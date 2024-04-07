Тур: 13.
1:0
Перерыв
Ход матча
6'
1:0
45'
34
Мура
Факундо
22
Солер
Хулио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
38 Рубио ТобиасЗащитник
-
20 Конти ХерманЗащитник
-
18 Урси АгустинНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
29 Santino Vera
-
Главный тренер: Костас Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Солер ХулиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Ируста ЛукасЗащитник
-
24 Касерес ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Raul Loaiza
-
Главный тренер: Зилински Рикардо
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Ланус
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед
27 матчей
37%
22.2%
40.8%
10 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
29.6%
40.7%
29.7%
8 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
44.4%
18.5%
37.1%
12 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
11
Голов в среднем за матч
1.6
0.92
Среднее время на гол
56
98
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.58
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
43
26
Голов в среднем за матч
1.59
0.96
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
56
93
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Адриан
|11
|0.85
|Кинтеро Хуан
|3
|0.23
|Мура Факундо
|2
|0.15
|Сукулини Бруно
|1
|0.08
|Альмендра Агустин
|1
|0.08
|Мартинес Рохер
|1
|0.08
|Солари Сантьяго
|0
|0
|Рохас Габриэль
|0
|0
|Leonel Ariel Miranda
|0
|0
|Gaston Martirena
|0
|0
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боу Вальтер
|6
|0.46
|Морено Марселино
|4
|0.31
|Leandro Diaz III
|2
|0.15
|Пенья Фелипе
|2
|0.15
|Каррера Рамиро
|1
|0.08
|Агирре Брайан
|1
|0.08
|Альварес Фавио
|1
|0.08
|Лотти Аугусто
|1
|0.08
|Боджо Лусиано
|1
|0.08
|Торрес Джонатан
|0
|0
|Муньос Эсекьель
|0
|0
|Акоста Лукас II
|0
|0
|Raul Loaiza
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукулини Бруно
|5
|0
|Соса Сантьяго
|4
|0
|Рубио Тобиас
|4
|0
|Мартинес Адриан
|3
|0
|Кинтеро Хуан
|2
|0
|Бассо Агустин
|2
|0
|Maximiliano Salas
|2
|0
|Альмендра Агустин
|2
|0
|Солари Сантьяго
|1
|0
|Конти Херман
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Мура Факундо
|1
|0
|Карбонеро Йохан
|1
|0
|Gaston Martirena
|1
|0
|Baltasar Rodriguez
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Агирре Брайан
|5
|0
|Каррера Рамиро
|4
|0
|Боджо Лусиано
|4
|0
|Пенья Фелипе
|3
|0
|Торрес Джонатан
|2
|0
|Домингес Нери
|2
|0
|Лусиатти Брайан
|2
|0
|Raul Loaiza
|2
|0
|Касерес Хуан
|2
|0
|Муньос Эсекьель
|1
|0
|Альварес Фавио
|1
|0
|Гонсалес Максимилиано
|1
|0
|Акоста Лукас II
|1
|0
|Лотти Аугусто
|1
|0
|Морено Марселино
|1
|0
|Канале Хосе Мария
|1
|0
|Родригес Агустин
|1
|0
|Солер Хулио
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ланус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
0
Расинг Авельянеда
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Ланус
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
8
8
Расинг Авельянеда
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Ланус
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
9
8
Голы по времени матча
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
25%
5
45%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
11
8
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
5
45%
0
0%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
1
9%
3
38%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Забито
19
19
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
2
11%
2
11%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
3
16%
1
5%
31-45
5
26%
1
5%
46-60
3
16%
7
37%
61-75
3
16%
6
32%
76-90
Пропущено
10
10
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
10%
2
20%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
1
10%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Бурсако 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1
Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Эстудиантес Ла-Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1
Ланус
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Куяба - Ланус 1:1 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Бельграно - Ланус 0:1 Ланус - Эль Порвенир 0:1
Тигре - Ланус 2:3 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Ланус - Банфилд 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Ланус - Платенсе 3:0 Годой Крус - Ланус 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Ланус 1:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Унион Санта-Фе - Ланус 0:0 Ланус - Бельграно 2:0 Ланус - Тигре 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 0:0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Ланус
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Ланус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
24
33
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
33
33
24
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
93
57
66
48
39
210
111
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|15 - 5
|26
|2.
|0:1
|13
|7
|2
|4
|19 - 11
|23
|3.
|13
|6
|5
|2
|16 - 13
|23
|4.
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|5.
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|6.
|1:0
|13
|6
|3
|4
|19 - 11
|21
|7.
|13
|6
|3
|4
|13 - 14
|21
|8.
|13
|4
|5
|4
|15 - 14
|17
|9.
|13
|3
|6
|4
|10 - 14
|15
|10.
|13
|3
|5
|5
|19 - 17
|14
|11.
|12
|2
|6
|4
|6 - 13
|12
|12.
|13
|2
|4
|7
|10 - 20
|10
|13.
|12
|2
|3
|7
|9 - 17
|9
|14.
|12
|1
|2
|9
|6 - 21
|5
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|2.
|6
|4
|1
|1
|11 - 2
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|5 - 5
|11
|6.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|9 - 6
|10
|7.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|5 - 10
|8
|10.
|6
|1
|4
|1
|3 - 3
|7
|11.
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|13.
|6
|1
|1
|4
|6 - 8
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|9 - 2
|15
|2.
|0:1
|7
|5
|0
|2
|11 - 4
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|4.
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|5.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|6.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|10.
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|12.
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|13.
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|14.
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|11 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Ланус
|Боу Вальтер
|6 (1)
|Бельграно
|Пассерини Лукас
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|6
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Главинович Ян
|6