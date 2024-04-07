Тур: 31. Стадион: АФГ Арена.
2:2
Конец матча
0'
1:0
10' ГолСтеванович Михайло
47' Желтая карточкаНиассе Шейх
2:0
71' ГолГёртлер Лукас
2:1
79' ГолГанвула Сильвер
2:2
87' ГолМугиша Джоэл
90'+5
Ход матча
10'
47'
70'
71'
2:0
79'
2:1
87'
2:2
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 5
-
9 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
309 Количество передач 323
-
49 Владение мячом, % 51
33
Шмидт
Исаак
10
Аколо
Чадрак
17
Янко
Саиди
13
Али
Мохамед
39
Малес
Дариан
20
Ниассе
Шейх
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Руис ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Янко СаидиЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
-
47 Деме МаликПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Колли ЭбримаПолузащитник
-
32 Мугиша ДжоэлПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Joel Magnin
История личных встреч
Санкт-Галлен
Янг Бойз
18 матчей
50%
50%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
27.8%
66.7%
5.5%
5 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
55.6%
15 побед 10 ничьих 0 побед
42 матча
14.3%
85.7%
0 побед 6 ничьих 36 побед
Первый тайм
31%
69%
0 побед 13 ничьих 30 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 10 ничьих 25 побед
60 матчей
15%
25%
60%
9 побед 15 ничьих 36 побед
Первый тайм
8.3%
41.7%
50%
5 побед 25 ничьих 30 побед
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
15 побед 20 ничьих 25 побед
История матчей
Голы
Всего голов
56
26
Голов в среднем за матч
1.81
0.9
Среднее время на гол
49
100
Всего голов
72
60
Голов в среднем за матч
2.48
1.94
Среднее время на гол
36
46
Всего голов
128
86
Голов в среднем за матч
2.13
1.43
Тотал матчей
2.5
57
Больше 95%
Меньше 5%
3
56
Больше 93%
Меньше 7%
4
41
Больше 68%
Меньше 32%
19
29
Больше 48%
Меньше 52%
31
17
Больше 28%
Меньше 72%
43
9
Больше 15%
Меньше 85%
51
3
Больше 5%
Меньше 95%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
59
Среднее время на гол
42
62
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аколо Чадрак
|11
|0.35
|Жеббель Виллем
|7 (1)
|0.23
|Стеванович Михайло
|4
|0.13
|Фалльци Альберт
|4
|0.13
|Шуберт Фабиан
|3
|0.1
|Christian Witzig
|2 (1)
|0.06
|Кинтилья Хорди
|2
|0.06
|Гёртлер Лукас
|2
|0.06
|Шмидт Исаак
|2
|0.06
|Милошевич Йован
|2
|0.06
|Фон Моос Юлиан
|1
|0.03
|Дзанотти Маттиа
|1
|0.03
|Тома Бастьен
|1
|0.03
|Nikolaj Moeller
|1
|0.03
|Красничи Альбин
|1
|0.03
|Фазлии Бетим
|1
|0.03
|Карлен Грегори
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
|Руис Виктор III
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Монтейро Джоэл
|9
|0.29
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|0.29
|Элиа Мешак
|7
|0.23
|Иттен Седрик
|7 (1)
|0.23
|Ганвула Сильвер
|6 (1)
|0.19
|Угринич Филип
|4
|0.13
|Ррудхани Донат
|4 (1)
|0.13
|Колли Эбрима
|3
|0.1
|Малес Дариан
|3
|0.1
|Бенито Лорис
|2
|0.06
|Мугиша Джоэл
|2
|0.06
|Гарсия Улиссес
|1
|0.03
|Лакоми Лукаш
|1
|0.03
|Лаупер Сандро
|1
|0.03
|Ридер Фабиан
|1
|0.03
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0.03
|Хаджам Жауэн
|1
|0.03
|Блюм Левин
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
|Янко Саиди
|0
|0
|Имери Кастриот
|0
|0
|Али Мохамед
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзанотти Маттиа
|10
|2
|Christian Witzig
|7
|0
|Кинтилья Хорди
|6
|0
|Шуберт Фабиан
|6
|0
|Фалльци Альберт
|6
|0
|Гёртлер Лукас
|4
|1
|Станич Йозо
|5
|0
|Abdoulay Diaby3
|5
|0
|Фон Моос Юлиан
|4
|0
|Фазлии Бетим
|3
|0
|Шмидт Исаак
|3
|0
|Карлен Грегори
|2
|0
|Аколо Чадрак
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Ватковяк Лукас
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Nikolaj Moeller
|2
|0
|Corsin Konietzke
|2
|0
|Жеббель Виллем
|1
|0
|Мамбимби Феликс
|1
|0
|Стеванович Михайло
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Милошевич Йован
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|12
|0
|Янко Саиди
|3
|1
|Угринич Филип
|4
|0
|Ниассе Шейх
|4
|0
|Аменда Орель
|4
|0
|Блюм Левин
|2
|1
|Бенито Лорис
|3
|0
|Ганвула Сильвер
|3
|0
|Монтейро Джоэл
|3
|0
|Малес Дариан
|3
|0
|Лустенбергер Фабиан
|2
|0
|Гарсия Улиссес
|2
|0
|Лакоми Лукаш
|2
|0
|Хаджам Жауэн
|2
|0
|Перссон Ноа
|2
|0
|Лаупер Сандро
|0
|1
|Иттен Седрик
|1
|0
|Расьоппи Антони
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Янг Бойз
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
27% (4)
73% (11)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
9
11
Санкт-Галлен
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Янг Бойз
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
12
39
Санкт-Галлен
78.3%
21.7%
18 побед 5 поражений
Первый тайм
52% (16)
32% (10)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (16)
23% (7)
26% (8)
Янг Бойз
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
26% (8)
29% (9)
45% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (3)
42% (13)
48% (15)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
20
3
Упущенные победы
21
50
Голы по времени матча
Забито
33
21
19 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 8
15 Не забивали 19
7
21%
5
24%
1-15
6
18%
2
10%
16-30
6
18%
4
19%
31-45
2
6%
2
10%
46-60
8
24%
3
14%
61-75
4
12%
5
24%
76-90
Пропущено
21
20
6 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
14%
5
25%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
2
10%
3
15%
31-45
4
19%
1
5%
46-60
2
10%
4
20%
61-75
9
43%
5
25%
76-90
Забито
14
39
6 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 10
22 Не забивали 18
2
14%
8
21%
1-15
3
21%
4
10%
16-30
1
7%
8
21%
31-45
2
14%
6
15%
46-60
1
7%
6
15%
61-75
5
36%
7
18%
76-90
Пропущено
22
10
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
3
14%
2
20%
1-15
2
9%
2
20%
16-30
4
18%
2
20%
31-45
4
18%
1
10%
46-60
5
23%
1
10%
61-75
4
18%
2
20%
76-90
Забито
47
60
25 В 1-м тайме 31
22 Во 2-м тайме 29
17 Забивали первыми 18
6 Не забивали 6
9
19%
13
22%
1-15
9
19%
6
10%
16-30
7
15%
12
20%
31-45
4
9%
8
13%
46-60
9
19%
9
15%
61-75
9
19%
12
20%
76-90
Пропущено
43
30
15 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 21
6
14%
7
23%
1-15
3
7%
4
13%
16-30
6
14%
5
17%
31-45
8
19%
2
7%
46-60
7
16%
5
17%
61-75
13
30%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1
Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1
Янг Бойз
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Базель 5:1
Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Виби 7:1 Янг Бойз - Серветт 0:1 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Мидделфарт 1:1 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Лугано - Янг Бойз 3:3 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Виль 1:0 Янг Бойз - Вадуц 3:2 Янг Бойз - Сьон 4:3
Результаты матчей
Санкт-Галлен
Янг Бойз
Точный счет
2:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
4
3 раза 19%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
5
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 32%
0
8 раз 26%
2
7 раз 23%
4
3 раза 10%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
11 раз 35%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%
2
3 раза 10%
5
3 раза 10%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Санкт-Галлен
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
132
115
96
412
87
313
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
124
213
511
213
313
114
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
238
Больше Меньше
256
1318
1417
625
1120
427
625
130
427
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|12 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|11 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|10
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9