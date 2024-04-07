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  4. Элитсериен 2024
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Daniel Higraff
Стрёмсгодсет
0:0
Второй тайм: 62'
Русенборг
0'

Ход матча

60'
 
Сэтер Оле Кристиан
Вяянянен Сантери

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 176 Количество передач 275
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Русенборг
3.50
3.65
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3.60
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Все Коэффициенты
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
25
Jesper
Taaje
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
17
Томассон
Логи
10
Стенгель
Херман
8
Красники
Крешник
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
21
Marko
Lawk
Farji
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
1
Тангвик
Сандер
2
Рейтан
Эрленд
Даль
38
Конрадсен-Сейде
Миккель
21
Немчик
Томаш
23
Йенссен
Ульрик
6
Вяянянен
Сантери
10
Сельнес
Оле
7
Хенриксен
Маркус
14
Фредериксен
Эмиль
41
Нипан
Сверре
Халсет
45
Jesper
Reitan-Sunde
Стрёмсгодсет
5-3-2
Русенборг
4-3-3

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Русенборг

14 матчей

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед

33 матча

21.2%
33.3%
45.5%
7 побед 11 ничьих 15 побед

Первый тайм

21.2%
39.4%
39.4%
7 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
6 побед 15 ничьих 12 побед

История матчей

Э
1:3
Э
0:1
Э
3:0
Э
3:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
3:3
Э
3:0
Э
3:3
Э
0:0
К
4:1
Э
4:3
Э
0:1
Э
0:2
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:0
Э
3:3
Э
1:1
Э
4:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
3:3
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
3:0
Э
0:1
Э
3:0
Э
1:1
Э
3:2

Голы

Всего голов

31
13

Голов в среднем за матч

1.82
0.81

Среднее время на гол

49
110

Всего голов

36
26

Голов в среднем за матч

2.25
1.53

Среднее время на гол

40
58

Всего голов

67
39

Голов в среднем за матч

2.03
1.18

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

44
76

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фредериксен Эмиль 1 0.5
Сэтер Оле Кристиан 1 0.5
Хенриксен Маркус 0 0
Нипан Сверре Халсет 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Эйрик Улланд 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенриксен Маркус 1 0
Сельнес Оле 1 0
Сэтер Оле Кристиан 1 0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Русенборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2
Стрёмсгодсет
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Русенборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Стрёмсгодсет - Одд 1:3
Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Стрёмсгодсет - Линенсе 5:0 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1 Стрёмсгодсет - Арендаль 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:0 Русенборг - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Викинг 1:0 Стрёмсгодсет - Одд 3:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Будё/Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Мольде 1:1 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1
Русенборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Русенборг 5:0 Русенборг - Нардо 2:0 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2
Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Русенборг 1:1 Волеренга - Русенборг 4:1 Бранн - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 2:1 Ранхейм - Русенборг 1:1 Лас-Пальмас-2 - Русенборг 0:0 Лас Пальмас (до 19 лет) - Русенборг 1:0 Викинг - Русенборг 1:5 Русенборг - Стрёмсгодсет 1:3 Саннефьёрд - Русенборг 3:2 Русенборг - Мольде 3:1 Волеренга - Русенборг 1:3 Русенборг - Стабек 1:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2 Лиллестрём - Русенборг 3:0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
Русенборг

Точный счет

4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Стрёмсгодсет
Русенборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 1:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Будё/Глимт
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Русенборг
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
ФК Кристиансунн
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Бранн
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Лиллестрём
 2:0 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Одд
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Викинг
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Хёугесунн
 0:2 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
КФУМ Осло
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Хам-Кам
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Стрёмсгодсет
 0:0 2 0 1 1 0 - 4 1
13.
Фредрикстад
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Тромсё
 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Сарпсборг-08
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 1:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Русенборг
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Викинг
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Стрёмсгодсет
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ФК Кристиансунн
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Саннефьёрд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бранн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сарпсборг-08
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Хам-Кам
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Лиллестрём
 2:0 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Одд
 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Тромсё
 1 0 0 1 2 - 4 0
15.
Хёугесунн
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Фредрикстад
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лиллестрём
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Бранн
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Хёугесунн
 0:2 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Одд
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
ФК Кристиансунн
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Мольде
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Хам-Кам
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Русенборг
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Тромсё
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фредрикстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сарпсборг-08
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Стрёмсгодсет
 0:0 1 0 0 1 0 - 4 0
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Топ бомбардиров
Лиллестрём Ольсен Томас 2 (1)
Тромсё Нордас Лассе 2
Бранн Солтведт Йоахим 2
ФК Кристиансунн Брусет Хейне 1 (1)
ФК Кристиансунн Сивертсен Оскар 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Мольде Хагельскьер Андерс 2
Одд Рууд Эспен 1
Фредрикстад Mikkjal Thomassen 1
Русенборг Хенриксен Маркус 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    Тактическая замена. Вяянянен Сантери уходит с поля и его заменяет Сэтер Оле Кристиан
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 1'
    Судья начинает матч
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Стрёмсгодсет
Ничья
Русенборг
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