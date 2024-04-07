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  4. Элитсериен 2024
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Svein Torre Sinnes
Хам-Кам
0:1
Второй тайм: 62'
Мольде
0'
31' Желтая карточка
Линнес Мартин
36' Желтая карточка
Хагельскьер Андерс
0:1
45' Гол
Хагельскьер Андерс

Ход матча

31'
 
Линнес Мартин
36'
 
Хагельскьер Андерс
45'
0:1
Хагельскьер Андерс
(Дели Матс Мёллер)
58'
Эдегор Никлас
Кьяергор Оливер
 
59'
Tore Andre Soeraas
Kristian Loenstad Onsrud
 
61'
 
Бакке Йохан
Брейвик Эмиль

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 31 Владение мячом, % 69
Лучшие коэффициенты
Хам-Кам
Ничья
Мольде
6.00
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5.60
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4.50
Все Коэффициенты
12
Сандберг
Маркус
14
Марес
Люк
6
John
Olav
Norheim
26
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
22
Нилсен
Снорре
8
Кьяергор
Оливер
19
Куртович
Виллиам
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
2
Конгсро
Вегар
16
Киркеволд
Пол
10
Мава
Мозес
1
Карлстрём
Якоб
3
Эйванн
Каспер
25
Хагельскьер
Андерс
26
Амундсен
Исак
21
Линнес
Мартин
20
Эриксен
Кристиан
I
17
Дели
Матс
Мёллер
7
Эйкрем
Магнус
31
Ловик
Матиас
5
Хестад
Эйрик
16
Брейвик
Эмиль
Хам-Кам
3-5-2
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Хам-Кам
Мольде

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

Э
1:1
Э
0:4
Э
5:0
Э
0:0
ТМК
5:0
ВД
2:2
ВД
2:3
ВД
2:4
ВД
0:0
КН
2:3

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.8
1.6

Среднее время на гол

112
56

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

3
1.8

Среднее время на гол

30
50

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.9
1.7

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

47
52

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мава Мозес 1 0.5
Tore Andre Soeraas 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйкрем Магнус 1 0.5
Хестад Эйрик 1 0.5
Эриксен Кристиан I 1 0.5
Хагельскьер Андерс 1 0.5
Коса Маркус Андреас 1 (1) 0.5
Дели Матс Мёллер 0 0
Эйванн Каспер 0 0
Бакке Йохан 0 0
Ловик Матиас 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртович Виллиам 1 0
Kristian Loenstad Onsrud 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0
Эдегор Никлас 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хагельскьер Андерс 2 0
Линнес Мартин 1 0
Амундсен Исак 1 0

Результаты матчей

Хам-Кам
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мольде
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Хам-Кам
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мольде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1
Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 СК Гйовик-Лин - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Йовик-Люн 2:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Ольборг - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Хам-Кам - Фредерисия 0:1 Рёуфосс - Хам-Кам 1:2 Скейд - Хам-Кам 2:5 Мольде - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Волеренга 0:2 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Викинг 3:0 Одд - Хам-Кам 2:0 Хам-Кам - Хёугесунн 0:3 Саннефьёрд - Хам-Кам 0:1
Мольде
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Мольде - Бранн 1:0 Брюгге - Мольде 3:0
Мольде - Брюгге 2:1 Мольде - Русенборг 1:1 Легия - Мольде 0:3 Мольде - Легия 3:2 Копенгаген - Мольде 3:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1 Мольде - ФК Кристиансунн 3:1 Байер Л - Мольде 5:1 Будё/Глимт - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 1:1 Мольде - Карабах 2:2 Сарпсборг-08 - Мольде 1:3 Мольде - Лиллестрём 4:0 Хеккен - Мольде 1:3 Русенборг - Мольде 3:1 Мольде - Тромсё 1:4

Результаты матчей

Хам-Кам
Мольде

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Хам-Кам
Мольде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 1:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Будё/Глимт
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Русенборг
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
ФК Кристиансунн
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Бранн
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Лиллестрём
 2:0 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Одд
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Викинг
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Хёугесунн
 0:2 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
КФУМ Осло
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Хам-Кам
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Стрёмсгодсет
 0:0 2 0 1 1 0 - 4 1
13.
Фредрикстад
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Тромсё
 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Сарпсборг-08
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 1:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Русенборг
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Викинг
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Стрёмсгодсет
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ФК Кристиансунн
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Саннефьёрд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бранн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сарпсборг-08
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Хам-Кам
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Лиллестрём
 2:0 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Одд
 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Тромсё
 1 0 0 1 2 - 4 0
15.
Хёугесунн
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Фредрикстад
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лиллестрём
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Бранн
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Хёугесунн
 0:2 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Одд
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
ФК Кристиансунн
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Мольде
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Хам-Кам
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Русенборг
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Тромсё
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фредрикстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сарпсборг-08
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Стрёмсгодсет
 0:0 1 0 0 1 0 - 4 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лиллестрём Ольсен Томас 2 (1)
Тромсё Нордас Лассе 2
Бранн Солтведт Йоахим 2
ФК Кристиансунн Брусет Хейне 1 (1)
ФК Кристиансунн Сивертсен Оскар 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Мольде Хагельскьер Андерс 2
Одд Рууд Эспен 1
Фредрикстад Mikkjal Thomassen 1
Русенборг Хенриксен Маркус 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Дели Матс Мёллер сделал результативную передачу.
  • 45'
    Г О О О О Л - Хагельскьер Андерс из команды Мольде левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
  • 36'
    Хагельскьер Андерс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 31'
    Линнес Мартин получает желтую карточку за толчок соперника.
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 66% завершится ничьей.
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Хам-Кам
Ничья
Мольде
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