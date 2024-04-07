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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 2. Стадион: .
Люн
1:1
Конец матча
Конгсвингер
0'
0:1
21' Гол
Lucas Ravn-Haren
32' Желтая карточка
Герсон Ларс
33' Желтая карточка
Хеллум Андреас
33' Желтая карточка
Even Bydal
1:1
43' Гол
Mathias Johansen
57' Желтая карточка
Холме Фредрик
87' Вторая желтая карточка
Холме Фредрик
90'+6
1
Alexander
Pedersen
18
Зольберг-Нильсен
Герман
4
Селл
Вильям
6
Daniel
Schneider
3
Joergen
Vedal
Sjoel
19
Tobias
Myhre
5
Even
Bydal
7
Henrik
Kristiansen
9
Anders
Bjoerntvedt
Olsen
11
Хеллум
Андреас
10
Mathias
Johansen
1
Стрёмберг
Август
22
Ludvig
Langrekken
5
Холме
Фредрик
10
Герсон
Ларс
21
Daniel
Lysgaard
14
Lucas
Ravn-Haren
6
Harald
Holter
7
Eric
Taylor
11
Уильямс
Ноа
23
Martin
Tangen
Vinjor
8
Моберг
Вегар
Люн
4-3-3
Конгсвингер
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Люн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mathias Johansen 1 0.5
Henrik Kristiansen 0 0
Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Ravn-Haren 1 0.5
Моберг Вегар 1 0.5
Harald Holter 1 0.5

Карточки

Люн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Even Bydal 2 0
Хеллум Андреас 1 0
Joergen Vedal Sjoel 1 0
Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холме Фредрик 1 1
Герсон Ларс 1 0
Harald Holter 1 0
Lucas Ravn-Haren 1 0

Результаты матчей

Люн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Конгсвингер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Люн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Конгсвингер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Люн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Конгсвингер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Люн
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Мосс - Люн 3:0 КФУМ Осло - Люн 2:1 Мьёндален - Люн 0:4 Люн - ФК Кристиансунн 2:0
Люн - Хьельсос 3:2 Люн - Нутодден 2:1 Люн - Строммен 3:1 Хёдд - Люн 1:2 Люн - Хёдд 3:0 Тромсдален - Люн 0:2 Люн - Тромсдален 1:2 Люн - Фрам Ларвик 10:1 Нутодден - Люн 2:5 Люн - Вард Хёугесунн 2:1 Трефф - Люн 1:4 Браттвог - Люн 1:1 Люн - Олесунн 2 4:0 Эрн-Хортен - Люн 0:0 Люн - Флеккерёй 3:1 Гроруд - Люн 2:1
Конгсвингер
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 Брюне - Конгсвингер 2:2
Конгсвингер - Линкс 5:2 Конгсвингер - Левангер 2:2 Конгсвингер - Скейд 1:0 Конгсвингер - Эльверум 4:2 Конгсвингер - Конгсвингер 2 2:1 Конгсвингер - Конгсвингер 2 3:0 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 2:4 Хеккен - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Мосс 1:2 Мьёндален - Конгсвингер 2:3 Конгсвингер - Санднес 4:0 Дьерв - Конгсвингер 0:2 ИК Старт - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Брюне 1:3 Скейд - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 1:1

Результаты матчей

Люн
Конгсвингер

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Люн
Конгсвингер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Левангер
 2 1 1 0 7 - 2 4
2.
Олесунн
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Согндаль
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Стабек
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Волеренга
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Конгсвингер
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Эгерсунд
 1 1 0 0 4 - 3 3
8.
Ранхейм
 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Брюне
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Мосс
 2 1 0 1 3 - 5 3
11.
Осане
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Рёуфосс
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Мьёндален
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Люн
 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Санднес
 2 0 0 2 4 - 7 0
16.
ИК Старт
 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Левангер
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Мосс
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Брюне
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Ранхейм
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Согндаль
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Конгсвингер
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Стабек
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Люн
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Мьёндален
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Осане
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Волеренга
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Олесунн
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Эгерсунд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Рёуфосс
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Санднес
 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
ИК Старт
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олесунн
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Эгерсунд
 1 1 0 0 4 - 3 3
3.
Волеренга
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рёуфосс
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Конгсвингер
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Стабек
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Согндаль
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Левангер
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Осане
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ранхейм
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Брюне
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
ИК Старт
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Санднес
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Мьёндален
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Люн
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Мосс
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 4 (1)
Ранхейм Бюэ Бендик 3
Санднес Хейланн Томми 2
Эгерсунд Stian Rokaas Michalsen 2
Волеренга Хоканс Даниэль 2
Весь список

Топ нарушителей
Конгсвингер Холме Фредрик 1 1
Люн Even Bydal 2
Рёуфосс Хустад Эрленд 2
Рёуфосс Йорген Велемарк 2
Мьёндален Alie Conteh 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Henrik Kristiansen сделал результативную передачу.
  • 43'
    Г О О О О Л - Mathias Johansen бьет в цель!
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