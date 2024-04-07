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  4. Элитсериен 2024
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 7134 Главный судья: Сагги Рохит
Сарпсборг-08
0:1
Конец матча
Одд
0'
0:1
23' Гол
Faniel Temesgen Tewelde
52' Желтая карточка
Овусу Соломон
59' Желтая карточка
Сандер Кристиансен
78' Желтая карточка
Миеттинен Тони
0:1
80' Не забитый пенальти
Бергет Йо Инге
87' Желтая карточка
Баккай Йосеф Бриан
90' Желтая карточка
Свендсен Тобиас
90'+5

Ход матча

16'
 
Mihajlo Ivancevic
Хаген Стеффен
21'
Скиппер Антон
Эдегор Магнар
 
23'
0:1
Faniel Temesgen Tewelde
46'
Сандберг Никлас
Тибблинг Симон
 
52'
 
Овусу Соломон
59'
Сандер Кристиансен
 
62'
Бергет Йо Инге
Henrik Meister
 
62'
Йохансен Стефан
Андерсен Йеппе
 
69'
 
Нжи Билал
Bork Classoenn Bang-Kitlisen
76'
Вишне Эйрик
Peter Reinhardsen
 
76'
 
Casper Glenna
Faniel Temesgen Tewelde
76'
 
Хуссейн Эцаз
Йоргенсен Филип
76'
 
Мидтскуген Оле-Эрик
Рууд Эспен
78'
 
Миеттинен Тони
80'
Бергет Йо Инге
0:1
87'
 
Баккай Йосеф Бриан
90'
 
Свендсен Тобиас

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 6
  • 4 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 538 Количество передач 284
  • 65 Владение мячом, % 35
1
Илич
Марко
20
Peter
Reinhardsen
5
Эдегор
Магнар
30
Тебо
Франклин
72
Сандер
Кристиансен
99
Шер
Аймар
8
Андерсен
Йеппе
11
Тибблинг
Симон
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
27
Sondre
Oerjasaeter
19
Henrik
Meister
1
Хансен
Андре
2
Рууд
Эспен
21
Хаген
Стеффен
5
Миеттинен
Тони
3
Баккай
Йосеф
Бриан
7
Йоргенсен
Филип
17
Овусу
Соломон
6
Свендсен
Тобиас
29
Bork
Classoenn
Bang-Kitlisen
10
Ингебритсен
Микаэль
11
Faniel
Temesgen
Tewelde
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Одд
4-3-3

История личных встреч

Сарпсборг-08
Одд

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
46.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

24 матча

50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

29.2%
50%
20.8%
7 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
45.8%
12.5%
10 побед 11 ничьих 3 победы

История матчей

Э
0:3
К
3:1
Э
0:0
ТМК
1:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:1
ТМК
1:0
Э
1:1
Э
2:0
ТМС
1:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
2:1
К
4:0
Э
0:0
Э
0:0
Э
0:0
Э
1:1
К
2:1
Э
2:0

Голы

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.62
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.09
0.46

Среднее время на гол

82
195

Всего голов

33
17

Голов в среднем за матч

1.38
0.71

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
3
Больше 13%
Меньше 88%
21

Среднее время на гол

65
127

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миеттинен Тони 1 0.5
Faniel Temesgen Tewelde 1 0.5

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
Сандер Кристиансен 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рууд Эспен 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Свендсен Тобиас 1 0
Овусу Соломон 1 0
Миеттинен Тони 1 0
Баккай Йосеф Бриан 1 0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Одд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Сарпсборг-08
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Одд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Сарпсборг-08
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Одд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3
Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Хьельсос 1:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Мольде 1:3 Викинг - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 3:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:2 Олесунн - Сарпсборг-08 3:2 Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2 Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0
Одд
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Одд - Хёугесунн 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:2 Лиллестрём - Одд 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:3
Одд - КФУМ Осло 0:3 Эльфсборг - Одд 3:1 Мосс - Одд 3:2 Даллас - Одд 4:1 Одд - Мьёндален 3:2 Одд - Нутодден 5:0 Одд - Олесунн 4:1 Лиллестрём - Одд 4:4 Одд - Тромсё 1:2 Бранн - Одд 2:1 Одд - Хам-Кам 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 3:1 Одд - Викинг 1:1 Одд - Хёугесунн 1:1 Мольде - Одд 4:1 Одд - Саннефьёрд 3:2

Результаты матчей

Сарпсборг-08
Одд

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Сарпсборг-08
Одд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Будё/Глимт
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Бранн
 0:0 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
ФК Кристиансунн
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Русенборг
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Лиллестрём
 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Одд
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Викинг
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Хёугесунн
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Стрёмсгодсет
 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
КФУМ Осло
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Хам-Кам
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Фредрикстад
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Тромсё
 1 0 0 1 2 - 4 0
15.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Сарпсборг-08
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Русенборг
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Викинг
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ФК Кристиансунн
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Бранн
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Саннефьёрд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Хам-Кам
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Лиллестрём
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Одд
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Тромсё
 1 0 0 1 2 - 4 0
15.
Хёугесунн
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Фредрикстад
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лиллестрём
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Бранн
 0:0 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Хёугесунн
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Одд
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
ФК Кристиансунн
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Мольде
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Фредрикстад
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Хам-Кам
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Тромсё
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Русенборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Стрёмсгодсет
 1 0 0 1 0 - 4 0
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Топ бомбардиров
Лиллестрём Ольсен Томас 2 (1)
Тромсё Нордас Лассе 2
Бранн Солтведт Йоахим 2
ФК Кристиансунн Брусет Хейне 1 (1)
ФК Кристиансунн Сивертсен Оскар 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 2
Мольде Хагельскьер Андерс 2
Одд Рууд Эспен 1
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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