  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 13.
Барракас Сентраль
0:0
Первый тайм: 24'
Институто Кордоба
0'
Лучшие коэффициенты
Барракас Сентраль
Ничья
Институто Кордоба
3.20
Реклама, fon.bet
2.90
Реклама, betcity.ru
2.90
Все Коэффициенты
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
33
Facundo
Mater
2
Nicolas
Capraro
14
Gonzalo
Goni
6
Rodrigo
Insua
5
Rodrigo
Herrera
8
Siro
Rosane
21
Lucas
Brochero
11
Alan
Cantero
43
Maximiliano
Zalazar
9
Alexis
Dominguez
28
Роффо
Мануэль
2
Juan
Franco
6
Fernando
Alarcon
33
Miguel
Brizuela
12
Jonathan
Bay
8
Jonas
Acevedo
5
Roberto
Agustin
Bochi
19
Gaston
Lodico
22
Damian
Puebla
29
Russo
Cordero
9
Facundo
Suarez
Барракас Сентраль
4-2-3-1
Институто Кордоба
4-4-2

История личных встреч

Барракас Сентраль
Институто Кордоба

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

КПЛ
0:0
ЛП
3:0
ПНЗB
1:0
ПНЗB
1:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
360

Бомбардиры внутри турнира

Барракас Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Maximiliano Zalazar 3 0.23
Alan Cantero 3 0.23
Alexis Dominguez 3 (1) 0.23
Lucas Brochero 2 0.15
Marcos Iacobellis 1 0.08
Nicolas Capraro 1 0.08
Siro Rosane 1 0.08
Rodrigo Insua 0 0
Santiago Coronel 0 0
Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Damian Puebla 5 (2) 0.38
Facundo Suarez 3 0.23
Santiago Rodriguez III 2 (1) 0.15
Jonathan Bay 1 0.08
Juan Franco 1 0.08
Nicolas Barrientos 1 0.08
Brahian Cuello 1 0.08
Russo Cordero 1 0.08
Gaston Lodico 0 0
Jonas Acevedo 0 0
Ромеро Сильвио 0 0

Карточки

Барракас Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Herrera 3 0
Facundo Mater 2 0
Marcos Iacobellis 2 0
Nicolas Capraro 2 0
Jhonatan Candia 0 1
Sebastian Emanuel Moyano 1 0
Alexis Dominguez 1 0
Gonzalo Goni 1 0
Daniel Juarez 1 0
Siro Rosane 1 0
Santiago Coronel 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0
Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Franco 4 0
Lucas Rodriguez I 3 0
Santiago Rodriguez III 3 0
Giuliano Cerato 3 0
Rodrigo Pérez 2 0
Fernando Alarcon 2 0
Кабрера Виктор 2 0
Guido Mainero 2 0
Gregorio Rodríguez 0 1
Jonathan Bay 1 0
Roberto Agustin Bochi 1 0
Jonas Acevedo 1 0
Brahian Cuello 1 0
Gaston Lodico 1 0
Facundo Suarez 1 0
Miguel Brizuela 1 0
Stefano Moreyra 1 0
Russo Cordero 1 0
Damian Puebla 1 0

Результаты матчей

Барракас Сентраль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Институто Кордоба
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
0
Барракас Сентраль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Институто Кордоба
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

6
7
Барракас Сентраль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Институто Кордоба
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

9
7

Голы по времени матча

Забито

8
7
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
2
29%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
38%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

4
8
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
50%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
50%
2
25%
76-90

Забито

14
15
10 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
2
14%
1
7%
1-15
4
29%
2
13%
16-30
4
29%
3
20%
31-45
3
21%
3
20%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Пропущено

10
11
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
3
30%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Барракас Сентраль
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Барракас Сентраль - Уракан 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2
Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 0:2 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Барракас Сентраль - Колон 2:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1
Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Институто Кордоба - Тальерес Ремедиос 1:2 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0
Институто Кордоба - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1

Результаты матчей

Барракас Сентраль
Институто Кордоба

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:2
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Барракас Сентраль
Институто Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
3
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
2
2
4
1.5
3
2
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
5
5
7
1.5
6
6
1
11
2.5
2
10

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 13 7 4 2 22 - 11 25
2.
Тальерес Кордоба
 13 6 5 2 22 - 14 23
3.
Барракас Сентраль
 0:0 13 6 5 2 14 - 10 23
4.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 4 3 12 - 8 22
5.
Велес Сарсфилд
 13 6 4 3 13 - 13 22
6.
Ривер Плейт
 12 5 6 1 21 - 8 21
7.
Институто Кордоба
 0:0 13 5 3 5 15 - 11 18
8.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 13 5 2 6 15 - 18 17
9.
Росарио Сентраль
 12 4 2 6 8 - 15 14
10.
Банфилд
 13 3 5 5 12 - 14 14
11.
Уракан
 12 3 3 6 8 - 12 12
12.
Депортиво Риестра
 12 3 2 7 7 - 15 11
13.
Индепендьенте Ривадавия
 13 2 2 9 13 - 24 8
14.
Атлетико Тукуман
 0:0 13 0 8 5 5 - 17 8

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 12 8 2 2 15 - 5 26
2.
Ланус
 12 7 2 3 19 - 10 23
3.
Дефенса и Хустисия
 13 6 5 2 16 - 13 23
4.
Бока Хуниорс
 12 6 4 2 19 - 11 22
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 6 3 3 16 - 8 21
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 6 3 4 13 - 14 21
7.
Расинг Авельянеда
 12 5 3 4 18 - 11 18
8.
Унион Санта-Фе
 13 4 5 4 15 - 14 17
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 3 6 4 10 - 14 15
10.
Бельграно
 13 3 5 5 19 - 17 14
11.
Платенсе
 12 2 6 4 6 - 13 12
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 2 4 7 10 - 20 10
13.
Сармьенто
 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Тигре
 12 1 2 9 6 - 21 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 6 6 0 0 16 - 4 18
2.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 14 - 7 14
3.
Велес Сарсфилд
 7 4 2 1 8 - 4 14
4.
Ривер Плейт
 6 3 3 0 13 - 4 12
5.
Барракас Сентраль
 0:0 7 3 3 1 8 - 6 12
6.
Росарио Сентраль
 5 3 1 1 5 - 3 10
7.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Уракан
 6 2 3 1 5 - 3 9
9.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 2 2 5 - 5 8
10.
Институто Кордоба
 0:0 7 2 2 3 8 - 8 8
11.
Депортиво Риестра
 6 2 0 4 3 - 7 6
12.
Атлетико Тукуман
 0:0 7 0 6 1 3 - 6 6
13.
Банфилд
 7 1 2 4 3 - 7 5
14.
Индепендьенте Ривадавия
 6 1 0 5 5 - 10 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 12 - 6 14
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 4 1 1 11 - 2 13
3.
Годой Крус
 6 3 2 1 6 - 3 11
4.
Дефенса и Хустисия
 6 3 2 1 8 - 7 11
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 3 2 2 5 - 5 11
6.
Ланус
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Унион Санта-Фе
 7 2 2 3 9 - 9 8
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 5 - 10 8
9.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 6 7
10.
Платенсе
 6 1 4 1 3 - 3 7
11.
Бельграно
 6 1 3 2 8 - 7 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 2 3 6 - 8 5
13.
Сармьенто
 6 1 1 4 6 - 8 4
14.
Тигре
 6 1 1 4 4 - 10 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 2 1 7 - 3 14
2.
Барракас Сентраль
 0:0 6 3 2 1 6 - 4 11
3.
Институто Кордоба
 0:0 6 3 1 2 7 - 3 10
4.
Ривер Плейт
 6 2 3 1 8 - 4 9
5.
Банфилд
 6 2 3 1 9 - 7 9
6.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 8 - 7 9
7.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 5 - 9 8
8.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 7 2 1 4 5 - 10 7
9.
Архентинос Хуниорс
 7 1 4 2 6 - 7 7
10.
Депортиво Риестра
 6 1 2 3 4 - 8 5
11.
Индепендьенте Ривадавия
 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
Росарио Сентраль
 7 1 1 5 3 - 12 4
13.
Уракан
 6 1 0 5 3 - 9 3
14.
Атлетико Тукуман
 0:0 6 0 2 4 2 - 11 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланус
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Годой Крус
 6 5 0 1 9 - 2 15
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Дефенса и Хустисия
 7 3 3 1 8 - 6 12
5.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 10 - 5 11
6.
Унион Санта-Фе
 6 2 3 1 6 - 5 9
7.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 5 8
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
9.
Бельграно
 7 2 2 3 11 - 10 8
10.
Сармьенто
 6 1 2 3 3 - 9 5
11.
Платенсе
 6 1 2 3 3 - 10 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 1 2 4 4 - 12 5
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 4 2 5 - 9 4
14.
Тигре
 6 0 1 5 2 - 11 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 10 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 8
Ланус Боу Вальтер 6 (1)
Бельграно Пассерини Лукас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 7
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 6
Индепендьенте Авельянеда Joaquin Laso 6
Ньюэллс Олд Бойз Главинович Ян 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 37% завершится победой Барракас Сентраль.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.70. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.70 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Барракас Сентраль
Ничья
Институто Кордоба
3.20
Реклама, fon.bet
2.90
Реклама, betcity.ru
2.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Барракас Сентраль
Институто Кордоба
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный