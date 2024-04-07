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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
Ивердон
3:2
Конец матча
Грасcхоппер
0'
1:0
9' Гол
Оморуйи Кевин
22' Красная карточка
Лавс Джошуа
1:1
51' Гол
Шюрпф Паскаль
2:1
54' Гол
Азеведо Рикардо
3:1
59' Пенальти
Сеспедес Борис
3:2
62' Гол
Шюрпф Паскаль
66' Желтая карточка
Каменович Димитрие
67' Желтая карточка
Тижани Мохамед
90'+6
40
Бернардони
Поль
25
Маркеш
Криштиан
2
Тижани
Мохамед
4
Дель
Фабро
Дарио
9
Аке
Марли
3
Каменович
Димитрие
5
Сеспедес
Борис
13
Олесен
Матиас
17
Азеведо
Рикардо
88
Лунгой
Кристофер
11
Оморуйи
Кевин
71
Хаммель
Джастин
2
Абелс
Дирк
26
Паскочи
Максим
5
Лавс
Джошуа
73
Ходжа
Флориан
7
Нденге
Тсии-Виллиам
15
Секо
Аюму
6
Абраши
Амир
8
Giotto
Morandi
22
Francis
Momoh
11
Шюрпф
Паскаль
Ивердон
3-4-2-1
Грасcхоппер
4-3-3

История личных встреч

Ивердон
Грасcхоппер

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:1
С
0:3
ТМК
2:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оморуйи Кевин 9 0.29
Ташар Варол 6 0.19
Махиус Аймен 6 (1) 0.19
Сеспедес Борис 5 (2) 0.16
Evans Maurin 3 0.1
Сотье Антони 2 0.06
Лунгой Кристофер 2 0.06
William Le Pogam 1 0.03
Lizeiro 1 0.03
Азеведо Рикардо 1 0.03
Тижани Мохамед 1 0.03
Аке Марли 1 0.03
Клепач Михаель 1 0.03
Лусиф Хайтем 0 0
Каменович Димитрие 0 0
Гуннарссон Никлас 0 0
Родригес Мауро 0 0
Brian Beyer 0 0
Корнесс Доминик 0 0
Johan Kury 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 7 0.23
Мабил Авер 4 0.13
Francis Momoh 4 0.13
Шюрпф Паскаль 4 0.13
Бабунски Дориан 4 (1) 0.13
Giotto Morandi 3 (1) 0.1
Феррейра Филипе 3 0.1
Брэдли Финк 2 0.06
Корбяну Теодор 1 (1) 0.03
Дадашов Ренат 1 0.03
Матам Тео Ндика 1 0.03
Абраши Амир 0 0
Абелс Дирк 0 0
Ходжа Флориан 0 0
Мейер Тим 0 0

Карточки

Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тижани Мохамед 7 1
Лунгой Кристофер 7 1
Дель Фабро Дарио 5 1
Ташар Варол 6 0
Махиус Аймен 4 1
Гуннарссон Никлас 3 1
Nehemie Lucuena 3 1
Сеспедес Борис 4 0
Lizeiro 4 0
Каменович Димитрие 2 1
Сотье Антони 3 0
Лусиф Хайтем 3 0
Родригес Мауро 3 0
Аке Марли 3 0
Оморуйи Кевин 3 0
William Le Pogam 2 0
Маркеш Криштиан 2 0
Алессандро Мангиаррати 1 0
Мартин Кевин 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Vladan Vidakovic 1 0
Азеведо Рикардо 1 0
Breston Malula 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 9 0
Лавс Джошуа 4 2
Кристерс Тоберс 7 0
Абелс Дирк 5 1
Francis Momoh 4 0
Giotto Morandi 4 0
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Секо Аюму 3 0
Ходжа Флориан 3 0
Мейер Тим 3 0
Мабил Авер 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Паскочи Максим 2 0
Корбяну Теодор 2 0
Брэдли Финк 2 0
Liam Bollati 2 0
Абубакар-Анкра Асума 0 1
Шюрпф Паскаль 1 0
Бабунски Дориан 1 0
Майер Батиста 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Камери Дийон 1 0
Хаммель Джастин 1 0
Damian Nigg 1 0

Результаты матчей

Ивердон
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Грасcхоппер
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

5
7
Ивердон
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
80% (12)
20% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Грасcхоппер
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

29
8

Упущенные победы

5
22
Ивердон
83.3%
16.7%
20 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (18)
29% (9)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
Грасcхоппер
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

39
8

Упущенные победы

10
29

Голы по времени матча

Забито

28
11
12 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 23
7
25%
3
27%
1-15
3
11%
2
18%
16-30
2
7%
0
0%
31-45
6
21%
1
9%
46-60
2
7%
4
36%
61-75
8
29%
1
9%
76-90

Пропущено

25
27
10 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
2
8%
3
11%
1-15
4
16%
5
19%
16-30
4
16%
6
22%
31-45
4
16%
3
11%
46-60
5
20%
6
22%
61-75
6
24%
4
15%
76-90

Забито

12
23
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
2
17%
1
4%
1-15
0
0%
7
30%
16-30
2
17%
4
17%
31-45
4
33%
4
17%
46-60
2
17%
3
13%
61-75
2
17%
4
17%
76-90

Пропущено

33
17
20 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
3
9%
2
12%
1-15
11
33%
4
24%
16-30
6
18%
3
18%
31-45
2
6%
1
6%
46-60
4
12%
4
24%
61-75
7
21%
3
18%
76-90

Забито

40
34
16 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 11
9 Не забивали 13
9
23%
4
12%
1-15
3
8%
9
26%
16-30
4
10%
4
12%
31-45
10
25%
5
15%
46-60
4
10%
7
21%
61-75
10
25%
5
15%
76-90

Пропущено

58
44
30 В 1-м тайме 23
28 Во 2-м тайме 21
19 Пропускали первыми 19
28 Не пропускали 27
5
9%
5
11%
1-15
15
26%
9
20%
16-30
10
17%
9
20%
31-45
6
10%
4
9%
46-60
9
16%
10
23%
61-75
13
22%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Ивердон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Люцерн - Ивердон 1:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лугано - Ивердон 2:0 Ивердон - Цюрих 3:2
Винтертур - Ивердон 2:1 Ивердон - Базель 0:2 Лозанна - Ивердон 3:1 Ивердон - Серветт 2:1 Ивердон - Цюрих 3:0 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Серветт - Ивердон 1:0 Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:2 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1
Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Грасcхоппер - Базель 2:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Тун - Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Виль - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Серветт - Грасcхоппер 2:0

Результаты матчей

Ивердон
Грасcхоппер

Точный счет

2:1
3 раза 19%
3:2
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
5 раз 33%
2
1 раз 7%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 35%
0
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
0
12 раз 39%
1
11 раз 35%
2
4 раза 13%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Ивердон
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
10
5
10
6
1.5
6
9
5
11
2.5
3
12
1
15
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
7
1
14
1.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
19
12
11
20
1.5
8
23
5
26
2.5
4
27
1
30
3.5
2
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 31 17 8 6 61 - 29 59
2.
Серветт
 31 15 9 7 51 - 36 54
3.
Лугано
 31 16 5 10 58 - 44 53
4.
Цюрих
 31 12 12 7 44 - 33 48
5.
Винтертур
 31 12 10 9 53 - 54 46
6.
Санкт-Галлен
 31 12 8 11 47 - 43 44
7.
Люцерн
 31 12 7 12 38 - 41 43
8.
Ивердон
 31 10 7 14 39 - 59 37
9.
Лозанна
 31 9 10 12 42 - 46 37
10.
Базель
 31 10 6 15 38 - 49 36
11.
Грасcхоппер
 31 8 6 17 35 - 43 30
12.
Стад Лозанна-Уши
 31 5 8 18 33 - 62 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 15 12 2 1 40 - 9 38
2.
Санкт-Галлен
 16 10 3 3 33 - 21 33
3.
Серветт
 16 9 4 3 31 - 18 31
4.
Винтертур
 16 9 4 3 27 - 22 31
5.
Ивердон
 16 9 4 3 28 - 25 31
6.
Люцерн
 16 9 3 4 22 - 16 30
7.
Цюрих
 15 7 7 1 22 - 13 28
8.
Лугано
 15 8 3 4 25 - 17 27
9.
Лозанна
 15 6 5 4 24 - 18 23
10.
Грасcхоппер
 15 6 3 6 23 - 17 21
11.
Базель
 15 5 4 6 19 - 19 19
12.
Стад Лозанна-Уши
 16 2 6 8 16 - 34 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 16 8 2 6 33 - 27 26
2.
Серветт
 15 6 5 4 20 - 18 23
3.
Янг Бойз
 16 5 6 5 21 - 20 21
4.
Цюрих
 16 5 5 6 22 - 20 20
5.
Базель
 16 5 2 9 19 - 30 17
6.
Винтертур
 15 3 6 6 26 - 32 15
7.
Лозанна
 16 3 5 8 18 - 28 14
8.
Люцерн
 15 3 4 8 16 - 25 13
9.
Стад Лозанна-Уши
 15 3 2 10 17 - 28 11
10.
Санкт-Галлен
 15 2 5 8 14 - 22 11
11.
Грасcхоппер
 16 2 3 11 12 - 26 9
12.
Ивердон
 15 1 3 11 11 - 34 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 12 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 11 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лозанна Сене Кали 10 (3)
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Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Грасcхоппер Абраши Амир 9
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 22'
      УДАЛЕНИЕ! - Лавс Джошуа увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 9'
      Лунгой Кристофер сделал результативную передачу.
    • 9'
      Г О О О О Л - Оморуйи Кевин бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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