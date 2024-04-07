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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
Санкт-Галлен
2:2
Конец матча
Янг Бойз
0'
1:0
10' Гол
Стеванович Михайло
47' Желтая карточка
Ниассе Шейх
2:0
71' Гол
Гёртлер Лукас
2:1
79' Гол
Ганвула Сильвер
2:2
87' Гол
Мугиша Джоэл
90'+5

Ход матча

10'
Стеванович Михайло
1:0
47'
 
Ниассе Шейх
56'
Гёртлер Лукас
Милошевич Йован
 
56'
Жеббель Виллем
Аколо Чадрак
 
61'
 
Лакоми Лукаш
Ниассе Шейх
61'
 
Иттен Седрик
Малес Дариан
69'
 
Мугиша Джоэл
Монтейро Джоэл
70'
 
Блюм Левин
Янко Саиди
71'
Гёртлер Лукас
(Дзанотти Маттиа)
2:0
75'
Фон Моос Юлиан
Стеванович Михайло
 
75'
Corsin Konietzke
Руис Виктор
 
79'
2:1
Ганвула Сильвер
(Блюм Левин)
86'
 
Колли Эбрима
Лаупер Сандро
87'
2:2
Мугиша Джоэл
(Колли Эбрима)

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 309 Количество передач 323
  • 49 Владение мячом, % 51
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
20
Фалльци
Альберт
15
Abdoulay
Diaby3
33
Шмидт
Исаак
64
Стеванович
Михайло
8
Кинтилья
Хорди
37
Christian
Witzig
30
Руис
Виктор
III
90
Милошевич
Йован
10
Аколо
Чадрак
26
Фон
Балльмоос
Давид
17
Янко
Саиди
13
Али
Мохамед
4
Аменда
Орель
3
Хаджам
Жауэн
39
Малес
Дариан
30
Лаупер
Сандро
20
Ниассе
Шейх
77
Монтейро
Джоэл
15
Элиа
Мешак
35
Ганвула
Сильвер
Санкт-Галлен
4-3-1-2
Янг Бойз
4-4-2

История личных встреч

Санкт-Галлен
Янг Бойз

18 матчей

50%
50%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

27.8%
66.7%
5.5%
5 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
55.6%
15 побед 10 ничьих 0 побед

42 матча

14.3%
85.7%
0 побед 6 ничьих 36 побед

Первый тайм

31%
69%
0 побед 13 ничьих 30 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 10 ничьих 25 побед

60 матчей

15%
25%
60%
9 побед 15 ничьих 36 побед

Первый тайм

8.3%
41.7%
50%
5 побед 25 ничьих 30 побед

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
15 побед 20 ничьих 25 побед

История матчей

С
3:0
С
2:1
С
0:2
С
5:1
С
2:1
С
2:1
С
4:1
С
3:3
С
3:1
С
2:1
С
2:0
К
4:1
С
2:2
С
1:2
С
0:0
С
3:1
С
3:3
С
4:3
С
2:3
С
4:1
С
3:2
С
2:3
С
2:0
С
2:4
С
2:0
К
2:1
С
6:1
С
2:2
С
0:2
С
2:2
С
2:2
С
0:2
С
3:1
С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
3:1
С
3:1
С
4:2
С
2:2
С
2:0
С
1:1
С
1:0
С
0:0
С
3:1
С
2:0
С
0:0
С
1:1
С
4:2
С
0:2
С
1:1
С
1:2
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
1:1
С
2:0
С
3:0
С
2:7

Голы

Всего голов

56
26

Голов в среднем за матч

1.81
0.9

Среднее время на гол

49
100

Всего голов

72
60

Голов в среднем за матч

2.48
1.94

Среднее время на гол

36
46

Всего голов

128
86

Голов в среднем за матч

2.13
1.43

Тотал матчей

2.5
57
Больше 95%
Меньше 5%
3
56
Больше 93%
Меньше 7%
4
41
Больше 68%
Меньше 32%
19
29
Больше 48%
Меньше 52%
31
17
Больше 28%
Меньше 72%
43
9
Больше 15%
Меньше 85%
51
3
Больше 5%
Меньше 95%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
59

Среднее время на гол

42
62

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аколо Чадрак 11 0.35
Жеббель Виллем 7 (1) 0.23
Стеванович Михайло 4 0.13
Фалльци Альберт 4 0.13
Шуберт Фабиан 3 0.1
Christian Witzig 2 (1) 0.06
Кинтилья Хорди 2 0.06
Гёртлер Лукас 2 0.06
Шмидт Исаак 2 0.06
Милошевич Йован 2 0.06
Фон Моос Юлиан 1 0.03
Дзанотти Маттиа 1 0.03
Тома Бастьен 1 0.03
Nikolaj Moeller 1 0.03
Красничи Альбин 1 0.03
Фазлии Бетим 1 0.03
Карлен Грегори 0 0
Окороджи Чима 0 0
Руис Виктор III 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Монтейро Джоэл 9 0.29
Нсаме Жан-Пьер 9 (1) 0.29
Элиа Мешак 7 0.23
Иттен Седрик 7 (1) 0.23
Ганвула Сильвер 6 (1) 0.19
Угринич Филип 4 0.13
Ррудхани Донат 4 (1) 0.13
Колли Эбрима 3 0.1
Малес Дариан 3 0.1
Бенито Лорис 2 0.06
Мугиша Джоэл 2 0.06
Гарсия Улиссес 1 0.03
Лакоми Лукаш 1 0.03
Лаупер Сандро 1 0.03
Ридер Фабиан 1 0.03
Лустенбергер Фабиан 1 0.03
Хаджам Жауэн 1 0.03
Блюм Левин 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Янко Саиди 0 0
Имери Кастриот 0 0
Али Мохамед 0 0
Перссон Ноа 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 10 2
Christian Witzig 7 0
Кинтилья Хорди 6 0
Шуберт Фабиан 6 0
Фалльци Альберт 6 0
Гёртлер Лукас 4 1
Станич Йозо 5 0
Abdoulay Diaby3 5 0
Фон Моос Юлиан 4 0
Фазлии Бетим 3 0
Шмидт Исаак 3 0
Карлен Грегори 2 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Ватковяк Лукас 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Тома Бастьен 2 0
Nikolaj Moeller 2 0
Corsin Konietzke 2 0
Жеббель Виллем 1 0
Мамбимби Феликс 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0
Милошевич Йован 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 12 0
Янко Саиди 3 1
Угринич Филип 4 0
Ниассе Шейх 4 0
Аменда Орель 4 0
Блюм Левин 2 1
Бенито Лорис 3 0
Ганвула Сильвер 3 0
Монтейро Джоэл 3 0
Малес Дариан 3 0
Лустенбергер Фабиан 2 0
Гарсия Улиссес 2 0
Лакоми Лукаш 2 0
Хаджам Жауэн 2 0
Перссон Ноа 2 0
Лаупер Сандро 0 1
Иттен Седрик 1 0
Расьоппи Антони 1 0
Колли Эбрима 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Чайва Мигель 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Янг Бойз
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
27% (4)
73% (11)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

9
11
Санкт-Галлен
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Янг Бойз
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

12
39
Санкт-Галлен
78.3%
21.7%
18 побед 5 поражений
Первый тайм
52% (16)
32% (10)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (16)
23% (7)
26% (8)
Янг Бойз
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
26% (8)
29% (9)
45% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (3)
42% (13)
48% (15)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

20
3

Упущенные победы

21
50

Голы по времени матча

Забито

33
21
19 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 8
15 Не забивали 19
7
21%
5
24%
1-15
6
18%
2
10%
16-30
6
18%
4
19%
31-45
2
6%
2
10%
46-60
8
24%
3
14%
61-75
4
12%
5
24%
76-90

Пропущено

21
20
6 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
14%
5
25%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
2
10%
3
15%
31-45
4
19%
1
5%
46-60
2
10%
4
20%
61-75
9
43%
5
25%
76-90

Забито

14
39
6 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 10
22 Не забивали 18
2
14%
8
21%
1-15
3
21%
4
10%
16-30
1
7%
8
21%
31-45
2
14%
6
15%
46-60
1
7%
6
15%
61-75
5
36%
7
18%
76-90

Пропущено

22
10
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
3
14%
2
20%
1-15
2
9%
2
20%
16-30
4
18%
2
20%
31-45
4
18%
1
10%
46-60
5
23%
1
10%
61-75
4
18%
2
20%
76-90

Забито

47
60
25 В 1-м тайме 31
22 Во 2-м тайме 29
17 Забивали первыми 18
6 Не забивали 6
9
19%
13
22%
1-15
9
19%
6
10%
16-30
7
15%
12
20%
31-45
4
9%
8
13%
46-60
9
19%
9
15%
61-75
9
19%
12
20%
76-90

Пропущено

43
30
15 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 21
6
14%
7
23%
1-15
3
7%
4
13%
16-30
6
14%
5
17%
31-45
8
19%
2
7%
46-60
7
16%
5
17%
61-75
13
30%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1
Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1
Янг Бойз
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Базель 5:1
Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Виби 7:1 Янг Бойз - Серветт 0:1 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Мидделфарт 1:1 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Лугано - Янг Бойз 3:3 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Виль 1:0 Янг Бойз - Вадуц 3:2 Янг Бойз - Сьон 4:3

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Янг Бойз

Точный счет

2:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
4
3 раза 19%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
5
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 32%
0
8 раз 26%
2
7 раз 23%
4
3 раза 10%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
11 раз 35%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%
2
3 раза 10%
5
3 раза 10%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
13
2
11
5
1.5
9
6
4
12
2.5
8
7
3
13
3.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
12
4
2
13
1.5
5
11
2
13
2.5
3
13
1
14
3.5
1
15
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
8
0.5
Больше Меньше
25
6
13
18
1.5
14
17
6
25
2.5
11
20
4
27
3.5
6
25
1
30
4.5
4
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 31 17 8 6 61 - 29 59
2.
Серветт
 31 15 9 7 51 - 36 54
3.
Лугано
 31 16 5 10 58 - 44 53
4.
Цюрих
 31 12 12 7 44 - 33 48
5.
Винтертур
 31 12 10 9 53 - 54 46
6.
Санкт-Галлен
 31 12 8 11 47 - 43 44
7.
Люцерн
 31 12 7 12 38 - 41 43
8.
Ивердон
 31 10 7 14 39 - 59 37
9.
Лозанна
 31 9 10 12 42 - 46 37
10.
Базель
 31 10 6 15 38 - 49 36
11.
Грасcхоппер
 31 8 6 17 35 - 43 30
12.
Стад Лозанна-Уши
 31 5 8 18 33 - 62 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 15 12 2 1 40 - 9 38
2.
Санкт-Галлен
 16 10 3 3 33 - 21 33
3.
Серветт
 16 9 4 3 31 - 18 31
4.
Винтертур
 16 9 4 3 27 - 22 31
5.
Ивердон
 16 9 4 3 28 - 25 31
6.
Люцерн
 16 9 3 4 22 - 16 30
7.
Цюрих
 15 7 7 1 22 - 13 28
8.
Лугано
 15 8 3 4 25 - 17 27
9.
Лозанна
 15 6 5 4 24 - 18 23
10.
Грасcхоппер
 15 6 3 6 23 - 17 21
11.
Базель
 15 5 4 6 19 - 19 19
12.
Стад Лозанна-Уши
 16 2 6 8 16 - 34 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 16 8 2 6 33 - 27 26
2.
Серветт
 15 6 5 4 20 - 18 23
3.
Янг Бойз
 16 5 6 5 21 - 20 21
4.
Цюрих
 16 5 5 6 22 - 20 20
5.
Базель
 16 5 2 9 19 - 30 17
6.
Винтертур
 15 3 6 6 26 - 32 15
7.
Лозанна
 16 3 5 8 18 - 28 14
8.
Люцерн
 15 3 4 8 16 - 25 13
9.
Стад Лозанна-Уши
 15 3 2 10 17 - 28 11
10.
Санкт-Галлен
 15 2 5 8 14 - 22 11
11.
Грасcхоппер
 16 2 3 11 12 - 26 9
12.
Ивердон
 15 1 3 11 11 - 34 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 12 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 11 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лозанна Сене Кали 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Милошевич Йован уходит с поля. Гёртлер Лукас выходит вместо него
    • 54'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • 47'
      Ниассе Шейх получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 10'
      Г О О О О Л - Стеванович Михайло бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз онлайн

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