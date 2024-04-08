Тур: 2.
Ход матча
33
Экман
Оскар
28
Erion
Sadiku
22
Сана
Тобиас
- Основной состав
-
33 Экман ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
24 Дембе ДжонНападающий
-
-
-
11 Hugo Tilly
-
-
-
Главный тренер: Рикард Нильссон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Erion SadikuПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Сана ТобиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Alex Rahm
-
-
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
История личных встреч
Оддевольд
Эргрюте
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
60
Бомбардиры внутри турнира
Оддевольд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.5
|Каллудра Лиридон
|1
|0.5
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Christoffer Styffe
|1
|0.5
|Муянич Амел
|0
|0
Карточки
Оддевольд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|Anton Snibb
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силисуфай Эди
|1
|0
|Муянич Амел
|1
|0
|Дальквист Исак
|1
|0
|Свенссон Уильям
|1
|0
Результаты матчей
Оддевольд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эргрюте
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Оддевольд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Эргрюте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Оддевольд
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Треллеборг - Оддевольд 1:2 Норрбю - Оддевольд 1:1 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Хельсинборг - Оддевольд 1:1
Оддевольд - Юнгшиле 3:0 Оддевольд - Троллхаттен 1:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Стенунгсандс 1:2 Эргрюте - Оддевольд 1:0 Лундс ФФ - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Ахлафорс ИФ 4:0 Оддевольд - Отвидаберг 4:0 Ариана ФК - Оддевольд 0:1 Оддевольд - Норрбю 3:2 Торнс - Оддевольд 0:1 Фалькенберг - Оддевольд 2:0 Оддевольд - Юнгшиле 1:0 Оддевольд - Твоокер 4:0 Тролльхеттан - Оддевольд 1:3 Оддевольд - Венерсборг ИФ 2:1
Эргрюте
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Мосс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0
Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Ландветтер - Эргрюте 0:5 Вернаму - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Оддевольд 1:0 Эргрюте - Юнайтед ИК 1:0 Юнайтед ИК - Эргрюте 0:1 Ландскруна - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Вестерос 1:0 Сундсвалль - Эргрюте 1:0 Эргрюте - Треллеборг 0:2 Эргрюте - Утсиктенс 2:2 Гефле - Эргрюте 0:1 Эргрюте - ГАИС 1:4 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:1
Результаты матчей
Оддевольд
Эргрюте
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Оддевольд
Эргрюте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ландскруна
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|Эстер
|Алиев Алибек
|2
|Гефле
|Эдквист Адриан
|2
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|2
|Сандвикен
|Calvin Kabuye
|2
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 1
|Дегерфорс
|Моро Насиру
|2
|Варберг БоИС
|Aulon Bitiqi
|2
|Сундсвалль
|Kojo Peprah Oppeng
|1
|Эстерсунд
|Magnus Powell
|1