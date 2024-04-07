Тур: 2. Стадион: Iver Arena.
0'
27' Желтая карточкаJalal Abdulai
39' Желтая карточкаХольмен Себастьян
39' Желтая карточкаКасем Ахмед
0:0
58' Не забитый пенальтиMax Larsson
0:1
63' ГолСедерберг Ноа
90'+8
Ход матча
27'
39'
58'
0:0
63'
0:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
44
Max
Larsson
23
Хульт
Никлас
18
Касем
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Max LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Йенссон ИсакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Оффия ГенриНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Кайб РамиЗащитник
-
21 Боман АндреЗащитник
-
16 Оума ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
24 Camil Jebara
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Baidoo
|1
|0.5
|Хедлунд Симон
|1
|0.5
|Седерберг Ноа
|1
|0.5
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Max Larsson
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jalal Abdulai
|2
|0
|Хольмен Себастьян
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
|Касем Ахмед
|1
|0
Результаты матчей
Вестерос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эльфсборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Вестерос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эльфсборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Вестерос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Эльфсборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
АИК - Вестерос 1:0 Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Вестерос - Эребру 2:2
Вестерос - Сундсвалль 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Вестерос - Соллентуна 5:0 Сириус - Вестерос 1:3 Вестерос - Юргорден 0:0 Вестерос - Эстерсунд 0:2 Эргрюте - Вестерос 1:0 Вестерос - ГАИС 2:1 Ландскруна - Вестерос 0:1 Броммапойкарна - Вестерос 1:1 Вестерос - Йёнчёпинг 3:1 Вестерос - Треллеборг 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 1:2 Вестерос - Сундсвалль 2:0 Эстер - Вестерос 2:2
Эльфсборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2
Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Одд 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:0 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Мальмё - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - АИК 3:0 Броммапойкарна - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Кальмар 0:3 Вернаму - Эльфсборг 1:0
Результаты матчей
Вестерос
Эльфсборг
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Вестерос
Эльфсборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|3 (2)
|Броммапойкарна
|Фрицсон Людвиг
|2
|АИК
|Модесто Руй
|2
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|1 (2)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|1 (1)
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 1
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|2
|Броммапойкарна
|Тимосси-Андерссон Алекс
|2
|Гётеборг
|Муколли Арбнор
|2
|ИФК Норрчепинг
|Kevin Jansson
|2