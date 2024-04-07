Тур: 13.
1:2
Первый тайм: 30'
0'
0:1
3' ГолХара Франко
8' Желтая карточкаРейна Брайан
0:2
23' ПенальтиХара Франко
1:2
27' ГолПиттон Бруно
Ход матча
3'
0:1
8'
23'
0:2
27'
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
34
Пардо
Франко
14
Питтон
Бруно
28
Питтон
Мауро
18
Гамба
Лукас
10
Марин
Матиас
11
Рейна
Брайан
29
Хара
Франко
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Пардо ФранкоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Питтон БруноЗащитник
-
28 Питтон МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гамба ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Пас НиколасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Банега ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Enzo Roldan
-
Главный тренер: Гонсалес Кили
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Марин МатиасПолузащитник
-
11 Рейна БрайанНападающий
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Cruz Real
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Бельграно
4 матча
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
6.7%
66.7%
26.6%
1 победа 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
6.7%
33.3%
60%
1 победа 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.33
0.5
Среднее время на гол
270
180
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
1.5
1.56
Среднее время на гол
60
57
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
0.8
1.13
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
112
79
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальбоа Адриан
|3
|0.23
|Диале Мауро Луна
|2
|0.15
|Гамба Лукас
|2 (1)
|0.15
|Пардо Франко
|2
|0.15
|Mateo Del Blanco
|1
|0.08
|Корвалан Клаудио
|1
|0.08
|Хавьер Моралес
|1
|0.08
|Орсини Николас
|1
|0.08
|Marcos Mosqueira
|1
|0.08
|Питтон Бруно
|0
|0
|Питтон Мауро
|0
|0
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пассерини Лукас
|6 (1)
|0.46
|Санчес Улисес
|4
|0.31
|Рейна Брайан
|2
|0.15
|Хара Франко
|2 (1)
|0.15
|Баринага Хуан
|1
|0.08
|Марин Матиас
|1
|0.08
|Мерьяно Николас
|1
|0.08
|Ленциони Факундо
|1
|0.08
|Лукко Жеремиас
|1
|0.08
|Гарсия Ариэль
|0
|0
|Лонго Сантьяго
|0
|0
|Метильи Франсиско Гонсалес
|0
|0
|Ибакаче Матиас
|0
|0
|Geronimo Heredia
|0
|0
|Морено Матиас
|0
|0
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корвалан Клаудио
|5
|0
|Вера Федерико
|4
|0
|Marcos Mosqueira
|4
|0
|Пас Николас
|3
|0
|Гамба Лукас
|2
|0
|Питтон Мауро
|2
|0
|Камписи Данте
|2
|0
|Торрен Мигель Анхель
|1
|0
|Бальбоа Адриан
|1
|0
|Диале Мауро Луна
|1
|0
|Enzo Roldan
|1
|0
|Танда Патрисио
|1
|0
|Mateo Del Blanco
|1
|0
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстебан Ролон
|2
|1
|Лонго Сантьяго
|3
|0
|Мерьяно Николас
|3
|0
|Пассерини Лукас
|1
|1
|Метильи Франсиско Гонсалес
|2
|0
|Баринага Хуан
|2
|0
|Морено Матиас
|2
|0
|Рохас Ариэль II
|1
|0
|Чаварриа Пабло
|1
|0
|Дельгадо Рафаэль
|1
|0
|Гарсия Ариэль
|1
|0
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0
|Рейна Брайан
|1
|0
|Gonzalo Maffini
|1
|0
|Lautaro Tello
|1
|0
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Бельграно
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
5
Унион Санта-Фе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Бельграно
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
8
Унион Санта-Фе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Бельграно
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
0% (0)
58% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
8
13
Голы по времени матча
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
5
56%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
2
29%
3
33%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
33%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
60%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Забито
14
17
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
4
29%
2
12%
1-15
2
14%
3
18%
16-30
2
14%
8
47%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
21%
2
12%
61-75
3
21%
2
12%
76-90
Пропущено
12
16
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 12
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
5
42%
2
13%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
1
8%
6
38%
61-75
3
25%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0
Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Унион Санта-Фе - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 0:0
Бельграно
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Тигре - Бельграно 1:4 Бельграно - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2
Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Бельграно - Сармьенто 4:1 Платенсе - Бельграно 1:1 Бельграно - Годой Крус 0:1 Бельграно - Атлетико Митре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Бельграно - Тигре 0:3 Ланус - Бельграно 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
Бельграно
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Унион Санта-Фе
Бельграно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
24
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
84
48
57
111
210
111
210
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|22 - 11
|25
|2.
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|3.
|0:1
|13
|6
|4
|3
|21 - 14
|22
|4.
|13
|6
|4
|3
|12 - 8
|22
|5.
|13
|6
|4
|3
|13 - 13
|22
|6.
|12
|5
|6
|1
|21 - 8
|21
|7.
|12
|5
|2
|5
|15 - 11
|17
|8.
|12
|5
|1
|6
|15 - 18
|16
|9.
|12
|4
|2
|6
|8 - 15
|14
|10.
|13
|3
|5
|5
|12 - 14
|14
|11.
|12
|3
|3
|6
|8 - 12
|12
|12.
|12
|3
|2
|7
|7 - 15
|11
|13.
|1:0
|13
|3
|1
|9
|13 - 23
|10
|14.
|12
|0
|7
|5
|5 - 17
|7
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|15 - 5
|26
|2.
|12
|7
|2
|3
|19 - 10
|23
|3.
|13
|6
|5
|2
|16 - 13
|23
|4.
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|5.
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|6.
|13
|6
|3
|4
|13 - 14
|21
|7.
|12
|5
|3
|4
|18 - 11
|18
|8.
|1:2
|13
|4
|5
|4
|15 - 14
|17
|9.
|13
|3
|6
|4
|10 - 14
|15
|10.
|2:1
|13
|3
|5
|5
|19 - 17
|14
|11.
|12
|2
|6
|4
|6 - 13
|12
|12.
|13
|2
|4
|7
|10 - 20
|10
|13.
|12
|2
|3
|7
|9 - 17
|9
|14.
|12
|1
|2
|9
|6 - 21
|5
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|16 - 4
|18
|2.
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|3.
|0:1
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|4.
|6
|3
|3
|0
|13 - 4
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|8.
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|11.
|6
|2
|0
|4
|3 - 7
|6
|12.
|6
|0
|5
|1
|3 - 6
|5
|13.
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|14.
|1:0
|6
|1
|0
|5
|5 - 10
|3
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|2.
|6
|4
|1
|1
|11 - 2
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|5 - 5
|11
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|7.
|1:2
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|5 - 10
|8
|9.
|6
|2
|1
|3
|8 - 6
|7
|10.
|6
|1
|4
|1
|3 - 3
|7
|11.
|2:1
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|13.
|6
|1
|1
|4
|6 - 8
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|7 - 3
|14
|2.
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|3.
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|5.
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|6.
|0:1
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|5 - 9
|8
|8.
|1:0
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|9.
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|10.
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|11.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|12.
|7
|1
|1
|5
|3 - 12
|4
|13.
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|14.
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|2.
|6
|5
|0
|1
|9 - 2
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|4.
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|6.
|1:2
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|9.
|2:1
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|10.
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|12.
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|13.
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|14.
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Ланус
|Боу Вальтер
|6 (1)
|Бельграно
|Пассерини Лукас
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Главинович Ян
|6
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 4