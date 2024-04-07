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  4. Элитсериен 2024
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
Хёугесунн
0:2
Второй тайм: 60'
Лиллестрём
0'
0:1
13' Гол
Ольсен Томас
24' Желтая карточка
Sorry Diarra
0:2
34' Гол
Китолано Эрик
45' Желтая карточка
Гарнас Эспен

Ход матча

13'
0:1
Ольсен Томас
(Uba Charles)
24'
Sorry Diarra
 
34'
0:2
Китолано Эрик
(Ольсен Томас)
45'
 
Гарнас Эспен
46'
Mathias Dahl Sauer
Тунекти Себастьян
 
60'
Самуэльсен Мартин
Troy Nyhammer
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 238 Количество передач 250
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Лиллестрём
34.00
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3.60
Реклама, pari.ru
2.40
Все Коэффициенты
1
Сельвик
Эгиль
25
Mikkel
Hope
6
Фредриксен
Ульрик
4
Anders
Baertelsen
2
Claus
Niyukuri
24
Troy
Nyhammer
13
Людвикссон
Антон
21
Эскесен
Юлиус
37
Sander
Innvaer
29
Sorry
Diarra
11
Тунекти
Себастьян
12
Кристиансен
Мадс
16
Uba
Charles
4
Гарнас
Эспен
28
Габриэльсен
Рубен
3
Росет
Мартин-Уве
7
Ибрахимай
Илльдрен
8
Лундему
Мариус
23
Осен
Йермунд
17
Китолано
Эрик
10
Ольсен
Томас
33
Скогволд
Хенрик
Хёугесунн
4-3-3
Лиллестрём
4-3-3

История личных встреч

Хёугесунн
Лиллестрём

11 матчей

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
72.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

29 матчей

13.8%
41.4%
44.8%
4 победы 12 ничьих 13 побед

Первый тайм

20.7%
51.7%
27.6%
6 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

13.8%
37.9%
48.3%
4 победы 11 ничьих 14 побед

История матчей

Э
1:0
Э
1:0
ТМК
4:1
Э
0:1
Э
1:0
Э
0:3
Э
2:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
2:0
Э
3:3
Э
2:0
Э
1:1
Э
3:2
Э
3:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
5:0
Э
3:3
Э
1:1
ТМС
2:2
КН
2:0

Голы

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.46
0.56

Среднее время на гол

61
160

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

1.75
1.62

Среднее время на гол

51
55

Всего голов

47
30

Голов в среднем за матч

1.62
1.03

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

55
87

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лейте Бруно 1 0.5
Ismael Seone 1 0.5
Эскесен Юлиус 0 0
Mikkel Hope 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 2 1
Гарнас Эспен 1 0.5
Китолано Эрик 1 0.5
Осен Йермунд 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0
Uba Charles 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лисет Сёндре 1 0
Эскесен Юлиус 1 0
Sorry Diarra 1 0
Claus Niyukuri 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарнас Эспен 1 0

Результаты матчей

Хёугесунн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лиллестрём
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0
Хёугесунн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лиллестрём
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Одд - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1
Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хёугесунн - Брюне 3:1 Санднес - Хёугесунн 0:6 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Стабек 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Олесунн 6:1 Хам-Кам - Хёугесунн 0:3 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Викинг 0:2 Хёугесунн - Мольде 1:2
Лиллестрём
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 Стабек - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Одд 2:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1
Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Лиллестрём - Тенерифе-2 3:3 Лиллестрём - Фредрикстад 2:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Одд 4:4 Мольде - Лиллестрём 4:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Будё/Глимт - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стабек - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Бранн 0:2 Лиллестрём - Русенборг 3:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1

Результаты матчей

Хёугесунн
Лиллестрём

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Хёугесунн
Лиллестрём

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 1:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Будё/Глимт
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Русенборг
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
ФК Кристиансунн
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Бранн
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Лиллестрём
 2:0 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Одд
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Викинг
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Хёугесунн
 0:2 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
КФУМ Осло
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Хам-Кам
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Стрёмсгодсет
 0:0 2 0 1 1 0 - 4 1
13.
Фредрикстад
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Тромсё
 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Сарпсборг-08
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 1:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Русенборг
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Викинг
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Стрёмсгодсет
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ФК Кристиансунн
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Саннефьёрд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бранн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сарпсборг-08
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Хам-Кам
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Лиллестрём
 2:0 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Одд
 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Тромсё
 1 0 0 1 2 - 4 0
15.
Хёугесунн
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Фредрикстад
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лиллестрём
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Бранн
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Хёугесунн
 0:2 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Одд
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
ФК Кристиансунн
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Мольде
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Хам-Кам
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Русенборг
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Тромсё
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фредрикстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сарпсборг-08
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Стрёмсгодсет
 0:0 1 0 0 1 0 - 4 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лиллестрём Ольсен Томас 2 (1)
Тромсё Нордас Лассе 2
Бранн Солтведт Йоахим 2
ФК Кристиансунн Брусет Хейне 1 (1)
ФК Кристиансунн Сивертсен Оскар 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Мольде Хагельскьер Андерс 2
Одд Рууд Эспен 1
Фредрикстад Mikkjal Thomassen 1
Русенборг Хенриксен Маркус 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Гарнас Эспен получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Ольсен Томас сделал результативную передачу.
  • 34'
    Г О О О О Л - Китолано Эрик забивает с правой ноги!
  • 24'
    Sory Diarra получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Uba Charles сделал результативную передачу.
  • 13'
    Г О О О О Л - Ольсен Томас забивает с правой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится победой Лиллестрём.
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