Тур: 31. Стадион: АФГ Арена.
2:2
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
10' ГолСтеванович Михайло
47' Желтая карточкаНиассе Шейх
2:0
71' ГолГёртлер Лукас
2:1
79' ГолГанвула Сильвер
2:2
87' ГолМугиша Джоэл
Ход матча
10'
47'
69'
71'
2:0
79'
2:1
87'
2:2
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
8 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
33
Шмидт
Исаак
10
Аколо
Чадрак
17
Янко
Саиди
13
Али
Мохамед
39
Малес
Дариан
20
Ниассе
Шейх
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Руис ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Янко СаидиЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
-
47 Деме МаликПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Колли ЭбримаПолузащитник
-
32 Мугиша ДжоэлПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Joel Magnin
История личных встреч
Санкт-Галлен
Янг Бойз
18 матчей
50%
50%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
27.8%
66.7%
5.5%
5 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
55.6%
15 побед 10 ничьих 0 побед
42 матча
14.3%
85.7%
0 побед 6 ничьих 36 побед
Первый тайм
31%
69%
0 побед 13 ничьих 30 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 10 ничьих 25 побед
60 матчей
15%
25%
60%
9 побед 15 ничьих 36 побед
Первый тайм
8.3%
41.7%
50%
5 побед 25 ничьих 30 побед
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
15 побед 20 ничьих 25 побед
История матчей
Голы
Всего голов
56
26
Голов в среднем за матч
1.81
0.9
Среднее время на гол
49
100
Всего голов
72
60
Голов в среднем за матч
2.48
1.94
Среднее время на гол
36
46
Всего голов
128
86
Голов в среднем за матч
2.13
1.43
Тотал матчей
2.5
57
Больше 95%
Меньше 5%
3
56
Больше 93%
Меньше 7%
4
41
Больше 68%
Меньше 32%
19
29
Больше 48%
Меньше 52%
31
17
Больше 28%
Меньше 72%
43
9
Больше 15%
Меньше 85%
51
3
Больше 5%
Меньше 95%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
59
Среднее время на гол
42
62
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аколо Чадрак
|11
|0.35
|Жеббель Виллем
|7 (1)
|0.23
|Стеванович Михайло
|4
|0.13
|Фалльци Альберт
|4
|0.13
|Шуберт Фабиан
|3
|0.1
|Christian Witzig
|2 (1)
|0.06
|Кинтилья Хорди
|2
|0.06
|Гёртлер Лукас
|2
|0.06
|Шмидт Исаак
|2
|0.06
|Милошевич Йован
|2
|0.06
|Фон Моос Юлиан
|1
|0.03
|Тома Бастьен
|1
|0.03
|Дзанотти Маттиа
|1
|0.03
|Nikolaj Moeller
|1
|0.03
|Красничи Альбин
|1
|0.03
|Фазлии Бетим
|1
|0.03
|Карлен Грегори
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
|Руис Виктор III
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Монтейро Джоэл
|9
|0.29
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|0.29
|Элиа Мешак
|7
|0.23
|Иттен Седрик
|7 (1)
|0.23
|Ганвула Сильвер
|5 (1)
|0.16
|Угринич Филип
|4
|0.13
|Ррудхани Донат
|4 (1)
|0.13
|Малес Дариан
|3
|0.1
|Колли Эбрима
|3
|0.1
|Бенито Лорис
|2
|0.06
|Гарсия Улиссес
|1
|0.03
|Лакоми Лукаш
|1
|0.03
|Лаупер Сандро
|1
|0.03
|Ридер Фабиан
|1
|0.03
|Мугиша Джоэл
|1
|0.03
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0.03
|Хаджам Жауэн
|1
|0.03
|Блюм Левин
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
|Янко Саиди
|0
|0
|Имери Кастриот
|0
|0
|Али Мохамед
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзанотти Маттиа
|10
|2
|Christian Witzig
|7
|0
|Кинтилья Хорди
|6
|0
|Шуберт Фабиан
|6
|0
|Фалльци Альберт
|6
|0
|Гёртлер Лукас
|4
|1
|Станич Йозо
|5
|0
|Abdoulay Diaby3
|5
|0
|Фон Моос Юлиан
|4
|0
|Фазлии Бетим
|3
|0
|Шмидт Исаак
|3
|0
|Карлен Грегори
|2
|0
|Аколо Чадрак
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Ватковяк Лукас
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Nikolaj Moeller
|2
|0
|Corsin Konietzke
|2
|0
|Жеббель Виллем
|1
|0
|Мамбимби Феликс
|1
|0
|Стеванович Михайло
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Милошевич Йован
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|12
|0
|Янко Саиди
|3
|1
|Угринич Филип
|4
|0
|Ниассе Шейх
|4
|0
|Аменда Орель
|4
|0
|Блюм Левин
|2
|1
|Бенито Лорис
|3
|0
|Ганвула Сильвер
|3
|0
|Монтейро Джоэл
|3
|0
|Малес Дариан
|3
|0
|Лустенбергер Фабиан
|2
|0
|Гарсия Улиссес
|2
|0
|Лакоми Лукаш
|2
|0
|Хаджам Жауэн
|2
|0
|Перссон Ноа
|2
|0
|Лаупер Сандро
|0
|1
|Иттен Седрик
|1
|0
|Расьоппи Антони
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Янг Бойз
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
27% (4)
73% (11)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
7
9
Санкт-Галлен
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Янг Бойз
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
12
39
Санкт-Галлен
78.3%
21.7%
18 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (15)
33% (10)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (16)
23% (7)
23% (7)
Янг Бойз
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
27% (8)
30% (9)
43% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (2)
43% (13)
50% (15)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
20
3
Упущенные победы
19
48
Голы по времени матча
Забито
31
19
18 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 8
15 Не забивали 19
6
19%
5
26%
1-15
6
19%
2
11%
16-30
6
19%
4
21%
31-45
2
6%
2
11%
46-60
7
23%
3
16%
61-75
4
13%
3
16%
76-90
Пропущено
19
18
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
16%
4
22%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
4
21%
1
6%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
7
37%
5
28%
76-90
Забито
14
39
6 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 10
21 Не забивали 17
2
14%
8
21%
1-15
3
21%
4
10%
16-30
1
7%
8
21%
31-45
2
14%
6
15%
46-60
1
7%
6
15%
61-75
5
36%
7
18%
76-90
Пропущено
22
10
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
3
14%
2
20%
1-15
2
9%
2
20%
16-30
4
18%
2
20%
31-45
4
18%
1
10%
46-60
5
23%
1
10%
61-75
4
18%
2
20%
76-90
Забито
45
58
24 В 1-м тайме 31
21 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 18
6 Не забивали 6
8
18%
13
22%
1-15
9
20%
6
10%
16-30
7
16%
12
21%
31-45
4
9%
8
14%
46-60
8
18%
9
16%
61-75
9
20%
10
17%
76-90
Пропущено
41
28
15 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 20
6
15%
6
21%
1-15
3
7%
4
14%
16-30
6
15%
5
18%
31-45
8
20%
2
7%
46-60
7
17%
4
14%
61-75
11
27%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1
Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1
Янг Бойз
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Базель 5:1
Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Виби 7:1 Янг Бойз - Серветт 0:1 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Мидделфарт 1:1 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Лугано - Янг Бойз 3:3 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Виль 1:0 Янг Бойз - Вадуц 3:2 Янг Бойз - Сьон 4:3
Результаты матчей
Санкт-Галлен
Янг Бойз
Точный счет
2:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
5
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
2:1
5 раз 17%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 33%
0
8 раз 27%
2
6 раз 20%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
11 раз 37%
0
6 раз 20%
3
5 раз 17%
5
3 раза 10%
2
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Санкт-Галлен
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
132
105
96
411
87
312
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
114
213
411
213
312
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
228
Больше Меньше
246
1218
1317
624
1119
426
624
129
426
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|31
|17
|8
|6
|61 - 29
|59
|2.
|31
|15
|9
|7
|51 - 36
|54
|3.
|31
|16
|5
|10
|58 - 44
|53
|4.
|31
|12
|12
|7
|44 - 33
|48
|5.
|31
|12
|10
|9
|53 - 54
|46
|6.
|2:2
|31
|12
|8
|11
|47 - 43
|44
|7.
|31
|12
|7
|12
|38 - 41
|43
|8.
|3:2
|31
|10
|7
|14
|39 - 59
|37
|9.
|31
|9
|10
|12
|42 - 46
|37
|10.
|31
|10
|6
|15
|38 - 49
|36
|11.
|2:3
|31
|8
|6
|17
|35 - 43
|30
|12.
|31
|5
|8
|18
|33 - 62
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|15
|12
|2
|1
|40 - 9
|38
|2.
|2:2
|16
|10
|3
|3
|33 - 21
|33
|3.
|16
|9
|4
|3
|31 - 18
|31
|4.
|16
|9
|4
|3
|27 - 22
|31
|5.
|3:2
|16
|9
|4
|3
|28 - 25
|31
|6.
|16
|9
|3
|4
|22 - 16
|30
|7.
|15
|7
|7
|1
|22 - 13
|28
|8.
|15
|8
|3
|4
|25 - 17
|27
|9.
|15
|6
|5
|4
|24 - 18
|23
|10.
|2:3
|15
|6
|3
|6
|23 - 17
|21
|11.
|15
|5
|4
|6
|19 - 19
|19
|12.
|16
|2
|6
|8
|16 - 34
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|2
|6
|33 - 27
|26
|2.
|15
|6
|5
|4
|20 - 18
|23
|3.
|2:2
|16
|5
|6
|5
|21 - 20
|21
|4.
|16
|5
|5
|6
|22 - 20
|20
|5.
|16
|5
|2
|9
|19 - 30
|17
|6.
|15
|3
|6
|6
|26 - 32
|15
|7.
|16
|3
|5
|8
|18 - 28
|14
|8.
|15
|3
|4
|8
|16 - 25
|13
|9.
|15
|3
|2
|10
|17 - 28
|11
|10.
|2:2
|15
|2
|5
|8
|14 - 22
|11
|11.
|2:3
|16
|2
|3
|11
|12 - 26
|9
|12.
|3:2
|15
|1
|3
|11
|11 - 34
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|12 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|11 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|10
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9