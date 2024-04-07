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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Нильсен Ола
Бранн
0:2
Конец матча
Фредрикстад
0'
32' Желтая карточка
Philip Sandvik Aukland
35' Желтая карточка
Траоре Маи
0:1
42' Гол
Stian Stray Molde
68' Желтая карточка
Магнуссон Юлиус
0:2
72' Гол
Stian Stray Molde
90'+15

Ход матча

32'
 
Philip Sandvik Aukland
35'
 
Траоре Маи
42'
0:1
Stian Stray Molde
(Траоре Маи)
58'
 
Скарет Браге
Philip Sandvik Aukland
59'
 
Simen Rafn
Бьёрло Мортен
62'
Варминг Магнус
Кастро Никлас
 
62'
Картум Сандер Эрик
Корнвиг Эмиль
 
68'
 
Магнуссон Юлиус
72'
0:2
Stian Stray Molde
(Меткалф Патрик)
73'
Селанн-Хеггебе Эуне
Бломберг Оле-Дидрик
 
74'
Сери Яфет
Кристиансен Рубен
 
80'
 
Хельсруд-Юхансен Хенрик
Траоре Маи
86'
 
Сегберг Эрленд
Sondre Soerloekk
86'
 
Кьяер Йеппе
Ага Оскар

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 11 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 14 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 713 Количество передач 195
  • 79 Владение мячом, % 21
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
21
Кристиансен
Рубен
17
Солтведт
Йоахим
10
Корнвиг
Эмиль
19
Нильсен
Сиверт
25
Йенсен
Вассберг
Никлас
16
Бломберг
Оле-Дидрик
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
30
Jonathan
Fischer
6
Philip
Sandvik
Aukland
17
Квиле
Сигур
22
Воледзи
Максвелл
12
Меткалф
Патрик
13
Sondre
Soerloekk
19
Магнуссон
Юлиус
10
Бьёрло
Мортен
4
Stian
Stray
Molde
11
Траоре
Маи
29
Ага
Оскар
Бранн
4-3-3
Фредрикстад
3-5-2

История личных встреч

Бранн
Фредрикстад

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

15 матчей

66.7%
6.7%
26.6%
10 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПД
1:3
К
6:0
ПД
3:0
ПД
5:1
ПД
1:1
Э
3:4
Э
2:0
КН
0:2
Э
4:2
Э
0:1
ТМС
3:0
Э
2:1
Э
2:4
Э
1:0
Э
4:2

Голы

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

3.14
2

Среднее время на гол

28
45

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

1.88
0.71

Среднее время на гол

48
126

Всего голов

37
21

Голов в среднем за матч

2.47
1.4

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

36
64

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солтведт Йоахим 2 (1) 1
Финне Бор 1 0.5
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0.5
Нильсен Сиверт 0 0
Кастро Никлас 0 0
Матисен Ульрик 0 0
Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Stian Stray Molde 2 1
Меткалф Патрик 0 0
Траоре Маи 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сери Яфет 1 0
Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Philip Sandvik Aukland 2 0
Mikkjal Thomassen 1 0
Stian Stray Molde 1 0
Магнуссон Юлиус 1 0
Траоре Маи 1 0

Результаты матчей

Бранн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фредрикстад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Бранн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фредрикстад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
0
Бранн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фредрикстад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
3
75%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Тромсё - Бранн 2:4 Согндаль - Бранн 1:2 Мольде - Бранн 1:0 Сотра - Бранн 1:6
Волеренга - Бранн 0:3 Бранн - Русенборг 2:0 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:0 Бранн - Будё/Глимт 4:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Одд 2:1 Саннефьёрд - Бранн 1:1 Бранн - Мольде 3:2 Волеренга - Бранн 1:2 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Тромсё 2:1 Стабек - Бранн 0:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1
Фредрикстад
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0
Викинг - Фредрикстад 1:1 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Лиллестрём - Фредрикстад 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:4 Фредрикстад - Дьерв 1:0 Мосс - Фредрикстад 2:2 Фредрикстад - Мьёндален 1:2 Санднес - Фредрикстад 2:3 Осане - Фредрикстад 0:4 Фредрикстад - Рёуфосс 3:0 Ранхейм - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Согндаль 2:1

Результаты матчей

Бранн
Фредрикстад

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:4
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
0:2
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Бранн
Фредрикстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Будё/Глимт
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
ФК Кристиансунн
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Русенборг
 2 1 0 1 2 - 1 3
5.
Лиллестрём
 2 1 0 1 4 - 3 3
6.
Одд
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Фредрикстад
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Викинг
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Бранн
 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Хёугесунн
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Стрёмсгодсет
 2 1 0 1 1 - 4 3
12.
КФУМ Осло
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Хам-Кам
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Тромсё
 1 0 0 1 2 - 4 0
15.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Сарпсборг-08
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Русенборг
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Викинг
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ФК Кристиансунн
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Саннефьёрд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Хам-Кам
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Одд
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Лиллестрём
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Тромсё
 1 0 0 1 2 - 4 0
14.
Хёугесунн
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Фредрикстад
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Бранн
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Фредрикстад
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Лиллестрём
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Хёугесунн
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Одд
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
ФК Кристиансунн
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Мольде
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Хам-Кам
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Тромсё
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Русенборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Стрёмсгодсет
 1 0 0 1 0 - 4 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лиллестрём Ольсен Томас 2 (1)
Фредрикстад Stian Stray Molde 2
Тромсё Нордас Лассе 2
Бранн Солтведт Йоахим 2
ФК Кристиансунн Брусет Хейне 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 2
Мольде Хагельскьер Андерс 2
Одд Рууд Эспен 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 42'
      Траоре Маи сделал результативную передачу.
    • 42'
      Г О О О О Л - Stian Stray Molde забивает с левой ноги!
    • 35'
      Судья подбегает и показывает Траоре Маи из команды Фредрикстад отложенную желтую карточку за фол.
    • 32'
      Судье надоело, что Philip Sandvik Aukland тянет время и он наказал его горчичником
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Бранн 0:2 Фредрикстад онлайн

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