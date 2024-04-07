Тур: 13.
0:0
Первый тайм: 23'
Ход матча
4'
32
Juan
Infante
18
Renzo
Tesuri
40
Justo
Giani
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Juan InfanteЗащитник
-
18 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Justo GianiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Sergio OrtizПолузащитник
-
26 Каштру ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
25 Tomas Durso
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пинтадо ХуанЗащитник
- Защитник
-
37 Санчес ФилипЗащитник
- Защитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Маделон Леонардо
История личных встреч
Атлетико Тукуман
Химнасия Ла-Плата
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
19 матчей
42.1%
15.8%
42.1%
8 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.38
1.18
Среднее время на гол
65
76
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.27
0.88
Среднее время на гол
70
102
Всего голов
25
20
Голов в среднем за матч
1.32
1.05
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
68
85
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Guillermo Acosta
|1
|0.08
|Renzo Tesuri
|1
|0.08
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0.08
|Justo Giani
|1
|0.08
|Баямич Матео
|1
|0.08
|Marcelo Estigarribia2
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домингес Бенжамин
|4
|0.31
|Рамирес Эрик Иван
|2
|0.15
|Санчес Филип
|2
|0.15
|Де Бласис Пабло
|1 (1)
|0.08
|Cristian Colman
|1
|0.08
|Моралес Леонардо
|1
|0.08
|Кабрал Джонатан
|1
|0.08
|Саравия Родриго
|1
|0.08
|Маммини Иво
|1
|0.08
|Мило Федерико
|0
|0
|Чавес Лаутаро
|0
|0
|Салазар Давид
|0
|0
|Абальдо Матиас
|0
|0
Карточки
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Romero
|4
|1
|Renzo Tesuri
|3
|0
|Guillermo Acosta
|2
|0
|Marcelo Estigarribia2
|2
|0
|Nicolas Castro1
|2
|0
|Francisco Flores
|1
|0
|Девекки Хосе
|1
|0
|Nestor Breitenbruch
|1
|0
|Gonzalo Paz
|1
|0
|Adrian Sanchez
|1
|0
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0
|Gianluca Ferrari
|1
|0
|Augustin Lagos
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канто Густаво
|1
|2
|Родригес Йонатан
|4
|0
|Кабрал Джонатан
|2
|1
|Моралес Леонардо
|3
|0
|Пинтадо Хуан
|3
|0
|Де Бласис Пабло
|2
|0
|Кастро Лукас
|2
|0
|Рамирес Эрик Иван
|2
|0
|Саравия Родриго
|2
|0
|Маммини Иво
|2
|0
|Абальдо Матиас
|0
|1
|Мило Федерико
|1
|0
|Рамирес Матиас
|1
|0
|Троянски Франко
|1
|0
|Энрике Гиллермо
|1
|0
|Домингес Бенжамин
|1
|0
|Санчес Филип
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Химнасия Ла-Плата
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
3
Атлетико Тукуман
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
1
7
Атлетико Тукуман
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Химнасия Ла-Плата
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
4
10
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
11
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
2
33%
3
27%
76-90
Забито
3
10
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
2
20%
1
13%
76-90
Забито
6
14
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 3
0
0%
1
7%
1-15
2
33%
1
7%
16-30
3
50%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
17%
4
29%
76-90
Пропущено
16
19
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
6%
2
11%
1-15
3
19%
4
21%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
3
19%
1
5%
46-60
3
19%
5
26%
61-75
4
25%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенсорес де Бельграно 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1
Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 0:2 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0
Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Сентро Эспаньол 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 1:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2
Результаты матчей
Атлетико Тукуман
Химнасия Ла-Плата
Точный счет
0:0
3 раза 50%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:0
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Атлетико Тукуман
Химнасия Ла-Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
51
15
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
48
Больше Меньше
102
111
48
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|22 - 11
|25
|2.
|13
|6
|5
|2
|22 - 14
|23
|3.
|0:0
|13
|6
|5
|2
|14 - 10
|23
|4.
|13
|6
|4
|3
|12 - 8
|22
|5.
|13
|6
|4
|3
|13 - 13
|22
|6.
|12
|5
|6
|1
|21 - 8
|21
|7.
|0:0
|13
|5
|3
|5
|15 - 11
|18
|8.
|0:0
|13
|5
|2
|6
|15 - 18
|17
|9.
|12
|4
|2
|6
|8 - 15
|14
|10.
|13
|3
|5
|5
|12 - 14
|14
|11.
|12
|3
|3
|6
|8 - 12
|12
|12.
|12
|3
|2
|7
|7 - 15
|11
|13.
|13
|2
|2
|9
|13 - 24
|8
|14.
|0:0
|13
|0
|8
|5
|5 - 17
|8
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|16 - 4
|18
|2.
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|4.
|6
|3
|3
|0
|13 - 4
|12
|5.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|6.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|7.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|8.
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|10.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|11.
|6
|2
|0
|4
|3 - 7
|6
|12.
|0:0
|7
|0
|6
|1
|3 - 6
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|14.
|6
|1
|0
|5
|5 - 10
|3
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|7 - 3
|14
|2.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|3.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 3
|10
|4.
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|5.
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|5 - 9
|8
|8.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|9.
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|10.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|11.
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|12.
|7
|1
|1
|5
|3 - 12
|4
|13.
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|14.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Ланус
|Боу Вальтер
|6 (1)
|Бельграно
|Пассерини Лукас
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|6
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Главинович Ян
|6