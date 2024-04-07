Тур: 13.
1:2
Конец матча
0'
0:1
3' ГолХара Франко
8' Желтая карточкаРейна Брайан
0:2
24' ПенальтиХара Франко
1:2
27' ГолПиттон Бруно
34' Желтая карточкаМорено Матиас
44' Желтая карточкаВера Федерико
45' Желтая карточкаКорвалан Клаудио
75' Желтая карточкаМерьяно Николас
76' Желтая карточкаТанда Патрисио
85' Желтая карточкаТоррен Мигель Анхель
87' Желтая карточкаКардосо Тьяго
90'+6
Ход матча
3'
0:1
8'
24'
0:2
27'
1:2
34'
44'
45'
75'
76'
87'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Пардо
Франко
14
Питтон
Бруно
28
Питтон
Мауро
18
Гамба
Лукас
10
Марин
Матиас
11
Рейна
Брайан
29
Хара
Франко
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Пардо ФранкоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Питтон БруноЗащитник
-
28 Питтон МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гамба ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Пас НиколасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Банега ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Enzo Roldan
-
Главный тренер: Гонсалес Кили
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Марин МатиасПолузащитник
-
11 Рейна БрайанПолузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Cruz Real
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Бельграно
4 матча
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
6.7%
66.7%
26.6%
1 победа 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
6.7%
33.3%
60%
1 победа 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.33
0.5
Среднее время на гол
270
180
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
1.5
1.56
Среднее время на гол
60
57
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
0.8
1.13
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
112
79
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальбоа Адриан
|3
|0.23
|Гамба Лукас
|2 (1)
|0.15
|Диале Мауро Луна
|2
|0.15
|Пардо Франко
|2
|0.15
|Питтон Бруно
|1
|0.08
|Mateo Del Blanco
|1
|0.08
|Корвалан Клаудио
|1
|0.08
|Хавьер Моралес
|1
|0.08
|Орсини Николас
|1
|0.08
|Marcos Mosqueira
|1
|0.08
|Питтон Мауро
|0
|0
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пассерини Лукас
|6 (1)
|0.46
|Санчес Улисес
|4
|0.31
|Рейна Брайан
|2
|0.15
|Хара Франко
|2 (1)
|0.15
|Баринага Хуан
|1
|0.08
|Марин Матиас
|1
|0.08
|Мерьяно Николас
|1
|0.08
|Ленциони Факундо
|1
|0.08
|Лукко Жеремиас
|1
|0.08
|Гарсия Ариэль
|0
|0
|Лонго Сантьяго
|0
|0
|Метильи Франсиско Гонсалес
|0
|0
|Ибакаче Матиас
|0
|0
|Geronimo Heredia
|0
|0
|Морено Матиас
|0
|0
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корвалан Клаудио
|6
|0
|Вера Федерико
|5
|0
|Marcos Mosqueira
|4
|0
|Пас Николас
|3
|0
|Торрен Мигель Анхель
|2
|0
|Гамба Лукас
|2
|0
|Питтон Мауро
|2
|0
|Камписи Данте
|2
|0
|Танда Патрисио
|2
|0
|Кардосо Тьяго
|1
|0
|Бальбоа Адриан
|1
|0
|Диале Мауро Луна
|1
|0
|Enzo Roldan
|1
|0
|Mateo Del Blanco
|1
|0
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мерьяно Николас
|4
|0
|Эстебан Ролон
|2
|1
|Лонго Сантьяго
|3
|0
|Морено Матиас
|3
|0
|Пассерини Лукас
|1
|1
|Метильи Франсиско Гонсалес
|2
|0
|Баринага Хуан
|2
|0
|Рохас Ариэль II
|1
|0
|Чаварриа Пабло
|1
|0
|Дельгадо Рафаэль
|1
|0
|Гарсия Ариэль
|1
|0
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0
|Рейна Брайан
|1
|0
|Gonzalo Maffini
|1
|0
|Lautaro Tello
|1
|0
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Бельграно
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
5
Унион Санта-Фе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Бельграно
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
8
Унион Санта-Фе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Бельграно
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
9
13
Голы по времени матча
Забито
9
11
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
2
22%
2
18%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
1
11%
5
45%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Пропущено
9
10
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
2
22%
3
30%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
33%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
60%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Забито
15
19
9 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
4
27%
3
16%
1-15
3
20%
4
21%
16-30
2
13%
8
42%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
3
20%
2
11%
76-90
Пропущено
14
17
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 13
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
4
24%
16-30
5
36%
2
12%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
1
7%
6
35%
61-75
3
21%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0
Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Унион Санта-Фе - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 0:0
Бельграно
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Тигре - Бельграно 1:4 Бельграно - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2
Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Бельграно - Сармьенто 4:1 Платенсе - Бельграно 1:1 Бельграно - Годой Крус 0:1 Бельграно - Атлетико Митре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Бельграно - Тигре 0:3 Ланус - Бельграно 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
Бельграно
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Унион Санта-Фе
Бельграно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
25
24
16
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
24
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
94
49
67
112
211
112
211
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Ланус
|Боу Вальтер
|6 (1)
|Бельграно
|Пассерини Лукас
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|6
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Главинович Ян
|6