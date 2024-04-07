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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 13.
Унион Санта-Фе
1:2
Конец матча
Бельграно
0'
0:1
3' Гол
Хара Франко
8' Желтая карточка
Рейна Брайан
0:2
24' Пенальти
Хара Франко
1:2
27' Гол
Питтон Бруно
34' Желтая карточка
Морено Матиас
44' Желтая карточка
Вера Федерико
45' Желтая карточка
Корвалан Клаудио
75' Желтая карточка
Мерьяно Николас
76' Желтая карточка
Танда Патрисио
85' Желтая карточка
Торрен Мигель Анхель
87' Желтая карточка
Кардосо Тьяго
90'+6
25
Кардосо
Тьяго
34
Пардо
Франко
2
Торрен
Мигель
Анхель
3
Корвалан
Клаудио
16
Вера
Федерико
14
Питтон
Бруно
28
Питтон
Мауро
5
Marcos
Mosqueira
7
Диале
Мауро
Луна
18
Гамба
Лукас
77
Бальбоа
Адриан
1
Чикко
Игнасио
4
Баринага
Хуан
40
Морено
Матиас
6
Ребола
Алехандро
13
Мерьяно
Николас
5
Лонго
Сантьяго
15
Гарсия
Ариэль
34
Geronimo
Heredia
10
Марин
Матиас
11
Рейна
Брайан
29
Хара
Франко
Унион Санта-Фе
5-3-2
Бельграно
4-1-4-1

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Бельграно

4 матча

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

6.7%
66.7%
26.6%
1 победа 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

6.7%
33.3%
60%
1 победа 5 ничьих 9 побед

История матчей

КПЛ
4:1
ЛП
0:3
ТМК
0:2
С
0:0
С
1:1
П
0:2
П
1:1
П
1:1
П
1:0
ПА
1:0
ПА
0:0
НБ
3:2
НБ
0:3
НБ
0:0
НБ
0:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.33
0.5

Среднее время на гол

270
180

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1.5
1.56

Среднее время на гол

60
57

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

0.8
1.13

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

112
79

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальбоа Адриан 3 0.23
Гамба Лукас 2 (1) 0.15
Диале Мауро Луна 2 0.15
Пардо Франко 2 0.15
Питтон Бруно 1 0.08
Mateo Del Blanco 1 0.08
Корвалан Клаудио 1 0.08
Хавьер Моралес 1 0.08
Орсини Николас 1 0.08
Marcos Mosqueira 1 0.08
Питтон Мауро 0 0
Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пассерини Лукас 6 (1) 0.46
Санчес Улисес 4 0.31
Рейна Брайан 2 0.15
Хара Франко 2 (1) 0.15
Баринага Хуан 1 0.08
Марин Матиас 1 0.08
Мерьяно Николас 1 0.08
Ленциони Факундо 1 0.08
Лукко Жеремиас 1 0.08
Гарсия Ариэль 0 0
Лонго Сантьяго 0 0
Метильи Франсиско Гонсалес 0 0
Ибакаче Матиас 0 0
Geronimo Heredia 0 0
Морено Матиас 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корвалан Клаудио 6 0
Вера Федерико 5 0
Marcos Mosqueira 4 0
Пас Николас 3 0
Торрен Мигель Анхель 2 0
Гамба Лукас 2 0
Питтон Мауро 2 0
Камписи Данте 2 0
Танда Патрисио 2 0
Кардосо Тьяго 1 0
Бальбоа Адриан 1 0
Диале Мауро Луна 1 0
Enzo Roldan 1 0
Mateo Del Blanco 1 0
Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерьяно Николас 4 0
Эстебан Ролон 2 1
Лонго Сантьяго 3 0
Морено Матиас 3 0
Пассерини Лукас 1 1
Метильи Франсиско Гонсалес 2 0
Баринага Хуан 2 0
Рохас Ариэль II 1 0
Чаварриа Пабло 1 0
Дельгадо Рафаэль 1 0
Гарсия Ариэль 1 0
Факундо-Томас Киньон 1 0
Рейна Брайан 1 0
Gonzalo Maffini 1 0
Lautaro Tello 1 0

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Бельграно
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
5
Унион Санта-Фе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Бельграно
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
8
Унион Санта-Фе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Бельграно
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

9
13

Голы по времени матча

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
2
22%
2
18%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
1
11%
5
45%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Пропущено

9
10
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
2
22%
3
30%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
33%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
60%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Забито

15
19
9 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
4
27%
3
16%
1-15
3
20%
4
21%
16-30
2
13%
8
42%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
3
20%
2
11%
76-90

Пропущено

14
17
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 13
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
4
24%
16-30
5
36%
2
12%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
1
7%
6
35%
61-75
3
21%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0
Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Унион Санта-Фе - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 0:0
Бельграно
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Тигре - Бельграно 1:4 Бельграно - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2
Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Бельграно - Сармьенто 4:1 Платенсе - Бельграно 1:1 Бельграно - Годой Крус 0:1 Бельграно - Атлетико Митре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Бельграно - Тигре 0:3 Ланус - Бельграно 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
Бельграно

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Унион Санта-Фе
Бельграно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
2
4
1
6
2.5
1
5
1
6
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
4
9
1.5
6
7
1
12
2.5
2
11
1
12
3.5
2
11

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 13 7 4 2 22 - 11 25
2.
Тальерес Кордоба
 13 6 5 2 22 - 14 23
3.
Барракас Сентраль
 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 4 3 12 - 8 22
5.
Велес Сарсфилд
 13 6 4 3 13 - 13 22
6.
Ривер Плейт
 12 5 6 1 21 - 8 21
7.
Институто Кордоба
 12 5 2 5 15 - 11 17
8.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 1 6 15 - 18 16
9.
Росарио Сентраль
 12 4 2 6 8 - 15 14
10.
Банфилд
 13 3 5 5 12 - 14 14
11.
Уракан
 12 3 3 6 8 - 12 12
12.
Депортиво Риестра
 12 3 2 7 7 - 15 11
13.
Индепендьенте Ривадавия
 13 2 2 9 13 - 24 8
14.
Атлетико Тукуман
 12 0 7 5 5 - 17 7

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 12 8 2 2 15 - 5 26
2.
Ланус
 12 7 2 3 19 - 10 23
3.
Дефенса и Хустисия
 13 6 5 2 16 - 13 23
4.
Бока Хуниорс
 12 6 4 2 19 - 11 22
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 6 3 3 16 - 8 21
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 6 3 4 13 - 14 21
7.
Расинг Авельянеда
 12 5 3 4 18 - 11 18
8.
Унион Санта-Фе
 13 4 5 4 15 - 14 17
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 3 6 4 10 - 14 15
10.
Бельграно
 13 3 5 5 19 - 17 14
11.
Платенсе
 12 2 6 4 6 - 13 12
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 2 4 7 10 - 20 10
13.
Сармьенто
 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Тигре
 12 1 2 9 6 - 21 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 6 6 0 0 16 - 4 18
2.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 14 - 7 14
3.
Велес Сарсфилд
 7 4 2 1 8 - 4 14
4.
Ривер Плейт
 6 3 3 0 13 - 4 12
5.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
6.
Росарио Сентраль
 5 3 1 1 5 - 3 10
7.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Уракан
 6 2 3 1 5 - 3 9
9.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 2 2 5 - 5 8
10.
Институто Кордоба
 7 2 2 3 8 - 8 8
11.
Депортиво Риестра
 6 2 0 4 3 - 7 6
12.
Атлетико Тукуман
 6 0 5 1 3 - 6 5
13.
Банфилд
 7 1 2 4 3 - 7 5
14.
Индепендьенте Ривадавия
 6 1 0 5 5 - 10 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 12 - 6 14
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 4 1 1 11 - 2 13
3.
Годой Крус
 6 3 2 1 6 - 3 11
4.
Дефенса и Хустисия
 6 3 2 1 8 - 7 11
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 3 2 2 5 - 5 11
6.
Ланус
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Унион Санта-Фе
 7 2 2 3 9 - 9 8
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 5 - 10 8
9.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 6 7
10.
Платенсе
 6 1 4 1 3 - 3 7
11.
Бельграно
 6 1 3 2 8 - 7 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 2 3 6 - 8 5
13.
Сармьенто
 6 1 1 4 6 - 8 4
14.
Тигре
 6 1 1 4 4 - 10 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 2 1 7 - 3 14
2.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 6 - 4 11
3.
Институто Кордоба
 5 3 0 2 7 - 3 9
4.
Ривер Плейт
 6 2 3 1 8 - 4 9
5.
Банфилд
 6 2 3 1 9 - 7 9
6.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 8 - 7 9
7.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 5 - 9 8
8.
Архентинос Хуниорс
 7 1 4 2 6 - 7 7
9.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 0 4 5 - 10 6
10.
Депортиво Риестра
 6 1 2 3 4 - 8 5
11.
Индепендьенте Ривадавия
 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
Росарио Сентраль
 7 1 1 5 3 - 12 4
13.
Уракан
 6 1 0 5 3 - 9 3
14.
Атлетико Тукуман
 6 0 2 4 2 - 11 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланус
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Годой Крус
 6 5 0 1 9 - 2 15
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Дефенса и Хустисия
 7 3 3 1 8 - 6 12
5.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 10 - 5 11
6.
Унион Санта-Фе
 6 2 3 1 6 - 5 9
7.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 5 8
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
9.
Бельграно
 7 2 2 3 11 - 10 8
10.
Сармьенто
 6 1 2 3 3 - 9 5
11.
Платенсе
 6 1 2 3 3 - 10 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 1 2 4 4 - 12 5
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 4 2 5 - 9 4
14.
Тигре
 6 0 1 5 2 - 11 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 10 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 8
Ланус Боу Вальтер 6 (1)
Бельграно Пассерини Лукас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 7
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 6
Индепендьенте Авельянеда Joaquin Laso 6
Ньюэллс Олд Бойз Главинович Ян 6
Весь список
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