0
|Несторовски Илья
|4
|0
|Вальцания Лука
|2
|1
|Стренг Джеремайя
|3
|0
|Мендеш Педру
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Манцари Джакомо
|2
|0
|Simon D'Uffizi
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Форте Франческо
|0
|1
|Вяйсянен Саули
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Зедадка Карим
|1
|0
|Васкес Дэвис
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Kevin Haveri
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альтаре Джорджо
|7
|0
|Тессманн Таннер
|7
|0
|Дзампано Франческо
|5
|1
|Сверко Марин
|6
|0
|Йонсен Деннис
|4
|0
|Кандела Антонио
|4
|0
|Бузио Джанлука
|3
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|3
|0
|Оливьери Марко
|1
|1
|Лелла Нунцио
|2
|0
|Дембеле Али
|2
|0
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|0
|1
|Яяло Мато
|1
|0
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Йоронен Йессе
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Бертинато Бруно
|1
|0
Результаты матчей
Асколи
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Венеция
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
13% (2)
63% (10)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
6
6
Асколи
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Венеция
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
10
30
Асколи
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
42% (13)
16% (5)
Венеция
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
16% (5)
52% (16)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
19% (6)
45% (14)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
19
11
Упущенные победы
16
36
Голы по времени матча
Забито
16
23
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 5
22 Не забивали 20
2
13%
1
4%
1-15
2
13%
5
22%
16-30
5
31%
2
9%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
4
25%
12
52%
76-90
Пропущено
15
15
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
4
27%
1
7%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
3
20%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
20%
4
27%
76-90
Забито
17
36
10 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 11
19 Не забивали 15
3
18%
4
11%
1-15
3
18%
6
17%
16-30
4
24%
8
22%
31-45
3
18%
8
22%
46-60
1
6%
5
14%
61-75
3
18%
5
14%
76-90
Пропущено
23
22
7 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
2
9%
3
14%
1-15
4
17%
2
9%
16-30
1
4%
4
18%
31-45
6
26%
3
14%
46-60
2
9%
6
27%
61-75
8
35%
4
18%
76-90
Забито
33
59
19 В 1-м тайме 26
14 Во 2-м тайме 33
13 Забивали первыми 16
10 Не забивали 4
5
15%
5
8%
1-15
5
15%
11
19%
16-30
9
27%
10
17%
31-45
4
12%
9
15%
46-60
3
9%
7
12%
61-75
7
21%
17
29%
76-90
Пропущено
38
37
16 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 21
6
16%
4
11%
1-15
6
16%
5
14%
16-30
4
11%
6
16%
31-45
9
24%
7
19%
46-60
2
5%
7
19%
61-75
11
29%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Специя - Асколи 2:1 Асколи - Лекко 4:1 Сампдория - Асколи 2:1 Асколи - Реджана 0:0
Асколи - Брешия 1:1 ФералпиСало - Асколи 0:1 Асколи - Кремонезе 0:0 Катанзаро - Асколи 3:2 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Комо - Асколи 0:2 Асколи - Бари 2:2 Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0
Венеция
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Венеция - Реджана 2:3 Палермо - Венеция 0:3 Венеция - Бари 3:1 Комо - Венеция 2:1
Венеция - Читтаделла 2:0 Пиза - Венеция 1:2 Венеция - Модена 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Тернана 1:0 Козенца - Венеция 4:2 Венеция - Сампдория 5:3 Байер Л - Венеция 4:1 ФералпиСало - Венеция 2:2 Венеция - Лекко 2:2 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1 Бари - Венеция 0:3 Венеция - Копер 4:0
Результаты матчей
Асколи
Венеция
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:3
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 45%
0
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
2
11 раз 35%
3
8 раз 26%
1
7 раз 23%
0
4 раза 13%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Асколи
Венеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
411
124
213
511
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
114
412
87
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
229
Больше Меньше
274
823
2011
229
922
130
130
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|13 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 15
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 14
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Пиза
|Марин Мариус
|1 12