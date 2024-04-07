Тур: 13.
1:1
Конец матча
0'
0:1
27' ГолFederico Castro
1:1
37' ГолБоу Густаво
83' Желтая карточкаБенавидес Гастон Америко
84' Желтая карточкаХулиан Аскасибар
90'+7
Ход матча
27'
0:1
37'
1:1
84'
15
Риверос
Блас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Walter Ribonetto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Matias RealiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Joel SonoraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
15 Mateo Ortale
-
-
Главный тренер: Martin Cicotello
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Индепендьенте Ривадавия
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
3
1.67
Среднее время на гол
30
54
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
45
56
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соса Рамон
|4 (1)
|0.31
|Джиротти Федерико
|4
|0.31
|Ботта Рубен
|2
|0.15
|Juan Rodriguez2
|2
|0.15
|Портилья Хуан
|1
|0.08
|Мартинес Алекс
|1
|0.08
|Бустос Науэль
|1
|0.08
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0.08
|Боу Густаво
|1
|0.08
|Каталан Матиас
|1
|0.08
|Галарса Матиас
|1
|0.08
|Портилльо Маркос
|1
|0.08
|Эррера Гидо
|0
|0
|Lucas Suarez II
|0
|0
|Наварро Мигель
|0
|0
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Victorio Gabriel Ramis
|2
|0.15
|Federico Castro
|2
|0.15
|Alex Arce
|2
|0.15
|Bruno Felix Bianchi
|1
|0.08
|Кавальяро Хуан
|1
|0.08
|Luciano Andres Abecasis
|1
|0.08
|Juan Manuel Vazquez
|1
|0.08
|Mauricio Asenjo
|1
|0.08
|Mauro Angel Maidana
|1
|0.08
|Fabrizio Sartori
|1
|0.08
|Matias Reali
|0
|0
|Мас Эмануэль
|0
|0
|Ромеро Гастон
|0
|0
|Хэм Эзекиль
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джиротти Федерико
|3
|0
|Портилльо Маркос
|3
|0
|Портилья Хуан
|3
|0
|Каталан Матиас
|2
|0
|Juan Portillo
|2
|0
|Бустос Науэль
|2
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|2
|0
|Галарса Матиас
|2
|0
|Боу Густаво
|1
|0
|Lucas Suarez II
|1
|0
|Наварро Мигель
|1
|0
|Ортегоса Диего
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Соса Рамон
|1
|0
|Мантилья Кевин
|1
|0
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Felix Bianchi
|6
|0
|Francisco Petrasso
|4
|1
|Luciano Andres Abecasis
|4
|0
|Ромеро Гастон
|4
|0
|Mauro Angel Maidana
|2
|0
|Matias Ruiz Diaz
|2
|0
|Antonio Napolitano
|2
|0
|Gonzalo Marinelli
|1
|0
|Хэм Эзекиль
|1
|0
|Federico Castro
|1
|0
|Juan Manuel Vazquez
|1
|0
|Victorio Gabriel Ramis
|1
|0
|Tiago Palacios
|1
|0
|Tobias Ostchega
|1
|0
|Matias Reali
|1
|0
|Alex Arce
|1
|0
|Хулиан Аскасибар
|1
|0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Индепендьенте Ривадавия
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
4
5
Тальерес Кордоба
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Индепендьенте Ривадавия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
10
Упущенные победы
7
2
Тальерес Кордоба
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Индепендьенте Ривадавия
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
12
Упущенные победы
11
7
Голы по времени матча
Забито
13
8
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
23%
2
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
2
25%
61-75
3
23%
2
25%
76-90
Пропущено
8
14
8 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
25%
2
14%
1-15
4
50%
2
14%
16-30
2
25%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
13%
2
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
29%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
43%
3
30%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
14%
1
10%
76-90
Забито
21
13
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
3
14%
2
15%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
6
29%
2
15%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
6
29%
3
23%
61-75
3
14%
2
15%
76-90
Пропущено
15
24
13 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
4
27%
3
13%
1-15
4
27%
3
13%
16-30
5
33%
7
29%
29%
31-45
1
7%
4
17%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
1
7%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Агропекуарио 3:0
Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Колон - Тальерес Кордоба 3:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Архентино де Кильмес 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2
Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Альмиранте Браун - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Майпу - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Вилья Дальмине 1:0 Депортиво Мадрин - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Атлетико Рафаэла 2:1 Эстудиантес Касерос - Индепендьенте Ривадавия 0:0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
Индепендьенте Ривадавия
Точный счет
4:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Тальерес Кордоба
Индепендьенте Ривадавия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
43
15
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
33
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
76
310
211
112
211
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Ланус
|Боу Вальтер
|6 (1)
|Бельграно
|Пассерини Лукас
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|6
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Главинович Ян
|6