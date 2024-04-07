Тур: 31. Стадион: Le Stade Municipal Yverdon.
1:0
Первый тайм: 18'
Ход матча
9'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
24 Владение мячом, % 76
15
Секо
Аюму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
81 Махиус АйменНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Секо АюмуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
53 Мейер ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мабил АверПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
57 Elvir Zukaj
-
Главный тренер: Bruno Berner
История личных встреч
Ивердон
Грасcхоппер
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оморуйи Кевин
|8
|0.26
|Ташар Варол
|6
|0.19
|Махиус Аймен
|6 (1)
|0.19
|Сеспедес Борис
|4 (1)
|0.13
|Evans Maurin
|3
|0.1
|Сотье Антони
|2
|0.06
|Лунгой Кристофер
|2
|0.06
|William Le Pogam
|1
|0.03
|Lizeiro
|1
|0.03
|Тижани Мохамед
|1
|0.03
|Аке Марли
|1
|0.03
|Клепач Михаель
|1
|0.03
|Лусиф Хайтем
|0
|0
|Гуннарссон Никлас
|0
|0
|Родригес Мауро
|0
|0
|Каменович Димитрие
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Brian Beyer
|0
|0
|Корнесс Доминик
|0
|0
|Johan Kury
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нденге Тсии-Виллиам
|7
|0.23
|Мабил Авер
|4
|0.13
|Francis Momoh
|4
|0.13
|Бабунски Дориан
|4 (1)
|0.13
|Giotto Morandi
|3 (1)
|0.1
|Феррейра Филипе
|3
|0.1
|Брэдли Финк
|2
|0.06
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.06
|Корбяну Теодор
|1 (1)
|0.03
|Дадашов Ренат
|1
|0.03
|Матам Тео Ндика
|1
|0.03
|Абраши Амир
|0
|0
|Ходжа Флориан
|0
|0
|Мейер Тим
|0
|0
Карточки
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лунгой Кристофер
|7
|1
|Тижани Мохамед
|6
|1
|Дель Фабро Дарио
|5
|1
|Ташар Варол
|6
|0
|Махиус Аймен
|4
|1
|Гуннарссон Никлас
|3
|1
|Nehemie Lucuena
|3
|1
|Сеспедес Борис
|4
|0
|Lizeiro
|4
|0
|Сотье Антони
|3
|0
|Лусиф Хайтем
|3
|0
|Родригес Мауро
|3
|0
|Аке Марли
|3
|0
|Оморуйи Кевин
|3
|0
|Каменович Димитрие
|1
|1
|William Le Pogam
|2
|0
|Маркеш Криштиан
|2
|0
|Алессандро Мангиаррати
|1
|0
|Мартин Кевин
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Vladan Vidakovic
|1
|0
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|Breston Malula
|1
|0
|Brian Beyer
|1
|0
|Корнесс Доминик
|1
|0
|Marco Schaellibaum
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|9
|0
|Кристерс Тоберс
|7
|0
|Абелс Дирк
|5
|1
|Лавс Джошуа
|4
|1
|Francis Momoh
|4
|0
|Giotto Morandi
|4
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0
|Секо Аюму
|3
|0
|Ходжа Флориан
|3
|0
|Мейер Тим
|3
|0
|Мабил Авер
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Паскочи Максим
|2
|0
|Корбяну Теодор
|2
|0
|Брэдли Финк
|2
|0
|Liam Bollati
|2
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|0
|1
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|Бабунски Дориан
|1
|0
|Майер Батиста
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Камери Дийон
|1
|0
|Хаммель Джастин
|1
|0
|Damian Nigg
|1
|0
Результаты матчей
Ивердон
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Грасcхоппер
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
5
5
Ивердон
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
80% (12)
20% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Грасcхоппер
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
29
8
Упущенные победы
5
22
Ивердон
82.6%
17.4%
19 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (17)
30% (9)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
40% (12)
20% (6)
Грасcхоппер
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (7)
37% (11)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
37
8
Упущенные победы
10
27
Голы по времени матча
Забито
25
9
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 23
6
24%
3
33%
1-15
3
12%
2
22%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
2
8%
3
33%
61-75
8
32%
1
11%
76-90
Пропущено
23
24
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
2
9%
2
8%
1-15
4
17%
5
21%
16-30
4
17%
6
25%
31-45
3
13%
1
4%
46-60
4
17%
6
25%
61-75
6
26%
4
17%
76-90
Забито
12
23
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
2
17%
1
4%
1-15
0
0%
7
30%
16-30
2
17%
4
17%
31-45
4
33%
4
17%
46-60
2
17%
3
13%
61-75
2
17%
4
17%
76-90
Пропущено
33
17
20 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
3
9%
2
12%
1-15
11
33%
4
24%
16-30
6
18%
3
18%
31-45
2
6%
1
6%
46-60
4
12%
4
24%
61-75
7
21%
3
18%
76-90
Забито
37
32
15 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 11
9 Не забивали 13
8
22%
4
13%
1-15
3
8%
9
28%
16-30
4
11%
4
13%
31-45
8
22%
4
13%
46-60
4
11%
6
19%
61-75
10
27%
5
16%
76-90
Пропущено
56
41
30 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 19
19 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 26
5
9%
4
10%
1-15
15
27%
9
22%
16-30
10
18%
9
22%
31-45
5
9%
2
5%
46-60
8
14%
10
24%
61-75
13
23%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ивердон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Люцерн - Ивердон 1:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лугано - Ивердон 2:0 Ивердон - Цюрих 3:2
Винтертур - Ивердон 2:1 Ивердон - Базель 0:2 Лозанна - Ивердон 3:1 Ивердон - Серветт 2:1 Ивердон - Цюрих 3:0 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Серветт - Ивердон 1:0 Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:2 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1
Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Грасcхоппер - Базель 2:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Тун - Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Виль - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Серветт - Грасcхоппер 2:0
Результаты матчей
Ивердон
Грасcхоппер
Точный счет
2:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
5 раз 33%
2
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
2:1
5 раз 17%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 37%
0
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
12 раз 40%
1
11 раз 37%
2
3 раза 10%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Ивердон
Грасcхоппер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
96
69
411
312
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
87
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
219
Больше Меньше
1812
1020
723
426
426
129
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|31
|17
|7
|7
|59 - 28
|58
|2.
|31
|15
|9
|7
|51 - 36
|54
|3.
|31
|16
|5
|10
|58 - 44
|53
|4.
|31
|12
|12
|7
|44 - 33
|48
|5.
|1:0
|31
|13
|7
|11
|46 - 41
|46
|6.
|31
|12
|10
|9
|53 - 54
|46
|7.
|31
|12
|7
|12
|38 - 41
|43
|8.
|1:0
|31
|10
|7
|14
|37 - 57
|37
|9.
|31
|9
|10
|12
|42 - 46
|37
|10.
|31
|10
|6
|15
|38 - 49
|36
|11.
|0:1
|31
|8
|6
|17
|33 - 41
|30
|12.
|31
|5
|8
|18
|33 - 62
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|12
|2
|1
|40 - 9
|38
|2.
|1:0
|16
|11
|2
|3
|32 - 19
|35
|3.
|16
|9
|4
|3
|31 - 18
|31
|4.
|16
|9
|4
|3
|27 - 22
|31
|5.
|1:0
|16
|9
|4
|3
|26 - 23
|31
|6.
|16
|9
|3
|4
|22 - 16
|30
|7.
|15
|7
|7
|1
|22 - 13
|28
|8.
|15
|8
|3
|4
|25 - 17
|27
|9.
|15
|6
|5
|4
|24 - 18
|23
|10.
|0:1
|15
|6
|3
|6
|23 - 17
|21
|11.
|15
|5
|4
|6
|19 - 19
|19
|12.
|16
|2
|6
|8
|16 - 34
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|2
|6
|33 - 27
|26
|2.
|15
|6
|5
|4
|20 - 18
|23
|3.
|16
|5
|5
|6
|22 - 20
|20
|4.
|0:1
|16
|5
|5
|6
|19 - 19
|20
|5.
|16
|5
|2
|9
|19 - 30
|17
|6.
|15
|3
|6
|6
|26 - 32
|15
|7.
|16
|3
|5
|8
|18 - 28
|14
|8.
|15
|3
|4
|8
|16 - 25
|13
|9.
|15
|3
|2
|10
|17 - 28
|11
|10.
|1:0
|15
|2
|5
|8
|14 - 22
|11
|11.
|0:1
|16
|2
|3
|11
|10 - 24
|9
|12.
|1:0
|15
|1
|3
|11
|11 - 34
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|12 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|11 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|10
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9