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  4. Элитсериен 2024
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Нильсен Ола
Бранн
0:0
Первый тайм: 31'
Фредрикстад
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 74 Владение мячом, % 26
Лучшие коэффициенты
Бранн
Ничья
Фредрикстад
1.53
8.80
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8.50
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Все Коэффициенты
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
21
Кристиансен
Рубен
17
Солтведт
Йоахим
10
Корнвиг
Эмиль
19
Нильсен
Сиверт
25
Йенсен
Вассберг
Никлас
16
Бломберг
Оле-Дидрик
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
30
Jonathan
Fischer
6
Philip
Sandvik
Aukland
17
Квиле
Сигур
22
Воледзи
Максвелл
12
Меткалф
Патрик
13
Sondre
Soerloekk
19
Магнуссон
Юлиус
10
Бьёрло
Мортен
4
Stian
Stray
Molde
11
Траоре
Маи
29
Ага
Оскар
Бранн
4-3-3
Фредрикстад
3-5-2

История личных встреч

Бранн
Фредрикстад

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

15 матчей

66.7%
6.7%
26.6%
10 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПД
1:3
К
6:0
ПД
3:0
ПД
5:1
ПД
1:1
Э
3:4
Э
2:0
КН
0:2
Э
4:2
Э
0:1
ТМС
3:0
Э
2:1
Э
2:4
Э
1:0
Э
4:2

Голы

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

3.14
2

Среднее время на гол

28
45

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

1.88
0.71

Среднее время на гол

48
126

Всего голов

37
21

Голов в среднем за матч

2.47
1.4

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

36
64

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солтведт Йоахим 2 (1) 1
Финне Бор 1 0.5
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0.5
Нильсен Сиверт 0 0
Кастро Никлас 0 0
Матисен Ульрик 0 0
Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сери Яфет 1 0
Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mikkjal Thomassen 1 0
Stian Stray Molde 1 0
Philip Sandvik Aukland 1 0

Результаты матчей

Бранн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фредрикстад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
0
Бранн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фредрикстад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Тромсё - Бранн 2:4 Согндаль - Бранн 1:2 Мольде - Бранн 1:0 Сотра - Бранн 1:6
Волеренга - Бранн 0:3 Бранн - Русенборг 2:0 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:0 Бранн - Будё/Глимт 4:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Одд 2:1 Саннефьёрд - Бранн 1:1 Бранн - Мольде 3:2 Волеренга - Бранн 1:2 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Тромсё 2:1 Стабек - Бранн 0:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1
Фредрикстад
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0
Викинг - Фредрикстад 1:1 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Лиллестрём - Фредрикстад 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:4 Фредрикстад - Дьерв 1:0 Мосс - Фредрикстад 2:2 Фредрикстад - Мьёндален 1:2 Санднес - Фредрикстад 2:3 Осане - Фредрикстад 0:4 Фредрикстад - Рёуфосс 3:0 Ранхейм - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Согндаль 2:1

Результаты матчей

Бранн
Фредрикстад

Точный счет

2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

2:4
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Бранн
Фредрикстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Будё/Глимт
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Бранн
 0:0 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
ФК Кристиансунн
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Русенборг
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Лиллестрём
 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Одд
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Викинг
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Хёугесунн
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Стрёмсгодсет
 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
КФУМ Осло
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Хам-Кам
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Фредрикстад
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Тромсё
 1 0 0 1 2 - 4 0
15.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Сарпсборг-08
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Русенборг
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Викинг
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ФК Кристиансунн
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Бранн
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Саннефьёрд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Хам-Кам
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Лиллестрём
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Одд
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Тромсё
 1 0 0 1 2 - 4 0
15.
Хёугесунн
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Фредрикстад
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лиллестрём
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Бранн
 0:0 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Хёугесунн
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Одд
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
ФК Кристиансунн
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Мольде
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Фредрикстад
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Хам-Кам
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Тромсё
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Русенборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Стрёмсгодсет
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лиллестрём Ольсен Томас 2 (1)
Тромсё Нордас Лассе 2
Бранн Солтведт Йоахим 2
ФК Кристиансунн Брусет Хейне 1 (1)
ФК Кристиансунн Сивертсен Оскар 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Мольде Хагельскьер Андерс 2
Одд Рууд Эспен 1
Фредрикстад Mikkjal Thomassen 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Бранн
Ничья
Фредрикстад
1.53
8.80
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8.50
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Где смотреть матч Бранн 0:0 Фредрикстад онлайн

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Фредрикстад
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