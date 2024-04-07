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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 13.
Расинг Авельянеда
1:0
Перерыв
Ланус
0'
1:0
6' Гол
Мартинес Адриан
45' Желтая карточка
Мартинес Адриан

Ход матча

6'
Мартинес Адриан
(Мура Факундо)
1:0
45'
Мартинес Адриан
 
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Расинг Авельянеда
Ничья
Ланус
4.05
5.70
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9.20
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Все Коэффициенты
21
Ариас
Габриэль
6
Nazareno
Colombo
3
Marco
Di
Cesare
2
Бассо
Агустин
28
Солари
Сантьяго
34
Мура
Факундо
36
Сукулини
Бруно
32
Альмендра
Агустин
8
Кинтеро
Хуан
7
Maximiliano
Salas
9
Мартинес
Адриан
42
Акоста
Лукас
II
4
Перес
Гонсало
23
Домингес
Нери
6
Лусиатти
Брайан
35
Агирре
Брайан
22
Солер
Хулио
10
Морено
Марселино
5
Пенья
Фелипе
32
Каррера
Рамиро
18
Leandro
Diaz
III
9
Боу
Вальтер
Расинг Авельянеда
3-4-1-2
Ланус
5-3-2

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Ланус

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед

27 матчей

37%
22.2%
40.8%
10 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

29.6%
40.7%
29.7%
8 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.4%
18.5%
37.1%
12 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

КПЛ
0:2
ЛП
2:1
ЛП
0:1
ЛП
3:1
С
1:0
С
0:1
С
3:1
П
3:0
ТМК
0:1
П
2:1
П
2:0
П
1:3
П
1:0
П
1:1
КС
2:0
КС
1:2
П
0:0
П
1:1
П
3:1
ПА
1:1
ПА
4:1
ПА
4:0
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
3:1
ПА
0:2
ПАК
3:3

Голы

Всего голов

24
11

Голов в среднем за матч

1.6
0.92

Среднее время на гол

56
98

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.58
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

43
26

Голов в среднем за матч

1.59
0.96

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

56
93

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Адриан 11 0.85
Кинтеро Хуан 3 0.23
Мура Факундо 2 0.15
Сукулини Бруно 1 0.08
Альмендра Агустин 1 0.08
Мартинес Рохер 1 0.08
Солари Сантьяго 0 0
Рохас Габриэль 0 0
Leonel Ariel Miranda 0 0
Gaston Martirena 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Вальтер 6 0.46
Морено Марселино 4 0.31
Leandro Diaz III 2 0.15
Пенья Фелипе 2 0.15
Каррера Рамиро 1 0.08
Агирре Брайан 1 0.08
Альварес Фавио 1 0.08
Лотти Аугусто 1 0.08
Боджо Лусиано 1 0.08
Торрес Джонатан 0 0
Муньос Эсекьель 0 0
Акоста Лукас II 0 0
Raul Loaiza 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукулини Бруно 5 0
Соса Сантьяго 4 0
Рубио Тобиас 4 0
Мартинес Адриан 3 0
Кинтеро Хуан 2 0
Бассо Агустин 2 0
Maximiliano Salas 2 0
Альмендра Агустин 2 0
Солари Сантьяго 1 0
Конти Херман 1 0
Ариас Габриэль 1 0
Мура Факундо 1 0
Карбонеро Йохан 1 0
Gaston Martirena 1 0
Baltasar Rodriguez 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Агирре Брайан 5 0
Каррера Рамиро 4 0
Боджо Лусиано 4 0
Пенья Фелипе 3 0
Торрес Джонатан 2 0
Домингес Нери 2 0
Лусиатти Брайан 2 0
Raul Loaiza 2 0
Касерес Хуан 2 0
Муньос Эсекьель 1 0
Альварес Фавио 1 0
Гонсалес Максимилиано 1 0
Акоста Лукас II 1 0
Лотти Аугусто 1 0
Морено Марселино 1 0
Канале Хосе Мария 1 0
Родригес Агустин 1 0
Солер Хулио 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ланус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
0
Расинг Авельянеда
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Ланус
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

8
8
Расинг Авельянеда
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Ланус
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

9
8

Голы по времени матча

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
25%
5
45%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
5
45%
0
0%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
1
9%
3
38%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Забито

19
19
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
2
11%
2
11%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
3
16%
1
5%
31-45
5
26%
1
5%
46-60
3
16%
7
37%
61-75
3
16%
6
32%
76-90

Пропущено

10
10
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
10%
2
20%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
1
10%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Бурсако 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1
Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Эстудиантес Ла-Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1
Ланус
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Куяба - Ланус 1:1 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Бельграно - Ланус 0:1 Ланус - Эль Порвенир 0:1
Тигре - Ланус 2:3 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Ланус - Банфилд 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Ланус - Платенсе 3:0 Годой Крус - Ланус 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Ланус 1:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Унион Санта-Фе - Ланус 0:0 Ланус - Бельграно 2:0 Ланус - Тигре 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 0:0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Ланус

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Ланус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
3
3
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
3
3
2
4
2.5
2
4
1
5
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
3
5
7
1.5
6
6
4
8
2.5
3
9
2
10
3.5
1
11

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 13 7 4 2 22 - 11 25
2.
Барракас Сентраль
 13 7 4 2 17 - 12 25
3.
Тальерес Кордоба
 13 6 5 2 22 - 14 23
4.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 4 3 12 - 8 22
5.
Велес Сарсфилд
 13 6 4 3 13 - 13 22
6.
Ривер Плейт
 12 5 6 1 21 - 8 21
7.
Институто Кордоба
 13 5 2 6 17 - 14 17
8.
Химнасия Ла-Плата
 13 5 1 7 17 - 21 16
9.
Росарио Сентраль
 12 4 2 6 8 - 15 14
10.
Банфилд
 13 3 5 5 12 - 14 14
11.
Уракан
 12 3 3 6 8 - 12 12
12.
Депортиво Риестра
 12 3 2 7 7 - 15 11
13.
Атлетико Тукуман
 13 1 7 5 8 - 19 10
14.
Индепендьенте Ривадавия
 13 2 2 9 13 - 24 8

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 12 8 2 2 15 - 5 26
2.
Ланус
 0:1 13 7 2 4 19 - 11 23
3.
Дефенса и Хустисия
 13 6 5 2 16 - 13 23
4.
Бока Хуниорс
 12 6 4 2 19 - 11 22
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 6 3 3 16 - 8 21
6.
Расинг Авельянеда
 1:0 13 6 3 4 19 - 11 21
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 6 3 4 13 - 14 21
8.
Унион Санта-Фе
 13 4 5 4 15 - 14 17
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 3 6 4 10 - 14 15
10.
Бельграно
 13 3 5 5 19 - 17 14
11.
Платенсе
 12 2 6 4 6 - 13 12
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 2 4 7 10 - 20 10
13.
Сармьенто
 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Тигре
 12 1 2 9 6 - 21 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 6 6 0 0 16 - 4 18
2.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 14 - 7 14
3.
Велес Сарсфилд
 7 4 2 1 8 - 4 14
4.
Барракас Сентраль
 7 4 2 1 11 - 8 14
5.
Ривер Плейт
 6 3 3 0 13 - 4 12
6.
Росарио Сентраль
 5 3 1 1 5 - 3 10
7.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Уракан
 6 2 3 1 5 - 3 9
9.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 2 2 5 - 5 8
10.
Институто Кордоба
 7 2 2 3 8 - 8 8
11.
Атлетико Тукуман
 7 1 5 1 6 - 8 8
12.
Депортиво Риестра
 6 2 0 4 3 - 7 6
13.
Банфилд
 7 1 2 4 3 - 7 5
14.
Индепендьенте Ривадавия
 6 1 0 5 5 - 10 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 12 - 6 14
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 4 1 1 11 - 2 13
3.
Годой Крус
 6 3 2 1 6 - 3 11
4.
Дефенса и Хустисия
 6 3 2 1 8 - 7 11
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 3 2 2 5 - 5 11
6.
Расинг Авельянеда
 1:0 7 3 1 3 9 - 6 10
7.
Ланус
 0:1 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Унион Санта-Фе
 7 2 2 3 9 - 9 8
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 5 - 10 8
10.
Платенсе
 6 1 4 1 3 - 3 7
11.
Бельграно
 6 1 3 2 8 - 7 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 2 3 6 - 8 5
13.
Сармьенто
 6 1 1 4 6 - 8 4
14.
Тигре
 6 1 1 4 4 - 10 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 2 1 7 - 3 14
2.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 6 - 4 11
3.
Институто Кордоба
 6 3 0 3 9 - 6 9
4.
Ривер Плейт
 6 2 3 1 8 - 4 9
5.
Банфилд
 6 2 3 1 9 - 7 9
6.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 8 - 7 9
7.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 5 - 9 8
8.
Архентинос Хуниорс
 7 1 4 2 6 - 7 7
9.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 0 5 7 - 13 6
10.
Депортиво Риестра
 6 1 2 3 4 - 8 5
11.
Индепендьенте Ривадавия
 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
Росарио Сентраль
 7 1 1 5 3 - 12 4
13.
Уракан
 6 1 0 5 3 - 9 3
14.
Атлетико Тукуман
 6 0 2 4 2 - 11 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 5 0 1 9 - 2 15
2.
Ланус
 0:1 7 5 0 2 11 - 4 15
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Дефенса и Хустисия
 7 3 3 1 8 - 6 12
5.
Расинг Авельянеда
 1:0 6 3 2 1 10 - 5 11
6.
Унион Санта-Фе
 6 2 3 1 6 - 5 9
7.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 5 8
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
9.
Бельграно
 7 2 2 3 11 - 10 8
10.
Сармьенто
 6 1 2 3 3 - 9 5
11.
Платенсе
 6 1 2 3 3 - 10 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 1 2 4 4 - 12 5
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 4 2 5 - 9 4
14.
Тигре
 6 0 1 5 2 - 11 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 11 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 8
Ланус Боу Вальтер 6 (1)
Бельграно Пассерини Лукас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 7
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 6
Индепендьенте Авельянеда Joaquin Laso 6
Ньюэллс Олд Бойз Главинович Ян 6
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  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Мартинес Адриан получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Мура Факундо сделал результативную передачу.
  • 6'
    Г О О О О Л - Мартинес Адриан бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Ланус
4.05
5.70
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9.20
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