Тур: 1.
1:1
Первый тайм: 24'
0'
10' Желтая карточкаBoris Singh Thangjam
11' Желтая карточкаСиверио Хавьер
1:0
17' ГолRei Tachikawa
1:1
21' ГолNoah Sadaoui
Ход матча
11'
17'
1:0
21'
1:1
31
Vishal
Yadav
12
Provat
Lakra
91
Элсинью
17
Imran
Khan
41
Jay
Gupta
- Основной состав
-
31 Vishal YadavВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Provat LakraЗащитник
-
91 ЭлсиньюПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Imran KhanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Чима ДаниэльНападающий
- Нападающий
-
-
27 Emil Benny
-
-
-
Главный тренер: Khalid Jamil
- Основной состав
- Вратарь
-
41 Jay GuptaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Эррера БорхаПолузащитник
-
28 Ретре ПаулоПолузащитник
-
15 Сингх УдантаПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Маркес Маноло
История личных встреч
Джамшедпур
Гоа
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
13 матчей
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.33
0.71
Среднее время на гол
67
126
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1.43
2.17
Среднее время на гол
63
41
Всего голов
18
18
Голов в среднем за матч
1.38
1.38
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
65
65
Бомбардиры внутри турнира
Джамшедпур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чима Даниэль
|6
|0.27
|Манзорро Жереми
|5 (1)
|0.23
|Rei Tachikawa
|4
|0.18
|Сиверио Хавьер
|3
|0.14
|Imran Khan
|2
|0.09
|Sanan Mohammed
|2
|0.09
|Доунгел Семинлен
|1
|0.05
|Laldinpuia Pc
|1
|0.05
|Амбри Стив
|1 (1)
|0.05
|Nikhil Barla
|0
|0
|Muhammed Uvais
|0
|0
|Элсинью
|0
|0
Гоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Sadaoui
|9 (3)
|0.43
|Carlitos XI
|7 (1)
|0.33
|Родригес Виктор II
|3
|0.14
|Боргес Роуллин
|3
|0.14
|Ясир Мохаммад
|2
|0.1
|Jay Gupta
|2
|0.1
|Boris Singh Thangjam
|2
|0.1
|Макхью Карл
|1
|0.05
|Сингх Уданта
|1
|0.05
|Джинган Сандеш
|1
|0.05
|Онайндиа Одеи
|1
|0.05
|Фернандес Брэндон
|0
|0
|Эррера Борха
|0
|0
|Фернандес Райньер
|0
|0
Карточки
Джамшедпур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pratik Chowdhary
|6
|0
|Provat Lakra
|5
|0
|Чима Даниэль
|3
|1
|Стеванович Ален
|4
|0
|Jitendra Singh
|4
|0
|Nikhil Barla
|4
|0
|Манзорро Жереми
|3
|0
|Доунгел Семинлен
|3
|0
|Халдер Пронай
|3
|0
|Rehenesh TP
|1
|1
|Сиверио Хавьер
|2
|0
|Imran Khan
|2
|0
|Emil Benny
|2
|0
|Rei Tachikawa
|2
|0
|Элсинью
|1
|0
|Ricky Lallawmawma
|1
|0
|Амбри Стив
|1
|0
|Nongdamba Naorem
|1
|0
|Wungngayam Muirang
|1
|0
|Laldinpuia Pc
|1
|0
|Muhammed Uvais
|1
|0
|Sanan Mohammed
|1
|0
|Scott Cooper
|1
|0
Гоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макхью Карл
|3
|0
|Онайндиа Одеи
|3
|0
|Боргес Роуллин
|3
|0
|Noah Sadaoui
|3
|0
|Родригес Виктор II
|2
|0
|Фернандес Брэндон
|2
|0
|Эррера Борха
|2
|0
|Seriton Fernandes
|2
|0
|Jay Gupta
|2
|0
|Ретре Пауло
|1
|0
|Джинган Сандеш
|1
|0
|Дас Нараян
|1
|0
|Сингх Уданта
|1
|0
|Ясир Мохаммад
|1
|0
|Фернандес Райньер
|1
|0
|Arshdeep Singh
|1
|0
Результаты матчей
Джамшедпур
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Гоа
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
8
8
Джамшедпур
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Гоа
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
11
13
Джамшедпур
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
Гоа
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
19
21
Голы по времени матча
Забито
11
19
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
1
9%
5
26%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
3
27%
3
16%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
5
26%
61-75
5
45%
2
11%
76-90
Пропущено
11
12
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
1
9%
4
33%
76-90
Забито
14
14
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
14%
4
29%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
4
29%
5
36%
76-90
Пропущено
17
5
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 4
2
12%
2
40%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
2
40%
61-75
4
24%
1
20%
76-90
Забито
25
33
10 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 11
7 Не забивали 3
3
12%
5
15%
1-15
4
16%
6
18%
16-30
3
12%
5
15%
31-45
3
12%
4
12%
46-60
3
12%
6
18%
61-75
9
36%
7
21%
76-90
Пропущено
28
17
14 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 11
4
14%
3
18%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
7
25%
2
12%
31-45
4
14%
3
18%
46-60
5
18%
3
18%
61-75
5
18%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Джамшедпур
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ченнаин - Джамшедпур 2:1 Джамшедпур - Керала Бластерс 1:1 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:1 АТК - Джамшедпур 3:0
Джамшедпур - Ист Бенгал 2:1 Пенджаб - Джамшедпур 0:4 Джамшедпур - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:1 Дели Динамос - Джамшедпур 4:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:5 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 Гоа - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - АТК 2:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0
Гоа
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Гоа - Хайдарабад 4:0 Гоа - Бенгалуру 2:1 Пенджаб - Гоа 3:3 Гоа - Ист Бенгал 1:0
Мумбаи Сити - Гоа 1:1 Керала Бластерс - Гоа 4:2 Гоа - Нортист Юнайтед 0:2 Гоа - АТК 0:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Гоа 0:2 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 АТК - Гоа 1:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Гоа - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Гоа 0:3 Бенгалуру - Гоа 0:0 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Дели Динамос 3:2 Гоа - Пенджаб 1:0
Результаты матчей
Джамшедпур
Гоа
Точный счет
1:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:0
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
7 раз 35%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Джамшедпур
Гоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
37
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
91
38
64
38
37
29
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
164
615
911
318
515
219
218
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|13
|6
|2
|39 - 18
|45
|2.
|20
|13
|3
|4
|41 - 25
|42
|3.
|1:1
|21
|11
|7
|3
|33 - 19
|40
|4.
|21
|11
|6
|4
|35 - 20
|39
|5.
|21
|9
|3
|9
|29 - 30
|30
|6.
|20
|7
|3
|10
|23 - 31
|24
|7.
|21
|6
|6
|9
|26 - 25
|24
|8.
|20
|5
|8
|7
|26 - 32
|23
|9.
|1:1
|22
|5
|8
|9
|27 - 28
|23
|10.
|21
|5
|7
|9
|20 - 30
|22
|11.
|21
|5
|6
|10
|24 - 34
|21
|12.
|21
|1
|5
|15
|9 - 40
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|23 - 9
|27
|2.
|11
|7
|3
|1
|21 - 10
|24
|3.
|1:1
|10
|7
|1
|2
|13 - 6
|22
|4.
|11
|6
|2
|3
|22 - 19
|20
|5.
|10
|5
|4
|1
|11 - 10
|19
|6.
|10
|5
|2
|3
|20 - 15
|17
|7.
|10
|5
|1
|4
|14 - 13
|16
|8.
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|9.
|11
|4
|3
|4
|13 - 10
|15
|10.
|1:1
|11
|2
|7
|2
|12 - 12
|13
|11.
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|12.
|10
|0
|2
|8
|3 - 22
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|21 - 10
|25
|2.
|10
|6
|3
|1
|18 - 8
|21
|3.
|1:1
|11
|4
|6
|1
|20 - 13
|18
|4.
|10
|3
|3
|4
|12 - 11
|12
|5.
|11
|3
|3
|5
|13 - 18
|12
|6.
|10
|3
|1
|6
|7 - 11
|10
|7.
|1:1
|11
|3
|1
|7
|15 - 16
|10
|8.
|10
|2
|3
|5
|13 - 15
|9
|9.
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|10.
|10
|1
|5
|4
|11 - 20
|8
|11.
|11
|1
|3
|7
|6 - 18
|6
|12.
|11
|0
|3
|8
|9 - 20
|3
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|13 (3)
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|12 (1)
|АТК
|Петратос Димитри
|10 (3)
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|10 (1)
|Гоа
|Noah Sadaoui
|9 (3)
|АТК
|Тангри Дипак
|9
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 7
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|2 5
|Дели Динамос
|Ahmed Jahouh
|8
|Хайдарабад
|João Victor I
|1 6