Тур: 2. Стадион: Сарпсборг. Зрители: 7134 Главный судья: Сагги Рохит
0:1
Конец матча
0'
0:1
23' ГолFaniel Temesgen Tewelde
52' Желтая карточкаОвусу Соломон
59' Желтая карточкаСандер Кристиансен
78' Желтая карточкаМиеттинен Тони
0:1
80' Не забитый пенальтиБергет Йо Инге
87' Желтая карточкаБаккай Йосеф Бриан
90' Желтая карточкаСвендсен Тобиас
90'+5
Ход матча
23'
52'
78'
80'
0:1
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 5
-
5 Угловые 6
-
4 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
538 Количество передач 284
-
65 Владение мячом, % 35
99
Шер
Аймар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Шер АймарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
24 Нжи БилалПолузащитник
- Нападающий
-
18 Аас СайверНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kenneth Dokken
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сарпсборг-08
Одд
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
46.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
24 матча
50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
29.2%
50%
20.8%
7 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.7%
45.8%
12.5%
10 побед 11 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.62
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.09
0.46
Среднее время на гол
82
195
Всего голов
33
17
Голов в среднем за матч
1.38
0.71
Тотал матчей
2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
Среднее время на гол
65
127
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миеттинен Тони
|1
|0.5
|Faniel Temesgen Tewelde
|1
|0.5
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|Сандер Кристиансен
|1
|0
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рууд Эспен
|1
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Свендсен Тобиас
|1
|0
|Овусу Соломон
|1
|0
|Миеттинен Тони
|1
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|1
|0
Результаты матчей
Сарпсборг-08
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Одд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Сарпсборг-08
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Одд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Сарпсборг-08
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Одд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3
Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Хьельсос 1:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Мольде 1:3 Викинг - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 3:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:2 Олесунн - Сарпсборг-08 3:2 Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2 Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0
Одд
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Одд - Хёугесунн 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:2 Лиллестрём - Одд 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:3
Одд - КФУМ Осло 0:3 Эльфсборг - Одд 3:1 Мосс - Одд 3:2 Даллас - Одд 4:1 Одд - Мьёндален 3:2 Одд - Нутодден 5:0 Одд - Олесунн 4:1 Лиллестрём - Одд 4:4 Одд - Тромсё 1:2 Бранн - Одд 2:1 Одд - Хам-Кам 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 3:1 Одд - Викинг 1:1 Одд - Хёугесунн 1:1 Мольде - Одд 4:1 Одд - Саннефьёрд 3:2
Результаты матчей
Сарпсборг-08
Одд
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Сарпсборг-08
Одд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|2 (1)
|Тромсё
|Нордас Лассе
|2
|Бранн
|Солтведт Йоахим
|2
|ФК Кристиансунн
|Брусет Хейне
|1 (1)
|ФК Кристиансунн
|Сивертсен Оскар
|1 (1)
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 1
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|2
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|2
|Мольде
|Хагельскьер Андерс
|2
|Одд
|Рууд Эспен
|1