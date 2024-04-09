Тур: 1.
2:1
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаКривелларо Рафаэл
45' Желтая карточкаAnkit Mukherjee
0:1
49' ГолJithin M.S
58' Желтая карточкаАльбьяк Нестор
67' Желтая карточкаMacarton Nickson
1:1
72' ГолAakash Sangwan
80' Желтая карточкаDinesh Singh
2:1
90' ГолAnkit Mukherjee
90'+9
Ход матча
45'
49'
0:1
58'
67'
72'
1:1
80'
90'
2:1
24
Сингх
Гурмит
22
Redeem
Tlang
18
Jithin
M.S
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Irfan Yadwad
-
-
11 Rahim Ali
-
-
-
-
-
Главный тренер: Койл Оуэн
- Основной состав
-
24 Сингх ГурмитВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Redeem TlangПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Jithin M.SПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
21 Сингх МанвирНападающий
- Нападающий
-
26 Konsam Singh
-
23 Bekey Oram
-
-
13 Gaurav Bora
-
-
-
Главный тренер: Juan Pedro Benali
История личных встреч
Ченнаин
Нортист Юнайтед
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
19 матчей
36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
13
Голов в среднем за матч
2.56
1.3
Среднее время на гол
35
69
Всего голов
18
18
Голов в среднем за матч
1.8
2
Среднее время на гол
50
45
Всего голов
41
31
Голов в среднем за матч
2.16
1.63
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
41
55
Бомбардиры внутри турнира
Ченнаин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюррей Джордан
|5 (2)
|0.24
|Кривелларо Рафаэл
|4 (2)
|0.19
|Connor Shields
|3
|0.14
|Rahim Ali
|2
|0.1
|Ankit Mukherjee
|2
|0.1
|Эдвардз Райан
|2
|0.1
|Aakash Sangwan
|2
|0.1
|Ninthoinganba Meetei
|2
|0.1
|Чоудхари Фарух
|1
|0.05
|Vincy Barretto
|1
|0.05
|Irfan Yadwad
|1
|0.05
|Ayush Adhikari
|0
|0
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юрич Томи
|5 (2)
|0.24
|Jithin M.S
|4
|0.19
|Альбьяк Нестор
|4 (1)
|0.19
|Parthib Gogoi
|4
|0.19
|Konsam Singh
|2
|0.1
|Сабако Мичел
|1
|0.05
|Asheer Akhtar
|1
|0.05
|Бемаммер Мохаммед
|1
|0.05
|Ибсон Баррето
|1 (1)
|0.05
|Филиппото Ромен
|0
|0
|Redeem Tlang
|0
|0
|Gani Nigam
|0
|0
|Dinesh Singh
|0
|0
Карточки
Ченнаин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ankit Mukherjee
|5
|1
|Эдвардз Райан
|3
|1
|Bikash Yumnam
|4
|0
|Irfan Yadwad
|4
|0
|Кривелларо Рафаэл
|3
|0
|Чоудхари Фарух
|3
|0
|Голуи Сартхак
|3
|0
|Vincy Barretto
|3
|0
|Aakash Sangwan
|3
|0
|Connor Shields
|2
|0
|Debjit Majumder
|2
|0
|Rahim Ali
|2
|0
|Yumkhaibam Jiteshwor Singh
|2
|0
|Батоккьо Кристиан
|1
|0
|Мюррей Джордан
|1
|0
|Ayush Adhikari
|1
|0
|Ninthoinganba Meetei
|1
|0
|Alexander Romario Jesuraj
|1
|0
|Оуэн Койл
|1
|0
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Asheer Akhtar
|7
|0
|Dinesh Singh
|7
|0
|Бемаммер Мохаммед
|6
|0
|Macarton Nickson
|4
|0
|Tondonba Singh
|2
|1
|Parthib Gogoi
|2
|1
|Redeem Tlang
|3
|0
|Gani Nigam
|3
|0
|Jithin M.S
|3
|0
|Хамед Яссер
|2
|0
|Mirshad Michu
|2
|0
|Филиппото Ромен
|1
|0
|Альбьяк Нестор
|1
|0
|Сабако Мичел
|1
|0
|Сингх Манвир
|1
|0
|Hamza Regragui
|1
|0
|Gaurav Bora
|1
|0
|Pragyan Sundar Gogoi
|1
|0
|Buanthanglun Samte
|1
|0
|Bekey Oram
|1
|0
Результаты матчей
Ченнаин
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Нортист Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
9
Ченнаин
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Нортист Юнайтед
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
9
11
Ченнаин
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (14)
14% (3)
19% (4)
Нортист Юнайтед
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
12
20
Голы по времени матча
Забито
17
10
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
2
12%
2
20%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
6
35%
2
20%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
4
24%
2
20%
76-90
Пропущено
13
24
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 11
1
8%
3
13%
1-15
3
23%
1
4%
16-30
1
8%
5
21%
31-45
2
15%
4
17%
46-60
2
15%
5
21%
61-75
4
31%
6
25%
76-90
Забито
9
13
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 14
4
44%
3
23%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
2
22%
5
38%
76-90
Пропущено
18
14
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
6%
2
14%
1-15
1
6%
4
29%
16-30
4
22%
4
29%
31-45
4
22%
1
7%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
5
28%
1
7%
76-90
Забито
26
23
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 11
9 Не забивали 5
6
23%
5
22%
1-15
4
15%
1
4%
16-30
2
8%
4
17%
31-45
6
23%
3
13%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
6
23%
7
30%
76-90
Пропущено
31
38
11 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 19
2
6%
5
13%
1-15
4
13%
5
13%
16-30
5
16%
9
24%
31-45
6
19%
5
13%
46-60
5
16%
7
18%
61-75
9
29%
29%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ченнаин
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ченнаин - Джамшедпур 2:1 АТК - Ченнаин 2:3 Ченнаин - Хайдарабад 0:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:1
Ист Бенгал - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:2 Ченнаин - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Пенджаб - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Ченнаин 3:3 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ченнаин - Гоа 0:3 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Ченнаин - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Дели Динамос - Ченнаин 2:0
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 2:0 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:1 Нортист Юнайтед - Пенджаб 0:1 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 2:2
Гоа - Нортист Юнайтед 0:2 АТК - Нортист Юнайтед 4:2 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 3:2 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2
Результаты матчей
Ченнаин
Нортист Юнайтед
Точный счет
2:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
5
1 раз 9%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:1
4 раза 36%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
Точный счет
1:0
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
7 раз 33%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 43%
2
5 раз 24%
1
4 раза 19%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
11 раз 52%
2
5 раз 24%
0
3 раза 14%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Ченнаин
Нортист Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
91
56
46
110
28
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
92
37
38
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
129
Больше Меньше
183
813
714
318
219
120
120
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|13 (3)
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|12 (1)
|Гоа
|Noah Sadaoui
|10 (4)
|АТК
|Петратос Димитри
|10 (3)
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|10 (1)
|АТК
|Тангри Дипак
|9
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 7
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|2 5
|Дели Динамос
|Ahmed Jahouh
|8
|Хайдарабад
|João Victor I
|1 6