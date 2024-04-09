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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Джамшедпур
1:1
Первый тайм: 24'
Гоа
0'
10' Желтая карточка
Boris Singh Thangjam
11' Желтая карточка
Сиверио Хавьер
1:0
17' Гол
Rei Tachikawa
1:1
21' Гол
Noah Sadaoui

Ход матча

10'
 
Boris Singh Thangjam
11'
Сиверио Хавьер
 
17'
Rei Tachikawa
1:0
21'
1:1
Noah Sadaoui
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Джамшедпур
Ничья
Гоа
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Все Коэффициенты
31
Vishal
Yadav
16
Muhammed
Uvais
4
Laldinpuia
Pc
24
Pratik
Chowdhary
12
Provat
Lakra
91
Элсинью
10
Манзорро
Жереми
17
Imran
Khan
8
Rei
Tachikawa
15
Sanan
Mohammed
9
Сиверио
Хавьер
1
Сингх
Дхирадж
41
Jay
Gupta
30
Nim
Dorjee
Tamang
16
Онайндиа
Одеи
17
Boris
Singh
Thangjam
4
Макхью
Карл
18
Боргес
Роуллин
7
Noah
Sadaoui
10
Фернандес
Брэндон
11
Ясир
Мохаммад
9
Carlitos
XI
Джамшедпур
Гоа

История личных встреч

Джамшедпур
Гоа

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

13 матчей

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

СИ
1:0
СИ
2:2
СИ
3:0
СИ
1:0
СИ
1:3
СИ
3:0
СИ
1:2
СИ
0:5
СИ
0:1
СИ
0:0
СИ
4:1
СИ
0:3
СИ
2:1

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.71

Среднее время на гол

67
126

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.43
2.17

Среднее время на гол

63
41

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.38
1.38

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

65
65

Бомбардиры внутри турнира

Джамшедпур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чима Даниэль 6 0.27
Манзорро Жереми 5 (1) 0.23
Rei Tachikawa 4 0.18
Сиверио Хавьер 3 0.14
Imran Khan 2 0.09
Sanan Mohammed 2 0.09
Доунгел Семинлен 1 0.05
Laldinpuia Pc 1 0.05
Амбри Стив 1 (1) 0.05
Nikhil Barla 0 0
Muhammed Uvais 0 0
Элсинью 0 0
Гоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Sadaoui 9 (3) 0.43
Carlitos XI 7 (1) 0.33
Родригес Виктор II 3 0.14
Боргес Роуллин 3 0.14
Ясир Мохаммад 2 0.1
Jay Gupta 2 0.1
Boris Singh Thangjam 2 0.1
Макхью Карл 1 0.05
Сингх Уданта 1 0.05
Джинган Сандеш 1 0.05
Онайндиа Одеи 1 0.05
Фернандес Брэндон 0 0
Эррера Борха 0 0
Фернандес Райньер 0 0

Карточки

Джамшедпур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pratik Chowdhary 6 0
Provat Lakra 5 0
Чима Даниэль 3 1
Стеванович Ален 4 0
Jitendra Singh 4 0
Nikhil Barla 4 0
Манзорро Жереми 3 0
Доунгел Семинлен 3 0
Халдер Пронай 3 0
Rehenesh TP 1 1
Сиверио Хавьер 2 0
Imran Khan 2 0
Emil Benny 2 0
Rei Tachikawa 2 0
Элсинью 1 0
Ricky Lallawmawma 1 0
Амбри Стив 1 0
Nongdamba Naorem 1 0
Wungngayam Muirang 1 0
Laldinpuia Pc 1 0
Muhammed Uvais 1 0
Sanan Mohammed 1 0
Scott Cooper 1 0
Гоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макхью Карл 3 0
Онайндиа Одеи 3 0
Боргес Роуллин 3 0
Noah Sadaoui 3 0
Родригес Виктор II 2 0
Фернандес Брэндон 2 0
Эррера Борха 2 0
Seriton Fernandes 2 0
Jay Gupta 2 0
Ретре Пауло 1 0
Джинган Сандеш 1 0
Дас Нараян 1 0
Сингх Уданта 1 0
Ясир Мохаммад 1 0
Фернандес Райньер 1 0
Arshdeep Singh 1 0

Результаты матчей

Джамшедпур
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Гоа
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

8
8
Джамшедпур
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Гоа
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

11
13
Джамшедпур
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
Гоа
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

19
21

Голы по времени матча

Забито

11
19
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
1
9%
5
26%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
3
27%
3
16%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
5
26%
61-75
5
45%
2
11%
76-90

Пропущено

11
12
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
1
9%
4
33%
76-90

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
14%
4
29%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
4
29%
5
36%
76-90

Пропущено

17
5
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 4
2
12%
2
40%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
2
40%
61-75
4
24%
1
20%
76-90

Забито

25
33
10 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 11
7 Не забивали 3
3
12%
5
15%
1-15
4
16%
6
18%
16-30
3
12%
5
15%
31-45
3
12%
4
12%
46-60
3
12%
6
18%
61-75
9
36%
7
21%
76-90

Пропущено

28
17
14 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 11
4
14%
3
18%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
7
25%
2
12%
31-45
4
14%
3
18%
46-60
5
18%
3
18%
61-75
5
18%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Джамшедпур
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ченнаин - Джамшедпур 2:1 Джамшедпур - Керала Бластерс 1:1 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:1 АТК - Джамшедпур 3:0
Джамшедпур - Ист Бенгал 2:1 Пенджаб - Джамшедпур 0:4 Джамшедпур - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:1 Дели Динамос - Джамшедпур 4:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:5 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 Гоа - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - АТК 2:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0
Гоа
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Гоа - Хайдарабад 4:0 Гоа - Бенгалуру 2:1 Пенджаб - Гоа 3:3 Гоа - Ист Бенгал 1:0
Мумбаи Сити - Гоа 1:1 Керала Бластерс - Гоа 4:2 Гоа - Нортист Юнайтед 0:2 Гоа - АТК 0:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Гоа 0:2 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 АТК - Гоа 1:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Гоа - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Гоа 0:3 Бенгалуру - Гоа 0:0 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Дели Динамос 3:2 Гоа - Пенджаб 1:0

Результаты матчей

Джамшедпур
Гоа

Точный счет

1:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:0
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
7 раз 35%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Джамшедпур
Гоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
1
3
8
1.5
6
4
3
8
2.5
3
7
2
9
3.5
1
9
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
16
4
6
15
1.5
9
11
3
18
2.5
5
15
2
19
3.5
2
18
1
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 21 13 6 2 39 - 18 45
2.
АТК
 20 13 3 4 41 - 25 42
3.
Гоа
 1:1 21 11 7 3 33 - 19 40
4.
Дели Динамос
 21 11 6 4 35 - 20 39
5.
Керала Бластерс
 21 9 3 9 29 - 30 30
6.
Ченнаин
 20 7 3 10 23 - 31 24
7.
Ист Бенгал
 21 6 6 9 26 - 25 24
8.
Нортист Юнайтед
 20 5 8 7 26 - 32 23
9.
Джамшедпур
 1:1 22 5 8 9 27 - 28 23
10.
Бенгалуру
 21 5 7 9 20 - 30 22
11.
Пенджаб
 21 5 6 10 24 - 34 21
12.
Хайдарабад
 21 1 5 15 9 - 40 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 11 8 3 0 23 - 9 27
2.
Мумбаи Сити
 11 7 3 1 21 - 10 24
3.
Гоа
 1:1 10 7 1 2 13 - 6 22
4.
Керала Бластерс
 11 6 2 3 22 - 19 20
5.
Бенгалуру
 10 5 4 1 11 - 10 19
6.
АТК
 10 5 2 3 20 - 15 17
7.
Ченнаин
 10 5 1 4 14 - 13 16
8.
Нортист Юнайтед
 10 4 3 3 15 - 12 15
9.
Ист Бенгал
 11 4 3 4 13 - 10 15
10.
Джамшедпур
 1:1 11 2 7 2 12 - 12 13
11.
Пенджаб
 10 2 3 5 11 - 16 9
12.
Хайдарабад
 10 0 2 8 3 - 22 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 10 8 1 1 21 - 10 25
2.
Мумбаи Сити
 10 6 3 1 18 - 8 21
3.
Гоа
 1:1 11 4 6 1 20 - 13 18
4.
Дели Динамос
 10 3 3 4 12 - 11 12
5.
Пенджаб
 11 3 3 5 13 - 18 12
6.
Керала Бластерс
 10 3 1 6 7 - 11 10
7.
Джамшедпур
 1:1 11 3 1 7 15 - 16 10
8.
Ист Бенгал
 10 2 3 5 13 - 15 9
9.
Ченнаин
 10 2 2 6 9 - 18 8
10.
Нортист Юнайтед
 10 1 5 4 11 - 20 8
11.
Хайдарабад
 11 1 3 7 6 - 18 6
12.
Бенгалуру
 11 0 3 8 9 - 20 3
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 13 (3)
Дели Динамос Кришна Рой 12 (1)
АТК Петратос Димитри 10 (3)
Дели Динамос Маурисио Диего 10 (1)
Гоа Noah Sadaoui 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
АТК Тангри Дипак 9
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 7
Бенгалуру Сингх Суреш 2 5
Дели Динамос Ahmed Jahouh 8
Хайдарабад João Victor I 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 21'
    Г О О О О Л - Noah Sadaoui бьет в цель!
  • 17'
    Г О О О О Л - Rei Tachikawa бьет в цель!
  • 11'
    Сиверио Хавьер получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Борис Сингх получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 57% завершится ничьей.
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Джамшедпур
Ничья
Гоа
5.65
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4.46
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3.80
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