Тур: 2. Стадион: Haugesund Sparebank Arena. Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
0:2
Второй тайм: 60'
0'
0:1
13' ГолОльсен Томас
24' Желтая карточкаSorry Diarra
0:2
34' ГолКитолано Эрик
45' Желтая карточкаГарнас Эспен
Ход матча
13'
0:1
24'
34'
0:2
45'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
238 Количество передач 250
-
48 Владение мячом, % 52
25
Mikkel
Hope
29
Sorry
Diarra
16
Uba
Charles
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Mikkel HopeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Sorry DiarraНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Фальк АслакВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
-
-
-
20 Ismael Seone
-
-
Главный тренер: Торвальдссон Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Uba CharlesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Нападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Georgson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хёугесунн
Лиллестрём
11 матчей
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
72.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
29 матчей
13.8%
41.4%
44.8%
4 победы 12 ничьих 13 побед
Первый тайм
20.7%
51.7%
27.6%
6 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
13.8%
37.9%
48.3%
4 победы 11 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.46
0.56
Среднее время на гол
61
160
Всего голов
28
21
Голов в среднем за матч
1.75
1.62
Среднее время на гол
51
55
Всего голов
47
30
Голов в среднем за матч
1.62
1.03
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
55
87
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лейте Бруно
|1
|0.5
|Ismael Seone
|1
|0.5
|Эскесен Юлиус
|0
|0
|Mikkel Hope
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Томас
|2
|1
|Гарнас Эспен
|1
|0.5
|Китолано Эрик
|1
|0.5
|Осен Йермунд
|0
|0
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Uba Charles
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Эскесен Юлиус
|1
|0
|Sorry Diarra
|1
|0
|Claus Niyukuri
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарнас Эспен
|1
|0
Результаты матчей
Хёугесунн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лиллестрём
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
0
Хёугесунн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лиллестрём
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Одд - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1
Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хёугесунн - Брюне 3:1 Санднес - Хёугесунн 0:6 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Стабек 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Олесунн 6:1 Хам-Кам - Хёугесунн 0:3 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Викинг 0:2 Хёугесунн - Мольде 1:2
Лиллестрём
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 Стабек - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Одд 2:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1
Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Лиллестрём - Тенерифе-2 3:3 Лиллестрём - Фредрикстад 2:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Одд 4:4 Мольде - Лиллестрём 4:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Будё/Глимт - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стабек - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Бранн 0:2 Лиллестрём - Русенборг 3:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1
Результаты матчей
Хёугесунн
Лиллестрём
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Хёугесунн
Лиллестрём
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|16.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|2:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|15.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|0:2
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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- — Зона вылета
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|2 (1)
|Тромсё
|Нордас Лассе
|2
|Бранн
|Солтведт Йоахим
|2
|ФК Кристиансунн
|Брусет Хейне
|1 (1)
|ФК Кристиансунн
|Сивертсен Оскар
|1 (1)
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 1
|Мольде
|Хагельскьер Андерс
|2
|Одд
|Рууд Эспен
|1
|Фредрикстад
|Mikkjal Thomassen
|1
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|1