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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 22485
Юргорден
3:3
Конец матча
Хеккен
0'
17' Желтая карточка
Рюгор Миккель
0:1
23' Гол
Чилуфя Эдвард
40' Желтая карточка
Lucas Bergvall
0:2
58' Гол
Линдберг Юлиус
0:3
64' Гол
Инусса Зейдан
71' Желтая карточка
Лаюни Амор
1:3
87' Гол
Нгуэн Токмак
2:3
89' Гол
Нгуэн Токмак
3:3
90' Пенальти
Даниэльссон Маркус
90'+6
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
5
Тенхо
Миро
3
Даниэльссон
Маркус
26
Samuel
Dahl
10
Samuel
Holm
8
Экдаль
Альбин
15
Фаллениус
Оскар
21
Lucas
Bergvall
16
Гулликсен
Тобиас
11
Хуммет
Денис
1
Линде
Андреас
6
Линдаль
Аксель
5
Ховланд
Эвен
4
Лоде
Мариус
21
Лундквист
Адам
18
Рюгор
Миккель
14
Густафссон
Симон
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
17
Чилуфя
Эдвард
11
Линдберг
Юлиус
Юргорден
4-2-3-1
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Юргорден
Хеккен

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
52.9%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

34 матча

44.1%
14.7%
41.2%
15 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

26.5%
44.1%
29.4%
9 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.2%
29.4%
32.4%
13 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
0:1
А
1:0
А
4:1
К
3:0
А
0:1
А
1:2
А
0:1
А
2:1
А
0:2
А
3:1
А
2:0
А
0:1
К
2:3
А
5:0
А
2:1
К
1:0
А
1:1
А
0:0
А
1:0
А
3:1
А
2:1
А
1:1
А
2:1
А
1:2
А
1:1
А
4:0
А
0:3
А
1:1
А
2:0
А
1:0
А
0:3
А
2:1
А
2:1
А
1:0

Голы

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.24
0.82

Среднее время на гол

72
109

Всего голов

30
18

Голов в среднем за матч

1.76
1.06

Среднее время на гол

51
85

Всего голов

51
32

Голов в среднем за матч

1.5
0.94

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
31

Среднее время на гол

60
95

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даниэльссон Маркус 2 (2) 1
Нгуэн Токмак 2 1
Lucas Bergvall 1 0.5
Тенхо Миро 1 0.5
Гулликсен Тобиас 1 0.5
Samuel Holm 0 0
Фаллениус Оскар 0 0
Samuel Dahl 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чилуфя Эдвард 1 0.5
Линдберг Юлиус 1 0.5
Инусса Зейдан 1 0.5
Лаюни Амор 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабович Бесард 1 0
Samuel Dahl 1 0
Lucas Bergvall 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаюни Амор 2 0
Ховланд Эвен 1 0
Рюгор Миккель 1 0
Чилуфя Эдвард 1 0

Результаты матчей

Юргорден
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хеккен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Юргорден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хеккен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
0
Юргорден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хеккен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Гётеборг - Юргорден 1:4 Юргорден - Эребру 5:0 АИК - Юргорден 1:1 Юргорден - Дегерфорс 3:0
Юргорден - Гётеборг 3:0 Юнайтед ИК - Юргорден 0:5 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Юргорден - Викинг 1:3 Юргорден - Мьельбю 0:1 Вестерос - Юргорден 0:0 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Сириус 2:4 Броммапойкарна - Юргорден 1:2 Юргорден - Хаммарбю 0:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1 Юргорден - Хальмстад 1:0 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2
Хеккен
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Хеккен - Мьельбю 0:1 Хеккен - Нествед 5:1 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Хеккен - Хаммарбю 2:1
Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Ландскруна - Хеккен 3:2 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Норшелланн - Хеккен 3:0 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Тромсё - Хеккен 4:2 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Карабах - Хеккен 2:1 ХИК - Хеккен 4:3 Хеккен - Байер Л 0:2 Хеккен - Конгсвингер 2:1 Броммапойкарна - Хеккен 2:1 Хеккен - Мольде 1:3 Хеккен - Мальмё 4:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Мольде - Хеккен 5:1

Результаты матчей

Юргорден
Хеккен

Точный счет

3:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Юргорден
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Мьельбю
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Сириус
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Броммапойкарна
 2 1 1 0 6 - 2 4
5.
Юргорден
 2 1 1 0 7 - 4 4
6.
Эльфсборг
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
АИК
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Хаммарбю
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Хальмстад
 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Вернаму
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Хеккен
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Вестерос
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Кальмар
 2 0 0 2 2 - 5 0
15.
Гётеборг
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
ИФК Норрчепинг
 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сириус
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Мьельбю
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Хаммарбю
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Хальмстад
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
АИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Эльфсборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Юргорден
 1 0 1 0 3 - 3 1
9.
Броммапойкарна
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Вестерос
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Хеккен
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Вернаму
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Гётеборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Броммапойкарна
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Мальмё
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Юргорден
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
ГАИС
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Эльфсборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Сириус
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Хеккен
 1 0 1 0 3 - 3 1
9.
Вернаму
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
АИК
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Гётеборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Вестерос
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Хаммарбю
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Хальмстад
 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 3 (2)
Сириус Салех Юсеф 3
Вернаму Зелькович Айдин 2 (1)
Юргорден Даниэльссон Маркус 2 (1)
Юргорден Нгуэн Токмак 2
Весь список

Топ нарушителей
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 1
Хальмстад Баффо Джозеф 2
Хеккен Лаюни Амор 2
Броммапойкарна Тимосси-Андерссон Алекс 2
Гётеборг Муколли Арбнор 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Lucas Bergvall получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Г О О О О Л - Чилуфя Эдвард бьет в цель!
    • 17'
      Рюгор Миккель получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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