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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 13.
Унион Санта-Фе
1:2
Первый тайм: 30'
Бельграно
0'
0:1
3' Гол
Хара Франко
8' Желтая карточка
Рейна Брайан
0:2
23' Пенальти
Хара Франко
1:2
27' Гол
Питтон Бруно

Ход матча

3'
0:1
Хара Франко
8'
 
Рейна Брайан
23'
0:2
Хара Франко
27'
Питтон Бруно
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Санта-Фе
Ничья
Бельграно
3.95
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3.44
5.47
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Кардосо
Тьяго
34
Пардо
Франко
2
Торрен
Мигель
Анхель
3
Корвалан
Клаудио
16
Вера
Федерико
14
Питтон
Бруно
28
Питтон
Мауро
5
Marcos
Mosqueira
7
Диале
Мауро
Луна
18
Гамба
Лукас
77
Бальбоа
Адриан
1
Чикко
Игнасио
4
Баринага
Хуан
40
Морено
Матиас
6
Ребола
Алехандро
13
Мерьяно
Николас
34
Geronimo
Heredia
5
Лонго
Сантьяго
15
Гарсия
Ариэль
10
Марин
Матиас
11
Рейна
Брайан
29
Хара
Франко
Унион Санта-Фе
5-3-2
Бельграно
4-4-2

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Бельграно

4 матча

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

6.7%
66.7%
26.6%
1 победа 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

6.7%
33.3%
60%
1 победа 5 ничьих 9 побед

История матчей

КПЛ
4:1
ЛП
0:3
ТМК
0:2
С
0:0
С
1:1
П
0:2
П
1:1
П
1:1
П
1:0
ПА
1:0
ПА
0:0
НБ
3:2
НБ
0:3
НБ
0:0
НБ
0:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.33
0.5

Среднее время на гол

270
180

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1.5
1.56

Среднее время на гол

60
57

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

0.8
1.13

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

112
79

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальбоа Адриан 3 0.23
Диале Мауро Луна 2 0.15
Гамба Лукас 2 (1) 0.15
Пардо Франко 2 0.15
Mateo Del Blanco 1 0.08
Корвалан Клаудио 1 0.08
Хавьер Моралес 1 0.08
Орсини Николас 1 0.08
Marcos Mosqueira 1 0.08
Питтон Бруно 0 0
Питтон Мауро 0 0
Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пассерини Лукас 6 (1) 0.46
Санчес Улисес 4 0.31
Рейна Брайан 2 0.15
Хара Франко 2 (1) 0.15
Баринага Хуан 1 0.08
Марин Матиас 1 0.08
Мерьяно Николас 1 0.08
Ленциони Факундо 1 0.08
Лукко Жеремиас 1 0.08
Гарсия Ариэль 0 0
Лонго Сантьяго 0 0
Метильи Франсиско Гонсалес 0 0
Ибакаче Матиас 0 0
Geronimo Heredia 0 0
Морено Матиас 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корвалан Клаудио 5 0
Вера Федерико 4 0
Marcos Mosqueira 4 0
Пас Николас 3 0
Гамба Лукас 2 0
Питтон Мауро 2 0
Камписи Данте 2 0
Торрен Мигель Анхель 1 0
Бальбоа Адриан 1 0
Диале Мауро Луна 1 0
Enzo Roldan 1 0
Танда Патрисио 1 0
Mateo Del Blanco 1 0
Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстебан Ролон 2 1
Лонго Сантьяго 3 0
Мерьяно Николас 3 0
Пассерини Лукас 1 1
Метильи Франсиско Гонсалес 2 0
Баринага Хуан 2 0
Морено Матиас 2 0
Рохас Ариэль II 1 0
Чаварриа Пабло 1 0
Дельгадо Рафаэль 1 0
Гарсия Ариэль 1 0
Факундо-Томас Киньон 1 0
Рейна Брайан 1 0
Gonzalo Maffini 1 0
Lautaro Tello 1 0

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Бельграно
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
5
Унион Санта-Фе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Бельграно
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
8
Унион Санта-Фе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Бельграно
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
0% (0)
58% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

8
13

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
5
56%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
2
29%
3
33%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
33%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
60%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Забито

14
17
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
4
29%
2
12%
1-15
2
14%
3
18%
16-30
2
14%
8
47%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
21%
2
12%
61-75
3
21%
2
12%
76-90

Пропущено

12
16
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 12
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
5
42%
2
13%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
1
8%
6
38%
61-75
3
25%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0
Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Унион Санта-Фе - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 0:0
Бельграно
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Тигре - Бельграно 1:4 Бельграно - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2
Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Бельграно - Сармьенто 4:1 Платенсе - Бельграно 1:1 Бельграно - Годой Крус 0:1 Бельграно - Атлетико Митре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Бельграно - Тигре 0:3 Ланус - Бельграно 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
Бельграно

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Унион Санта-Фе
Бельграно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
5
7
1
11
2.5
2
10
1
11
3.5
2
10

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 13 7 4 2 22 - 11 25
2.
Барракас Сентраль
 12 6 4 2 14 - 10 22
3.
Тальерес Кордоба
 0:1 13 6 4 3 21 - 14 22
4.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 4 3 12 - 8 22
5.
Велес Сарсфилд
 13 6 4 3 13 - 13 22
6.
Ривер Плейт
 12 5 6 1 21 - 8 21
7.
Институто Кордоба
 12 5 2 5 15 - 11 17
8.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 1 6 15 - 18 16
9.
Росарио Сентраль
 12 4 2 6 8 - 15 14
10.
Банфилд
 13 3 5 5 12 - 14 14
11.
Уракан
 12 3 3 6 8 - 12 12
12.
Депортиво Риестра
 12 3 2 7 7 - 15 11
13.
Индепендьенте Ривадавия
 1:0 13 3 1 9 13 - 23 10
14.
Атлетико Тукуман
 12 0 7 5 5 - 17 7

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 12 8 2 2 15 - 5 26
2.
Ланус
 12 7 2 3 19 - 10 23
3.
Дефенса и Хустисия
 13 6 5 2 16 - 13 23
4.
Бока Хуниорс
 12 6 4 2 19 - 11 22
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 6 3 3 16 - 8 21
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 6 3 4 13 - 14 21
7.
Расинг Авельянеда
 12 5 3 4 18 - 11 18
8.
Унион Санта-Фе
 1:2 13 4 5 4 15 - 14 17
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 3 6 4 10 - 14 15
10.
Бельграно
 2:1 13 3 5 5 19 - 17 14
11.
Платенсе
 12 2 6 4 6 - 13 12
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 2 4 7 10 - 20 10
13.
Сармьенто
 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Тигре
 12 1 2 9 6 - 21 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 6 6 0 0 16 - 4 18
2.
Велес Сарсфилд
 7 4 2 1 8 - 4 14
3.
Тальерес Кордоба
 0:1 7 4 1 2 13 - 7 13
4.
Ривер Плейт
 6 3 3 0 13 - 4 12
5.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
6.
Росарио Сентраль
 5 3 1 1 5 - 3 10
7.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Уракан
 6 2 3 1 5 - 3 9
9.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 2 2 5 - 5 8
10.
Институто Кордоба
 7 2 2 3 8 - 8 8
11.
Депортиво Риестра
 6 2 0 4 3 - 7 6
12.
Атлетико Тукуман
 6 0 5 1 3 - 6 5
13.
Банфилд
 7 1 2 4 3 - 7 5
14.
Индепендьенте Ривадавия
 1:0 6 1 0 5 5 - 10 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 12 - 6 14
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 4 1 1 11 - 2 13
3.
Годой Крус
 6 3 2 1 6 - 3 11
4.
Дефенса и Хустисия
 6 3 2 1 8 - 7 11
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 3 2 2 5 - 5 11
6.
Ланус
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Унион Санта-Фе
 1:2 7 2 2 3 9 - 9 8
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 5 - 10 8
9.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 6 7
10.
Платенсе
 6 1 4 1 3 - 3 7
11.
Бельграно
 2:1 6 1 3 2 8 - 7 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 2 3 6 - 8 5
13.
Сармьенто
 6 1 1 4 6 - 8 4
14.
Тигре
 6 1 1 4 4 - 10 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 2 1 7 - 3 14
2.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 6 - 4 11
3.
Институто Кордоба
 5 3 0 2 7 - 3 9
4.
Ривер Плейт
 6 2 3 1 8 - 4 9
5.
Банфилд
 6 2 3 1 9 - 7 9
6.
Тальерес Кордоба
 0:1 6 2 3 1 8 - 7 9
7.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 5 - 9 8
8.
Индепендьенте Ривадавия
 1:0 7 2 1 4 8 - 13 7
9.
Архентинос Хуниорс
 7 1 4 2 6 - 7 7
10.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 0 4 5 - 10 6
11.
Депортиво Риестра
 6 1 2 3 4 - 8 5
12.
Росарио Сентраль
 7 1 1 5 3 - 12 4
13.
Уракан
 6 1 0 5 3 - 9 3
14.
Атлетико Тукуман
 6 0 2 4 2 - 11 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланус
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Годой Крус
 6 5 0 1 9 - 2 15
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Дефенса и Хустисия
 7 3 3 1 8 - 6 12
5.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 10 - 5 11
6.
Унион Санта-Фе
 1:2 6 2 3 1 6 - 5 9
7.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 5 8
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
9.
Бельграно
 2:1 7 2 2 3 11 - 10 8
10.
Сармьенто
 6 1 2 3 3 - 9 5
11.
Платенсе
 6 1 2 3 3 - 10 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 1 2 4 4 - 12 5
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 4 2 5 - 9 4
14.
Тигре
 6 0 1 5 2 - 11 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 10 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 8
Ланус Боу Вальтер 6 (1)
Бельграно Пассерини Лукас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 7
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Индепендьенте Авельянеда Joaquin Laso 6
Ньюэллс Олд Бойз Главинович Ян 6
Уракан Эчеверрия Родриго 1 4
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Санта-Фе
Ничья
Бельграно
3.95
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3.44
5.47
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