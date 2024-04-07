Тур: 31. Стадион: Le Stade Municipal Yverdon.
3:2
Конец матча
0'
1:0
9' ГолОморуйи Кевин
22' Красная карточкаЛавс Джошуа
1:1
51' ГолШюрпф Паскаль
2:1
54' ГолАзеведо Рикардо
3:1
59' ПенальтиСеспедес Борис
3:2
62' ГолШюрпф Паскаль
66' Желтая карточкаКаменович Димитрие
67' Желтая карточкаТижани Мохамед
90'+6
Ход матча
9'
22'
51'
1:1
54'
59'
3:1
62'
3:2
67'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
390 Количество передач 352
-
52 Владение мячом, % 48
15
Секо
Аюму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
81 Махиус АйменНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Секо АюмуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
53 Мейер ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мабил АверПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
57 Elvir Zukaj
-
Главный тренер: Bruno Berner
История личных встреч
Ивердон
Грасcхоппер
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оморуйи Кевин
|9
|0.29
|Ташар Варол
|6
|0.19
|Махиус Аймен
|6 (1)
|0.19
|Сеспедес Борис
|5 (2)
|0.16
|Evans Maurin
|3
|0.1
|Сотье Антони
|2
|0.06
|Лунгой Кристофер
|2
|0.06
|William Le Pogam
|1
|0.03
|Lizeiro
|1
|0.03
|Азеведо Рикардо
|1
|0.03
|Тижани Мохамед
|1
|0.03
|Аке Марли
|1
|0.03
|Клепач Михаель
|1
|0.03
|Лусиф Хайтем
|0
|0
|Каменович Димитрие
|0
|0
|Гуннарссон Никлас
|0
|0
|Родригес Мауро
|0
|0
|Brian Beyer
|0
|0
|Корнесс Доминик
|0
|0
|Johan Kury
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нденге Тсии-Виллиам
|7
|0.23
|Мабил Авер
|4
|0.13
|Francis Momoh
|4
|0.13
|Шюрпф Паскаль
|4
|0.13
|Бабунски Дориан
|4 (1)
|0.13
|Giotto Morandi
|3 (1)
|0.1
|Феррейра Филипе
|3
|0.1
|Брэдли Финк
|2
|0.06
|Корбяну Теодор
|1 (1)
|0.03
|Дадашов Ренат
|1
|0.03
|Матам Тео Ндика
|1
|0.03
|Абраши Амир
|0
|0
|Абелс Дирк
|0
|0
|Ходжа Флориан
|0
|0
|Мейер Тим
|0
|0
Карточки
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тижани Мохамед
|7
|1
|Лунгой Кристофер
|7
|1
|Дель Фабро Дарио
|5
|1
|Ташар Варол
|6
|0
|Махиус Аймен
|4
|1
|Гуннарссон Никлас
|3
|1
|Nehemie Lucuena
|3
|1
|Сеспедес Борис
|4
|0
|Lizeiro
|4
|0
|Каменович Димитрие
|2
|1
|Сотье Антони
|3
|0
|Лусиф Хайтем
|3
|0
|Родригес Мауро
|3
|0
|Аке Марли
|3
|0
|Оморуйи Кевин
|3
|0
|William Le Pogam
|2
|0
|Маркеш Криштиан
|2
|0
|Алессандро Мангиаррати
|1
|0
|Мартин Кевин
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Vladan Vidakovic
|1
|0
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|Breston Malula
|1
|0
|Brian Beyer
|1
|0
|Корнесс Доминик
|1
|0
|Marco Schaellibaum
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|9
|0
|Лавс Джошуа
|4
|2
|Кристерс Тоберс
|7
|0
|Абелс Дирк
|5
|1
|Francis Momoh
|4
|0
|Giotto Morandi
|4
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0
|Секо Аюму
|3
|0
|Ходжа Флориан
|3
|0
|Мейер Тим
|3
|0
|Мабил Авер
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Паскочи Максим
|2
|0
|Корбяну Теодор
|2
|0
|Брэдли Финк
|2
|0
|Liam Bollati
|2
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|0
|1
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|Бабунски Дориан
|1
|0
|Майер Батиста
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Камери Дийон
|1
|0
|Хаммель Джастин
|1
|0
|Damian Nigg
|1
|0
Результаты матчей
Ивердон
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Грасcхоппер
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
5
7
Ивердон
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
80% (12)
20% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Грасcхоппер
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
29
8
Упущенные победы
5
22
Ивердон
83.3%
16.7%
20 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (18)
29% (9)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
Грасcхоппер
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
39
8
Упущенные победы
10
29
Голы по времени матча
Забито
28
11
12 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 23
7
25%
3
27%
1-15
3
11%
2
18%
16-30
2
7%
0
0%
31-45
6
21%
1
9%
46-60
2
7%
4
36%
61-75
8
29%
1
9%
76-90
Пропущено
25
27
10 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
2
8%
3
11%
1-15
4
16%
5
19%
16-30
4
16%
6
22%
31-45
4
16%
3
11%
46-60
5
20%
6
22%
61-75
6
24%
4
15%
76-90
Забито
12
23
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
2
17%
1
4%
1-15
0
0%
7
30%
16-30
2
17%
4
17%
31-45
4
33%
4
17%
46-60
2
17%
3
13%
61-75
2
17%
4
17%
76-90
Пропущено
33
17
20 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
3
9%
2
12%
1-15
11
33%
4
24%
16-30
6
18%
3
18%
31-45
2
6%
1
6%
46-60
4
12%
4
24%
61-75
7
21%
3
18%
76-90
Забито
40
34
16 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 11
9 Не забивали 13
9
23%
4
12%
1-15
3
8%
9
26%
16-30
4
10%
4
12%
31-45
10
25%
5
15%
46-60
4
10%
7
21%
61-75
10
25%
5
15%
76-90
Пропущено
58
44
30 В 1-м тайме 23
28 Во 2-м тайме 21
19 Пропускали первыми 19
28 Не пропускали 27
5
9%
5
11%
1-15
15
26%
9
20%
16-30
10
17%
9
20%
31-45
6
10%
4
9%
46-60
9
16%
10
23%
61-75
13
22%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Ивердон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Люцерн - Ивердон 1:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лугано - Ивердон 2:0 Ивердон - Цюрих 3:2
Винтертур - Ивердон 2:1 Ивердон - Базель 0:2 Лозанна - Ивердон 3:1 Ивердон - Серветт 2:1 Ивердон - Цюрих 3:0 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Серветт - Ивердон 1:0 Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:2 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1
Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Грасcхоппер - Базель 2:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Тун - Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Виль - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Серветт - Грасcхоппер 2:0
Результаты матчей
Ивердон
Грасcхоппер
Точный счет
2:1
3 раза 19%
3:2
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
5 раз 33%
2
1 раз 7%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 35%
0
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
0
12 раз 39%
1
11 раз 35%
2
4 раза 13%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Ивердон
Грасcхоппер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
105
106
69
511
312
115
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
97
114
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
229
Больше Меньше
1912
1120
823
526
427
130
229
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|12 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|11 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|10
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9