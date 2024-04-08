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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 2. Стадион: .
Кальмар
1:2
Конец матча
Сириус
0'
45' Желтая карточка
Саетра Ларс
54' Желтая карточка
Видгрен Деннис
1:0
72' Гол
Тренсков Якоб
1:1
85' Гол
Салех Юсеф
1:2
90' Гол
Салех Юсеф
90'+6

Ход матча

45'
Саетра Ларс
 
54'
 
Видгрен Деннис
62'
 
Сьогрелл Херман
Миллескуг Ноэль
62'
 
August Ljungberg
Перссон Хоаким
72'
Тренсков Якоб
(Ринг Джонатан)
1:0
78'
Магаши Абдуссалам
Ринг Джонатан
 
80'
 
Линдберг Маркус
Стенссон Даниэль
80'
 
Алсанати Андре
Хейер Мелкер
83'
Янссон Рони
Герсбах Алекс
 
84'
Исламович Дино
Скрабб Симон
 
85'
1:1
Салех Юсеф
(Сьогрелл Херман)
90'
1:2
Салех Юсеф

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
1
Бролин
Самуэль
3
Герсбах
Алекс
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
26
Мотарархебжафарпур
Араш
5
Хальберг
Мелькер
23
Гояни
Роберт
29
Ромариньо
Перейра
20
Тренсков
Якоб
10
Скрабб
Симон
11
Ринг
Джонатан
1
Нильссон
Давид
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
4
Кастегрен
Хенрик
31
Malcolm
Jeng
21
Видгрен
Деннис
8
Стенссон
Даниэль
14
Leo
Walta
19
Миллескуг
Ноэль
10
Хейер
Мелкер
7
Перссон
Хоаким
9
Салех
Юсеф
Кальмар
4-3-3
Сириус
4-2-3-1

История личных встреч

Кальмар
Сириус

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

16 матчей

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
1:0
А
3:0
А
2:2
А
0:0
А
1:1
А
3:1
А
1:1
А
2:2
А
1:1
А
3:0
А
0:2
А
1:1
А
1:0
А
4:2
А
3:0
ШК
0:1

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.63
0.63

Среднее время на гол

55
144

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.63
1.13

Среднее время на гол

55
80

Всего голов

26
14

Голов в среднем за матч

1.63
0.88

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

55
102

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тренсков Якоб 1 0.5
Хальберг Мелькер 1 0.5
Ринг Джонатан 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салех Юсеф 3 1.5
Миллескуг Ноэль 1 0.5
Кастегрен Хенрик 0 0
Сьогрелл Херман 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саетра Ларс 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перссон Хоаким 1 0
Видгрен Деннис 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0

Результаты матчей

Кальмар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сириус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Кальмар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сириус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Кальмар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сириус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
75%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Хаммарбю - Кальмар 3:1 Эстер - Кальмар 4:2 Кальмар - Сириус 1:0 Кальмар - АИК 1:1
Эребру - Кальмар 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Кальмар - Хорсенс 2:0 Кальмар - Полесье 1:0 Кальмар - Кёге 4:3 Кальмар - Кристианстад 1:2 Кальмар - Юргорден 2:1 Хальмстад - Кальмар 3:0 Кальмар - Вернаму 1:3 Дегерфорс - Кальмар 1:3 Кальмар - Мальмё 1:0 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0 Кальмар - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Кальмар 0:3 Кальмар - Мьельбю 0:2 Броммапойкарна - Кальмар 2:3
Сириус
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сириус - Хальмстад 3:0 Сириус - Браге 3:0 Кальмар - Сириус 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2
Браге - Сириус 0:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Сириус - Раннерс 0:3 Сириус - Вестерос 1:3 Сириус - Дегерфорс 1:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 Юргорден - Сириус 2:4 Хаммарбю - Сириус 2:2 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Хаммарбю - Сириус 1:0 Гётеборг - Сириус 0:1 Сириус - Дегерфорс 3:2 Вернаму - Сириус 0:1 Сириус - Варберг БоИС 7:0 Хальмстад - Сириус 2:1 Сириус - Мальмё 1:3

Результаты матчей

Кальмар
Сириус

Точный счет

1:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Кальмар
Сириус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Мьельбю
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Сириус
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Броммапойкарна
 2 1 1 0 6 - 2 4
5.
Юргорден
 2 1 1 0 7 - 4 4
6.
Эльфсборг
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
АИК
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Хаммарбю
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Хальмстад
 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Вернаму
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Хеккен
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Вестерос
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Кальмар
 2 0 0 2 2 - 5 0
15.
Гётеборг
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
ИФК Норрчепинг
 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сириус
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Мьельбю
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Хаммарбю
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Хальмстад
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
АИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Эльфсборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Юргорден
 1 0 1 0 3 - 3 1
9.
Броммапойкарна
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Вестерос
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Хеккен
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Вернаму
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Гётеборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Броммапойкарна
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Мальмё
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Юргорден
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
ГАИС
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Эльфсборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Сириус
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Хеккен
 1 0 1 0 3 - 3 1
9.
Вернаму
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
АИК
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Гётеборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Вестерос
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Хаммарбю
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Хальмстад
 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 3 (2)
Сириус Салех Юсеф 3
Вернаму Зелькович Айдин 2 (1)
Юргорден Даниэльссон Маркус 2 (1)
Юргорден Нгуэн Токмак 2
Весь список

Топ нарушителей
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 1
Хальмстад Баффо Джозеф 2
Хеккен Лаюни Амор 2
Броммапойкарна Тимосси-Андерссон Алекс 2
Гётеборг Муколли Арбнор 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Саетра Ларс получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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