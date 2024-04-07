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  4. Элитсериен 2024
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 3822 Главный судья: Svein Torre Sinnes
Хам-Кам
0:1
Конец матча
Мольде
0'
31' Желтая карточка
Линнес Мартин
36' Желтая карточка
Хагельскьер Андерс
0:1
45' Гол
Хагельскьер Андерс
90'+5

Ход матча

31'
 
Линнес Мартин
36'
 
Хагельскьер Андерс
45'
0:1
Хагельскьер Андерс
(Дели Матс Мёллер)
58'
Эдегор Никлас
Кьяергор Оливер
 
59'
Tore Andre Soeraas
Kristian Loenstad Onsrud
 
61'
 
Бакке Йохан
Брейвик Эмиль
77'
 
Оланаре Аарон
Эйкрем Магнус
83'
Удаль Хенрик
Киркеволд Пол
 
88'
 
Alwande Roaldsoey
Хестад Эйрик

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 400 Количество передач 603
  • 41 Владение мячом, % 59
12
Сандберг
Маркус
14
Марес
Люк
6
John
Olav
Norheim
26
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
22
Нилсен
Снорре
8
Кьяергор
Оливер
19
Куртович
Виллиам
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
2
Конгсро
Вегар
16
Киркеволд
Пол
10
Мава
Мозес
1
Карлстрём
Якоб
3
Эйванн
Каспер
25
Хагельскьер
Андерс
26
Амундсен
Исак
21
Линнес
Мартин
20
Эриксен
Кристиан
I
17
Дели
Матс
Мёллер
7
Эйкрем
Магнус
31
Ловик
Матиас
5
Хестад
Эйрик
16
Брейвик
Эмиль
Хам-Кам
3-5-2
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Хам-Кам
Мольде

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

Э
1:1
Э
0:4
Э
5:0
Э
0:0
ТМК
5:0
ВД
2:2
ВД
2:3
ВД
2:4
ВД
0:0
КН
2:3

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.8
1.6

Среднее время на гол

112
56

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

3
1.8

Среднее время на гол

30
50

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.9
1.7

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

47
52

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мава Мозес 1 0.5
Tore Andre Soeraas 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйкрем Магнус 1 0.5
Хестад Эйрик 1 0.5
Эриксен Кристиан I 1 0.5
Хагельскьер Андерс 1 0.5
Коса Маркус Андреас 1 (1) 0.5
Дели Матс Мёллер 0 0
Эйванн Каспер 0 0
Бакке Йохан 0 0
Ловик Матиас 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртович Виллиам 1 0
Kristian Loenstad Onsrud 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0
Эдегор Никлас 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хагельскьер Андерс 2 0
Линнес Мартин 1 0
Амундсен Исак 1 0

Результаты матчей

Хам-Кам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мольде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Хам-Кам
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мольде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Хам-Кам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мольде
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1
Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 СК Гйовик-Лин - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Йовик-Люн 2:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Ольборг - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Хам-Кам - Фредерисия 0:1 Рёуфосс - Хам-Кам 1:2 Скейд - Хам-Кам 2:5 Мольде - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Волеренга 0:2 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Викинг 3:0 Одд - Хам-Кам 2:0 Хам-Кам - Хёугесунн 0:3 Саннефьёрд - Хам-Кам 0:1
Мольде
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Мольде - Бранн 1:0 Брюгге - Мольде 3:0
Мольде - Брюгге 2:1 Мольде - Русенборг 1:1 Легия - Мольде 0:3 Мольде - Легия 3:2 Копенгаген - Мольде 3:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1 Мольде - ФК Кристиансунн 3:1 Байер Л - Мольде 5:1 Будё/Глимт - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 1:1 Мольде - Карабах 2:2 Сарпсборг-08 - Мольде 1:3 Мольде - Лиллестрём 4:0 Хеккен - Мольде 1:3 Русенборг - Мольде 3:1 Мольде - Тромсё 1:4

Результаты матчей

Хам-Кам
Мольде

Точный счет

0:1
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Хам-Кам
Мольде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Будё/Глимт
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Бранн
 0:0 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
ФК Кристиансунн
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Русенборг
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Лиллестрём
 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Одд
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Викинг
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Хёугесунн
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Стрёмсгодсет
 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
КФУМ Осло
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Хам-Кам
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Фредрикстад
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Тромсё
 1 0 0 1 2 - 4 0
15.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Сарпсборг-08
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Русенборг
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Викинг
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ФК Кристиансунн
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Бранн
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Саннефьёрд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Хам-Кам
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Лиллестрём
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Одд
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Тромсё
 1 0 0 1 2 - 4 0
15.
Хёугесунн
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Фредрикстад
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лиллестрём
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Бранн
 0:0 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Хёугесунн
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Одд
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
ФК Кристиансунн
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Мольде
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Фредрикстад
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Хам-Кам
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Тромсё
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Русенборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Стрёмсгодсет
 1 0 0 1 0 - 4 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лиллестрём Ольсен Томас 2 (1)
Тромсё Нордас Лассе 2
Бранн Солтведт Йоахим 2
ФК Кристиансунн Брусет Хейне 1 (1)
ФК Кристиансунн Сивертсен Оскар 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 2
Мольде Хагельскьер Андерс 2
Одд Рууд Эспен 1
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Дели Матс Мёллер сделал результативную передачу.
  • 45'
    Г О О О О Л - Хагельскьер Андерс из команды Мольде левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
  • 36'
    Хагельскьер Андерс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 31'
    Линнес Мартин получает желтую карточку за толчок соперника.
  • 1'
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хам-Кам 0:1 Мольде онлайн

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