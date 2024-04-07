Тур: 13.
3:2
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаFacundo Mater
1:0
38' ГолAlan Cantero
39' Желтая карточкаРоффо Мануэль
42' Желтая карточкаRoberto Agustin Bochi
2:0
56' ГолLucas Brochero
3:0
58' Гол в свои воротаMiguel Brizuela
3:1
80' ГолFacundo Suarez
3:2
85' Гол в свои воротаRodrigo Insua
90' Красная карточкаJonas Acevedo
90'+5
Ход матча
33'
38'
1:0
39'
56'
2:0
58'
3:0
80'
85'
3:2
90'
14
Gonzalo
Goni
11
Alan
Cantero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Alan CanteroПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Абила РамонНападающий
-
30 Marcelo Mino
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alejandro Orfila
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Marcos PeanoВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
История личных встреч
Барракас Сентраль
Институто Кордоба
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.25
0.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
360
Бомбардиры внутри турнира
Барракас Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alan Cantero
|4
|0.31
|Maximiliano Zalazar
|3
|0.23
|Lucas Brochero
|3
|0.23
|Alexis Dominguez
|3 (1)
|0.23
|Marcos Iacobellis
|1
|0.08
|Nicolas Capraro
|1
|0.08
|Siro Rosane
|1
|0.08
|Rodrigo Insua
|0
|0
|Santiago Coronel
|0
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Damian Puebla
|5 (2)
|0.38
|Facundo Suarez
|4
|0.31
|Santiago Rodriguez III
|2 (1)
|0.15
|Jonathan Bay
|1
|0.08
|Juan Franco
|1
|0.08
|Nicolas Barrientos
|1
|0.08
|Brahian Cuello
|1
|0.08
|Russo Cordero
|1
|0.08
|Gaston Lodico
|0
|0
|Jonas Acevedo
|0
|0
|Ромеро Сильвио
|0
|0
|Jeremias Lazaro
|0
|0
Карточки
Барракас Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Herrera
|3
|0
|Facundo Mater
|3
|0
|Marcos Iacobellis
|2
|0
|Nicolas Capraro
|2
|0
|Jhonatan Candia
|0
|1
|Sebastian Emanuel Moyano
|1
|0
|Alexis Dominguez
|1
|0
|Gonzalo Goni
|1
|0
|Daniel Juarez
|1
|0
|Siro Rosane
|1
|0
|Santiago Coronel
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Franco
|4
|0
|Lucas Rodriguez I
|3
|0
|Santiago Rodriguez III
|3
|0
|Giuliano Cerato
|3
|0
|Jonas Acevedo
|1
|1
|Rodrigo Pérez
|2
|0
|Fernando Alarcon
|2
|0
|Кабрера Виктор
|2
|0
|Guido Mainero
|2
|0
|Roberto Agustin Bochi
|2
|0
|Gregorio Rodríguez
|0
|1
|Jonathan Bay
|1
|0
|Роффо Мануэль
|1
|0
|Brahian Cuello
|1
|0
|Gaston Lodico
|1
|0
|Facundo Suarez
|1
|0
|Miguel Brizuela
|1
|0
|Stefano Moreyra
|1
|0
|Russo Cordero
|1
|0
|Damian Puebla
|1
|0
Результаты матчей
Барракас Сентраль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Институто Кордоба
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
2
Барракас Сентраль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Институто Кордоба
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
6
7
Барракас Сентраль
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Институто Кордоба
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
9
9
Голы по времени матча
Забито
11
9
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
2
22%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
9%
2
22%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
3
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
38%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
4
8
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
50%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
50%
2
25%
76-90
Забито
17
17
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
2
12%
1
6%
1-15
4
24%
2
12%
16-30
5
29%
29%
3
18%
31-45
4
24%
4
24%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
1
6%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
12
14
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
3
25%
4
29%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
4
33%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Барракас Сентраль
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Барракас Сентраль - Уракан 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2
Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 0:2 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Барракас Сентраль - Колон 2:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1
Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Институто Кордоба - Тальерес Ремедиос 1:2 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0
Институто Кордоба - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1
Результаты матчей
Барракас Сентраль
Институто Кордоба
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:2
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Барракас Сентраль
Институто Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
43
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
24
42
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
85
67
76
211
211
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|15 - 5
|26
|2.
|0:1
|13
|7
|2
|4
|19 - 11
|23
|3.
|13
|6
|5
|2
|16 - 13
|23
|4.
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|5.
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|6.
|1:0
|13
|6
|3
|4
|19 - 11
|21
|7.
|13
|6
|3
|4
|13 - 14
|21
|8.
|13
|4
|5
|4
|15 - 14
|17
|9.
|13
|3
|6
|4
|10 - 14
|15
|10.
|13
|3
|5
|5
|19 - 17
|14
|11.
|12
|2
|6
|4
|6 - 13
|12
|12.
|13
|2
|4
|7
|10 - 20
|10
|13.
|12
|2
|3
|7
|9 - 17
|9
|14.
|12
|1
|2
|9
|6 - 21
|5
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|2.
|6
|4
|1
|1
|11 - 2
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|5 - 5
|11
|6.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|9 - 6
|10
|7.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|5 - 10
|8
|10.
|6
|1
|4
|1
|3 - 3
|7
|11.
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|13.
|6
|1
|1
|4
|6 - 8
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|9 - 2
|15
|2.
|0:1
|7
|5
|0
|2
|11 - 4
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|4.
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|5.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|6.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|10.
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|12.
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|13.
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|14.
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|11 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Ланус
|Боу Вальтер
|6 (1)
|Бельграно
|Пассерини Лукас
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|6
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Главинович Ян
|6