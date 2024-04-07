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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 13.
Атлетико Тукуман
3:2
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
0'
4' Желтая карточка
Пинтадо Хуан
0:1
25' Гол
Рамирес Эрик Иван
1:1
38' Гол
Баямич Матео
51' Желтая карточка
Marcelo Estigarribia2
2:1
59' Гол
Juan Infante
3:1
80' Гол
Баямич Матео
3:2
90' Гол
Салазар Давид
90'+5
1
Девекки
Хосе
14
Augustin
Lagos
2
Francisco
Flores
20
Nicolas
Romero
32
Juan
Infante
18
Renzo
Tesuri
8
Guillermo
Acosta
5
Adrian
Sanchez
40
Justo
Giani
9
Баямич
Матео
19
Marcelo
Estigarribia2
23
Инсфран
Нельсон
15
Пинтадо
Хуан
4
Моралес
Леонардо
37
Санчес
Филип
18
Коласо
Николас
19
Кастро
Лукас
10
Де
Бласис
Пабло
8
Родригес
Йонатан
7
Домингес
Бенжамин
33
Троянски
Франко
11
Рамирес
Эрик
Иван
Атлетико Тукуман
4-4-2
Химнасия Ла-Плата
4-4-2

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Химнасия Ла-Плата

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

19 матчей

42.1%
15.8%
42.1%
8 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

КПЛ
1:2
ЛП
2:0
ЛП
2:0
КПЛ
1:2
ЛП
1:0
КПЛ
2:0
КДМЭП
0:1
С
1:0
С
4:1
С
1:2
ТМК
1:3
ТМК
1:0
П
0:1
ПБ
0:0
ПБ
1:1
НБ
0:2
НБ
3:2
ПА
3:3
ПА
1:0

Голы

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.38
1.18

Среднее время на гол

65
76

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.27
0.88

Среднее время на гол

70
102

Всего голов

25
20

Голов в среднем за матч

1.32
1.05

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

68
85

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баямич Матео 3 0.23
Renzo Tesuri 1 0.08
Mateo Agustin Coronel 1 0.08
Guillermo Acosta 1 0.08
Juan Infante 1 0.08
Justo Giani 1 0.08
Marcelo Estigarribia2 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Бенжамин 4 0.31
Рамирес Эрик Иван 3 0.23
Санчес Филип 2 0.15
Де Бласис Пабло 1 (1) 0.08
Cristian Colman 1 0.08
Моралес Леонардо 1 0.08
Салазар Давид 1 0.08
Кабрал Джонатан 1 0.08
Саравия Родриго 1 0.08
Маммини Иво 1 0.08
Мило Федерико 0 0
Чавес Лаутаро 0 0
Абальдо Матиас 0 0

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Romero 4 1
Renzo Tesuri 3 0
Marcelo Estigarribia2 3 0
Guillermo Acosta 2 0
Nicolas Castro1 2 0
Francisco Flores 1 0
Девекки Хосе 1 0
Nestor Breitenbruch 1 0
Gonzalo Paz 1 0
Adrian Sanchez 1 0
Mateo Agustin Coronel 1 0
Gianluca Ferrari 1 0
Augustin Lagos 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канто Густаво 1 2
Родригес Йонатан 4 0
Кабрал Джонатан 2 1
Моралес Леонардо 3 0
Пинтадо Хуан 3 0
Де Бласис Пабло 2 0
Кастро Лукас 2 0
Рамирес Эрик Иван 2 0
Саравия Родриго 2 0
Маммини Иво 2 0
Абальдо Матиас 0 1
Мило Федерико 1 0
Рамирес Матиас 1 0
Троянски Франко 1 0
Энрике Гиллермо 1 0
Домингес Бенжамин 1 0
Санчес Филип 1 0

Результаты матчей

Атлетико Тукуман
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Химнасия Ла-Плата
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
5
Атлетико Тукуман
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

1
7
Атлетико Тукуман
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Химнасия Ла-Плата
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

4
12

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

8
14
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
2
25%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
2
25%
2
14%
61-75
3
38%
4
29%
76-90

Забито

3
10
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
2
20%
1
13%
76-90

Забито

9
16
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 3
0
0%
1
6%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
4
44%
2
13%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
2
22%
5
31%
76-90

Пропущено

18
22
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
6%
2
9%
1-15
4
22%
4
18%
16-30
2
11%
4
18%
31-45
3
17%
2
9%
46-60
3
17%
5
23%
61-75
5
28%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенсорес де Бельграно 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1
Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 0:2 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0
Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Сентро Эспаньол 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 1:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2

Результаты матчей

Атлетико Тукуман
Химнасия Ла-Плата

Точный счет

0:0
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Атлетико Тукуман
Химнасия Ла-Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
1
2
5
1.5
4
2
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
11
2
2
11
1.5
5
8
1
12
2.5
1
12

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 13 7 4 2 22 - 11 25
2.
Барракас Сентраль
 13 7 4 2 17 - 12 25
3.
Тальерес Кордоба
 13 6 5 2 22 - 14 23
4.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 4 3 12 - 8 22
5.
Велес Сарсфилд
 13 6 4 3 13 - 13 22
6.
Ривер Плейт
 12 5 6 1 21 - 8 21
7.
Институто Кордоба
 13 5 2 6 17 - 14 17
8.
Химнасия Ла-Плата
 13 5 1 7 17 - 21 16
9.
Росарио Сентраль
 12 4 2 6 8 - 15 14
10.
Банфилд
 13 3 5 5 12 - 14 14
11.
Уракан
 12 3 3 6 8 - 12 12
12.
Депортиво Риестра
 12 3 2 7 7 - 15 11
13.
Атлетико Тукуман
 13 1 7 5 8 - 19 10
14.
Индепендьенте Ривадавия
 13 2 2 9 13 - 24 8

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 12 8 2 2 15 - 5 26
2.
Ланус
 0:1 13 7 2 4 19 - 11 23
3.
Дефенса и Хустисия
 13 6 5 2 16 - 13 23
4.
Бока Хуниорс
 12 6 4 2 19 - 11 22
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 6 3 3 16 - 8 21
6.
Расинг Авельянеда
 1:0 13 6 3 4 19 - 11 21
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 6 3 4 13 - 14 21
8.
Унион Санта-Фе
 13 4 5 4 15 - 14 17
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 3 6 4 10 - 14 15
10.
Бельграно
 13 3 5 5 19 - 17 14
11.
Платенсе
 12 2 6 4 6 - 13 12
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 2 4 7 10 - 20 10
13.
Сармьенто
 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Тигре
 12 1 2 9 6 - 21 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 6 6 0 0 16 - 4 18
2.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 14 - 7 14
3.
Велес Сарсфилд
 7 4 2 1 8 - 4 14
4.
Барракас Сентраль
 7 4 2 1 11 - 8 14
5.
Ривер Плейт
 6 3 3 0 13 - 4 12
6.
Росарио Сентраль
 5 3 1 1 5 - 3 10
7.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Уракан
 6 2 3 1 5 - 3 9
9.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 2 2 5 - 5 8
10.
Институто Кордоба
 7 2 2 3 8 - 8 8
11.
Атлетико Тукуман
 7 1 5 1 6 - 8 8
12.
Депортиво Риестра
 6 2 0 4 3 - 7 6
13.
Банфилд
 7 1 2 4 3 - 7 5
14.
Индепендьенте Ривадавия
 6 1 0 5 5 - 10 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 12 - 6 14
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 4 1 1 11 - 2 13
3.
Годой Крус
 6 3 2 1 6 - 3 11
4.
Дефенса и Хустисия
 6 3 2 1 8 - 7 11
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 3 2 2 5 - 5 11
6.
Расинг Авельянеда
 1:0 7 3 1 3 9 - 6 10
7.
Ланус
 0:1 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Унион Санта-Фе
 7 2 2 3 9 - 9 8
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 5 - 10 8
10.
Платенсе
 6 1 4 1 3 - 3 7
11.
Бельграно
 6 1 3 2 8 - 7 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 2 3 6 - 8 5
13.
Сармьенто
 6 1 1 4 6 - 8 4
14.
Тигре
 6 1 1 4 4 - 10 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 2 1 7 - 3 14
2.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 6 - 4 11
3.
Институто Кордоба
 6 3 0 3 9 - 6 9
4.
Ривер Плейт
 6 2 3 1 8 - 4 9
5.
Банфилд
 6 2 3 1 9 - 7 9
6.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 8 - 7 9
7.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 5 - 9 8
8.
Архентинос Хуниорс
 7 1 4 2 6 - 7 7
9.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 0 5 7 - 13 6
10.
Депортиво Риестра
 6 1 2 3 4 - 8 5
11.
Индепендьенте Ривадавия
 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
Росарио Сентраль
 7 1 1 5 3 - 12 4
13.
Уракан
 6 1 0 5 3 - 9 3
14.
Атлетико Тукуман
 6 0 2 4 2 - 11 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 5 0 1 9 - 2 15
2.
Ланус
 0:1 7 5 0 2 11 - 4 15
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Дефенса и Хустисия
 7 3 3 1 8 - 6 12
5.
Расинг Авельянеда
 1:0 6 3 2 1 10 - 5 11
6.
Унион Санта-Фе
 6 2 3 1 6 - 5 9
7.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 5 8
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
9.
Бельграно
 7 2 2 3 11 - 10 8
10.
Сармьенто
 6 1 2 3 3 - 9 5
11.
Платенсе
 6 1 2 3 3 - 10 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 1 2 4 4 - 12 5
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 4 2 5 - 9 4
14.
Тигре
 6 0 1 5 2 - 11 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 11 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 8
Ланус Боу Вальтер 6 (1)
Бельграно Пассерини Лукас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 7
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 6
Индепендьенте Авельянеда Joaquin Laso 6
Ньюэллс Олд Бойз Главинович Ян 6
Весь список
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