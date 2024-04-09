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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Ченнаин
2:1
Конец матча
Нортист Юнайтед
0'
14' Желтая карточка
Кривелларо Рафаэл
45' Желтая карточка
Ankit Mukherjee
0:1
49' Гол
Jithin M.S
58' Желтая карточка
Альбьяк Нестор
67' Желтая карточка
Macarton Nickson
1:1
72' Гол
Aakash Sangwan
80' Желтая карточка
Dinesh Singh
2:1
90' Гол
Ankit Mukherjee
90'+9
24
Debjit
Majumder
6
Ankit
Mukherjee
16
Голуи
Сартхак
3
Эдвардз
Райан
27
Aakash
Sangwan
10
Connor
Shields
37
Yumkhaibam
Jiteshwor
Singh
47
Vincy
Barretto
50
Кривелларо
Рафаэл
71
Чоудхари
Фарух
17
Мюррей
Джордан
24
Сингх
Гурмит
2
Dinesh
Singh
12
Asheer
Akhtar
4
Сабако
Мичел
77
Buanthanglun
Samte
5
Hamza
Regragui
6
Бемаммер
Мохаммед
22
Redeem
Tlang
8
Альбьяк
Нестор
18
Jithin
M.S
11
Parthib
Gogoi
Ченнаин
Нортист Юнайтед

История личных встреч

Ченнаин
Нортист Юнайтед

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

19 матчей

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

СИ
3:0
СИ
4:3
СИ
3:7
СИ
2:1
СИ
1:2
СИ
3:3
СИ
0:0
СИ
2:2
СИ
2:0
СИ
1:0
СИ
3:4
СИ
3:1
СИ
3:0
СИ
3:3
СИ
0:1
СИ
1:2
СИ
2:0
СИ
3:0
СИ
2:2

Голы

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

2.56
1.3

Среднее время на гол

35
69

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.8
2

Среднее время на гол

50
45

Всего голов

41
31

Голов в среднем за матч

2.16
1.63

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

41
55

Бомбардиры внутри турнира

Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюррей Джордан 5 (2) 0.24
Кривелларо Рафаэл 4 (2) 0.19
Connor Shields 3 0.14
Rahim Ali 2 0.1
Ankit Mukherjee 2 0.1
Эдвардз Райан 2 0.1
Aakash Sangwan 2 0.1
Ninthoinganba Meetei 2 0.1
Чоудхари Фарух 1 0.05
Vincy Barretto 1 0.05
Irfan Yadwad 1 0.05
Ayush Adhikari 0 0
Нортист Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юрич Томи 5 (2) 0.24
Jithin M.S 4 0.19
Альбьяк Нестор 4 (1) 0.19
Parthib Gogoi 4 0.19
Konsam Singh 2 0.1
Сабако Мичел 1 0.05
Asheer Akhtar 1 0.05
Бемаммер Мохаммед 1 0.05
Ибсон Баррето 1 (1) 0.05
Филиппото Ромен 0 0
Redeem Tlang 0 0
Gani Nigam 0 0
Dinesh Singh 0 0

Карточки

Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ankit Mukherjee 5 1
Эдвардз Райан 3 1
Bikash Yumnam 4 0
Irfan Yadwad 4 0
Кривелларо Рафаэл 3 0
Чоудхари Фарух 3 0
Голуи Сартхак 3 0
Vincy Barretto 3 0
Aakash Sangwan 3 0
Connor Shields 2 0
Debjit Majumder 2 0
Rahim Ali 2 0
Yumkhaibam Jiteshwor Singh 2 0
Батоккьо Кристиан 1 0
Мюррей Джордан 1 0
Ayush Adhikari 1 0
Ninthoinganba Meetei 1 0
Alexander Romario Jesuraj 1 0
Оуэн Койл 1 0
Нортист Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Asheer Akhtar 7 0
Dinesh Singh 7 0
Бемаммер Мохаммед 6 0
Macarton Nickson 4 0
Tondonba Singh 2 1
Parthib Gogoi 2 1
Redeem Tlang 3 0
Gani Nigam 3 0
Jithin M.S 3 0
Хамед Яссер 2 0
Mirshad Michu 2 0
Филиппото Ромен 1 0
Альбьяк Нестор 1 0
Сабако Мичел 1 0
Сингх Манвир 1 0
Hamza Regragui 1 0
Gaurav Bora 1 0
Pragyan Sundar Gogoi 1 0
Buanthanglun Samte 1 0
Bekey Oram 1 0

Результаты матчей

Ченнаин
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Нортист Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
9
Ченнаин
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Нортист Юнайтед
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

9
11
Ченнаин
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (14)
14% (3)
19% (4)
Нортист Юнайтед
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

12
20

Голы по времени матча

Забито

17
10
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
2
12%
2
20%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
6
35%
2
20%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
4
24%
2
20%
76-90

Пропущено

13
24
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 11
1
8%
3
13%
1-15
3
23%
1
4%
16-30
1
8%
5
21%
31-45
2
15%
4
17%
46-60
2
15%
5
21%
61-75
4
31%
6
25%
76-90

Забито

9
13
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 14
4
44%
3
23%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
2
22%
5
38%
76-90

Пропущено

18
14
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
6%
2
14%
1-15
1
6%
4
29%
16-30
4
22%
4
29%
31-45
4
22%
1
7%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
5
28%
1
7%
76-90

Забито

26
23
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 11
9 Не забивали 5
6
23%
5
22%
1-15
4
15%
1
4%
16-30
2
8%
4
17%
31-45
6
23%
3
13%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
6
23%
7
30%
76-90

Пропущено

31
38
11 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 19
2
6%
5
13%
1-15
4
13%
5
13%
16-30
5
16%
9
24%
31-45
6
19%
5
13%
46-60
5
16%
7
18%
61-75
9
29%
29%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ченнаин
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ченнаин - Джамшедпур 2:1 АТК - Ченнаин 2:3 Ченнаин - Хайдарабад 0:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:1
Ист Бенгал - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:2 Ченнаин - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Пенджаб - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Ченнаин 3:3 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ченнаин - Гоа 0:3 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Ченнаин - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Дели Динамос - Ченнаин 2:0
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 2:0 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:1 Нортист Юнайтед - Пенджаб 0:1 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 2:2
Гоа - Нортист Юнайтед 0:2 АТК - Нортист Юнайтед 4:2 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 3:2 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2

Результаты матчей

Ченнаин
Нортист Юнайтед

Точный счет

2:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
5
1 раз 9%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:1
4 раза 36%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%

Точный счет

1:0
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
7 раз 33%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 43%
2
5 раз 24%
1
4 раза 19%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
11 раз 52%
2
5 раз 24%
0
3 раза 14%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Ченнаин
Нортист Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
1
5
6
1.5
4
6
1
10
2.5
2
8
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
9
2
3
7
1.5
3
8
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
9
0.5
Больше Меньше
18
3
8
13
1.5
7
14
3
18
2.5
2
19
1
20
3.5
1
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 21 13 6 2 39 - 18 45
2.
АТК
 20 13 3 4 41 - 25 42
3.
Гоа
 21 12 6 3 35 - 20 42
4.
Дели Динамос
 21 11 6 4 35 - 20 39
5.
Керала Бластерс
 21 9 3 9 29 - 30 30
6.
Ченнаин
 21 8 3 10 25 - 32 27
7.
Ист Бенгал
 21 6 6 9 26 - 25 24
8.
Нортист Юнайтед
 21 5 8 8 27 - 34 23
9.
Бенгалуру
 21 5 7 9 20 - 30 22
10.
Джамшедпур
 22 5 7 10 28 - 30 22
11.
Пенджаб
 21 5 6 10 24 - 34 21
12.
Хайдарабад
 21 1 5 15 9 - 40 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 11 8 3 0 23 - 9 27
2.
Мумбаи Сити
 11 7 3 1 21 - 10 24
3.
Гоа
 10 7 1 2 13 - 6 22
4.
Керала Бластерс
 11 6 2 3 22 - 19 20
5.
Бенгалуру
 10 5 4 1 11 - 10 19
6.
Ченнаин
 11 6 1 4 16 - 14 19
7.
АТК
 10 5 2 3 20 - 15 17
8.
Нортист Юнайтед
 10 4 3 3 15 - 12 15
9.
Ист Бенгал
 11 4 3 4 13 - 10 15
10.
Джамшедпур
 11 2 6 3 13 - 14 12
11.
Пенджаб
 10 2 3 5 11 - 16 9
12.
Хайдарабад
 10 0 2 8 3 - 22 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 10 8 1 1 21 - 10 25
2.
Мумбаи Сити
 10 6 3 1 18 - 8 21
3.
Гоа
 11 5 5 1 22 - 14 20
4.
Дели Динамос
 10 3 3 4 12 - 11 12
5.
Пенджаб
 11 3 3 5 13 - 18 12
6.
Керала Бластерс
 10 3 1 6 7 - 11 10
7.
Джамшедпур
 11 3 1 7 15 - 16 10
8.
Ист Бенгал
 10 2 3 5 13 - 15 9
9.
Ченнаин
 10 2 2 6 9 - 18 8
10.
Нортист Юнайтед
 11 1 5 5 12 - 22 8
11.
Хайдарабад
 11 1 3 7 6 - 18 6
12.
Бенгалуру
 11 0 3 8 9 - 20 3
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 13 (3)
Дели Динамос Кришна Рой 12 (1)
Гоа Noah Sadaoui 10 (4)
АТК Петратос Димитри 10 (3)
Дели Динамос Маурисио Диего 10 (1)
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Топ нарушителей
АТК Тангри Дипак 9
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 7
Бенгалуру Сингх Суреш 2 5
Дели Динамос Ahmed Jahouh 8
Хайдарабад João Victor I 1 6
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    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Ankit Mukherjee получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Кривелларо Рафаэл получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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