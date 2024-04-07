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  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 2. Стадион: .
Вестерос
0:0
Первый тайм: 16'
Эльфсборг
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Вестерос
Ничья
Эльфсборг
3.45
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3.70
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2.32
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Все Коэффициенты
1
Фагерстрём
Антон
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
24
Marcus
Linday
22
Patric
Aaslund
44
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
9
Jabir
Abdihakim
Ali
8
Ахлинви
Маттео
30
Marcus
Bundgaard
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
2
Terry
Yegbe
23
Хульт
Никлас
28
Седерберг
Ноа
7
Томасен
Йенс
18
Касем
Ахмед
10
Michael
Baidoo
9
Зенели
Арбер
14
Jalal
Abdulai
Вестерос
3-4-3
Эльфсборг
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Baidoo 1 0.5
Хедлунд Симон 1 0.5
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Max Larsson 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Седерберг Ноа 1 0
Jalal Abdulai 1 0

Результаты матчей

Вестерос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эльфсборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Вестерос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эльфсборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
АИК - Вестерос 1:0 Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Вестерос - Эребру 2:2
Вестерос - Сундсвалль 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Вестерос - Соллентуна 5:0 Сириус - Вестерос 1:3 Вестерос - Юргорден 0:0 Вестерос - Эстерсунд 0:2 Эргрюте - Вестерос 1:0 Вестерос - ГАИС 2:1 Ландскруна - Вестерос 0:1 Броммапойкарна - Вестерос 1:1 Вестерос - Йёнчёпинг 3:1 Вестерос - Треллеборг 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 1:2 Вестерос - Сундсвалль 2:0 Эстер - Вестерос 2:2
Эльфсборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2
Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Одд 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:0 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Мальмё - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - АИК 3:0 Броммапойкарна - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Кальмар 0:3 Вернаму - Эльфсборг 1:0

Результаты матчей

Вестерос
Эльфсборг

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Вестерос
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Мьельбю
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Броммапойкарна
 2 1 1 0 6 - 2 4
4.
АИК
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Сириус
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Юргорден
 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Хаммарбю
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Хальмстад
 2 1 0 1 1 - 3 3
9.
Эльфсборг
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Вернаму
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Вестерос
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Хеккен
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
15.
Гётеборг
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
ИФК Норрчепинг
 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сириус
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Мьельбю
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Хаммарбю
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Хальмстад
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
АИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Вестерос
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Эльфсборг
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Броммапойкарна
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Кальмар
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вернаму
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хеккен
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Гётеборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Броммапойкарна
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Мальмё
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Юргорден
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Вернаму
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Эльфсборг
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
АИК
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
ГАИС
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хеккен
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сириус
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гётеборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Вестерос
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Хаммарбю
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Хальмстад
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 3 (2)
Броммапойкарна Фрицсон Людвиг 2
АИК Модесто Руй 2
Мальмё Нанаси Себастьян 1 (2)
Хаммарбю Бесара Нахир 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 1
Хальмстад Баффо Джозеф 2
Броммапойкарна Тимосси-Андерссон Алекс 2
Гётеборг Муколли Арбнор 2
ИФК Норрчепинг Kevin Jansson 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вестерос
Ничья
Эльфсборг
3.45
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3.70
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