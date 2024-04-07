Тур: 1. Стадион: Children's Mercy Park.
3:3
Конец матча
0'
1:0
13' ГолАгада Уильям
25' Желтая карточкаРосеро Даниэль
34' Желтая карточкаМиллер Камаль
2:0
38' ГолРосеро Даниэль
3:0
45' ГолАгада Уильям
48' Желтая карточкаРодригес Мемо
3:0
61' Не забитый пенальтиАгада Уильям
3:1
64' ПенальтиФеррейра Эвандер
3:2
66' ГолМора Фелипе
3:3
81' ГолМиллер Эрик
82' Желтая карточкаМиллер Эрик
90' Желтая карточкаДэвис Якоб
90'+11
Ход матча
13'
1:0
25'
34'
38'
2:0
45'
3:0
48'
61'
3:0
64'
3:1
66'
3:2
81'
3:3
82'
90'
29
Мелия
Тим
17
Дэвис
Якоб
14
Ляйбольд
Тим
54
Вальтер
Реми
26
Томми
Эрик
23
Агада
Уильям
16
Крепо
Максим
29
Москера
Хуан
15
Миллер
Эрик
24
Айяла
Давид
11
Антони
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
-
17 Дэвис ЯкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Ляйбольд ТимЗащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Томми ЭрикНападающий
-
23 Агада УильямНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Пьер КэйденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вермес Питер
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
-
29 Москера ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
24 Айяла ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Фогаса НатанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Невилл Фил
История личных встреч
Спортинг Канзас-Сити
Портленд Тимберс
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
24 матча
29.2%
29.2%
41.6%
7 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
16.7%
58.3%
25%
4 победы 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
9
Голов в среднем за матч
1.91
0.69
Среднее время на гол
47
130
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.38
1.36
Среднее время на гол
65
66
Всего голов
39
24
Голов в среднем за матч
1.63
1
Тотал матчей
2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
55
90
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агада Уильям
|3
|0.43
|Вальтер Реми
|2
|0.29
|Росеро Даниэль
|2
|0.29
|Томми Эрик
|1
|0.14
|Дэвис Якоб
|1
|0.14
|Пулидо Алан
|1
|0.14
|Радоя Неманья
|1
|0.14
|Варгас Аленис
|1
|0.14
|Родригес Мемо
|0
|0
|Саллой Даниэль
|0
|0
|Расселл Джонни
|0
|0
|Володер Роберт
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Эвандер
|3 (1)
|0.43
|Антони
|3
|0.43
|Мора Фелипе
|2
|0.29
|Морено Сантьяго
|1
|0.14
|Родригес Джонатан
|1
|0.14
|Миллер Эрик
|1
|0.14
|Уильямсон Эрик
|1
|0.14
|Асприлья Дайрон
|1
|0.14
|Паредес Кристиан
|0
|0
|Москера Хуан
|0
|0
Карточки
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томми Эрик
|3
|0
|Росеро Даниэль
|3
|0
|Дэвис Якоб
|3
|0
|Расселл Джонни
|2
|0
|Ляйбольд Тим
|2
|0
|Родригес Мемо
|2
|0
|Фонтас Андреу
|1
|0
|Саллой Даниэль
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миллер Камаль
|3
|0
|Чара Диего
|2
|0
|Паредес Кристиан
|2
|0
|Макгро Зак
|2
|0
|Миллер Эрик
|1
|0
|Жупарич Дарио
|1
|0
|Крепо Максим
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Канзас-Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Портленд Тимберс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
5
Спортинг Канзас-Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Портленд Тимберс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
5
Спортинг Канзас-Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Портленд Тимберс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
10
10
Голы по времени матча
Забито
8
7
8 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Пропущено
8
8
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
13%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
3
38%
1
13%
76-90
Забито
4
6
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
1
50%
1
14%
76-90
Забито
12
13
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
8%
2
15%
1-15
3
25%
2
15%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
1
8%
5
38%
76-90
Пропущено
10
15
1 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
10%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
5
50%
2
13%
61-75
4
40%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0
Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Атланта Ютд - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Майами - Спортинг Канзас-Сити 0:5 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Шарлотт 3:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 2:3 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 0:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:1
Портленд Тимберс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2
Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Финикс Райзинг - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3
Результаты матчей
Спортинг Канзас-Сити
Портленд Тимберс
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Спортинг Канзас-Сити
Портленд Тимберс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
31
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
43
52
25
25
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 10
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 12
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|14 - 14
|8
|11.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 11
|8
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 7
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|14.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|10 - 17
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 7
|12
|3.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 9
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 13
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 1
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 8
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 6
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|12.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|6.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|13.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|14.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|6 - 10
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|2.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|6.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|7.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|8.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|9.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|12.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|6 (1)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|6
|Интер Майами
|Суарес Луис
|5 (3)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|5 (2)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|5 (1)
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|4
|Сент-Луис Сити
|Тотлэнд Томас
|4
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|4
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|4
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2