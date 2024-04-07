Тур: 13.
0:0
Первый тайм: 24'
0'
14
Gonzalo
Goni
11
Alan
Cantero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Alan CanteroПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Абила РамонНападающий
-
30 Marcelo Mino
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alejandro Orfila
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Marcos PeanoВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
История личных встреч
Барракас Сентраль
Институто Кордоба
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.25
0.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
360
Бомбардиры внутри турнира
Барракас Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Maximiliano Zalazar
|3
|0.23
|Alan Cantero
|3
|0.23
|Alexis Dominguez
|3 (1)
|0.23
|Lucas Brochero
|2
|0.15
|Marcos Iacobellis
|1
|0.08
|Nicolas Capraro
|1
|0.08
|Siro Rosane
|1
|0.08
|Rodrigo Insua
|0
|0
|Santiago Coronel
|0
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Damian Puebla
|5 (2)
|0.38
|Facundo Suarez
|3
|0.23
|Santiago Rodriguez III
|2 (1)
|0.15
|Jonathan Bay
|1
|0.08
|Juan Franco
|1
|0.08
|Nicolas Barrientos
|1
|0.08
|Brahian Cuello
|1
|0.08
|Russo Cordero
|1
|0.08
|Gaston Lodico
|0
|0
|Jonas Acevedo
|0
|0
|Ромеро Сильвио
|0
|0
Карточки
Барракас Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Herrera
|3
|0
|Facundo Mater
|2
|0
|Marcos Iacobellis
|2
|0
|Nicolas Capraro
|2
|0
|Jhonatan Candia
|0
|1
|Sebastian Emanuel Moyano
|1
|0
|Alexis Dominguez
|1
|0
|Gonzalo Goni
|1
|0
|Daniel Juarez
|1
|0
|Siro Rosane
|1
|0
|Santiago Coronel
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Franco
|4
|0
|Lucas Rodriguez I
|3
|0
|Santiago Rodriguez III
|3
|0
|Giuliano Cerato
|3
|0
|Rodrigo Pérez
|2
|0
|Fernando Alarcon
|2
|0
|Кабрера Виктор
|2
|0
|Guido Mainero
|2
|0
|Gregorio Rodríguez
|0
|1
|Jonathan Bay
|1
|0
|Roberto Agustin Bochi
|1
|0
|Jonas Acevedo
|1
|0
|Brahian Cuello
|1
|0
|Gaston Lodico
|1
|0
|Facundo Suarez
|1
|0
|Miguel Brizuela
|1
|0
|Stefano Moreyra
|1
|0
|Russo Cordero
|1
|0
|Damian Puebla
|1
|0
Результаты матчей
Барракас Сентраль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Институто Кордоба
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
0
Барракас Сентраль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Институто Кордоба
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
6
7
Барракас Сентраль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Институто Кордоба
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
9
7
Голы по времени матча
Забито
8
7
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
2
29%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
38%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
4
8
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
50%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
50%
2
25%
76-90
Забито
14
15
10 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
2
14%
1
7%
1-15
4
29%
2
13%
16-30
4
29%
3
20%
31-45
3
21%
3
20%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Пропущено
10
11
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
3
30%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Барракас Сентраль
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Барракас Сентраль - Уракан 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2
Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 0:2 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Барракас Сентраль - Колон 2:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1
Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Институто Кордоба - Тальерес Ремедиос 1:2 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0
Институто Кордоба - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1
Результаты матчей
Барракас Сентраль
Институто Кордоба
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:2
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Барракас Сентраль
Институто Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
33
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
24
32
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
75
57
66
111
210
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|22 - 11
|25
|2.
|13
|6
|5
|2
|22 - 14
|23
|3.
|0:0
|13
|6
|5
|2
|14 - 10
|23
|4.
|13
|6
|4
|3
|12 - 8
|22
|5.
|13
|6
|4
|3
|13 - 13
|22
|6.
|12
|5
|6
|1
|21 - 8
|21
|7.
|0:0
|13
|5
|3
|5
|15 - 11
|18
|8.
|0:0
|13
|5
|2
|6
|15 - 18
|17
|9.
|12
|4
|2
|6
|8 - 15
|14
|10.
|13
|3
|5
|5
|12 - 14
|14
|11.
|12
|3
|3
|6
|8 - 12
|12
|12.
|12
|3
|2
|7
|7 - 15
|11
|13.
|13
|2
|2
|9
|13 - 24
|8
|14.
|0:0
|13
|0
|8
|5
|5 - 17
|8
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|16 - 4
|18
|2.
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|4.
|6
|3
|3
|0
|13 - 4
|12
|5.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|6.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|7.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|8.
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|10.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|11.
|6
|2
|0
|4
|3 - 7
|6
|12.
|0:0
|7
|0
|6
|1
|3 - 6
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|14.
|6
|1
|0
|5
|5 - 10
|3
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|7 - 3
|14
|2.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|3.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 3
|10
|4.
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|5.
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|5 - 9
|8
|8.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|9.
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|10.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|11.
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|12.
|7
|1
|1
|5
|3 - 12
|4
|13.
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|14.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Ланус
|Боу Вальтер
|6 (1)
|Бельграно
|Пассерини Лукас
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|6
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Главинович Ян
|6