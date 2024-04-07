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  4. Элитсериен 2024
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Сарпсборг-08
0:1
Второй тайм: 61'
Одд
0'
0:1
23' Гол
Faniel Temesgen Tewelde
52' Желтая карточка
Овусу Соломон
59' Желтая карточка
Сандер Кристиансен

Ход матча

16'
 
Mihajlo Ivancevic
Хаген Стеффен
21'
Скиппер Антон
Эдегор Магнар
 
23'
0:1
Faniel Temesgen Tewelde
46'
Сандберг Никлас
Тибблинг Симон
 
52'
 
Овусу Соломон
59'
Сандер Кристиансен
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 4 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 262 Количество передач 151
  • 63 Владение мячом, % 37
Лучшие коэффициенты
Сарпсборг-08
Ничья
Одд
5.40
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5.40
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4.90
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Все Коэффициенты
1
Илич
Марко
20
Peter
Reinhardsen
5
Эдегор
Магнар
30
Тебо
Франклин
72
Сандер
Кристиансен
99
Шер
Аймар
8
Андерсен
Йеппе
11
Тибблинг
Симон
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
27
Sondre
Oerjasaeter
19
Henrik
Meister
1
Хансен
Андре
2
Рууд
Эспен
21
Хаген
Стеффен
5
Миеттинен
Тони
3
Баккай
Йосеф
Бриан
7
Йоргенсен
Филип
17
Овусу
Соломон
6
Свендсен
Тобиас
29
Bork
Classoenn
Bang-Kitlisen
10
Ингебритсен
Микаэль
11
Faniel
Temesgen
Tewelde
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Одд
4-3-3

История личных встреч

Сарпсборг-08
Одд

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
46.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

24 матча

50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

29.2%
50%
20.8%
7 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
45.8%
12.5%
10 побед 11 ничьих 3 победы

История матчей

Э
0:3
К
3:1
Э
0:0
ТМК
1:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:1
ТМК
1:0
Э
1:1
Э
2:0
ТМС
1:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
2:1
К
4:0
Э
0:0
Э
0:0
Э
0:0
Э
1:1
К
2:1
Э
2:0

Голы

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.62
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.09
0.46

Среднее время на гол

82
195

Всего голов

33
17

Голов в среднем за матч

1.38
0.71

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
3
Больше 13%
Меньше 88%
21

Среднее время на гол

65
127

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миеттинен Тони 1 0.5
Faniel Temesgen Tewelde 1 0.5

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рууд Эспен 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Одд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Сарпсборг-08
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Одд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3
Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Хьельсос 1:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Мольде 1:3 Викинг - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 3:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:2 Олесунн - Сарпсборг-08 3:2 Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2 Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0
Одд
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Одд - Хёугесунн 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:2 Лиллестрём - Одд 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:3
Одд - КФУМ Осло 0:3 Эльфсборг - Одд 3:1 Мосс - Одд 3:2 Даллас - Одд 4:1 Одд - Мьёндален 3:2 Одд - Нутодден 5:0 Одд - Олесунн 4:1 Лиллестрём - Одд 4:4 Одд - Тромсё 1:2 Бранн - Одд 2:1 Одд - Хам-Кам 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 3:1 Одд - Викинг 1:1 Одд - Хёугесунн 1:1 Мольде - Одд 4:1 Одд - Саннефьёрд 3:2

Результаты матчей

Сарпсборг-08
Одд

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сарпсборг-08
Одд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 1:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Будё/Глимт
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Русенборг
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
ФК Кристиансунн
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Бранн
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Лиллестрём
 2:0 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Одд
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Викинг
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Хёугесунн
 0:2 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
КФУМ Осло
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Хам-Кам
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Стрёмсгодсет
 0:0 2 0 1 1 0 - 4 1
13.
Фредрикстад
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Тромсё
 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Сарпсборг-08
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 1:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Русенборг
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Викинг
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Стрёмсгодсет
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ФК Кристиансунн
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Саннефьёрд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бранн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сарпсборг-08
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Хам-Кам
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Лиллестрём
 2:0 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Одд
 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Тромсё
 1 0 0 1 2 - 4 0
15.
Хёугесунн
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Фредрикстад
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лиллестрём
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Бранн
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Хёугесунн
 0:2 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Одд
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
ФК Кристиансунн
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Мольде
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Хам-Кам
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Русенборг
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Тромсё
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фредрикстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сарпсборг-08
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Стрёмсгодсет
 0:0 1 0 0 1 0 - 4 0
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Топ бомбардиров
Лиллестрём Ольсен Томас 2 (1)
Тромсё Нордас Лассе 2
Бранн Солтведт Йоахим 2
ФК Кристиансунн Брусет Хейне 1 (1)
ФК Кристиансунн Сивертсен Оскар 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Мольде Хагельскьер Андерс 2
Одд Рууд Эспен 1
Фредрикстад Mikkjal Thomassen 1
Русенборг Хенриксен Маркус 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 59'
    Сандер Кристиансен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 52'
    Овусу Соломон тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • 46'
    Тактическая замена. Тибблинг Симон уходит с поля и его заменяет Сандберг Никлас
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Г О О О О Л - Faniel Temesgen Tewelde забивает ударом с правой ноги!
  • 21'
    Эдегор Магнар получил травму и заменен. Скиппер Антон выходит на поле.
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Сарпсборг-08
Ничья
Одд
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