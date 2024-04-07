Тур: 13.
3:2
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаПинтадо Хуан
0:1
25' ГолРамирес Эрик Иван
1:1
38' ГолБаямич Матео
51' Желтая карточкаMarcelo Estigarribia2
2:1
59' ГолJuan Infante
3:1
80' ГолБаямич Матео
3:2
90' ГолСалазар Давид
90'+5
Ход матча
4'
25'
38'
1:1
59'
2:1
80'
90'
32
Juan
Infante
18
Renzo
Tesuri
40
Justo
Giani
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Juan InfanteЗащитник
-
18 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Justo GianiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Sergio OrtizПолузащитник
-
26 Каштру ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
25 Tomas Durso
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пинтадо ХуанЗащитник
- Защитник
-
37 Санчес ФилипЗащитник
- Защитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Маделон Леонардо
История личных встреч
Атлетико Тукуман
Химнасия Ла-Плата
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
19 матчей
42.1%
15.8%
42.1%
8 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.38
1.18
Среднее время на гол
65
76
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.27
0.88
Среднее время на гол
70
102
Всего голов
25
20
Голов в среднем за матч
1.32
1.05
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
68
85
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баямич Матео
|3
|0.23
|Renzo Tesuri
|1
|0.08
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0.08
|Guillermo Acosta
|1
|0.08
|Juan Infante
|1
|0.08
|Justo Giani
|1
|0.08
|Marcelo Estigarribia2
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домингес Бенжамин
|4
|0.31
|Рамирес Эрик Иван
|3
|0.23
|Санчес Филип
|2
|0.15
|Де Бласис Пабло
|1 (1)
|0.08
|Cristian Colman
|1
|0.08
|Моралес Леонардо
|1
|0.08
|Салазар Давид
|1
|0.08
|Кабрал Джонатан
|1
|0.08
|Саравия Родриго
|1
|0.08
|Маммини Иво
|1
|0.08
|Мило Федерико
|0
|0
|Чавес Лаутаро
|0
|0
|Абальдо Матиас
|0
|0
Карточки
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Romero
|4
|1
|Renzo Tesuri
|3
|0
|Marcelo Estigarribia2
|3
|0
|Guillermo Acosta
|2
|0
|Nicolas Castro1
|2
|0
|Francisco Flores
|1
|0
|Девекки Хосе
|1
|0
|Nestor Breitenbruch
|1
|0
|Gonzalo Paz
|1
|0
|Adrian Sanchez
|1
|0
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0
|Gianluca Ferrari
|1
|0
|Augustin Lagos
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канто Густаво
|1
|2
|Родригес Йонатан
|4
|0
|Кабрал Джонатан
|2
|1
|Моралес Леонардо
|3
|0
|Пинтадо Хуан
|3
|0
|Де Бласис Пабло
|2
|0
|Кастро Лукас
|2
|0
|Рамирес Эрик Иван
|2
|0
|Саравия Родриго
|2
|0
|Маммини Иво
|2
|0
|Абальдо Матиас
|0
|1
|Мило Федерико
|1
|0
|Рамирес Матиас
|1
|0
|Троянски Франко
|1
|0
|Энрике Гиллермо
|1
|0
|Домингес Бенжамин
|1
|0
|Санчес Филип
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Тукуман
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Химнасия Ла-Плата
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
5
Атлетико Тукуман
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
1
7
Атлетико Тукуман
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Химнасия Ла-Плата
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
4
12
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Пропущено
8
14
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
2
25%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
2
25%
2
14%
61-75
3
38%
4
29%
76-90
Забито
3
10
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
2
20%
1
13%
76-90
Забито
9
16
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 3
0
0%
1
6%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
4
44%
2
13%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
2
22%
5
31%
76-90
Пропущено
18
22
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
6%
2
9%
1-15
4
22%
4
18%
16-30
2
11%
4
18%
31-45
3
17%
2
9%
46-60
3
17%
5
23%
61-75
5
28%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенсорес де Бельграно 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1
Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 0:2 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0
Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Сентро Эспаньол 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 1:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2
Результаты матчей
Атлетико Тукуман
Химнасия Ла-Плата
Точный счет
0:0
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Атлетико Тукуман
Химнасия Ла-Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
51
25
42
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
112
211
58
112
112
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|15 - 5
|26
|2.
|0:1
|13
|7
|2
|4
|19 - 11
|23
|3.
|13
|6
|5
|2
|16 - 13
|23
|4.
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|5.
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|6.
|1:0
|13
|6
|3
|4
|19 - 11
|21
|7.
|13
|6
|3
|4
|13 - 14
|21
|8.
|13
|4
|5
|4
|15 - 14
|17
|9.
|13
|3
|6
|4
|10 - 14
|15
|10.
|13
|3
|5
|5
|19 - 17
|14
|11.
|12
|2
|6
|4
|6 - 13
|12
|12.
|13
|2
|4
|7
|10 - 20
|10
|13.
|12
|2
|3
|7
|9 - 17
|9
|14.
|12
|1
|2
|9
|6 - 21
|5
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|2.
|6
|4
|1
|1
|11 - 2
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|5 - 5
|11
|6.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|9 - 6
|10
|7.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|5 - 10
|8
|10.
|6
|1
|4
|1
|3 - 3
|7
|11.
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|13.
|6
|1
|1
|4
|6 - 8
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|9 - 2
|15
|2.
|0:1
|7
|5
|0
|2
|11 - 4
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|4.
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|5.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|6.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|10.
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|12.
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|13.
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|14.
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|11 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Ланус
|Боу Вальтер
|6 (1)
|Бельграно
|Пассерини Лукас
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|6
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Главинович Ян
|6