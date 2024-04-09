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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Джамшедпур
2:3
Конец матча
Гоа
0'
10' Желтая карточка
Boris Singh Thangjam
11' Желтая карточка
Сиверио Хавьер
1:0
17' Гол
Rei Tachikawa
1:1
21' Гол
Noah Sadaoui
1:2
28' Гол
Carlitos XI
2:2
73' Гол
Доунгел Семинлен
88' Желтая карточка
Nim Dorjee Tamang
90' Желтая карточка
Ricky Lallawmawma
2:3
90' Гол
Эррера Борха
90'+8
31
Vishal
Yadav
12
Provat
Lakra
24
Pratik
Chowdhary
4
Laldinpuia
Pc
16
Muhammed
Uvais
10
Манзорро
Жереми
91
Элсинью
15
Sanan
Mohammed
8
Rei
Tachikawa
17
Imran
Khan
9
Сиверио
Хавьер
1
Сингх
Дхирадж
17
Boris
Singh
Thangjam
16
Онайндиа
Одеи
30
Nim
Dorjee
Tamang
41
Jay
Gupta
18
Боргес
Роуллин
4
Макхью
Карл
11
Ясир
Мохаммад
10
Фернандес
Брэндон
7
Noah
Sadaoui
9
Carlitos
XI
Джамшедпур
Гоа

История личных встреч

Джамшедпур
Гоа

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

13 матчей

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

СИ
1:0
СИ
2:2
СИ
3:0
СИ
1:0
СИ
1:3
СИ
3:0
СИ
1:2
СИ
0:5
СИ
0:1
СИ
0:0
СИ
4:1
СИ
0:3
СИ
2:1

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.71

Среднее время на гол

67
126

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.43
2.17

Среднее время на гол

63
41

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.38
1.38

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

65
65

Бомбардиры внутри турнира

Джамшедпур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чима Даниэль 6 0.27
Манзорро Жереми 5 (1) 0.23
Rei Tachikawa 5 0.23
Сиверио Хавьер 3 0.14
Imran Khan 2 0.09
Sanan Mohammed 2 0.09
Доунгел Семинлен 2 0.09
Laldinpuia Pc 1 0.05
Амбри Стив 1 (1) 0.05
Nikhil Barla 0 0
Muhammed Uvais 0 0
Элсинью 0 0
Гоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Sadaoui 10 (3) 0.48
Carlitos XI 8 (1) 0.38
Родригес Виктор II 3 0.14
Боргес Роуллин 3 0.14
Ясир Мохаммад 2 0.1
Jay Gupta 2 0.1
Boris Singh Thangjam 2 0.1
Макхью Карл 1 0.05
Эррера Борха 1 0.05
Сингх Уданта 1 0.05
Джинган Сандеш 1 0.05
Онайндиа Одеи 1 0.05
Фернандес Брэндон 0 0
Фернандес Райньер 0 0
Brison Fernandes 0 0

Карточки

Джамшедпур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pratik Chowdhary 6 0
Provat Lakra 5 0
Чима Даниэль 3 1
Стеванович Ален 4 0
Jitendra Singh 4 0
Nikhil Barla 4 0
Манзорро Жереми 3 0
Доунгел Семинлен 3 0
Халдер Пронай 3 0
Rehenesh TP 1 1
Ricky Lallawmawma 2 0
Сиверио Хавьер 2 0
Imran Khan 2 0
Emil Benny 2 0
Rei Tachikawa 2 0
Элсинью 1 0
Амбри Стив 1 0
Nongdamba Naorem 1 0
Wungngayam Muirang 1 0
Laldinpuia Pc 1 0
Muhammed Uvais 1 0
Sanan Mohammed 1 0
Scott Cooper 1 0
Гоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макхью Карл 3 0
Онайндиа Одеи 3 0
Боргес Роуллин 3 0
Noah Sadaoui 3 0
Родригес Виктор II 2 0
Фернандес Брэндон 2 0
Эррера Борха 2 0
Seriton Fernandes 2 0
Jay Gupta 2 0
Ретре Пауло 1 0
Джинган Сандеш 1 0
Дас Нараян 1 0
Сингх Уданта 1 0
Boris Singh Thangjam 1 0
Ясир Мохаммад 1 0
Фернандес Райньер 1 0
Arshdeep Singh 1 0

Результаты матчей

Джамшедпур
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Гоа
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

10
8
Джамшедпур
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Гоа
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

11
13
Джамшедпур
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
Гоа
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

21
21

Голы по времени матча

Забито

13
22
5 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
1
8%
5
23%
1-15
1
8%
6
27%
16-30
3
23%
3
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
5
23%
61-75
5
38%
3
14%
76-90

Пропущено

14
14
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
14%
1
7%
1-15
4
29%
2
14%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
2
14%
2
14%
61-75
2
14%
4
29%
76-90

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 13
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
14%
4
29%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
4
29%
5
36%
76-90

Пропущено

17
5
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 4
2
12%
2
40%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
2
40%
61-75
4
24%
1
20%
76-90

Забито

27
36
11 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 11
7 Не забивали 3
3
11%
5
14%
1-15
5
19%
8
22%
16-30
3
11%
5
14%
31-45
3
11%
4
11%
46-60
4
15%
6
17%
61-75
9
33%
8
22%
76-90

Пропущено

31
19
16 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 12
4
13%
3
16%
1-15
5
16%
2
11%
16-30
7
23%
2
11%
31-45
4
13%
3
16%
46-60
5
16%
4
21%
61-75
6
19%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Джамшедпур
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ченнаин - Джамшедпур 2:1 Джамшедпур - Керала Бластерс 1:1 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:1 АТК - Джамшедпур 3:0
Джамшедпур - Ист Бенгал 2:1 Пенджаб - Джамшедпур 0:4 Джамшедпур - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:1 Дели Динамос - Джамшедпур 4:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:5 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 Гоа - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - АТК 2:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0
Гоа
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Гоа - Хайдарабад 4:0 Гоа - Бенгалуру 2:1 Пенджаб - Гоа 3:3 Гоа - Ист Бенгал 1:0
Мумбаи Сити - Гоа 1:1 Керала Бластерс - Гоа 4:2 Гоа - Нортист Юнайтед 0:2 Гоа - АТК 0:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Гоа 0:2 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 АТК - Гоа 1:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Гоа - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Гоа 0:3 Бенгалуру - Гоа 0:0 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Дели Динамос 3:2 Гоа - Пенджаб 1:0

Результаты матчей

Джамшедпур
Гоа

Точный счет

1:1
4 раза 36%
2:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:0
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
2:3
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 36%
0
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
7 раз 33%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
4 раза 19%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Джамшедпур
Гоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
3
4
7
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
10
1
3
8
1.5
7
4
3
8
2.5
4
7
2
9
3.5
1
10
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
17
4
7
15
1.5
10
11
3
19
2.5
6
15
2
20
3.5
2
19
1
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 21 13 6 2 39 - 18 45
2.
АТК
 20 13 3 4 41 - 25 42
3.
Гоа
 21 12 6 3 35 - 20 42
4.
Дели Динамос
 21 11 6 4 35 - 20 39
5.
Керала Бластерс
 21 9 3 9 29 - 30 30
6.
Ченнаин
 21 8 3 10 25 - 32 27
7.
Ист Бенгал
 21 6 6 9 26 - 25 24
8.
Нортист Юнайтед
 21 5 8 8 27 - 34 23
9.
Бенгалуру
 21 5 7 9 20 - 30 22
10.
Джамшедпур
 22 5 7 10 28 - 30 22
11.
Пенджаб
 21 5 6 10 24 - 34 21
12.
Хайдарабад
 21 1 5 15 9 - 40 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 11 8 3 0 23 - 9 27
2.
Мумбаи Сити
 11 7 3 1 21 - 10 24
3.
Гоа
 10 7 1 2 13 - 6 22
4.
Керала Бластерс
 11 6 2 3 22 - 19 20
5.
Бенгалуру
 10 5 4 1 11 - 10 19
6.
Ченнаин
 11 6 1 4 16 - 14 19
7.
АТК
 10 5 2 3 20 - 15 17
8.
Нортист Юнайтед
 10 4 3 3 15 - 12 15
9.
Ист Бенгал
 11 4 3 4 13 - 10 15
10.
Джамшедпур
 11 2 6 3 13 - 14 12
11.
Пенджаб
 10 2 3 5 11 - 16 9
12.
Хайдарабад
 10 0 2 8 3 - 22 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 10 8 1 1 21 - 10 25
2.
Мумбаи Сити
 10 6 3 1 18 - 8 21
3.
Гоа
 11 5 5 1 22 - 14 20
4.
Дели Динамос
 10 3 3 4 12 - 11 12
5.
Пенджаб
 11 3 3 5 13 - 18 12
6.
Керала Бластерс
 10 3 1 6 7 - 11 10
7.
Джамшедпур
 11 3 1 7 15 - 16 10
8.
Ист Бенгал
 10 2 3 5 13 - 15 9
9.
Ченнаин
 10 2 2 6 9 - 18 8
10.
Нортист Юнайтед
 11 1 5 5 12 - 22 8
11.
Хайдарабад
 11 1 3 7 6 - 18 6
12.
Бенгалуру
 11 0 3 8 9 - 20 3
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 13 (3)
Дели Динамос Кришна Рой 12 (1)
Гоа Noah Sadaoui 10 (4)
АТК Петратос Димитри 10 (3)
Дели Динамос Маурисио Диего 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АТК Тангри Дипак 9
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 7
Бенгалуру Сингх Суреш 2 5
Дели Динамос Ahmed Jahouh 8
Хайдарабад João Victor I 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Brison Fernandes сделал результативную передачу.
  • 95'
    Г О О О О Л - Эррера Борха бьет в цель!
  • 94'
    Ricky Lallawmawma получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Imran Khan уходит с поля. Emil Benny выходит вместо него
  • 89'
    Muhammed Uvais уходит с поля. Ricky Lallawmawma выходит вместо него
  • 88'
    Nim Dorjee Tamang получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Noah Sadaoui сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Carlos Martinez бьет в цель!
    • 21'
      Макхью Карл сделал результативную передачу.
    • 21'
      Г О О О О Л - Noah Sadaoui бьет в цель!
    • 17'
      Г О О О О Л - Rei Tachikawa бьет в цель!
    • 11'
      Сиверио Хавьер получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Борис Сингх получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Джамшедпур 2:3 Гоа онлайн

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