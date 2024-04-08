  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 2.
Оддевольд
0:0
Конец матча
Эргрюте
0'
30' Желтая карточка
Свенссон Уильям
47' Желтая карточка
Каллудра Лиридон
90'+6
33
Экман
Оскар
7
Filip
Karlin
21
Alexander
Almqvist
23
Viktor
Krueger
6
Axel
Pettersson
18
Gustav
Forssell
16
Noa
Bernhardtz
10
Каллудра
Лиридон
5
Anton
Snibb
15
Аль-Хамлави
Ассад
17
Olle
Kjellman
Olblad
44
Густафссон
Хампус
24
Свенссон
Уильям
3
Азулай
Джонатан
25
Файе
Абдулайе
15
Дальквист
Исак
8
Муянич
Амел
28
Erion
Sadiku
14
Полсон
Дэниел
22
Сана
Тобиас
26
Силисуфай
Эди
10
Беркрот
Никлас
Оддевольд
3-5-2
Эргрюте
3-4-3

История личных встреч

Оддевольд
Эргрюте

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ТМК
1:0
ТМК
3:2
ПД
1:2
ПД
2:2

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
60

Бомбардиры внутри турнира

Оддевольд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Хамлави Ассад 1 0.5
Каллудра Лиридон 1 0.5
Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Christoffer Styffe 1 0.5
Муянич Амел 0 0

Карточки

Оддевольд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каллудра Лиридон 1 0
Anton Snibb 1 0
Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силисуфай Эди 1 0
Муянич Амел 1 0
Дальквист Исак 1 0
Свенссон Уильям 1 0

Результаты матчей

Оддевольд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эргрюте
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Оддевольд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Эргрюте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Оддевольд
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Треллеборг - Оддевольд 1:2 Норрбю - Оддевольд 1:1 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Хельсинборг - Оддевольд 1:1
Оддевольд - Юнгшиле 3:0 Оддевольд - Троллхаттен 1:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Стенунгсандс 1:2 Эргрюте - Оддевольд 1:0 Лундс ФФ - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Ахлафорс ИФ 4:0 Оддевольд - Отвидаберг 4:0 Ариана ФК - Оддевольд 0:1 Оддевольд - Норрбю 3:2 Торнс - Оддевольд 0:1 Фалькенберг - Оддевольд 2:0 Оддевольд - Юнгшиле 1:0 Оддевольд - Твоокер 4:0 Тролльхеттан - Оддевольд 1:3 Оддевольд - Венерсборг ИФ 2:1
Эргрюте
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Мосс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0
Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Ландветтер - Эргрюте 0:5 Вернаму - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Оддевольд 1:0 Эргрюте - Юнайтед ИК 1:0 Юнайтед ИК - Эргрюте 0:1 Ландскруна - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Вестерос 1:0 Сундсвалль - Эргрюте 1:0 Эргрюте - Треллеборг 0:2 Эргрюте - Утсиктенс 2:2 Гефле - Эргрюте 0:1 Эргрюте - ГАИС 1:4 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:1

Результаты матчей

Оддевольд
Эргрюте

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Оддевольд
Эргрюте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 2 1 1 0 4 - 0 4
2.
Дегерфорс
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Утсиктенс
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Оддевольд
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Сковде АИК
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Эстер
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Хельсинборг
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Браге
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Эстерсунд
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Сундсвалль
 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Сандвикен
 2 1 0 1 2 - 5 3
12.
Гефле
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Эргрюте
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Треллеборг
 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Варберг БоИС
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Эребру
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Дегерфорс
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Сандвикен
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Эстерсунд
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Браге
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Эстер
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Сковде АИК
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Оддевольд
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Утсиктенс
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Хельсинборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эребру
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Варберг БоИС
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Треллеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Гефле
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Эргрюте
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Эстер
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Сковде АИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Оддевольд
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Утсиктенс
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Эргрюте
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Гефле
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Дегерфорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ландскруна
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Браге
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эребру
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Варберг БоИС
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Треллеборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Эстерсунд
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Сундсвалль
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Сандвикен
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3
Эстер Алиев Алибек 2
Гефле Эдквист Адриан 2
Дегерфорс Абдулла Пашанг 2
Сандвикен Calvin Kabuye 2
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Маккью Эрик 1 1
Дегерфорс Моро Насиру 2
Варберг БоИС Aulon Bitiqi 2
Сундсвалль Kojo Peprah Oppeng 1
Эстерсунд Magnus Powell 1
Весь список
  • 47'
    Каллудра Лиридон получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Свенссон Уильям получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Оддевольд 0:0 Эргрюте онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный