Тур: 2. Стадион: Гульдфогельн Арена.
0'
45' Желтая карточкаСаетра Ларс
54' Желтая карточкаВидгрен Деннис
1:0
72' ГолТренсков Якоб
1:1
85' ГолСалех Юсеф
1:2
90' ГолСалех Юсеф
90'+6
Ход матча
45'
54'
72'
1:0
85'
1:1
90'
1:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 7
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
39
Саетра
Ларс
23
Гояни
Роберт
10
Скрабб
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Скрабб СимонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Янссон РониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Leon Isa
-
-
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Leo WaltaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хейер МелкерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
История личных встреч
Кальмар
Сириус
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
16 матчей
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.63
0.63
Среднее время на гол
55
144
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.63
1.13
Среднее время на гол
55
80
Всего голов
26
14
Голов в среднем за матч
1.63
0.88
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
55
102
Бомбардиры внутри турнира
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тренсков Якоб
|1
|0.5
|Хальберг Мелькер
|1
|0.5
|Ринг Джонатан
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салех Юсеф
|3
|1.5
|Миллескуг Ноэль
|1
|0.5
|Кастегрен Хенрик
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
Карточки
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саетра Ларс
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Видгрен Деннис
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
Результаты матчей
Кальмар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сириус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Кальмар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сириус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Кальмар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сириус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
75%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Хаммарбю - Кальмар 3:1 Эстер - Кальмар 4:2 Кальмар - Сириус 1:0 Кальмар - АИК 1:1
Эребру - Кальмар 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Кальмар - Хорсенс 2:0 Кальмар - Полесье 1:0 Кальмар - Кёге 4:3 Кальмар - Кристианстад 1:2 Кальмар - Юргорден 2:1 Хальмстад - Кальмар 3:0 Кальмар - Вернаму 1:3 Дегерфорс - Кальмар 1:3 Кальмар - Мальмё 1:0 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0 Кальмар - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Кальмар 0:3 Кальмар - Мьельбю 0:2 Броммапойкарна - Кальмар 2:3
Сириус
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сириус - Хальмстад 3:0 Сириус - Браге 3:0 Кальмар - Сириус 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2
Браге - Сириус 0:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Сириус - Раннерс 0:3 Сириус - Вестерос 1:3 Сириус - Дегерфорс 1:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 Юргорден - Сириус 2:4 Хаммарбю - Сириус 2:2 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Хаммарбю - Сириус 1:0 Гётеборг - Сириус 0:1 Сириус - Дегерфорс 3:2 Вернаму - Сириус 0:1 Сириус - Варберг БоИС 7:0 Хальмстад - Сириус 2:1 Сириус - Мальмё 1:3
Результаты матчей
Кальмар
Сириус
Точный счет
1:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Кальмар
Сириус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|3 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|3
|Вернаму
|Зелькович Айдин
|2 (1)
|Юргорден
|Даниэльссон Маркус
|2 (1)
|Юргорден
|Нгуэн Токмак
|2
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 1
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|2
|Хеккен
|Лаюни Амор
|2
|Броммапойкарна
|Тимосси-Андерссон Алекс
|2
|Гётеборг
|Муколли Арбнор
|2