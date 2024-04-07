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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
Хёугесунн
0:2
Конец матча
Лиллестрём
0'
0:1
13' Гол
Ольсен Томас
24' Желтая карточка
Sorry Diarra
0:2
34' Гол
Китолано Эрик
45' Желтая карточка
Гарнас Эспен
80' Желтая карточка
Ismael Seone
90'+5

Ход матча

13'
0:1
Ольсен Томас
(Uba Charles)
24'
Sorry Diarra
 
34'
0:2
Китолано Эрик
(Ольсен Томас)
45'
 
Гарнас Эспен
46'
Mathias Dahl Sauer
Тунекти Себастьян
 
60'
Самуэльсен Мартин
Troy Nyhammer
 
60'
Лейте Бруно
Людвикссон Антон
 
68'
 
Хофф Вебьёрн
Китолано Эрик
68'
 
Антонио Владимиро
Скогволд Хенрик
72'
Ismael Seone
Sorry Diarra
 
72'
Oscar Krusnell
Mikkel Hope
 
80'
Ismael Seone
 
85'
 
Тённесен Кристоффер
Ибрахимай Илльдрен

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 445 Количество передач 443
  • 50 Владение мячом, % 50
1
Сельвик
Эгиль
25
Mikkel
Hope
6
Фредриксен
Ульрик
4
Anders
Baertelsen
2
Claus
Niyukuri
24
Troy
Nyhammer
13
Людвикссон
Антон
21
Эскесен
Юлиус
37
Sander
Innvaer
29
Sorry
Diarra
11
Тунекти
Себастьян
12
Кристиансен
Мадс
16
Uba
Charles
4
Гарнас
Эспен
28
Габриэльсен
Рубен
3
Росет
Мартин-Уве
7
Ибрахимай
Илльдрен
8
Лундему
Мариус
23
Осен
Йермунд
17
Китолано
Эрик
10
Ольсен
Томас
33
Скогволд
Хенрик
Хёугесунн
4-3-3
Лиллестрём
4-3-3

История личных встреч

Хёугесунн
Лиллестрём

11 матчей

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
72.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

29 матчей

13.8%
41.4%
44.8%
4 победы 12 ничьих 13 побед

Первый тайм

20.7%
51.7%
27.6%
6 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

13.8%
37.9%
48.3%
4 победы 11 ничьих 14 побед

История матчей

Э
1:0
Э
1:0
ТМК
4:1
Э
0:1
Э
1:0
Э
0:3
Э
2:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
2:0
Э
3:3
Э
2:0
Э
1:1
Э
3:2
Э
3:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
5:0
Э
3:3
Э
1:1
ТМС
2:2
КН
2:0

Голы

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.46
0.56

Среднее время на гол

61
160

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

1.75
1.62

Среднее время на гол

51
55

Всего голов

47
30

Голов в среднем за матч

1.62
1.03

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

55
87

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лейте Бруно 1 0.5
Ismael Seone 1 0.5
Эскесен Юлиус 0 0
Mikkel Hope 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 2 1
Гарнас Эспен 1 0.5
Китолано Эрик 1 0.5
Осен Йермунд 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0
Uba Charles 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лисет Сёндре 1 0
Эскесен Юлиус 1 0
Sorry Diarra 1 0
Claus Niyukuri 1 0
Ismael Seone 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарнас Эспен 1 0

Результаты матчей

Хёугесунн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лиллестрём
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Хёугесунн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лиллестрём
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0
Хёугесунн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Лиллестрём
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Одд - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1
Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хёугесунн - Брюне 3:1 Санднес - Хёугесунн 0:6 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Стабек 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Олесунн 6:1 Хам-Кам - Хёугесунн 0:3 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Викинг 0:2 Хёугесунн - Мольде 1:2
Лиллестрём
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 Стабек - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Одд 2:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1
Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Лиллестрём - Тенерифе-2 3:3 Лиллестрём - Фредрикстад 2:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Одд 4:4 Мольде - Лиллестрём 4:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Будё/Глимт - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стабек - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Бранн 0:2 Лиллестрём - Русенборг 3:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1

Результаты матчей

Хёугесунн
Лиллестрём

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Хёугесунн
Лиллестрём

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Будё/Глимт
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Бранн
 0:0 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
ФК Кристиансунн
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Русенборг
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Лиллестрём
 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Одд
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Викинг
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Хёугесунн
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Стрёмсгодсет
 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
КФУМ Осло
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Хам-Кам
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Фредрикстад
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Тромсё
 1 0 0 1 2 - 4 0
15.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Сарпсборг-08
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Русенборг
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Викинг
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ФК Кристиансунн
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Бранн
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Саннефьёрд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Хам-Кам
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Лиллестрём
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Одд
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Тромсё
 1 0 0 1 2 - 4 0
15.
Хёугесунн
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Фредрикстад
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лиллестрём
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Бранн
 0:0 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Хёугесунн
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Одд
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
ФК Кристиансунн
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Мольде
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Фредрикстад
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Хам-Кам
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Тромсё
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Русенборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Стрёмсгодсет
 1 0 0 1 0 - 4 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лиллестрём Ольсен Томас 2 (1)
Тромсё Нордас Лассе 2
Бранн Солтведт Йоахим 2
ФК Кристиансунн Брусет Хейне 1 (1)
ФК Кристиансунн Сивертсен Оскар 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 2
Мольде Хагельскьер Андерс 2
Одд Рууд Эспен 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Гарнас Эспен получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Ольсен Томас сделал результативную передачу.
  • 34'
    Г О О О О Л - Китолано Эрик забивает с правой ноги!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 24'
      Sory Diarra получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Uba Charles сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Ольсен Томас забивает с правой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хёугесунн 0:2 Лиллестрём онлайн

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