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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 2. Стадион: .
Вестерос
0:1
Конец матча
Эльфсборг
0'
27' Желтая карточка
Jalal Abdulai
39' Желтая карточка
Хольмен Себастьян
39' Желтая карточка
Касем Ахмед
0:0
58' Не забитый пенальти
Max Larsson
0:1
63' Гол
Седерберг Ноа
90'+8

Ход матча

27'
 
Jalal Abdulai
39'
 
Хольмен Себастьян
39'
 
Касем Ахмед
58'
Max Larsson
0:0
63'
0:1
Седерберг Ноа
65'
 
Besfort Zeneli
Касем Ахмед
76'
Диабате Ибрахим
Ахлинви Маттео
 
76'
Рибейро Педро
Jabir Abdihakim Ali
 
76'
 
Gottfrid Rapp
Зенели Арбер
76'
 
Оума Тимоти
Томасен Йенс
88'
Йенссон Исак
Йоханссон Саймон
 
88'
Маркес Микаэль
Alex Douglas
 
90'
 
Красники Дион
Michael Baidoo
90'
Оффия Генри
Patric Aaslund
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
1
Фагерстрём
Антон
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
24
Marcus
Linday
22
Patric
Aaslund
44
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
9
Jabir
Abdihakim
Ali
8
Ахлинви
Маттео
30
Marcus
Bundgaard
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
2
Terry
Yegbe
23
Хульт
Никлас
28
Седерберг
Ноа
7
Томасен
Йенс
18
Касем
Ахмед
10
Michael
Baidoo
9
Зенели
Арбер
14
Jalal
Abdulai
Вестерос
3-4-3
Эльфсборг
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Baidoo 1 0.5
Хедлунд Симон 1 0.5
Седерберг Ноа 1 0.5
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Max Larsson 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jalal Abdulai 2 0
Хольмен Себастьян 1 0
Седерберг Ноа 1 0
Касем Ахмед 1 0

Результаты матчей

Вестерос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эльфсборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Вестерос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эльфсборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Вестерос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Эльфсборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
АИК - Вестерос 1:0 Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Вестерос - Эребру 2:2
Вестерос - Сундсвалль 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Вестерос - Соллентуна 5:0 Сириус - Вестерос 1:3 Вестерос - Юргорден 0:0 Вестерос - Эстерсунд 0:2 Эргрюте - Вестерос 1:0 Вестерос - ГАИС 2:1 Ландскруна - Вестерос 0:1 Броммапойкарна - Вестерос 1:1 Вестерос - Йёнчёпинг 3:1 Вестерос - Треллеборг 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 1:2 Вестерос - Сундсвалль 2:0 Эстер - Вестерос 2:2
Эльфсборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2
Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Одд 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:0 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Мальмё - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - АИК 3:0 Броммапойкарна - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Кальмар 0:3 Вернаму - Эльфсборг 1:0

Результаты матчей

Вестерос
Эльфсборг

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Вестерос
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Мьельбю
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Броммапойкарна
 2 1 1 0 6 - 2 4
4.
АИК
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Эльфсборг
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Юргорден
 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Сириус
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Хаммарбю
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Хальмстад
 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
Вернаму
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Хеккен
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
14.
Вестерос
 2 0 0 2 0 - 2 0
15.
Гётеборг
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
ИФК Норрчепинг
 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сириус
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Мьельбю
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Хаммарбю
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Хальмстад
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
АИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Эльфсборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Броммапойкарна
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Кальмар
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вернаму
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вестерос
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Хеккен
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Гётеборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Броммапойкарна
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Мальмё
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Юргорден
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Эльфсборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Вернаму
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
АИК
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
ГАИС
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хеккен
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сириус
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гётеборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Вестерос
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Хаммарбю
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Хальмстад
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 3 (2)
Броммапойкарна Фрицсон Людвиг 2
АИК Модесто Руй 2
Мальмё Нанаси Себастьян 1 (2)
Хаммарбю Бесара Нахир 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 1
Хальмстад Баффо Джозеф 2
Броммапойкарна Тимосси-Андерссон Алекс 2
Гётеборг Муколли Арбнор 2
ИФК Норрчепинг Kevin Jansson 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Касем Ахмед получил желтую карточку от судьи
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