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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 13.
Тальерес Кордоба
1:1
Конец матча
Индепендьенте Ривадавия
0'
0:1
27' Гол
Federico Castro
1:1
37' Гол
Боу Густаво
83' Желтая карточка
Бенавидес Гастон Америко
84' Желтая карточка
Хулиан Аскасибар
90'+7
17
Моралес
Лаутаро
2
Виго
Алекс
5
Мантилья
Кевин
3
Lucas
Suarez
II
15
Риверос
Блас
28
Juan
Portillo
8
Галарса
Матиас
13
Luis
Sequeira
14
Мартинес
Алекс
10
Бустос
Науэль
7
Боу
Густаво
1
Mariano
Monllor
24
Alvaro
Dionisio
23
Francisco
Petrasso
42
Tiago
Palacios
16
Tobias
Ostchega
41
Matias
Ruiz
Diaz
8
Хэм
Эзекиль
28
Francisco
Maidana
11
Diego
Ruben
Tonetto
10
Matias
Reali
22
Federico
Castro
Тальерес Кордоба
4-3-3
Индепендьенте Ривадавия
4-4-2

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Индепендьенте Ривадавия

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПБ
0:0
ПБ
3:2
ПБ
3:1
НБ
1:3
НБ
3:2

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

3
1.67

Среднее время на гол

30
54

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

45
56

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соса Рамон 4 (1) 0.31
Джиротти Федерико 4 0.31
Ботта Рубен 2 0.15
Juan Rodriguez2 2 0.15
Портилья Хуан 1 0.08
Мартинес Алекс 1 0.08
Бустос Науэль 1 0.08
Бенавидес Гастон Америко 1 0.08
Боу Густаво 1 0.08
Каталан Матиас 1 0.08
Галарса Матиас 1 0.08
Портилльо Маркос 1 0.08
Эррера Гидо 0 0
Lucas Suarez II 0 0
Наварро Мигель 0 0
Индепендьенте Ривадавия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Victorio Gabriel Ramis 2 0.15
Federico Castro 2 0.15
Alex Arce 2 0.15
Bruno Felix Bianchi 1 0.08
Кавальяро Хуан 1 0.08
Luciano Andres Abecasis 1 0.08
Juan Manuel Vazquez 1 0.08
Mauricio Asenjo 1 0.08
Mauro Angel Maidana 1 0.08
Fabrizio Sartori 1 0.08
Matias Reali 0 0
Мас Эмануэль 0 0
Ромеро Гастон 0 0
Хэм Эзекиль 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джиротти Федерико 3 0
Портилльо Маркос 3 0
Портилья Хуан 3 0
Каталан Матиас 2 0
Juan Portillo 2 0
Бустос Науэль 2 0
Бенавидес Гастон Америко 2 0
Галарса Матиас 2 0
Боу Густаво 1 0
Lucas Suarez II 1 0
Наварро Мигель 1 0
Ортегоса Диего 1 0
Juan Rodriguez2 1 0
Соса Рамон 1 0
Мантилья Кевин 1 0
Индепендьенте Ривадавия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bruno Felix Bianchi 6 0
Francisco Petrasso 4 1
Luciano Andres Abecasis 4 0
Ромеро Гастон 4 0
Mauro Angel Maidana 2 0
Matias Ruiz Diaz 2 0
Antonio Napolitano 2 0
Gonzalo Marinelli 1 0
Хэм Эзекиль 1 0
Federico Castro 1 0
Juan Manuel Vazquez 1 0
Victorio Gabriel Ramis 1 0
Tiago Palacios 1 0
Tobias Ostchega 1 0
Matias Reali 1 0
Alex Arce 1 0
Хулиан Аскасибар 1 0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Индепендьенте Ривадавия
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

4
5
Тальерес Кордоба
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Индепендьенте Ривадавия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
10

Упущенные победы

7
2
Тальерес Кордоба
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Индепендьенте Ривадавия
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
12

Упущенные победы

11
7

Голы по времени матча

Забито

13
8
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
23%
2
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
2
25%
61-75
3
23%
2
25%
76-90

Пропущено

8
14
8 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
25%
2
14%
1-15
4
50%
2
14%
16-30
2
25%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
13%
2
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
29%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
43%
3
30%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
14%
1
10%
76-90

Забито

21
13
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
3
14%
2
15%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
6
29%
2
15%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
6
29%
3
23%
61-75
3
14%
2
15%
76-90

Пропущено

15
24
13 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
4
27%
3
13%
1-15
4
27%
3
13%
16-30
5
33%
7
29%
29%
31-45
1
7%
4
17%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
1
7%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Агропекуарио 3:0
Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Колон - Тальерес Кордоба 3:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Архентино де Кильмес 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2
Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Альмиранте Браун - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Майпу - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Вилья Дальмине 1:0 Депортиво Мадрин - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Атлетико Рафаэла 2:1 Эстудиантес Касерос - Индепендьенте Ривадавия 0:0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
Индепендьенте Ривадавия

Точный счет

4:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Тальерес Кордоба
Индепендьенте Ривадавия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
3
1.5
1
5
2
5
2.5
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
3
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
7
6
1.5
3
10
2
11
2.5
1
12
2
11
3.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 13 7 4 2 22 - 11 25
2.
Тальерес Кордоба
 13 6 5 2 22 - 14 23
3.
Барракас Сентраль
 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 4 3 12 - 8 22
5.
Велес Сарсфилд
 13 6 4 3 13 - 13 22
6.
Ривер Плейт
 12 5 6 1 21 - 8 21
7.
Институто Кордоба
 12 5 2 5 15 - 11 17
8.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 1 6 15 - 18 16
9.
Росарио Сентраль
 12 4 2 6 8 - 15 14
10.
Банфилд
 13 3 5 5 12 - 14 14
11.
Уракан
 12 3 3 6 8 - 12 12
12.
Депортиво Риестра
 12 3 2 7 7 - 15 11
13.
Индепендьенте Ривадавия
 13 2 2 9 13 - 24 8
14.
Атлетико Тукуман
 12 0 7 5 5 - 17 7

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 12 8 2 2 15 - 5 26
2.
Ланус
 12 7 2 3 19 - 10 23
3.
Дефенса и Хустисия
 13 6 5 2 16 - 13 23
4.
Бока Хуниорс
 12 6 4 2 19 - 11 22
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 6 3 3 16 - 8 21
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 6 3 4 13 - 14 21
7.
Расинг Авельянеда
 12 5 3 4 18 - 11 18
8.
Унион Санта-Фе
 13 4 5 4 15 - 14 17
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 3 6 4 10 - 14 15
10.
Бельграно
 13 3 5 5 19 - 17 14
11.
Платенсе
 12 2 6 4 6 - 13 12
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 2 4 7 10 - 20 10
13.
Сармьенто
 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Тигре
 12 1 2 9 6 - 21 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 6 6 0 0 16 - 4 18
2.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 14 - 7 14
3.
Велес Сарсфилд
 7 4 2 1 8 - 4 14
4.
Ривер Плейт
 6 3 3 0 13 - 4 12
5.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
6.
Росарио Сентраль
 5 3 1 1 5 - 3 10
7.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Уракан
 6 2 3 1 5 - 3 9
9.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 2 2 5 - 5 8
10.
Институто Кордоба
 7 2 2 3 8 - 8 8
11.
Депортиво Риестра
 6 2 0 4 3 - 7 6
12.
Атлетико Тукуман
 6 0 5 1 3 - 6 5
13.
Банфилд
 7 1 2 4 3 - 7 5
14.
Индепендьенте Ривадавия
 6 1 0 5 5 - 10 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 12 - 6 14
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 4 1 1 11 - 2 13
3.
Годой Крус
 6 3 2 1 6 - 3 11
4.
Дефенса и Хустисия
 6 3 2 1 8 - 7 11
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 3 2 2 5 - 5 11
6.
Ланус
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Унион Санта-Фе
 7 2 2 3 9 - 9 8
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 5 - 10 8
9.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 6 7
10.
Платенсе
 6 1 4 1 3 - 3 7
11.
Бельграно
 6 1 3 2 8 - 7 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 2 3 6 - 8 5
13.
Сармьенто
 6 1 1 4 6 - 8 4
14.
Тигре
 6 1 1 4 4 - 10 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 2 1 7 - 3 14
2.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 6 - 4 11
3.
Институто Кордоба
 5 3 0 2 7 - 3 9
4.
Ривер Плейт
 6 2 3 1 8 - 4 9
5.
Банфилд
 6 2 3 1 9 - 7 9
6.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 8 - 7 9
7.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 5 - 9 8
8.
Архентинос Хуниорс
 7 1 4 2 6 - 7 7
9.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 0 4 5 - 10 6
10.
Депортиво Риестра
 6 1 2 3 4 - 8 5
11.
Индепендьенте Ривадавия
 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
Росарио Сентраль
 7 1 1 5 3 - 12 4
13.
Уракан
 6 1 0 5 3 - 9 3
14.
Атлетико Тукуман
 6 0 2 4 2 - 11 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланус
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Годой Крус
 6 5 0 1 9 - 2 15
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Дефенса и Хустисия
 7 3 3 1 8 - 6 12
5.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 10 - 5 11
6.
Унион Санта-Фе
 6 2 3 1 6 - 5 9
7.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 5 8
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
9.
Бельграно
 7 2 2 3 11 - 10 8
10.
Сармьенто
 6 1 2 3 3 - 9 5
11.
Платенсе
 6 1 2 3 3 - 10 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 1 2 4 4 - 12 5
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 4 2 5 - 9 4
14.
Тигре
 6 0 1 5 2 - 11 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 10 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 8
Ланус Боу Вальтер 6 (1)
Бельграно Пассерини Лукас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 7
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 6
Индепендьенте Авельянеда Joaquin Laso 6
Ньюэллс Олд Бойз Главинович Ян 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Мартинес Алекс сделал результативную передачу.
  • 37'
    Г О О О О Л - Боу Густаво бьет в цель!
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    • 27'
      Хэм Эзекиль сделал результативную передачу.
    • 27'
      Г О О О О Л - Federico Castro бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Тальерес Кордоба 1:1 Индепендьенте Ривадавия онлайн

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